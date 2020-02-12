在守护漫画文化的“横手市增田漫画美术馆”近距离感受原画的魅力

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秋田县的“横手市增田漫画美术馆”收藏了23万多张漫画手稿，是以展示和保存这些手稿为目的而建造的独具一格的场馆。这里可以近距离欣赏作者注入了灵魂的手稿，能够重新发现漫画的魅力，吸引着众多游客前来打卡。

“仓库之城”增田诞生的“漫画仓库”

增田町位于秋田县东南部横手盆地的两河交汇之处。从江户时代以前起就是物资集散的水运城市，明治、大正时代之后也仍旧是秋田数一数二的商业区，一直热闹非凡。如今虽然并入横手市，但依然保留了大规模木造建筑物，向现在的世人诉说着当时的繁荣。这里也是国家重要传统建筑物群保存地区。

增田传统房屋的特点，是在建筑物内设置一个叫做“内藏”的仓库。一般仓库都是设在屋外的，但增田这边是将主屋内侧的屋顶加长，直接把仓库装进了屋子里。这座繁忙的商业城市冬日积雪深厚，为了方便人们冬日里进进出出，搬运货物，于是就有了“内藏”。老城区中心地带中町的七日町商店街大道（中七日大道），爱称“古典大道”，街道上“内藏”俱全的商铺鳞次栉比，深受旅客喜欢。



增田传统建筑物内设的内藏（图片提供：www.akitafan.com）

毗邻“仓库之城”的“横手市增田漫画美术馆”经过翻新，于2019年5月再次开门迎客，成为一时话题。据说这里馆藏着179位漫画家亲手绘制的原画手稿超23万张，每张都是世界上唯一一份，不愧是“漫画手稿的仓库”。



横手市增田漫画美术馆，从横手站出发车程大约30分钟。从中七日大道徒步只需10分钟不到（图片提供：横手市增田漫画美术馆）

护住手稿，就是守住了日本漫画文化

横手市增田町是漫画家矢口高雄的老家。他的代表作《天才小钓手》1973年开始连载，之后在全日本刮起一阵钓鱼旋风。80年代制作的TV版动画也远播意大利、法国和亚洲圈各国。2009年拍了真人版电影，如今在全球也拥有众多粉丝。

1995年开馆的横手市增田漫画美术馆请来矢口高雄担任名誉馆长，希望能够向日本国内外宣传漫画的魅力。最初这里是与公民馆、图书馆等共用的复合设施，后来举办了著名漫画家的手稿常设展和特别策划展览，并且广受好评。于是从2017年起，作为秋田县和横手市的共建项目，在“专门保存和展览漫画手稿”的新理念下，开始了大规模的改建工程。最后整栋建筑物都改造成为了一座美术馆。



讲解漫画文化和制作工序的“漫画文化展室”（图片提供：横手市增田漫画美术馆）

现在数字化作业程度非常高，但以往出版社的做法是给漫画家的手绘稿贴上台词或说明文字，然后制版，印刷成书，卖给读者。

漫画书印好后，手稿会归还给漫画家，之后就得靠漫画家自己来管理旧手稿了。大量的手稿不仅需要空间来保存，而且保存环境不佳的话，还会变色劣化。以个人之力保管手稿极其费时费力，漫画家去世后也是徒留负担给亲人。

另一方面，人气漫画的手稿非常稀有，所以就有人高价收购。苦于保存和处理的漫画家及其遗族也许会将手稿出售，结果就可能像当年浮世绘的版木那样流失到海外去。



贴上台词的漫画手稿 图片提供：横手市增田漫画美术馆

对这种情况深感忧虑的矢口高雄一心想“将手稿的魄力和美，以及漫画家倾注到手稿中的热忱传递给世人”，于是将自己的4.2万多张手稿全部捐赠给了美术馆。横手市增田漫画美术馆则负责这些手稿的保管和存档工作。之后，《海月姬》的东村明子等漫画家对这一活动产生共鸣，他们也开始将漫画手稿交给美术馆，如今累积已超过23万张，让这里成为了日本收藏漫画手稿最多的地方。

