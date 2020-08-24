京都仁和寺！ “一宿100万日元的宿坊”，独特文化体验引发热议

Guideto Japan

世界遗产仁和寺（京都市右京区）推出了“不含餐住宿一宿100万日元的宿坊（寺庙为游客提供的住宿——译注）”，成为人们热议的话题。名门寺院为何要提供如此昂贵的服务？我们向该寺相关人士了解了此举的目的、原委和顾客的反应等情况，并体验了住宿方案的部分环节。

2018年春，传来“一宿100万日元的宿坊”面世的新闻。报道称，这项服务主要面向海外富裕阶层，每晚限定接待一组，上限为五人，膳食需另行付费。

运营宿坊的京都仁和寺是真言宗御室派的总本山（中心寺院），宇多天皇888年（仁和4年）创建。出家后的宇多天皇曾在寺内修建居室居住，故又被称作“御室御所”，名扬天下。之后，多位皇亲国戚相继在此担任住持，让它成为一所名刹，即使是在与皇族和公家关系密切的众多“门迹寺院（皇族或贵族担任住持的寺院——译注）”中，也是地位尊崇。1994年，它作为“古都京都文化遗产”之一，入选了联合国教科文组织的世界文化遗产名录。



仁和寺的正面入口二王门。高达18.7米，宏伟壮观，是国家重要文化遗产



供奉着主佛阿弥陀如来像的金堂，是宽永年间（1624〜1643年）将御所正殿紫宸殿迁移至此建成的，已被指定为国宝

仁和寺财务部管财处和参观处的金崎义真处长介绍说。

“100万日元并非住宿费。我们提供的是以整个寺院为平台的‘日本文化体验’。为了满足富裕人士的需求，我们对宿坊‘松林庵’实施了改造，在傍晚到次日清晨这段非公众参拜时间，入住的客人可以尽情领略仁和寺的魅力。”

包场世界遗产一整夜，深度体验日本文化——100万日元就是相应的代价。



二王门关闭后，空无一人的仁和寺。住客便开始独享夕阳辉映的寺院



晚上可以近距离观赏华灯映照的金堂，真是一种奢侈的体验

寺院是孕育和传播日本文化的场所

仁和寺开阔的院内，除了以国宝金堂为代表的历史建筑还、还有许多佛像、绘画、皇家物品等各种珍宝。庭园和自然环境也非常优美，尤其是花期较晚的“御室樱”，深受游客的喜爱。



御室樱是京都樱花季的压轴美景，与国家重要文化遗产五重塔相映成趣



红叶季的仁和寺院内也别有一番风情

“历史上，本寺曾是创造和传播新文化的据点。活在现代的我们，有责任将这种历史积淀的文化传给下一代。近年来，来自海外的游客不断增多，我感到不仅是国内，我们还承担着向世界广泛传播日本文化的重任。”（金崎）

如果要新建传播日本文化的美术馆等设施，需要花费巨额资金。于是，他想到了在不影响保存的前提下，可以充分利用仁和寺的庭院、建筑和珍宝。

在每一座寺院，木工都会为建造殿舍施展神工鬼斧，雕刻师对佛像精雕细琢，画师精心描绘拉门画和隔扇画。人们会在寺院举办茶会、赏樱和赏月等活动，还有许多传世的和歌和俳句诞生自寺院。尤其是多位皇亲国戚担任过住持的仁和寺，在平安时代是贵人和文人聚集的一大社交沙龙，到了江户时代，仍有众多艺术家和文人在寺院附近安家落户。而最为重要的是，这里是给人精神支持的信仰之地。作为体验日本文化的场所，可谓无可挑剔。



金堂的须弥坛。阿弥陀如来像的左右两边分列着观音菩萨和势至菩萨等佛像



还可以参观不对外开放的五重塔内部。中央是大日如来像



耗时六年的修复工作刚刚结束的观音堂。这里是僧侣修行之地，通常不对外开放

在世界遗产之地亲身感受浓厚的日文文化

住客可以在僧侣的引导下，在寺院内漫步参观。一般参观时间结束后，其他游客全部离开，而住客还可以体验特别游览项目，参观不对外公开的建筑内部和珍宝。



在夜幕下神秘的寺院体验私密游览

据说仁和寺大多把住客的晚餐安排在御殿的宸殿，早餐安排在茶室。“宸殿是御所的核心建筑，用于举行仪式和典礼，所以就请住客在这里用餐”——正如仁和寺住持濑川大秀所言，用餐过程也是一种独特的体验。寺内共有两个茶室，一个名叫飞涛亭，据说光格天皇（1771～1840年）亲自参与了设计，还有一个名叫辽廓亭，传说是因为画家尾形光琳喜欢，而专门从其弟乾山家中迁移过来的，两个茶室均为国家重要文化遗产。

关于膳食和文化体验，可以提前提出“希望一边品尝寺院特色素食，一边欣赏花道和雅乐等表演”之类的要求。还可以按照仁和寺的古典文集中记录的历史轶闻，安排形式和地方。当然，这些项目需要另行付费，不过京都是一个定制文化发达的地方，将会尽可能地满足您的个性化需求。



濑川住持在宸殿的晚餐会上致辞



在御室流插花装点的宸殿，可以一边用餐一边倾听雅乐和尺八的演奏



可以看到五重塔下的飞涛亭，这里是举办茶会和吃早餐的地方

文化体验，也是仁和寺的一个特色项目。若要赏月，会安排在仁和寺御殿，因为据历史记载，“宇多天皇曾在此赏月”。殿内摆上芒草、团子和蜡烛，僧侣吟唱梵呗（佛教颂歌），住客就在这样的氛围中隔着铺满白沙的南庭眺望明月。另外，还可以一边听僧侣的讲解，一边尽情欣赏绘在宗教建筑群中的隔扇画，或者在传说光格天皇尤为钟爱的茶室举办茶会。

