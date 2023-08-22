乘坐“黑部峡谷观光小火车”，感受险峻壮观的大自然

Guideto Japan

黑部峡谷（黑部市）以富山县首屈一指的风景名胜而闻名，穿行其间的观光小火车，途中经过许多温泉和景点，因此深受游客欢迎。本文将为读者介绍车窗外的风景以及主要车站附近的景点。

坐上开放式小火车，去饱享大自然的美妙

“黑部峡谷小火车”穿行于富山县东部，从宇奈月站到榉平站，约20.1公里，单程约1小时20分钟。沿途经过被定为国家特别天然纪念物、特别风景名胜的黑部峡谷悬崖、高达60米的铁桥等，每穿过一个隧道，壮丽的自然美景便扑面而来。



从富山地方铁道公司本线的“宇奈月温泉”站徒步只需5分钟，就到了“宇奈月”站



车窗外高高耸立的是“出六峰”的6座山峰

黑部峡谷由蜿蜒穿流在立山、剑岳、药师岳等立山山脉和以白马岳为代表的后立山山脉之间的黑部川形成。在这个由海拔落差3000米的急流侵蚀而成的V字形山谷，碧绿的河水和苍翠的群山，交织成一幅壮丽的美景，它与新潟县的清津峡和三重县的大杉谷并称为日本三大溪谷。

小火车由2辆机车牵引。普通客车是无窗开放式的，另有带窗的休闲客车，但需另加车费。黑部峡谷铁路营业部宣传策划负责人西田义宏先生说：“普通客车更能让人亲身感受黑部峡谷的大自然。不过隧道内比较冷，最好多带一件外套。”他还建议，去的时候乘坐开放式普通客车，感受大自然的清风，返程时乘坐有窗的休闲客车。



小火车本身就很上镜，两车交错而过时是最佳拍摄时机



开放式车厢最受欢迎



乘坐休闲客车，不需担心寒冷，座椅靠背还可调换方向

货运列车变身人气观光列车

始发站宇奈月站周围就有很多景点。走在车站附近的山彦游步道的“山彦桥”上，你可以眺望观光小火车从旁边的新山彦桥开过的情景。车站停车场后面的山彦瞭望台，则是俯瞰新山彦桥的绝佳摄影点，你可以将小火车驶出隧道的画面收入镜头。

站内有饮食区、咖啡厅、纪念品店等，2楼还有介绍黑部峡谷铁路历史的展区，建议你也去看一看。



在山彦桥上眺望驶过新山彦桥的小火车



在山彦瞭望台俯拍夕阳下的小火车



店内还出售原创的小火车商品



宇奈月车站二楼的历史展区，其中还有铁路迷钟爱的珍品

黑部峡谷小火车，据说最初是用于运输修建发电站所需器材的，后因沿途的美丽风光而引起关注，变成了观光列车。

黑部川流域很早就开始建造发电站，数量也很多，其中以黑部水坝（1956年动工）最为著名。小火车自1926年起就开始在离黑部水坝较远的下游的部分区间运行，现在宇奈月至榉平之间的路段则是在1937年开通的。



从宇奈月站开出后马上就是宇奈月水坝和宇奈月湖，沿途遍布着很多发电站

小火车自开通之初，当地居民就可免费搭乘，坐在车上，可将“黑部峡谷的美景一览无余”，这样的口碑逐渐传播开去，登山者和去温泉的人也开始来乘坐小火车。随着普通乘客的增加，1929年小火车被批准可以收取车费，但它终归还是运送器材的货车，所以当时的“乘车证”上还特别注明“对乘车安全不予保证”。

战后，黑部川流域的发电设施划归关西电力公司管辖，1953年，作为“黑部铁道”的列车，开始了商业运营；1971年成立子公司“黑部峡谷铁道”，现在以“观光小火车”的爱称为人熟知。



1951年的乘车证，上面特别注明“对乘车安全不予保证”



