增上寺：德川将军家的菩提寺，与东京塔交相辉映
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经常路过，一直很在意，却从没进去过——可以说，港区芝公园的“三缘山广度院 增上寺”就是这样一个地方吧。
与东京塔比邻，朱漆大门屹立在日比谷大道旁，却很少听说有人进去参拜过。
增上寺参拜科的科长松永博超谦虚地介绍道：“增上寺不算是适合观光的寺院。很遗憾，因为许多历史悠久的建筑物都在战争中烧毁了。”不过这里是净土宗的大本山，还是德川将军家的菩提寺(*1)，为东京屈指可数的名刹。寺内有多座庄严的佛堂，以及6位将军和第2代将军德川秀忠之妻阿江、公主和宫的坟墓，还收藏着许多珍贵的寺宝。而且最主要的在于，这里是东京市中心少有的一片宁静之地。
松永说，社交媒体普及后，这里可以拍摄佛教建筑与大都市之象征东京塔的同框照，所以前来拍照的人比以往多了不少。即便如此，正经去殿内参拜的还是极少数。松永在表示“希望大家来随便逛逛”的同时，不忘介绍参拜礼仪，建议说：“希望大家来了之后，能先对着大殿的佛像双手合十，念句‘南无阿弥陀佛’，然后再到寺院里闲逛拍照。”
作为德川家的菩提寺而香火繁盛
“只要一心一意念诵‘南无阿弥陀佛’，任何人都能往生极乐净土”——教义如此简单的净土宗是开山鼻祖法然受到中国僧人善导的思想影响后，于1175年创立的。
增上寺的大雄宝殿“大殿”的中央，供奉着主佛“木造阿弥陀如来坐像”，法然上人和善导大师坐镇两侧。
增上寺1393年由净土宗第8世祖圣聪在江户城西的武藏国贝塚（千代田区纪尾井町附近）修建，曾一直扮演着东日本的净土宗根本道场的角色，是1590年德川家康被封到江户之后变得香火旺盛的。
德川家从三河（爱知县东部）松平家的时代起，就虔诚地信仰净土宗。松永介绍说，家康在入主江户前曾去松平家的菩提寺大树寺（爱知县冈崎市）咨询，大树寺便给他介绍了增上寺。大树寺的开山鼻祖是圣聪的徒孙，也就是之后成为京都知恩院第23代主持的愚底，增上寺是同一系统的。德川家举家迁入江户城，与增上寺比邻，家康仰慕当时的主持存应，便将增上寺定为德川家在江户的菩提寺。
寺院迁到现址芝，是1598年家康被封征夷大将军之前的事。据说德川幕府为了守护江户城，将增上寺安于里鬼门（西南），宽永寺（建于1625年）置于鬼门（东北）的方位上。
家康死后成为了日光东照宫（茨城县）的主神，因此增上寺最早修建的将军墓所是德川秀忠的“台德院灵庙”。此后，第3代将军德川家光葬在了日光山轮王寺，也有将军把墓地选放在宽永寺，所以增上寺里长眠的是第6代将军家宣、第7代的家继、第9代的家重、第12代的家庆和第14代的家茂。他们曾经各有雄大的灵庙，但均在战火中烧毁，之后以“德川将军家墓所”的形式，改为合葬。
江户时代，寺院规模宏大，占地25万坪
昔日增上寺的占地规模，随着每一次将军灵庙的修建而扩大。如今被当作正门的三解脱门原来是中门，原本的正门“大门”，现在还用作了地铁都营浅草线和大江户线的站名。从三解脱门到东面的大门，距离有108间（长度单位，约195米），这个数字取自于百八烦恼，这段距离内还有许多个附属的小寺院“小院”。
寺院北面一直到东京王子酒店停车场北端的“御成门”的路边。此处也因都营三田线的站名而为人熟知，最早是将军家参拜增上寺时专用的门。往南一直到芝公园、东京王子公园大厦所在地，往西则一直到东京塔脚下一带，全盛时期寺院占地能达到约25万坪（1坪约合3.3平方米——译注）。门内有48个子院，据说因修行僧人时常有3000人，所以还有供他们使用的寮舍100多处。此外，在马込、目黑、川崎等地还有1万多石的寺院领地。
