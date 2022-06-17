（渔港遍游）金枪鱼之乡三崎港：当天往返的旅游胜地，可享优惠套票

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位于三浦半岛西南端的三崎，自古以来就是繁盛的远洋渔业基地，大量的金枪鱼在这里卸货，以“金枪鱼之乡”而著称。这里是颇受欢迎的旅游胜地，从东京市中心当天即可往返，还可以买到包含京滨快车车票和海鲜餐券的套票。

日本有13个振兴水产所必需的渔港被指定为“特定第三种渔港”，位于神奈川县三浦市的三崎渔港便是其中之一，作为日本屈指可数的金枪鱼基地广为人知。

从东京品川乘坐京滨快车，一个半小时到达三崎口站，从车站乘坐公交车15分钟即到三崎港站。渔港附近的金枪鱼的餐馆鳞次栉比，三浦半岛最南端的风景名胜城岛和油壶海洋公园距离这里也不远，游客熙熙攘攘。



三崎口站的站牌上，红色的“口”字左上方有两个小字，三个字合起来是“金枪鱼”的意思。不愧为“金枪鱼之乡”（提供：笔者）



左边的小房子前是三崎港公交站。附近有很多金枪鱼餐馆

冷冻金枪鱼整齐排列，数量超过丰洲

与三崎港相邻的三浦市三崎水产地方批发市场被称为“海角鱼市”，备受市民青睐。这是2018年春天建成的日本首个冷冻金枪鱼专用批发市场，数量多的时候，亮闪闪的地板上摆放着900条冷冻金枪鱼，连东京都江东区的丰洲市场都相形见绌。



从三崎港公交站徒步约5分钟即可到达三崎鱼市。图中右侧远处为进行金枪鱼交易的三浦市冷冻批发市场

金枪鱼的交易从早上8点开始。采访当日是上市量较少的周六，现场有大眼金枪鱼190条，蓝鳍金枪鱼10条，写有“台湾船”的船只引人注目。经纪人仔细地检查着切断的金枪鱼的鱼尾等部位，判断鱼质的优劣。

这里并不像丰洲市场那样进行拍卖，而是采用“投标”的方式，将买家愿意为选中的金枪鱼支付的价格（每公斤单价）写在纸上，放进盒子里。中标结果会显示在批发市场墙壁上的电光显示板上。行情一般是主力大眼金枪鱼每公斤500到1800日元，价格高的金枪鱼做成寿司或生鱼片，每公斤800日元以下的金枪鱼则大多成为“葱花金枪鱼泥”的原料。



鉴定金枪鱼优劣的买家。远处的窗口为“投标处”（提供：笔者）

以前普通游客是可以参观市场的，受新冠疫情的影响，2020年9月4日停止参观活动。平时可以从二层的参观通道隔着玻璃观看金枪鱼交易的情景。据介绍，如果事先申请，还可以听志愿者介绍市场的情况。



从参观通道俯视金枪鱼的交易情景。现在暂停参观，重新开放的信息需登录官网确认（提供：笔者）

保证让你满意的“鱼市食堂”

市场二层设有“鱼市食堂”，在这里可以品尝金枪鱼和当地新鲜的鱼贝类。食堂6点开门，为顾客准备了生鱼片、烤鱼、炸鱼等丰富的菜谱，不光市场工作人员，还有很多普通顾客到访。据市场相关人员介绍，其中也有去三浦半岛旅行途中顺便过来的团队游客。



在鱼市食堂还能品尝到金枪鱼的珍贵部位。平时的营业时间是早6点到下午3点，周末和节假日为早6点到下午4点，固定休息日为周三（提供：笔者）

每天变换的早餐套餐可以选择烤鱼或生鱼片。这一天准备了盐烤青花鱼、金枪鱼块，加上米饭、酱汤、纳豆、小碗拌菜，另带酱菜，一套610日元（不含税），价格合理，不早点去有时会卖光。店家推荐款“金枪鱼盖饭”（不含税1400日元）当然使用三崎港卸船的金枪鱼。由熟成调料汁腌渍的美味“赤身”满满地盖在饭上，吃起来口感也是满意度百分百。



