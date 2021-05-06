东京“筑地场外市场”再次繁荣：不仅海鲜，甜点也值得一尝

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随着筑地市场转移到丰洲，“筑地场外市场”的未来曾一度让人担忧。随着商业设施“筑地鱼河岸”等新景点纷纷加入“场外”，让筑地“场外”市场至今也充满着魅力。

“筑地场外市场”原本紧邻旧筑地市场（中央区），两者曾经共同走过繁荣的时代。2018年10月，拥有83年历史的“场内”中央批发市场正式闭幕，转移至丰洲（江东区）。留在原地的“场外”是否会因此而没落，曾经一度让人担心，但是，以一向自豪的海鲜店为中心，寿司店专用的玉子烧专卖店，深得大厨们信赖的菜刀专卖店等等构成的“饮食街筑地”现今依然健在。

场外市场距离银座及新桥都很近，以新大桥路跟晴海路交叉口的西南边为中心的腹地约有450间商店。名称中虽然有“市场”，但与东京统一管理经营的筑地市场场内不同，是各家独自经营的商店街。中央市场原则上是供专业人士使用，也就是专为进行鱼货交易买卖的商家设置的场所，而场外就没有这样的规定了。虽然少了很多早晨来市场交易的人带来的活力，但却成了专业厨师和一般消费者都能自由进出、开心购物吃饭的地方。



晴海路跟新大桥路的交叉点筑地4丁目。从交叉点沿着新大桥路，延续至筑地场外市场的西边“门迹路”



从波除神社到新大桥路，贯通场外南端的波除路。幸运的话可以在这里看到金枪鱼解体

商品琳琅满目，与丰洲分销市场不相上下

对筑地场外市场生意有很大贡献的是新景点“筑地鱼河岸”。为了在筑地场内市场搬家之后还能持续繁荣，中央区当地的人们整顿开设了生鲜市场，由转移至丰洲的分销商约60家进驻，营运小商店。由面对晴海路的小田原桥栋和波除路沿街的海幸桥栋两栋大楼组成，1楼都是贩卖鲜鱼、蔬果、鲜肉等的商店。



在晴海路上的小田原桥栋。从右边的楼梯往上走到3楼可以直接抵达“鱼河岸食堂”



波除神社前的海幸桥栋入口。海幸桥栋与小田原桥栋的3楼互联相通



海鲜丰富当然不用说，连鲜肉与蔬果都很充足

筑地时代，一般客人也可以随意进入场内的卖场是市场的魅力之一。而属于近代化建筑的密封式设施丰洲市场，则让一般民众难以进入批发大楼内购买商品，加上现在新冠疫情，使得戒备更加森严。在此情况之下，一般民众可以到筑地鱼河岸选购批发商们精心挑选过的新鲜海鲜。而且这里被“去丰洲觉得很麻烦”的专业厨师们也视为了首选去处。

从晴海路口进入小田原桥栋后，首先你会被黑鲔鱼解剖现场吸引。这是丰洲市场中的一个分销商“Kitani水产”的摊位，他们每天都会在市场物色质量良好的金枪鱼现杀现卖。通常寿司店和餐厅的订货量较多，但是也会摆出切片或骨头边肉供一般民众选购。人气第一的是青森县大间产的天然黑鲔鱼的鱼头部分。大切块一人份（3-4个，100克）1000日元，一天下来可以卖30-40公斤，依照当天情况有时候还有300克不到2000日元的优惠折扣。



筑地鱼河岸里销售从丰洲市场直送的黑鲔鱼等鲜鱼的Kitani水产 （照片：笔者提供）



廉价提供大间产的黑鲔鱼头部及鱼骨边肉

除了新鲜的海鲜之外，还能享用市场特色菜肴

往波除路的方向再向里面走，可以看到近年来在日料热中闻名海外的“高汤”专卖店“筑地三京”，商品种类齐全让人惊艳。店内销售著名餐厅所使用的高级汤料，“柴鱼片”的种类也很多，除了本鲣鱼，还有宗田鲣鱼、鲭鱼跟沙丁鱼等等，可以根据不同菜肴来选择。

店家推荐的是用来做赞岐乌龙面的最高等级高汤“伊吹Iriko”。老板清水义弘说：“受到新冠疫情的影响，现在网络购物很兴盛，在家使用真正的高汤做汤底的人增加了。”



店员推荐的“伊吹Iriko”和“宗田鲣鱼”



种类繁多的柴鱼、昆布、海带等各地名产

此外，像是鱼干或鱼丸等海产加工品或是松茸等当季蔬菜也很齐全。在小田原桥栋3楼的美食区有“鱼河岸食堂”，游客可以尽情享用“市场料理”。

虽然东京奥运延期使得市场空地利用计划延宕，但是批发行业人员仍在加速推进丰洲与筑地之间的协作。



小田原桥栋3楼的“鱼河岸食堂”，还设置了露天餐饮区



从海幸桥栋的屋顶上可以俯瞰整个筑地市场遗迹

筑地鱼河岸

地址：小田原桥栋，东京都中央区筑地6-26-1；海幸桥栋，筑地6-27-1

营业时间：上午5点-下午3点 ※上午9点以前为批发专卖。9点以后向一般民众开放购物。

休馆日：周日、国定假日、周三（不定期） ※原则上以东京都中央批发市场的休市日为基准

鱼河岸食堂：上午9点开始 ※营业时间依店家而异

巧妙利用服务台“Plat筑地”