宇奈月湖的新河原发电站，宛如浮湖面上的一座城堡，1993年开始使用，相对较新

一路拍、拍、拍

去程途中，在到达钟钓站前，右侧可以看黑部川，左侧是很长一段群山景色，车内若有空位的话，建议坐在右侧。车内广播会介绍重要景点，一定要仔细听，免得漏看。宇奈月站到黑薙站区间内，有专为猴子架设的吊桥，运气好的话，你还可以看到猴子过桥的情形。

与黑薙站相连的是蓝色的后曳桥，高60米，是沿途最高的一座铁桥。之所以得此桥名，据说是因为它险峻得令人望而生畏，退缩不前。不过，古朴的过水桥与险峻的山谷相映成趣，从桥上眺望过去，壮丽绝美。



专为猴子过河而建的吊桥



由黑薙站开往后曳桥的小火车



给新柳河原发电站送水的过水桥。摄于后曳桥

黑薙站与钟钓站之间，有出六峰、“老鼠回头”岩壁等许多独特的山景，与黑部川水岸、水坝共同构成了一幅美丽的景致。

钟钓站拥有日本罕见的折返式路线，大受铁路迷们的喜爱。来到钟钓河滩，还可享受嬉水之乐。夏天，这里会吸引众多家长和孩子前来，热闹非凡。而且，河滩上还有温泉涌出，用大石头围起来，就成了一个露天温泉浴池。



小火车从出平水坝旁开过



黑部第二发电站的红铁桥后面的山体，是高达200米的“老鼠回头”岩壁



钟钓站的折返式路线，因为要在窄小的地方错车，所以列车从主线进入副线，一旦停车，发车时需稍倒车，然后再次进入主线



钟钓河滩，水面上冒着热气，可以享受足浴

中途下车游玩，是坐小火车的最大乐趣

终点站榉平站周围遍布温泉旅馆，景点令人流连忘返。在34米高的奥钟桥上眺望四周，自然美景，蔚为壮观，奥钟桥另一端的人喰岩也震撼力十足。

单程近一个半小时的旅途可谓很长，但河原展望台设有足浴，游客可免费使用；另外，你也可以在游客中心小憩并顺便看看有关黑部峡谷自然和开发历史的展览。



屋顶设有瞭望台的榉平车站



奥钟桥通往祖母谷温泉方向，红色桥身在绿色自然中美丽夺目。右前方有黑部川第三发电站



岩壁突兀而出的人喰岩，游客可在下面行走，离车站步行约10分钟



在河原展望台上可以仰望奥钟桥及周围的群山。免费足浴大受欢迎

因为积雪多，黑部峡谷观光小火车通常在12月至次年4月停运。之后宇奈月站至笹平站之间的路段先行恢复运行，5月至11月底全线通车。当记者询问西田先生哪个季节去最好时，他回答说：“春天，山里虽然还有残雪，但新绿很美；夏天，可以在河滩玩水；秋天，红叶令人心醉。什么季节来，坐多少次小火车，都是美美的享受，所以希望大家中途下车，驻足各处，慢慢游玩。”



10月底采访时，山顶已经积雪

黑部峡谷观光小火车

宇奈月站： 富山县黑部市黑部峡谷口11

富山县黑部市黑部峡谷口11 运行时间： 宇奈月站-榉平站：5月1日-11月30日 ※4月20-30日，宇奈月站-笹平站

宇奈月站-榉平站：5月1日-11月30日 ※4月20-30日，宇奈月站-笹平站 票价： 宇奈月站-榉平站（往返）：成人3960日元，儿童1980日元；休闲客车530日元，特别客车370日元

宇奈月站-榉平站（往返）：成人3960日元，儿童1980日元；休闲客车530日元，特别客车370日元 时刻表： 请确认 官方网站

请确认 官方网站 谷歌地图

采访/撰文/图片：nippon.com 日本网 编辑部

标题图片：行驶在新山彦桥上的观光小火车

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。