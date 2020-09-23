探访仙台藩初代藩主伊达政宗的足迹【青叶城篇】

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战国武将伊达政宗（1567～1636年）始建宫城县仙台市。如今，在这座拥有百万人口的东北地区第一大城市，有关“独眼龙”政宗及伊达家族历史足迹的旅游景点随处可见，吸引着国内外游客。本文介绍的是政宗居住的城堡“仙台城”，通称“青叶城”。

“独眼龙”政宗

战国时代（1493～1590年），日本全国武将势力抬头，争霸战频发。正值此时，政宗作为当时统治出羽国（今秋田县和山形县）的伊达家的嫡长子出生在米泽城。尽管幼年因罹患天花导致右眼失明，依然在17岁时继承了家督之职，此后因其出奇制胜的战略，屡立战功，以“独眼龙”的别名声震全国。

在1600年（庆长5年）的关原之战中，政宗援助获胜的德川军。次年起在青叶山（仙台市青叶区）修建城堡，建立仙台藩。同时以城堡为中心兴建起街市“城下町”，构建了东北地区第一大城市仙台的基础。当时实行“石高制”，以大米的产量为基准来表示领地的规模，仙台藩为62万石。这个规模仅次于100万石的加贺藩（今石川和富山）前田家和73万石的萨摩藩（今鹿儿岛）岛津家，位居第三。



政宗的铜像和画像大多双目张开。相传他在遗嘱中，要求在死后绘制的肖像中画上双眼（提供：仙台观光国际协会）

政宗是个有文化素养的人，精通烹调与日本诗歌，而且衣着华丽、举止潇洒，据说日语中形容时尚男子的“伊达男”一词，词源便来自于伊达政宗。他装扮独特，一只眼睛戴着眼罩，身披漆黑的盔甲，这一形象经常出现在小说、电影、动漫和游戏中。1987年日本广播协会电视台（NHK）播出的长篇历史连续剧《独眼龙政宗》，平均收视率达39.7%，创下长篇历史连续剧的收视记录。

有一则家喻户晓的轶事。政宗在小田原之战中姗姗来迟，招致了天下第一人丰臣秀吉（1537～1598年）的反感。于是，政宗身着白色寿衣觐见秀吉，秀吉为他的赴死决心所折服，与其冰释前嫌。或许正是因为这种丰满的个性和机智的头脑，政宗在现代人心目中也具有非凡的魅力。



从青叶山的仙台城遗址眺望市区（提供：仙台观光国际协会）

伊达家族的要塞：仙台城遗址

在第二次世界大战的空袭中，仙台被夷为平地，江户时代的街景踪影皆无，但很多地方还可以让人感受到政宗和伊达家族的风貌，其中最具代表性的景点就是仙台城遗址。仙台城修建在海拔130米高的青叶山上，因此又被称为“青叶城”。广濑川流经北部和东部，与南部的龙口溪谷起着护城河的作用，西部有茂密的御里林，具备极强的天然防御功能。政宗没有修建天守阁（城堡中央的瞭望指挥楼台，被认为是权力象征——译注），据说其用心在于削弱德川幕府的戒备之心。

明治时代，本丸（主城堡）被日本陆军拆除，后来火灾又使大部分建筑物毁于一旦。保存至昭和初期的正门大手门和角楼被指定为国宝，但最终毁于战火。现在，仙台城遗址仅存最高部分为17米的石垣，以及1967年（昭和42年）复原的角楼。主城堡遗址处建起公园，里面屹立着伊达政宗骑马像，铜像远眺仙台平原，栩栩如生地表现出政宗夺取天下的野心。



日落后，骑马像周围景观灯齐明（提供：仙台观光国际协会）



从角楼通向主城堡遗址的曲径（提供：仙台观光国际协会）

主城堡遗址内还建有宫城县护国神社和青叶城资料展馆。护国神社内供奉着宫城县出身的战争中阵亡者的灵位。朱漆拜殿背靠郁郁葱葱的青叶山，鲜艳的色彩令人印象深刻。主殿旁边建有别宫浦安宫，里面供奉着政宗像。

青叶城资料展馆内陈列着伊达家族的文献资料，这里的“仙台城VR-GO”游览团（成人500日元）深受好评，游客可以随团利用VR（虚拟现实）技术领略400年前的仙台城风貌。在专职导游的陪同下游览仙台城遗址，在9个点位通过VR专用观测器观看，昔日的仙台城以360度全景图的形式呈现在游客面前。装饰着隔扇画的集会大厅富丽堂皇，半悬空的城楼一角宛如突出悬崖的岩石，让人有一种身临其境之感。



护国神社是新年祭拜的人气场所（提供：仙台观光国际协会）

现在，二之丸（第二层外城城郭）遗址成为东北大学的川内校区的一部分。仙台城背靠天然防御屏障御里林，这片丛林从明治维新开始由陆军管理，二战后成为驻日美军用地，多年来禁止普通市民入内，以美丽的冷杉林为代表的珍贵动植物因此得以完好地保存。1972年（昭和47年），东北大学植物园所在的青叶山被指定为国家天然纪念物，植物园对这片自然区域进行研究并开展科普教育工作，成为旅游热点。



东北大学植物园内保存完好的天然植被冷杉林（提供：仙台观光国际协会）

伊达家族捐赠的文化遗产

三之丸（第三层外城城郭）遗址内建有仙台市博物馆，里面收藏了约9.7万件文化遗产，包括仙台伊达家族捐赠的文献资料，以及有关仙台的历史、文化和工艺美术资料。政宗对国外也很感兴趣，曾派遣支仓常长（约1570～1621年）作为庆长遣欧使节团的一员前往欧洲。博物馆内保存和陈列着现存国内油画中以真实的日本人为原型的最古老作品《支仓常长像》，被联合国列为世界记忆遗产，还有国宝《罗马教皇保罗五世像》和《罗马市公民权证书》。



常设展展出约1000份资料，按季节更换展品（提供：仙台市博物馆）

博物馆内还限期展出政宗的铠甲“黑漆五枚胴具足”，喜爱政宗者尤其不可错过。镶嵌着金箔的月牙形头盔前饰闪闪发光，与漆黑的铠甲形成鲜明对比。



仙台市博物馆收藏的重要文化遗产“黑漆五枚胴具足（伊达政宗用）”（提供：仙台市博物馆）

仙台市博物馆

地址： 宫城县仙台市青叶区川内26

宫城县仙台市青叶区川内26 电话： 022-225-3074

022-225-3074 开馆时间： 上午9点～下午4点45分（下午4点15分停止入馆）

上午9点～下午4点45分（下午4点15分停止入馆） 休息日： 周一（逢节日和调休日开馆）、节日和调休日的次日（逢周六日和节日开馆）、12月28日～1月4日

周一（逢节日和调休日开馆）、节日和调休日的次日（逢周六日和节日开馆）、12月28日～1月4日 门票： 普通票和大学生460日元，高中生230日元，初中生和小学生110日元

普通票和大学生460日元，高中生230日元，初中生和小学生110日元 多语种服务： 官网：英语；小册子：英语/汉语（简体、繁体）/韩语；设施内指南：英语/汉语（简体）/韩语

官网：英语；小册子：英语/汉语（简体、繁体）/韩语；设施内指南：英语/汉语（简体）/韩语 交通： 从仙台市地铁东西线国际中心站步行约8分钟

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采访/撰文：Shoe Press

标题图片：屹立在仙台城遗址的伊达政宗骑马像（仙台观光国际协会提供）