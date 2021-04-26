崭新的传统工艺品，多姿多彩的盛冈南部铁器

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“南部铁器”是岩手县引以为傲的传统工艺品。位于该市的制造企业“岩铸”不仅生产以黑色铁壶为代表的传统产品，还生产采用独家技术上色的彩色茶壶和小物件，并成功打入欧美和中国等海外市场。

提到“南部铁器”，或许日本人首先会想到质感厚重的黑色铁壶。然而现在在海外，人们称作“Nambu Ironware”的彩色茶壶（teapot）和直接用日语称呼的“Nanbu Tekki（南部铁器）”深受欢迎，据说在欧洲的零售店里，“IWACHU（岩铸）” 甚至已经成为一个大家熟知的名称。

这个几乎已经成为南部铁器代名词的“IWACHU”，指的是岩清水末吉于1902年在盛冈市创立的铁器作坊，名为“岩铸”。创业120年，可谓是名副其实的老字号，但在拥有大约400年历史的南部铁器行业，还属于后起之秀，他们始终秉持“传统与创新”的信条，不断尝试挑战。

1967年，岩铸在业界首开先河，实现了工厂自动化，并在同一时期率先开始接待参观制作工艺的游客，通过加入旅游景点项目，提高了知名度和营业收入。1990年，他们开始着手开发彩色南部铁器，近年来，还大力开拓海外市场，彩色茶壶在欧洲深受喜爱。



在欧洲等地深受喜爱的彩色南部铁器。还有五颜六色的香炉等小物件 图片提供：岩铸

继承传统南部铁器技艺

尽管人们更多关注的是其拥有现代设计感的产品，而且难以想象这是一家传统工艺品制造企业的灵活营销方式，但董事长岩清水弥生先生表示：“在地方历史中积淀的传统才是岩铸的最大财富。”

目前，岩铸共有包括一名认证传统工艺师在内的六名工匠，继承了传统的制作方法和技艺。在位于盛冈市郊外的“岩铸铁器馆”，除了南部铁器的历史和制作方法外，还可以了解到盛冈的风土人情和文化。馆内展示着用于制作铁器的工具和巨型铁壶等珍贵物品，在附设的作坊里还可以欣赏到熟练工匠的手艺。



岩铸铁器馆已经成为接待国内外游客的主题公园型工厂 图片提供：岩铸

江户时代初期，盛冈藩主南部氏雇用京都和甲州（现在的山梨县）的铸造工匠制作器物，拉开了生产南部铁器的序幕。18世纪以后，煎茶开始流行，小巧玲珑、配有把手的铁壶走入了寻常百姓家，那就是岩铸至今仍在制作的“传统铁壶”的原型。



表面密布的无数颗粒叫做“霰纹”。可以增加铁的厚度，提高保温效果，可谓是先人的智慧 图片提供：岩铸

南部铁器的铁壶是一种运用工匠技艺制造而成、方便实用的物品。比如，采用高温炭火烧制铁器的“釜烧”技法，在铁壶内侧形成氧化膜层，可以防止生锈。虽然看起来很厚重，但工匠手工打造时会尽可能地把铁打薄，比工厂批量化生产的铁壶要轻巧近30%。经过多达100多道工序后，一件实用性强、外观优美的工艺品就新鲜出炉了。



传统的“烧型制法”。采用颗粒细腻的河沙和粘土制作模型，然后倒入1500度的铁水 图片提供：岩铸



从模型中取出铁壶，一边加热一边涂漆。采用烧型制法，一个模型只能制出大约5个铁壶 图片提供：岩铸

凭借时尚的“IWACHU”开拓欧洲市场

进入铁器馆的展示区，可以接触到在“传统”技艺中的“创新”部分。不同于人们印象中深黑色的铁壶，各种色彩的茶壶和香炉等器物看起来十分精美别致。据说这种彩色产品现在占到了公司销售额的七成。同时，总销售额的四成来自以欧美和亚洲地区为主的海外市场，这样的业绩可不像是一家从事传统产业的企业。



2019年11月新装开业，充满时尚气息的销售区 图片提供：岩铸

彩色茶壶的诞生源于一次机缘巧合——法国一家红茶销售商委托他们生产“法国人喜欢的彩色茶壶（teapot）”。乌黑厚重是南部铁器特有之美，这早已是常识，但当时的社长提出“要做客户想要的产品”“应该创造符合时代需求的东西”，按照这一方针，公司开始着手开发新产品。经过两年的努力，终于取得成功，涂刷黑漆进行烧制以后再刷上彩色涂料，经手工打磨后产生出了独特的质感。



表面涂刷彩漆，内侧经过珐琅加工处理的茶壶7000日元起售。国外销售价格是国内的2.5倍左右，虽然绝对说不上便宜，但仍然拥有许多热情的粉丝 图片提供：岩铸

据说，这种新产品面世之初，国内销路良好，所以公司对开拓海外市场并没有那么积极，但1991（平成3）年遭遇了泡沫经济的破灭。在众多传统产业企业陷入困境的背景下，岩铸从1995年开始，凭借彩色南部铁器正式迈出了海外发展步伐。现在他们的产品在欧美地区已经深入人心，甚至只要在店里说一句“想买IWACHU（岩铸）”，店员就会拿出南部铁器的茶壶。

除了铁壶和茶壶外，岩铸还生产圆底锅和平底锅等厨房用品，年产量约100万件，是生产规模位居前茅的南部铁器制造企业。



一度十分紧俏的热销咖啡壶 图片提供：岩铸



还开发出了可用于电磁炉的烹饪锅具 图片提供：岩铸

传统的黑色铁壶在中国深受喜爱

岩铸始终坚持根据市场需求来灵活运用技术和战略。由于不同的国家和地区对颜色的喜好有所不同，所以公司在法国和美国市场主要销售色彩偏亮的产品，在欧洲德国以北的地区主要销售色彩偏暗的产品。



生产作坊里的上色工序。以大约250度的温度加热铁壶，将黑漆烧烙在其表面 图片提供：岩铸

彩色茶壶在欧美地区博得了超高人气，而传统的黑色南部铁器则在中国深受好评。2010年，公司参展上海世博会，当场请观众品尝用铁壶烧的开水泡出的普洱茶后，他们纷纷表示口感更加醇和，铁壶因此大受关注。由于用铁壶烧水可以补充铁元素这一点，也非常契合中国追求健康生活的价值取向，所以出口量稳步增长。

传统南部铁器完全是由工匠手工制作的，所以一个月最多只能生产160个。即使产品供不应求，公司仍然坚持精益求精，在中国树立了稳固的品牌形象。

如今，传统产业的生产额只有被认为是鼎盛期的上世纪90年代的三分之一左右。纵然是在如此严峻的形势下，岩铸依然在切实继承传统的同时，不断凭借具有创新性的产品和战略开拓海外市场，实现了长足发展。建议大家可以前往铁器馆参观，探寻其成功的奥秘。



一个铁壶上要打造大约3000个霰状纹样。游客可以在岩铸铁器馆近距离地欣赏工匠们的技艺 图片提供：岩铸

岩铸铁器馆

撰文：shoepress

标题图片：内侧经过珐琅加工处理、方便实用的岩铸茶壶。许多产品都拥有时尚的色彩和造型（图片提供：岩铸）

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