丰州市场重开放，餐饮区回响起游人的欢声笑语

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受新冠病毒流行的影响，东京丰州市场（江东区）今春一度暂停向游人开放。面向大众重新开放1个月后，这里渐渐恢复了活力。本文将为读者介绍丰州市场的现况、寿司店的推荐菜品以及今年1月开张的“江户前场下町”。

作为东京新菜篮子的丰州市场，一直为市民提供着生鲜食品。但从日本国内新冠肺炎确诊人数开始攀升的2月末起，该市场除了相关人员之外，普通民众被禁止入内参观。在对外封闭了100天之后， 6月上旬又重新对外开放了。

即便在紧急事态宣言发布后，作为生命线的一环，丰州市场依然继续着交易。金枪鱼和海胆的竞拍也照旧进行，由于市民们自觉宅家减少外出，日本国内许多餐饮店都被迫缩短营业时间或临时停业，以高档鱼为主的需求走低，丰洲也受到了巨大冲击。市场内原本可以正常营业的餐饮店，也因为无法指望包括访日游客在内的大量游人参观者，以及市场相关人士来店就餐，纷纷选择关门停业。

抗疫不松懈，竞拍尚不对外开放

原本游人可以在早上5点就入场参观，但重新对外开放之初，需等到上午9点才能入场，下午2点就早早地结束了。这样的时间安排，避免了早上因交易频繁而造成的拥挤状况，结束时间也提前了3个小时。参观者必须戴上口罩，在市场入口处给手消毒，接受红外体温监测仪的测温，体温37.5度以上者不得入内。不过从7月9日起，参观时间已经改回到上午5点至下午3点。

重新对外开放的第1天，早早地就有几十个人在保持距离的基础上排队等候，迫不及待地想进入久违的丰州。由于还不能看到竞价的热闹场景，所以来者几乎都是冲着寿司店和美食区去的。



百合海鸥线“市场前”站出口设置的参观者须知牌



入场时须戴口罩和测体温 图片：作者提供

“终于能重新开业了。听到客人的一句‘等得花儿都谢了’，我忍不住想流泪”

人气寿司店“大和寿司”开业以来从没停业过这么久的时间，老板入野光广脸上满是藏不住的欢喜。太久没开张了，他迫不及待地撸起袖子开干，同时也提醒自己：“一定要注意安全，让客人放心，确保万无一失。”



青果大楼区1楼的人气餐饮店“大和寿司”，门口总是排着大长队。食客与寿司师傅之间隔了一层塑料膜，抗疫措施周到细致 图片：作者提供

人气寿司店的等候时间缩短

丰洲人气最盛的水产批发大楼3楼的“寿司大”，从营业重启当日开始就一直宾客满座，“龙寿司”所在的管理设施大楼的餐饮区也热闹非凡。迎来久违的食客，许多店员抚着胸口松了口气，但之后出于对疫情的警惕，以及入场时间对市场整体而言仍嫌太晚，所以一直没有恢复疫情前的客流量。目前几乎看不到为高级食材一掷千金的访日游客的身影，自然也让一些寿司师傅深感遗憾。

在市场对外开放的第2天，一位住在神奈川县的40后男性去了寿司大后，满意地表示：“这家店太火了，以前排队都得排几个小时，现在不用排队就能吃上了。”

新菜品不断推出

多数餐饮店的菜单跟疫情前基本保持一致，但其中也有推出新的平价菜的店家。暂停对外开放后，有的餐店面向市场相关人士开发了新菜品，对外重开后也依然没有下架，不少店家意识到，如果只提供面向访日游客的高价菜品，那么撑不到他们再来的时候就可能倒闭，因而不得不以低价位来开拓客源。

管理设施大楼3楼的日料店“丼匠”，提供1000日元的限时品种——铺满大量国产金枪鱼和鱼子、扇贝、三文鱼等的“什锦散寿司”。“等于是给以往卖1500日元的品种搞了个升级版”（该店厨师），总之非常划算。