为了提供如此浓厚的日本文化体验，需要花费大量时间准备安排，还因为要动用文化遗产和寺内珍宝，所以费用自然也居高不下。由于难以做到平易近人的大众化，所以院方就把顾主锁定在拥有传播力和影响力的富裕群体，希望借助他们的力量传播文化。



一边听僧侣的梵呗，一边欣赏明月，只此仁和寺一家



只有在特展时期才能参观的、绘制于江户时代早期的观音堂壁画

可以整夜包场的松林庵

仁和寺这种全新的文化传播方式，得益于日本财团“Iroha Nihon”项目的大力支持。该项目主要以嗜爱日本文化的外国游客为对象，通过在寺院之类的历史建筑内住宿，为他们提供更深层次的文化体验。财团还出资将塔头寺院等一批不对外开放的寺院改造为一栋限定接待一组客人的旅舍，为日常运营和宣传工作提供支持，并将收入的一部分用于文化遗产和传统技艺的保护和传承。

仁和寺的宿坊“松林庵”是寺院医师兼武士的久富家的旧宅。久富家将其捐赠给仁和寺后，被迁移到寺内，由于老朽损毁严重，仁和寺的年轻人便精心打造了一份策划书，申请加入“Iroha Nihon”项目。建筑改造和修建日本庭园等工程共计耗费了1.57亿日元，其中80%由日本财团赞助。



松林庵的入口



被别具风情的日本庭园环绕的二层建筑

入住松林庵后，住客可以在日式浴盆里泡澡放松，然后钻进铺在榻榻米上的被窝里睡觉。家具和餐具都特意选用日本传统式样，室内还陈列着许多和皇室有渊源的物品。

“客人主要是外国的富裕人群，要说本国人的话，也有名头响当当的经济界人士前来体验。甚至有客人表示‘还会再来，希望能在松林庵旁边再建一栋楼’。因为有的人会带着佣人一起来。”（金崎）



家具也讲究日本传统，晚上睡在榻榻米地铺上



从二楼可以俯瞰充满情趣的日本庭园

松林庵的住客上限为五人，但晚宴和茶会则可以邀请更多朋友。同时，寺院方面还建议大家早起，参加僧侣的修行活动。

当然，日本人也可以住宿。

“曾有一位日本客人带着年迈的母亲来住宿。他们表示‘一家人留下了特别的回忆。这是一次完美的体验’。如果能用作订婚之类的场合，一定会成为两家人的美好纪念。”（金崎）



使用了大量木材的纯日式浴室



室内的展示柜摆放着和皇室有渊源的物品等寺内珍宝

作为宗派中心开辟新道路的仁和寺

“一宿100万日元的宿坊”这个说法不胫而走，似乎也遭受了不少诟病，有人质疑“不纳税的宗教法人凭什么做这么暴利的买卖？”，而金崎处长表示“引发热议是求之不得的事情”。当然，即便是宗教法人，从事营利性活动也要纳税，仁和寺也不例外。

仁和寺并非眼里只有富裕人群。从2018年秋季开始，该寺逐步对高中以下学生实行免费参观。对于京都的主要寺院来说，修学旅行的学生游客是重要的收入来源，但仁和寺认为更重要的是帮助下一代提升文化修养。

“许多修学旅行的学生来到本寺，但大多数孩子只是在免费参观的院内走一圈，不会进收费的灵宝馆，以及建筑和文化遗产的特展。孩子们大老远跑来，我们想为他们提供更进一步的机会。让他们接触悠久的历史和传统，即使只有那么一两个孩子有所感悟，那么我们实行免费就是有价值的行为。可能也有人现在没有什么感觉，但长大以后会‘希望再去一次仁和寺’。”（金崎）



透过代表天皇家族的菊花纹章眺望二王门。仁和寺院内可免费参观，但参观御殿、灵宝馆、特展需单独付费



御殿内的南庭和敕使门

另外，寺院还与国际知名的模型制造商海洋堂合作制作了国宝“阿弥陀如来坐像”的模型，并委托运作热门图片投稿网站的“东京摄影部”负责打造院内的点灯亮化工程，以便向更多新的人群宣传仁和寺的魅力。

“现在，各家寺院在文化遗产和土地的维护管理方面都觉得很吃力。仁和寺也是如此，除了本寺院外，还有其他许多有来历的建筑，还拥有御室88处灵地等大片土地。被指定为文化遗产的建筑不到全部建筑的两成，我们必须依靠参观费等收入来填补其他八成以上的建筑的维护管理费和建设费。仁和寺是御室派的中心寺院，必须为本宗派其他寺院树立典范。为了找到新的出路，今后我们将继续尝试大胆的举措。”（金崎）



点灯之后的仁和寺院内

仁和寺

地址：京都府京都市右京区御室大内3

参观时间：上午9点～下午5点（提前30分钟停止入院） ※12月～次年2月的参观时间为下午4点30分截止

参观费：院内免费。御殿=高中生以上500日元、初中和小学生300日元、灵宝馆（限时开放）成人500日元、高中生以下免费 ※团体游客可享受折扣

交通：JR“京都站”出站乘坐市营巴士26号系列约40分钟 “御室仁和寺”站下车，步行片刻即到。岚电北野线“御室仁和寺站”出站步行3分钟

Iroha Nihon： 官方网站

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图片：黑岩正和（96BOX）

采访/撰文：nippon.com 日本网 编辑部