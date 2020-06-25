芭蕉名句中的空中古刹“山寺”：山形县宝珠山立石寺

Guideto Japan

东北地区入选《国家地理杂志》每年公布的“Best Trips”2020年版和全球旅行指南《孤独星球》的“Best in travel 2020”地区分组。人们一度希望在东京奥运的协同效应下，全球游客蜂拥而至，可惜这个期待在新冠肺炎疫情下成为了泡影。本文将通过图片来为大家介绍《国家地理杂志》法国版封面的山形“山寺”，希望疫情结束后，这里能够再度获得旅行爱好者的关注。

风光明媚的古刹，吸引芭蕉特意折返而来

位于山形县东部的“宝珠山立石寺”（山形市），因其地势险峻的岩山上林立着大小30余座佛堂佛塔而获得“山寺”的爱称。与岩手平泉的中尊寺、宫城松岛的瑞严寺、青森下北的恐山一样，由第三代天台座主慈觉大师圆仁（794-864年）创设，建成于860年。

这寺院也因江户时代诗人松尾芭蕉（1644-1694年）1689年在此留下足迹而闻名于世。芭蕉云游诸国并留下名句无数，他在游历东北和北陆地区留下了俳谐纪行《奥州小道》，其中写到：“很多人告诉我慈觉大师开创了一座名叫立石寺的山寺，那里是一片净土，值得一游。于是我便从尾花泽（山形县东北部）折返而来。”“山寺”之美，从三百多年前就被世人所称道。沿着通往山顶的1015级石梯拾阶而上，会发现那清爽闲静空气至今也丝毫未变，在山顶“五大堂”等待着你的，还有为你一扫疲惫的绝色美景。



芭蕉与云游奥州小道的同行人兼门生河合曾良（1649-1710年）的塑像 图片提供：山形县观光物产协会



石阶参拜道劈开山林的葱郁，一路蜿蜒向上 图片提供：山形县观光物产协会



山寺地图

根本中堂，法灯永世不灭

从JR仙山线“山寺”站徒步10分钟左右，就可到达参拜道入口，那里立着“登山口”的招牌。举目仰望眼前的山体，断崖的岩石肌理和树木的葱郁之间散布着一座座佛堂。入口正面的巨大建筑物是山寺的正殿“根本中堂”。1356年由初代山形城主斯波兼赖重建，据传是日本最早使用山毛榉建材的建筑物。入口处立有布袋和尚木像，据说摸一摸会走好运，参拜者会在此祈愿登顶顺利。

殿内的“不灭法灯”，是从有超千年历史的天台宗总本山比叡山延历寺（滋贺县）分来的，火光灼灼，传承至今。延历寺的“不灭法灯”，据传自天台宗开山祖师最澄燃亮法灯以来，在僧侣的守护下从未熄灭过。但1571年织田信长火烧比叡山时曾一度熄灭。现在延历寺的法灯还是从山寺再分火出来的。



国家指定重要文化遗产根本中堂存放着“药师如来坐像”，据传是圆仁所作 图片提供：山形县观光物产协会



布袋和尚的大肚被参拜者摸得油光锃亮

散布于葱郁山中的美景

参拜完根本中堂，再穿过山门，就要直奔山顶了。通往最上面的“奥之院”的石阶据说是修行之道，走上一级台阶，就会减少一丝烦恼。石阶称为“四寸道”，最窄的地方只有14cm左右。一共有1015级台阶，爬上去后气喘吁吁，上下一回需要一个半小时。

芭蕉曾在这座山寺咏了首名诗——“寂静一何极，漫山蝉鸣急如雨，声浸岑岩里（出自陈岩版《奥州小道》，译林出版社——译注）”，表达了一种参道上蝉噪林逾静的意境。芭蕉的众弟子来到山寺后，推测芭蕉咏诗的地点应该在山门和仁王门的中间。1751年，写有此诗的诗笺被埋在了这里，还立了石碑“蝉冢”以示纪念。



纪念芭蕉足迹的蝉冢 图片提供：山形县观光物产协会

从蝉冢再往上走一会儿，“弥陀洞”出现在眼前。高耸的巨大岩石上雕刻着一尊一丈六尺高（4.8m）的阿弥陀如来像，也因此得名“丈六阿弥陀”。从这里可以眺望优美的“仁王门”，是山寺著名的景观之一。仁王门位于山寺的中腹，镇守左右的仁王像肃穆威严，仿佛在警告世人：“抱有邪念者不得由此通过。”



弥陀洞的前方可以看到仁王门 图片提供：山形县观光物产协会

参拜的亮点是从五大堂俯瞰绝景

穿过仁王门后，就能看到4座山内分院——“性相院”“金乘院”“中性院”“华藏院”。直到江户时代，宝珠山曾有12座小寺院，现在只留下4座。

右手的悬崖边建有一座小佛堂。这是修行者需要攀过梯子穿过岩石才能进入“胎内堂”。一千多年来，在怪石嶙峋的山崖上，无数僧侣不断重复着严苛的修行。而且山寺至今依然是一座“修行之山”。

参道的终点坐落着被称为“奥之院”的如法堂。这里存放着释迦如来和多宝如来的本尊，据说是慈觉大师在中国修行时一直随身携带。



建在悬崖上的“胎内堂”。普通参拜者不可入内 图片提供：山形县观光物产协会



奥之院的建筑物于1872年重建。左后方的大佛殿中有高5米的金色阿弥陀如来像 图片提供：山形县观光物产协会

从奥之院掉头回到仁王门前，再往参拜道左侧（西）走过去，沿着山崖建有“开山堂”和“纳经堂”，再往里就是“五大堂”。这里作为祭祀五大明王，祈愿天下太平的道场而建，看起来仿佛是一座悬浮在山崖之外的空中楼阁。从这里可以将周围的群山和山下的农田尽收眼底，面对如此美景，登上此地的疲惫一扫而空，那种赏心悦目，舒爽通透之感，相信跟芭蕉的时代没有区别吧。



犹如空中楼阁般的“五大堂” 图片提供：山寺观光协会



巨岩之上，红色的纳经堂分外夺目

【DATA】

地址： 山形县山形市山寺4456-1

山形县山形市山寺4456-1 交通： JR仙山线“山寺”站徒步10分钟

JR仙山线“山寺”站徒步10分钟 TEL： 023-695-2843

023-695-2843 营业时间： 上午8点～下午5点

上午8点～下午5点 休息日： 全年无休

全年无休 门票： 成人300日元

成人300日元 多语种服务： 设施内的文字指南，英语／汉语（简体和繁体）／韩语

设施内的文字指南，英语／汉语（简体和繁体）／韩语 谷歌地图

※新冠肺炎疫情中采取的禁止上山、关闭佛堂佛塔等措施，已于5月11日解除。

采访/撰文/拍摄：Shoepress

标题图片：安放着慈觉大师木像的“开山堂”和红色的“纳经堂”

图片提供：山寺观光协会