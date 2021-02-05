在日式凯蒂猫客房睡个好觉：凯蒂迷向往的客房在浅草东武酒店亮相

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三丽鸥公司的人气角色“凯蒂猫”被全球粉丝所喜爱。洋溢着这种超萌气息的“凯蒂猫客房”，在东京首屈一指的游览胜地浅草（台东区）闪亮登场。本文以图文并茂的形式带你走进凯蒂猫客房，去感受其中的魅力。

东京都内独家日式凯蒂猫客房亮相浅草

三丽鸥的卡通猫角色“凯蒂猫”诞生于1974年11月1日。左耳的蝴蝶结是其商标，日本人亲切地称之为“凯蒂酱”。最早是为儿童设计的卡通形象，后来各年龄层的粉丝不断增加，90年代后半期还出现了醉心于收集周边产品的“凯蒂迷”。从2000年左右起，凯蒂猫在海外也人气爆发，其爱好者中名人众多，如Lady Gaga和希尔顿姐妹等。

以这一人气角色为基调装饰的酒店客房便是“凯蒂猫客房”。主题公园“三丽鸥彩虹乐园”（东京都多摩市）附近的多摩京王广场酒店，以及中部国际机场新特丽亚酒店等国内多家酒店都设有这样的特色客房。东京23区内唯一能够体验凯蒂猫客房的，就是2020年10月8日开业的浅草东武酒店。这家酒店地处黄金地段，紧邻东武浅草站，步行3分钟即可到达雷门。也因为这里是东京首屈一指的历史悠久的旅游胜地，所以与此前给人梦幻印象的凯蒂猫客房相比更是别具风格，其特色在于营造出“和式”风情。



左边最高的楼宇就是浅草东武酒店，右边是东武晴空塔线的浅草站

寻找凯蒂猫和蝴蝶结的形象很有乐趣

浅草东武酒店的凯蒂猫客房有“樱天女”和“和摩登”两种风格，各有3间客房，定员都是四人。

以樱花为主题的“樱天女”客房，色彩基调是浅粉色，地板铺有榻榻米，进屋就能看到天女造型的凯蒂猫在等待客人的到来。樱花飞舞的壁纸和装点着蝴蝶结的床上用品就不用说了，就连浴室和卫生间都是满满的凯蒂猫元素。粉色榻榻米的边缘有蝴蝶结装饰，便签纸和客房门牌上也有凯蒂猫形象。



粉红少女风的“樱天女”。凯蒂猫客房都是四人间

风格稍微内敛一些的“和摩登”客房，是以明治后期到大正时代浅草的摩登风潮为理念设计的。和伞、日本的传统纹样“麻叶”与蝴蝶结搭配起来相得益彰，用平假名设计的“はろうきてぃ”的LOGO也很可爱。家具的把手和隔断房间的卷帘都有蝴蝶结装饰，相信凯蒂迷一进屋就要忙着跟各种周边品拍照留念，时间会转瞬即逝吧。



雅致一些的“和摩登”房间也处处可见凯蒂猫元素

去浅草和晴空塔乃至栃木的日光旅游都很方便

酒店员工说：“我们希望吸引更广泛年龄层的人前来入住，除了凯蒂迷之外，也有家长能带孩子过来玩。尤其是在这里举办女生聚会，一定会非常热闹。”同时也表示希望新冠疫情早日结束，“和凯蒂猫一起接待海外游客”。

凯蒂猫客房的住宿费随着季节和套餐的变化而波动，不过作为开业纪念活动，从2020年10月8日到12月18日，一间客房含早餐的住宿费固定为2.8万日元。一间客房最多可入住4人，人均7000日元，还是比较划算的。仅限8月24日到9月4日期间接受预订。

浅草东武酒店地上有14层，以双人间为主，共有253间客房。这里有许多吸引游客之处，有的房间可以从窗户眺望浅草寺的本殿、仲见世商业街和晴空塔，早饭还能选择喜欢的食材让厨师现场制作寿司。乘坐东武线还能当天往返一趟日光，离东京地铁银座线和都营浅草线的车站都很近，去上野、银座、涩谷也很方便。



可眺望晴空塔的客房。夜景想必也很美

谷歌地图

（C）1976, 2020 SANRIO CO., LTD.（H）

图片集



哪间房是凯蒂猫客房，一看门牌就知道了



“樱天女”房间。墙壁正中间的凯蒂猫为3D造型，很适合晒美照。蝴蝶结形状的抱枕也很可爱



粉色榻榻米上是樱花形状的坐垫



墙上垂下的编绳也是蝴蝶结形状的



浴室外洗面池的壁纸上也是天女造型的凯蒂猫



酒店客房物品多为简约设计，便签纸为凯蒂猫定制品



“和摩登”房间用和伞与日本传统纹样做装饰，令人难忘



戴着可爱发饰的摩登女郎凯蒂猫。平假名的LOGO也很罕见



拒绝死角，就连天花板上也满是粉红色的蝴蝶结图案



卷帘上也藏着凯蒂猫



卫生间内部也是大正摩登风



早餐的寿司角。除了经典的三文鱼和鳕鱼子，还有浅草的佃煮等各地名小吃。菜单每天一换，包你大快朵颐

采访/撰文/拍摄：nippon.com日本网编辑部

标题图片：“和摩登”风格的凯蒂猫房间

（C）1976, 2020 SANRIO CO., LTD.（H）

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