搬到“另一个世界”当居民！有明“SMALL WORLDS TOKYO”

Guideto Japan

“SMALL WORLDS TOKYO（东京小世界）”（位于江东区有明）是一个让你忘记日常生活，沉浸到“另一个世界”里去的室内微缩模型主题公园。这里最大的魅力是获得居民权后，你可以做一个跟自己一模一样的人物模型放在里面。

从百合鸥线“有明网球森林”站步行大约3分钟，就到了有明物流中心的“SMALL WORLDS TOKYO”。这里以1:80的比例再现了世界各地街景和人气动画场景，是全球最大的室内微缩模型主题公园。受新冠疫情影响，开业推迟了1个月，在投入约2000万日元加强防疫措施后，终于在2020年6月11日正式上线。馆内可以拍摄照片和视频，可想而知会吸引众多Instagram用户前来拍照打卡。



SMALL WORLDS TOKYO入口

声效加灯光，充分发挥室内场馆优势

从入口进去，穿过时光隧道风格的过道，微缩模型世界的画卷就在眼前展开。在第一个“宇宙中心区”，喷气式飞机喷射出的气流和巨响会吓你一跳。上世纪70年代的火箭基地和未来的宇宙中心共处同一个空间，阿波罗计划的运载火箭“土星5号”的发射场景在这里得以重现。

SMALL WORLDS的微缩模型不仅精巧，而且还能动，更添加了3D音效，是其最大特点。充满临场感的发射倒计时和发射时的巨响会在你前后左右响起，火焰和烟雾喷射而出，火箭直冲云霄。



运送阿波罗11号成功登月的运载火箭“火星5号”

再往里走就是“世界城市区”和“美少女战士水兵月区”了。这里有人在教堂跳舞，火车、缆车和汽车往来奔驰，处处可见动态化设计。

“世界城市区”有5个架空的国家，主要是以20世纪亚洲和欧洲的国家为原型。馆内照明制造出昼夜交替的效果，30分钟就算是1天。在糅杂了香港和上海元素的城市里，日暮西山后，耀眼夺目的霓虹灯就闪耀起舞了。随处设有按钮，按下去后，自行车或龙就能动起来，参与感极强，让你回味无穷。



在虚构的“世界城市区”里，还生息着龙等虚构生物



入夜后霓虹灯照亮整座中国风情的城市

“美少女战士水兵月区”有漫画故事的舞台——90年代麻布十番的街道。麻布十番再往里，还有30世纪的首都“水晶东京”。商店街还原到了细节，重现了现在已经看不到的餐饮店外观和招牌，勾起一些人的念旧情怀。

因为缩放比例是1:80，所以人物模型只有2cm左右。美少女战士们也和当地居民一起生活在这座巨大的微缩模型城市之中，找着找着就会沉迷其中，甚至忘记了时间。



在麻布十番街区的远方，是高耸的东京塔。前方中央是主人公月野兔的家 ©Naoko Takeuchi



小兔家的屋顶会定期打开，里面忠实再现了漫画里的家具和壁纸 ©Naoko Takeuchi



想把在这座城市生活多年的美少女战士全都找出来简直难如登天！ ©Naoko Takeuchi

获得微缩模型世界的居民权，参与感超强

在“关西国际机场区”，飞机跑道就不用说了，就连机场大厅和托运行李转盘等细节处都精雕细琢。还设有休息区，机场休息室做得像模像样，在这里边歇脚边看模型飞机起起落落，对机场爱好者来说应该是最幸福的时刻吧。



在官方合作伙伴日本航空和关西机场的帮助下再现了逼真的世界

接着就是王牌区域，世界级人气动画《新世纪福音战士》的世界了。在“格纳库区”，场馆再现了初号机、零号机、2号机的发射场面。动画主人公淀真嗣等人居住的“第3新东京市区”不仅有其原型箱根的全景，还有为了防备神秘生命体“使徒”来袭而被降至地底的摩天大楼群。



3架EVA机依次从格纳库区发射出去 ©khara



巨型城市 第3新东京市沉入地底的场景是点睛之笔 ©khara

SMALL WORLDS最大的卖点，就是可以让你住进这个微缩模型的世界里。只要花钱买了喜欢的区域的居民权，你就可以通过3D扫描输入数据，制作一个跟自己一模一样的人物模型，然后选择喜欢的地点让人帮你放进去。

如果你选择定居“新世纪福音战士 格纳库区”，还有NERV队员的队服可穿，穿着队服扫描之后，你就可以当淀真嗣和绫波丽的战友，看他们出战迎敌了。人物模型住进这里需要花大约两周的时间，拥有居民权之后，还附赠一年通票以及给家人朋友用的1日券，可以再次前来拍照游玩。SMALL WORLDS今后也计划开到冲绳和海外去。



放置人物模型时的样子。3D扫描可以重现服装和姿势，来之前可以多做些准备 图片提供：SMALL WORLDS



淀真嗣和葛城美里在金时山眺望第3新东京市的名场面。让自己的人物模型也住进这里，对EVA粉丝来说就像是做梦一样吧 ©khara

SMALL WORLDS TOKYO

地址： 东京都江东区有明1-3-33 有明物流中心

东京都江东区有明1-3-33 有明物流中心 开馆时间： 上午9:30~下午20:00（提前半小时停止入馆）

上午9:30~下午20:00（提前半小时停止入馆） 门票： 成年人2700日元，中学生1900日元，儿童1500日元

成年人2700日元，中学生1900日元，儿童1500日元 获取居民权的人物模型项目： 美少女战士区、新世纪福音战士区=成年人19800日元，高中生及以下17600日元，其他区域=成年人12630日元，高中生及以下10760日元

美少女战士区、新世纪福音战士区=成年人19800日元，高中生及以下17600日元，其他区域=成年人12630日元，高中生及以下10760日元 交通：百合鸥“有明网球森林”站步行3分钟、临海线“国际展示场”站徒步11分钟

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采访/撰文/摄影： nippon.com日本网 编辑部

标题图片：格纳库里的EVA机 ©khara