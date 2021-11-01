增上寺：德川将军家的菩提寺，与东京塔交相辉映

经常路过，一直很在意，却从没进去过——可以说，港区芝公园的“三缘山广度院 增上寺”就是这样一个地方吧。

与东京塔比邻，朱漆大门屹立在日比谷大道旁，却很少听说有人进去参拜过。









增上寺参拜科的科长松永博超谦虚地介绍道：“增上寺不算是适合观光的寺院。很遗憾，因为许多历史悠久的建筑物都在战争中烧毁了。”不过这里是净土宗的大本山，还是德川将军家的菩提寺(*1)，为东京屈指可数的名刹。寺内有多座庄严的佛堂，以及6位将军和第2代将军德川秀忠之妻阿江、公主和宫的坟墓，还收藏着许多珍贵的寺宝。而且最主要的在于，这里是东京市中心少有的一片宁静之地。

松永说，社交媒体普及后，这里可以拍摄佛教建筑与大都市之象征东京塔的同框照，所以前来拍照的人比以往多了不少。即便如此，正经去殿内参拜的还是极少数。松永在表示“希望大家来随便逛逛”的同时，不忘介绍参拜礼仪，建议说：“希望大家来了之后，能先对着大殿的佛像双手合十，念句‘南无阿弥陀佛’，然后再到寺院里闲逛拍照。”









作为德川家的菩提寺而香火繁盛

“只要一心一意念诵‘南无阿弥陀佛’，任何人都能往生极乐净土”——教义如此简单的净土宗是开山鼻祖法然受到中国僧人善导的思想影响后，于1175年创立的。

增上寺的大雄宝殿“大殿”的中央，供奉着主佛“木造阿弥陀如来坐像”，法然上人和善导大师坐镇两侧。













增上寺1393年由净土宗第8世祖圣聪在江户城西的武藏国贝塚（千代田区纪尾井町附近）修建，曾一直扮演着东日本的净土宗根本道场的角色，是1590年德川家康被封到江户之后变得香火旺盛的。

德川家从三河（爱知县东部）松平家的时代起，就虔诚地信仰净土宗。松永介绍说，家康在入主江户前曾去松平家的菩提寺大树寺（爱知县冈崎市）咨询，大树寺便给他介绍了增上寺。大树寺的开山鼻祖是圣聪的徒孙，也就是之后成为京都知恩院第23代主持的愚底，增上寺是同一系统的。德川家举家迁入江户城，与增上寺比邻，家康仰慕当时的主持存应，便将增上寺定为德川家在江户的菩提寺。





寺院迁到现址芝，是1598年家康被封征夷大将军之前的事。据说德川幕府为了守护江户城，将增上寺安于里鬼门（西南），宽永寺（建于1625年）置于鬼门（东北）的方位上。

家康死后成为了日光东照宫（茨城县）的主神，因此增上寺最早修建的将军墓所是德川秀忠的“台德院灵庙”。此后，第3代将军德川家光葬在了日光山轮王寺，也有将军把墓地选放在宽永寺，所以增上寺里长眠的是第6代将军家宣、第7代的家继、第9代的家重、第12代的家庆和第14代的家茂。他们曾经各有雄大的灵庙，但均在战火中烧毁，之后以“德川将军家墓所”的形式，改为合葬。









江户时代，寺院规模宏大，占地25万坪

昔日增上寺的占地规模，随着每一次将军灵庙的修建而扩大。如今被当作正门的三解脱门原来是中门，原本的正门“大门”，现在还用作了地铁都营浅草线和大江户线的站名。从三解脱门到东面的大门，距离有108间（长度单位，约195米），这个数字取自于百八烦恼，这段距离内还有许多个附属的小寺院“小院”。





寺院北面一直到东京王子酒店停车场北端的“御成门”的路边。此处也因都营三田线的站名而为人熟知，最早是将军家参拜增上寺时专用的门。往南一直到芝公园、东京王子公园大厦所在地，往西则一直到东京塔脚下一带，全盛时期寺院占地能达到约25万坪（1坪约合3.3平方米——译注）。门内有48个子院，据说因修行僧人时常有3000人，所以还有供他们使用的寮舍100多处。此外，在马込、目黑、川崎等地还有1万多石的寺院领地。