(*1) ^ 日本的一种寺庙种类，为代代归依、埋葬祖先遗骨、吊菩提之寺，也称作菩提所、菩提院等——译注
逛寺院，寻乌金草
在寺院里逛一逛，会有各种新的发现和惊喜，让你忘记时间。首先是 “水盘舍”，供人舀水洗手，净化身心。它原来是德川家光的第三子、甲府藩主德川纲重的“清扬院灵庙”的一部分；对面是钟楼堂，悬挂着一口铸造于1673年并以东日本最大而著称的大梵钟。
在战火中幸免于难的建筑物还有庆安年间（1648-1652年）建造的“黑门”、1613年建造并于1799年改建的藏经阁等。
在大殿祭拜之后，建议你再去看看安国殿，这个名字取自德川家康的“院殿号”（佛教的法号——译注）“安国院殿”。殿内中央供奉着秘佛“黑本尊”，它是德川家康每天祭拜的“念持佛（个人放在家里礼拜的佛像——译注）”，据传由奠定净土教基础的惠心僧都（源信，942-1017年）制作。
安国殿的瓦当、德川将军家墓所的青铜门上都刻有乌金草纹样，装饰将军家家纹是菩提寺独有的特色，在这里边逛边找也是个乐趣。
在宝物展示室，追忆增上寺的往昔
寺院内佛塔和石碑众多，比如，与和宫颇有渊源的茶室、熊野神社、消防团“me组”殉职者的祭奠碑等等，对历史爱好者来说，处处都有乐趣。
据松永说，“千体子育地藏尊”在外国游客中很有人气。约有1300个地藏菩萨石像整齐地排列在一起，祝愿孩子健康成长，并为没能出世就死去的胎儿祈祷冥福。
想要更深入了解增上寺的历史，可以去大殿地下1层的“宝物展示室”。陈列了众多寺院珍宝的展厅中央，摆放着一个10:1的“台德院殿灵庙模型”。据说这是由东京美术学校（现在的东京艺术大学）制作，1910年参展了日英博览会，曾在英国皇家藏品的仓库里保管了约百年之久。德川家康去世400周年，即2015年，在宝物展示室对外开放时一并公布于世。模型巧妙地再现了据传为日光东照宫原型的台德院灵庙，让参观者有恍若进入昔日的增上寺之感。
从古至今，不变的修行道场
处处散发着无比魅力的增上寺，让人觉得更应加倍努力吸引游客前来参观。不过松永说：“增上寺还担负着作为净土宗大本山这样的重要角色。”
作为大本山，增上寺自古就负有统领关东以北18教区的重任。它是与京都的总本山知恩院齐名的修行道场，见习僧侣需在两座寺院中间选择一处完成为期3周的最终修行，方可正式成为净土宗的僧侣。现在每年都有约100位见习僧侣在增上寺完成修行后奔赴全国各地的寺院履职。
作为净土宗开宗850周年庆赞活动，寺院内大殿开始翻新屋瓦，三解脱门的解体大修也在计划之中。
“我们会好好维护增上寺的大本山功能，同时努力吸引尽可能多的游客前来参拜。特别是在2025年迎来开宗850周年之际，希望更多人能够了解到净土宗的教义。东京塔的灯光秀每晚都不一样，所以无论来多少次，你都能体会到不同的乐趣。”（松永）
三缘山广度院 增上寺
- 地址：东京都港区芝公园4-7-35
- 祭拜时间：大殿 上午6点至下午5点半，安国殿 上午9点至下午5点
- 德川将军家墓所：平日为上午11点至下午3点，周末节假日为上午10点至下午4点，休息日为周二（逢节假日不休），门票为成年人500日元
- 宝物展示室：平日为上午11点至下午3点，周末节假日为上午10点至下午4点，闭馆日为周二（逢节假日不休），门票700日元
- 交通：都营地铁三田线“御成门”站或“芝公园”站步行3分钟；都营地铁浅草线/大江户线“大门”站步行5分钟；JR线/东京单轨“滨松町”站步行10分钟
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采访/撰文/拍摄：nippon.com 日本网 编辑部
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