“丼匠”除了为游客提供 “什锦散寿司”，还提供以往只面向市场人士的500日元盖饭



碗里都是鱼子的盖饭看起来很奢华，绝对想不到才卖1000日元！

水产批发大楼的“岩佐寿司”首次推出了握寿司之外的品种。使用了国产天然本金枪鱼、海蟹和鱼子、甜虾等材料的限量高级海鲜盖饭只需2000日元，引爆人气。同一层的寿司店“晶”也开始提供海鲜盖饭（2000日元）、腌比目鱼盖饭（1000日元）和星鳗鱼盖饭（800日元）等特惠单品。

江户前场下町

丰州市场地界内有今年1月下旬开业的商业设施“江户前场下町”。这里比丰洲市场相关设施更早一步在6月1日起重新开张了。

开业后不久，从2月开始中国游客的身影就逐渐消失，市场暂停开放参观后其实这里也一直在营业，但紧急状态宣言发布后，从4月9日起，所有店铺（21家）统一暂停营业。这里本来是2023年春季开业的旅游景点“千客万来”建成之前先行设置的临时设施，没想到刚开业就迎来新冠疫情的当头一棒，很受冲击，希望之后能够东山再起。



出了百合海鸥线“市场前”站检票口后，向青果大楼所在的南侧走去就能到达“江户前场下町”

营业时间是上午9点到下午6点。除了寿司和海鲜盖饭、乌冬面、拉面等餐饮店之外，销售金枪鱼肉片和肉干、佃煮、手信的店铺鳞次栉比。部分店铺可能还在停业中，或依然是短时间营业，去之前要先通过官网等渠道确认。

这里的建筑物是平房，“凹”字型，中央是日式的露天餐桌。天气好的时候推荐买了吃食后拿到屋外来吃。



刚开张的时候虽然还是深冬，但晴好的日子里露天餐饮区也非常热闹 图片：作者提供

特产也丰富，走过路过不容错过

丰洲做金枪鱼中间批发的寿司店“铃富”，有搭配种类丰富金枪鱼种类的握寿司、铁火盖饭、海鲜盖饭等，美味绝伦却价格亲民。其中最受欢迎的是东方蓝鳍鲔和南方黑鲔、大目金枪鱼的生鱼片赤身和腩肉共7种金枪鱼的寿司套餐“金枪鱼美味大比拼”（2200日元，不含税），可以让你尽享高级金枪鱼美味的超值单品。



2020年1月，江户前场下町开业典礼完毕后，小池百合子都知事也来品尝了美味的金枪鱼。右边是铃富社长铃木勉 图片：作者提供



可以品尝炙烤金枪鱼大腩美味的“金枪鱼美味大比拼”。已涂有酱油，方便食客拿到外面的露天餐饮区去吃

拉面店“音色屋”，酱油汤底的拉面是必点单品，同时还出售咖喱和刨冰等美食。“濑户内柠檬拉面”“肉荞麦面”等也人气很旺，夏日限定新品“冷担担面”（数量有限）也粉墨登场。

“土产处 丰洲ICHIBAN”是一定要去打卡的。丰州市场特色的手信应有尽有，比如含有浓缩高汤的调味料和瓶装小菜等，还有环保袋、“可清洗口罩”、扇子、筷子等出售，各色产品琳琅满目。另外，市场著名的小型旋转式搬运车的塑料模型，光看着就很有乐趣。



江户前城下町温馨的木质内装。丰洲ICHIBAN就在其入口处



旋转式搬运车的塑料模型做工精巧

江户前场下町手信店的员工称，虽然游客在逐步回流，但营收依然达不到刚开张时一半的水平。进入7月后，连续3天确诊患者超百人，因而担忧“大家又会吓得不敢来了吧”（中间批发商），真心期待疫情早日控制住，好让客流量顺利恢复。

江户前场下町

地址 ：东京都江东区丰洲6-3-12

：东京都江东区丰洲6-3-12 营业日 ：参考 丰州市场开场日

：参考 丰州市场开场日 营业时间 ：上午9点～下午6点 ※受新冠疫情升级影响，部分店铺暂时停业或缩短营业时间

：上午9点～下午6点 ※受新冠疫情升级影响，部分店铺暂时停业或缩短营业时间 交通： 百合海鸥线“市场前”站徒步1分钟即到

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图片：作者提供之外的均为nippon.com日本网 编辑部 拍摄