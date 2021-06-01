冈山“备中松山城”：中学教师助其重生，流浪猫吸引来大量游客

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清晨在云海包围中的冈山县高粱市“备中松山城”，其天守阁是现存的保留着江户时代前建筑原貌的宝贵遗产。近年来因猫城主“三十郎”而吸睛无数，可是曾经一时却是连当地人都遗忘了的一片废墟。

在冈山县高粱市海拔430m的山顶上，有一座“备中松山城”。全国现在仅有12个城堡还保留着天守阁（天守阁是日本城堡中最高、最主要的部分，是封建时代统御权力的象征之一——译注），而它就是其中的一座，也是唯一的一座山城。由于位于盆地，西侧山麓有高粱川流入，所以从秋天到春天，清晨都是雾气萦绕，交织出天守阁在云海中沉浮的梦幻景象。



从备中松山城的云海瞭望台拍摄。淹没在云海中的高粱市区和漂浮于云海之上的备中松山城



一想到如此梦幻美景与江户时代别无二致，不由得心生感动

近年来，以被誉为“日本马丘比丘”的兵库县竹田城为首，福井县的越前大野城、岛根县的津和野城等沉浮于云海中的“天空之城”都备受追捧。跟众多类似竹田城仅留下石垣断壁的城堡相比，保留了天守阁的备中松山城就美得独具一格了。2016年播出的NHK大河剧《真田丸》的片头视频便是在此拍摄，山城特有的风情也引发热议。



《真田丸》片头CG动画中用过的大手门遗迹。石阶蜿蜒曲折，为的是延缓敌人的进攻速度

难攻不落的名城

卧牛山有4个山峰，备中松山城就在其中的小松山峰上。最早是镰仓时代的地头（地头是负责管理“庄园”及“公领”事务的职务名称。负责征收、上缴年贡，管理土地，维持治安等等——译注）秋庭家在最北面的山峰大松山（海拔470m）上建了个山寨。到了战国时代，武将三村元亲又将其扩建成为横跨3座山峰的要塞。如今的天守阁是备中松山藩藩主水谷胜宗花了3年修建，并于1683年（天和3年）完成的。



如今的游步道爬起来也要费一番功夫。即便从卧牛山8合目的“Fuigo峠”停车场处开始攀登，短短700m的山路也要花上20分钟



从中太鼓橹（箭楼）遗迹眺望云海之下的高粱市区。Fuigo峠附近有下太鼓橹遗迹

从山脚的城下町到大手门，单程近1小时，需要攀登1500m的陡峭山路。路上有两处橹台遗址，可以认为当时城下与山峰城堡之间是通过敲击太鼓来传递消息的。大手门周围是高达10m的岩壁与石墙，土墙上并排着用于射箭的矢狭间和发射火枪的筒狭间。通向三之丸、二之丸铁门的石阶转了好几个直角弯，可以延缓敌军的进攻速度。在石墙与箭楼拱卫之下的，便是本丸了。这里耸立着原本两层却故意设计得让人错觉为3层的天守阁。可谓是名副其实的“难攻不落”的名城。



大手门附近与天然岩壁融为一体的石墙优美而坚固



被指定为国家重要文化遗产的“三之平橹东土塀”。前面与地面平行的部分是江户时代的遗迹，后面部分是修复时沿着石阶增建的

1693年（元禄6年）水谷家绝嗣。据传，因《忠臣藏》而闻名的播磨赤穗藩主浅野内匠头曾短暂地管理过这里，笔头家老（家老中地位最高者——译注）大石内蔵助担任过1年的城代。之后城堡几易其主，经历了安藤家、石川家，直到1744年（延亨6年）板仓家入主后，藩政一直延续了8代，直至幕末。



从二之丸仰望本丸。天守阁前面的“五之平橹”（中）和六之平橹（左）为1997年重建

学子们运来瓦片助力修复

进入明治时代后，全国的城堡都归陆军省管辖，1873年（明治6年）废城令公布。除了作为军营地使用的主要城市的城堡之外，其他城堡都下划给了地方团体和学校。备中松山城虽然也成了废城，但它不同于在城下町的市中心拥有大片土地的其他城堡，它是难攻不落的山城。就算把城堡拆了当建材用，要运下险峻的山路，运费也非同小可。因此这里基本没被拆过，就那么被遗弃，逐渐荒废下去。