金枪鱼盖饭上还配有鱼腩，量感十足（提供：笔者）

店里最有人气的是“市场每日款生鱼片＆烤鱼套餐”（不含税1500日元），有金枪鱼、斑鱾、海螺和虾的生鱼片，还配有盐烧金枪鱼下巴。其次受欢迎的是“市场油炸地产鱼＆生鱼片套餐”，有油炸竹荚鱼、鲈鱼、墨鱼、刺鲳以及金枪鱼块，同伴之间分享食用也是很开心的事。



采访当天的“市场每日款生鱼片＆烤鱼套餐”（图片提供：笔者）

在三崎港的旅游设施“Urari”物色特产

在与市场东侧平行的码头上，有一处名为“三崎Fisharina Wharf Urari”的设施，内设三浦市民厅和“三浦-海角海站”。从公交车站出发徒步距离很近，同时设有水上游览船“彩虹鱼号”和“三崎-城岛渡船”的乘船处，以及“三浦自行车租赁点”。



三崎Fisharina Wharf Urari位于三崎港公交车站近前。正在靠岸的是三崎-城岛渡船



彩虹鱼号为半潜水式，船底侧面是玻璃窗。可欣赏自然的水族馆，因而备受欢迎

海上车站“Urari市场”以三崎的金枪鱼和三浦的蔬菜为主，是一处产销一体商品的卖场。一层的“鱼馆”有12家店，销售包括金枪鱼和地产鱼在内的水产加工品、家常菜、土特产等，不只游客前来购物，当地的厨师也会来这里进货。



Urari市场里，三浦半岛的食材琳琅满目

金枪鱼有太平洋蓝鳍金枪鱼、大眼金枪鱼、黄鳍金枪鱼等品种，切成块状或段状，加上地产鱼的生鱼片制成拼盘，种类也非常丰富。店里还摆放着金枪鱼的下巴和脸颊等珍贵部位，以及葱花金枪鱼泥、腌渍金枪鱼等加工品。用金枪鱼做的炸鱼肉饼、可乐饼、炸鱼肉串等菜品种类也很丰富。店员推荐各种产品的吆喝声总能引起食欲，不知不觉就会买多。

二层的“蔬菜馆”里摆放着三浦市内的新鲜蔬菜，还另设柜台出售姊妹城市长野县须坂市的特产。此外还设有咖啡店和休息的空间，可以一边休息一边吃点简单的饭食。



店员的吆喝声声声入耳，热闹的馆内展示着用新鲜的金枪鱼制作的各种精品（提供：笔者）



金枪鱼的各种珍贵部位都能以低价入手，这也是三崎的魅力之所在（提供：笔者）



吃着刚买的食物，在三崎的街道走一走吧（提供：笔者）



二层的蔬菜馆，早上采摘的蔬菜摆放在台子上。还设置了可以喝生果汁和当地啤酒的区域

优惠套票，让身心都得到满足

如果希望乘坐电车尽情享受三崎之旅，购买京急电铁（京滨特快）发售的企划乘车券“海角金枪鱼套票”比较划算。套票包含京急线电车和巴士的往返车票，以及“金枪鱼餐券”和“三崎-三浦纪念券”，从品川站出发的话，套票价格为3570日元（乘车站不同，价格有所不同）。用金枪鱼餐券，包括鱼市食堂在内，30个加盟店为您准备了特别菜品，找到自己喜欢的金枪鱼美食并尽情品味吧。



在三崎的大街上，金枪鱼餐馆一家挨一家。中间是三崎馆分店“香花”



香花的“特选金枪鱼券盖饭”，还搭配上了海胆和盐渍鲑鱼子。没有“海角金枪鱼套票”的人也可以点（不含税2100日元）

三崎-三浦纪念券除了兑换特产，还可用于乘坐彩虹鱼号和三崎-城崎渡船，在三浦自行车租赁点和油壶温泉也可以使用。骑着自行车或穿行在洋溢着昭和风情的三崎的街巷，或漫游在大海与田地交相辉映的风景中，或停下来尽情欣赏城岛的优美风景，三浦半岛让你品味无穷。



展示地方表演艺术“Chakkirako”资料的“三崎昭和馆”，以及充满怀旧气息的街道



天气晴朗时，从城岛公园可以眺望房总半岛的风景



从城岛远眺三崎港

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图片：除笔者提供外，皆为nippon.com日本网 编辑部拍摄

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