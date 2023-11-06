去大涌谷，感受孕育了箱根之魅力的火山气息

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从山体的各处喷出烟雾，景色绝美的观光景点“大涌谷”（神奈川县箱根町）。让我们来这里亲身感受为箱根带来诸多恩惠的火山活动，品尝名产黑鸡蛋吧。

近距离感受绝美景色，观察温泉之源头和火山活动

箱根是从东京出发、可以当天去当天回的人气观光景点。这里有芦之湖、仙谷原等被丰富的大自然环绕的观光名胜，天气晴好时富士山看起来也更加雄伟壮观。以箱根神社、关所为代表的名胜古迹以及美术馆、博物馆等观光设施遍布各处，还有众多的独具风情的温泉旅馆和最新度假酒店，吸引着不同年龄层的游客。箱根的标志性景点之一就是“大涌谷”。在这里，含有硫化氢的烟雾随处升腾，硫磺气味扑鼻而来。

直径长达11公里的箱根火山的破火山口，一般认为是因始于20万年以前的火山连续大喷发，而于8到13万年前形成的。火山口的爆裂遗迹大涌谷，以及耸立其上的熔岩丘“冠之岳”出现在约3000年前的火山喷发时期，同期还诞生了芦之湖和仙石原。从喷烟孔冒出的硫化气体，使周围的草木难以生存，因而到处是裸露出岩石和变成红褐色的土壤，营造出一种荒凉的气氛，由此，这里以前曾被称为“地狱谷”“大地狱”。到了1873（明治6）年，明治天皇出行此地之际，人们认为“地狱之名不宜于做为天皇到访之地的名称”，因而改名为大涌谷。

箱根是活火山。在旅行的心境下很容易忘记这一点。不过，正是因为火山活动才造就了富于变化的地形，至今依然温泉涌溢，治愈着旅人的疲惫身心。100度的火山烟气不断喷发，让人切身感受到这是一座活火山的大涌谷，可以说是箱根旅游绝对不能错过的景点。



图片中间的山顶是冠之岳（海拔1409米），其下是一片烟云升腾之地。左侧是，山土裸露的山谷是“大涌泽”，反复多次发生了大规模的崩塌滑坡，正在进行防沙工程

坐缆车俯瞰谷底

去箱根旅游，从首都圈驱车前往非常便利，在位于海拔1000处的大涌谷站附近也有停车场。虽然有很多人仅满足于停下车来，在瞭望台眺望火山喷烟的奇观，但若要领略大涌谷真正的魅力，还是建议你乘坐箱根缆车。大涌谷的停车场是收费的，但缆车东西起点早云山站和桃源台站都设置了免费停车场。

大涌谷站与早云山站之间的路径，通过一个被称为“大涌泽”区域的上空，你可以从最高达到130米的地方俯瞰烟雾升腾的谷底。由于喷出的烟雾中混有火山气体，你可以真切看因此而变成黄色的地面，映入你眼帘的是在地面上绝不可能体味的震撼人心的全景画面。



缆车大涌谷站前的瞭望台



在大涌泽上空行进的箱根缆车



从缆车上拍摄的烟雾蒸腾的大涌泽与冠之岳



大涌谷站承担着火山喷发时的避难所作用，因此这里备有大量应对火山渣的安全帽

吃黑鸡蛋，感受活火山和箱根

在缆车站前或停车场边的瞭望台上，可将大涌谷全域尽收眼底。此外，这里还修建有可以在喷气孔附近散步的自然研究路、穿过大涌泽上部去往神山的神山登山道等。

从自然研究路的入口徒步15分钟左右，在烟雾升腾的地方有个小卖部“玉子茶屋”。在它旁边现场煮制的名产黑鸡蛋，据说“吃一个就能增寿7年”。黑鸡蛋在约80度的温泉池中煮1小时后，再用100度的蒸气蒸15分钟。白色的鸡蛋之所以会变得黑漆漆的，是因为附着在蛋壳表面无数气孔上的温泉池的铁分和硫化氢产生反应，变成了黑色的氧化铁。蒸好后的黑鸡蛋马上装进搬运用的缆车，运到车站和停车场附近的土特产店。



从自然研究路可以走到喷烟地近旁（图片：大涌谷黑鸡蛋馆）



煮黑鸡蛋的温泉池和玉子茶屋。远处可以看到富士山（图片：大涌谷黑鸡蛋馆）



刚“出锅”的大量黑鸡蛋（图片：大涌谷黑鸡蛋馆）



马上使用专用缆车来搬运，售卖的时候还热乎乎的（图片：大涌谷黑鸡蛋馆）

就黑鸡蛋的人气，经营“大涌谷黑鸡蛋馆”的奥箱根观光公司营业部长梁濑雅之解释说：“实验数据显示，与普通的煮鸡蛋相比，黑鸡蛋蛋黄的鲜美程度增加2成。吃了以后你一定会感觉到它的美味”。利用温泉池煮制的黑鸡蛋，不需要担心电费和煤气费，而且，由于经过长时间慢慢煮制，味道也更加鲜美了。独特的外观和鲜美的味道，都得益于火山活动。



黑鸡蛋馆是大涌谷最大的土特产店，里面还设有咖啡厅。来买黑鸡蛋的游客排起了长龙



一袋5个500日元（含税），还带盐



剥开蛋壳，鸡蛋依然是白色。蛋黄味道浓郁！

从东京市中心大约2小时车程

梁濑先生说：“大涌谷距离东京市中心约两小时车程，在这里可以近距离观赏火山活动，是一个非常难得的地方。不仅自然景观雄壮美丽，而且天气晴朗的日子，还能眺望到美丽的富士山。希望大家前来游览，并且品尝一下黑鸡蛋。”



自然研究路（右）与神山登山路线（左）的入口



自然研究路入口附近的“大涌谷延命地藏尊”。在这里祈祷、吃黑鸡蛋，延年益寿必定无疑！？



黑鸡蛋馆内的商店里，箱根的名特产和黑鸡蛋周边产品琳琅满目



黑鸡蛋馆的一层还设有“箱根地质博物馆”，详细介绍有关箱根火山的情况

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采访/撰文/图片：nippon.com 日本网 编辑部

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