美术馆员工佐佐木悠花说：“日本在世界上引以为傲的漫画文化的背后是数不清的原画手稿，可以说这都是宝贵的文化资源。我们的中心工作就是将这些手稿传承给下一代。”于是这里不断加强保存工作，逐渐地变成专做漫画手稿展览和收藏的美术馆了。



“漫画仓库”专门收藏手稿，可以看到密密麻麻的抽屉和玻璃墙。这里进行24小时全天候的温度和湿度管理，防止手稿劣化（图片提供：横手市增田漫画美术馆）

近距离感受手稿独有的漫画的魅力

走进美术馆，首先冲进眼球的是高10米、宽7米的“漫画墙”。有着“巨匠”之称的漫画家绘制的名场面填满了整面墙壁，让人不由得对里面的展品更加期待了。



漫画墙上展示的是人气漫画手稿的扩大版（图片提供：横手市增田漫画美术馆）

1层的“漫画仓库”是以“迷人的藏品”为主题的美术馆的核心设施。

玻璃墙后巨大的手稿收藏库24小时保持最佳存放温度和湿度，防止纸张的劣化。展示这样的环境也可以获得漫画相关人士的信任，“这里值得信赖，可以放心把手稿放在这里”。

据说展览并不是单纯地陈列手稿，而是想方设法向观众展示印刷品无法传递的“手稿特有的信息”，让大家感受到手稿的魅力。被冠名为“抽屉系统”的专用展柜总是收纳着两部作品。从上到下依次将抽屉拉出来看，就能阅读大概1章故事。



抽屉系统里陈列的作品会进行不定期更换（图片提供：横手市增田漫画美术馆）

收藏库之外还设有档案室，这里可以参观手稿数字化、纸张防氧化保存处理等工序的作业现场。保存的手稿数据可以通过触摸屏阅览。扩大画面后，还可以看到自己喜欢的漫画家着墨的笔触和不起眼的修改痕迹，有时还能看到写给助手的指示。

连接1层和2层的坡道的墙上，以及2层的一个厅是常设展展厅，会定期每次替换74个人的手稿。



可以阅览高像素数字版原画的触摸屏。每一张原画都是由专人花了大约10分钟时间扫描的 （图片提供：横手市增田漫画美术馆）



常设展定期更新，一边爬坡一边欣赏（图片提供：横手市增田漫画美术馆）

过一把漫画人物的瘾

增田漫画美术馆充分利用了过道和墙面等各种空间来做展示和设计，让你一下子就能置身于漫画的世界。“漫画仓库”“常设展展厅”之外都可以拍照，据说很多人跑过来拍照打卡。

“名台词走廊”以对话框的形式展示了大家耳熟能详的名场面和曾经听过的主人公的名台词。不妨“戏精”一把，假装自己是某个非常喜欢的作品里的人物，摆个造型拍张照。做成怒吼拟声词形状的沙发非常适合拍照，引来无数游客打卡留影。



在名台词走廊里找找自己喜欢的台词也很有乐趣（图片提供：横手市增田漫画美术馆）



沙发是漫画风格字体的造型（图片提供：横手市增田漫画美术馆）

想休息一下，一定要去1层的漫画咖啡厅。这里餐桌就是漫画的一个分镜格，墙壁上贴了很多对话框，非常适合拍照。小吃甜点和饮料也会装饰一些人气漫画的元素，这样你就可以拍出独具一格的美食照片。



别出心裁的漫画咖啡厅（图片提供：横手市增田漫画美术馆）

横手市增田漫画美术馆

采访/撰文：Shoepress

标题图片：抽屉系统中收纳的《天才小钓手》原画手稿（横手市增田漫画美术馆提供）