场外市场延伸至路面狭窄的底端，一路上各种小店林立。若是找不到要找的店或是想询问的话，可以前往波除路上的综合服务台“Plat筑地”。经理山崎德子说：“今年中国人还有外国观光客、日本国内各地的旅行团都比以前少了很多，最近以附近上班族为多数，顺路来看看场外市场的人增加了许多。”

营业时间内，服务台有收费的寄放行李箱或婴儿车服务，购物途中想去吃饭的话也有方便的存物柜可以寄放东西。如果购物拿不动的话，附近还有快递服务可以利用。另外还出售印有“筑地”字样的T恤、昔日筑地市场内风景的“立体画明信片”、凯蒂猫环保购物袋等等原创商品，作伴手礼也很不错。



在波除路中间点的“Plat筑地”里，还设有休息区和吸烟区



筑地场外的路有点复杂，建议先去服务台索取地图。左边为山崎



场外市场的原创商品

综合服务台“Plat筑地”

饭后甜点种类也很丰富的筑地场外

若要介绍人气寿司店或海鲜盖饭名店的话，那会永远也介绍不完，这里就改为介绍只有场外市场才有的商店或是比较新的景点。

Plat筑地正前方的“筑地山长”的“玉子烧”专卖店，约于10年前开始售卖方便拿在手上享用的”玉子烧串”（1串100日元）。它使用严选的高汤来提鲜制成“玉子烧”，除了招牌商品外，还有少糖口味、螃蟹口味、虾仁口味、干贝口味、葱香口味、椒盐口味等等多种选择。大家在选购时都会犹豫一番，但是最终几乎都会选择寿司名店使用的江户口味。



种类非常丰富。作为伴手礼再适合不过了。4种玉子烧串组合“味道比较”（820日元）



要说场外市场的小吃，非“玉子烧串”莫属。因为新冠疫情关系，现在禁止边走边吃，改为在店面享用

享用完正餐后，也享受一下只有筑地才吃得到的甜点吧。从“筑地山长”往新大桥路方向再往前走，就能闻到使用严选鸡蛋制作奶油的专卖店“La créme au beurre”飘逸出又甜又香的味道。人气第1名的是色彩缤纷的马卡龙。千层派也值得推荐。

面对新大桥路方向，沿着筑地西路朝晴海路前进，可以看到右手边有一间因为不是卖“鲷鱼烧”而是卖“鲔鱼烧”出名的“筑地Sanokiya”。他们的“黑鲔”（220日元）外皮薄脆，内馅饱满。“中腩”（240日元）平常内馅是红豆泥和杏子味道，但是今年秋天杏子产量不足，改由柚子或是菠萝代替。包着卡士达奶油的“黄鳍鲔”（240日元）也是人气商品。



有着场外市场罕见的可爱外观的“La créme au beurre”



让人目不转睛的彩色马卡龙



“筑地Sanokiya”的鲔鱼烧。下面是“黑鲔”、上面是“中腩”（图片：笔者提供）

火灾遗迹上诞生的人气黑鲔鱼排店

不仅仅只有食物，还能够买到专业厨师所使用的炊具或刀器也是场外市场的魅力。

波除路的路口有间名叫“子之日”的菜刀店。在2020年才刚刚重新装修过。它主要出售日式菜刀，如荞麦面刀等，商品种类丰富。穿过店面到走到小路口上的“后馆”，有值得一看的精选菜刀及订制品。订制金枪鱼解剖用的日本刀，一把居然要价200万日元。



有名的玉子烧店“丸武”旁的“子之日”路面馆



摆放着各式订制商品的后馆，展示着一把像日本刀一样长的菜刀

搬到丰洲之前，市场于2017年8月在门迹路上发生的火灾曾经给场外市场蒙上一层阴影，但是现在却成功利用了灾害后的空地。以前颇负盛名的“井上”拉面店的遗迹上出现了一台名叫“蜻蜓屋”，拥有昭和气氛的餐车。他们的菜单上只有“金枪鱼排”（500日元）一种。金枪鱼鱼尾肉串在竹签上用铁板烧烤，客人可以在店内享用，也可以带走。鱼肉看起来虽然有些油腻，但是吃起来很爽口，十足美味。



于门迹路火灾遗迹地上营业的“蜻蜓屋”



用喷枪炙烧后油脂一点一点滴落的“金枪鱼排”

筑地场外市场的年底，是商机最盛的时期。虽然可想象到市场热闹的景象，但是因新冠病毒疫情的关系，筑地饮食振兴协会事务局长鹿川贤吾呼吁大家：“在开心拜访此地的同时，也请尽量避开三密，并配戴口罩，遵守禁止边走边吃的规则。”



门迹路在平日中午也人流如潮

谷歌地图

摄影：nippon.com 日本网 编集部（笔者提供以外）

标题图片：波除路边正在解剖黑鲔鱼的Kitani水产员工

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