让这座被遗忘了大约60年的备中松山城重新焕发生机的，是一位中学教师的热忱。昭和初年赴任冈山县立高粱初中历史老师的信野友春，造访这座曾名扬天下的山城时，他愕然了。许多橹（箭楼）都已损坏，天守阁也成了猴子窝，一副摇摇欲坠的模样。



在岩石上拔地而起的威严的天守阁（国家重要文化遗产）。让人无法相信它曾经差点濒临坍塌



建在天守阁后面的二重橹也是国家重要文化遗产。沿着游步道向北攀爬，途经卧牛山最高峰的天神之丸遗迹（海拔480m）、大松山城遗迹，最终能穿行到云海瞭望台

深知其历史价值的信野迷上了备中松山城，第一步便是着手记录这座城堡的数据。在儿子和友人的陪伴和帮助下，他一次又一次上山进行测量，亲笔绘制图形，详细记录天守阁的结构和尺寸等信息。研究还扩展到了城郭和城下，1930年发行了《备中松山城及其城下》（高粱方谷会刊）。这本倾注了信野热情和汗水的书，终于让当地居民注意到了这座沉睡在山顶多年的“乡土之宝”，于是成立了以修复城堡为目标的“高粱保胜会”。1939年高粱町划出预算，正式着手天守阁的拆解修缮和土墙的修补。

然而，预算不算充足，把建材运上山城也困难重重，修缮工程陷入僵局。最大的瓶颈是如何将2万片瓦运上山顶。帮助解决这一难题的，是当地的孩子们。下至小学生，上至高中生，孩子们趁着暑假期间，背着2kg重的瓦片，爬上了这陡峭的山道。信野凭一己之力点燃了整个小镇的热情，备中松山城终于在1940年完美重生。之后经历了昭和大改修（1960年竣工）、平成大改修（2002年竣工），才有了现在的模样。



天守阁内部是展厅，2楼深处有神龛“御社坛”，1楼有地炉（Irori），都不常见



展示的还有当初修建时的珍贵照片，如女学生背瓦上山的情形等等

猫城主的出现引爆人气

备中松山城成了高粱市的招牌景点，可谓是乡土之宝。特别是这些年天空之城热潮和大河剧影响带来了一批人气，但有段时间也遭遇了游客锐减。2018年7月的集中暴雨给西日本带来巨大灾害，高粱市也因河流泛滥遭遇了洪灾和塌方，损失巨大。

把备中松山城拉出泥潭的，是一只黄白相间的流浪猫。不知是不是想从管理人的便当里分一杯羹，暴雨停歇后，它便来到了这座城堡，赖着不走了，于是12月被高粱市观光协会任命为“城主”。由于最初是在三之丸发现的，加上新撰组七番队队长谷三十郎是备中松山藩出身，便得了个“猫城主三十郎”的诨号。它不光不讨厌游客抚摸它，还会很享受地发出咕噜咕噜的声音，电视台的人扛着摄像机来拍它，它也淡定自若，在城堡里闲庭信步的模样确实颇具主君之气。据说三十郎吸引了爱猫人士的关注，游客比暴雨灾害前还增加了不少。



靠在石墙边晒太阳的三十郎。现在由于疫情原因，禁止撸猫



三十郎休憩之所就在天守阁跟前

曾经被誉为难攻不落之地，之后又被遗忘多年的山城，因一位中学教师的热忱而重生，又因猫城主的到来而变成了一个让人感觉亲近的地方。新冠疫情后游客大减，据说猫城主也有些寂寞，比以前更爱粘着家臣（管理人）了。希望疫情结束后，大家能来备中松山城看看这里的天守阁，也顺道来“觐见”一下猫城主吧。



拥有无数周边商品，也出过书，如今高粱市的形象代言人，三十郎。电单车的车牌上也画有它的尊容

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采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部

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