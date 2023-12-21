发源于新潟的“游动的宝石”（下）——当前课题是如何重获日本社会认可
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在日本国内外宣传锦鲤的一大功臣是出自新潟选区、担任过日本第64任和第65任首相的田中角荣。众所周知，他曾在位于东京目白的自家宅院里饲养了多达200尾的锦鲤。在任首相期间，他视锦鲤为“国鱼”，进行了大力的宣传。当时，迎宾馆竣工，他命人将锦鲤投放入池塘，并向来日访问的外国政要、贵宾等赠送锦鲤。可以说，正是他的这番努力造就了锦鲤今天良好的出口形势。
锦鲤热潮持久不减，后继力量也得以充实
在新潟县锦鲤品评会结束两天后，笔者受邀考察了“大日OB会”举办的品评会。“大日OB会”的成员都有一个共同特点，即他们的创办者都曾经在大日养鲤场工作过。
这场品评会只允许同行投标，因此在为数不多的参加者中，几个欧美人的身影格外显眼，不时还能听到几句中文。据说他们大多是从以前开始就常驻日本采购锦鲤的职业买手，这着实让笔者感受到了锦鲤在日本国外的受欢迎程度。
“大日OB会”时任会长野上久人在锦鲤养殖行业深耕超过40年。他表示：“以前根本没有想过会有这么一天，外国人跑来日本买锦鲤，我自己也跑到国外去卖锦鲤。起初觉得只是昙花一现，结果到现在已经持续了近20年。”尽管日本国内的锦鲤爱好者趋于老龄，但国外喜爱锦鲤的年轻人也很多，看起来这股热潮还将长期延续下去。
最让野上感到欣慰的是，锦鲤养殖行业的后继力量充足。从事这一行的确辛苦，除了日复一日脚踏实地的饲养工作外，做好不同品种的交配还需要反复试错，需要具备一定的艺术感。不过如今，这个行业的业务遍及全世界，只要做出成果，完全能够获得不菲的收入。对于年轻人而言，这一行已经成为充满吸引力的就业选择。
如何在日本国内推广是一个课题
全日本锦鲤振兴会新潟地区分会长伊佐光德表示，出口形势良好，行业后继有人，这般现状固然令人欣喜，但也存在隐忧。
隐忧之一便是，近年来关于锦鲤的话题，引人注目的全是“出口形势好”“成交金额高”之类，在日本国内，人们已经逐渐忘记锦鲤有多美好了。伊佐称：“在日本，锦鲤仍然无法摆脱‘有钱人的玩物’这一刻板印象。其实在普通的鱼缸里也能养锦鲤，而且只要几百日元（约合人民币小几十元）一尾。希望锦鲤能得到更多人的亲近。”
锦鲤是适应饲养环境而生长的，所以从春天到秋天，养殖户都把它们放养在户外宽大的池塘里。如果是养在普通人家的鱼缸里，即便身形小巧，也能让人享受到它的美。据介绍，在欧洲，售价数千日元（约合人民币小几百元）的锦鲤很畅销，许多人买来当全家人的宠物，由孩子来负责喂食。
另一个隐忧是，大量高品质的锦鲤流向国外，使得海外的养殖水平也越来越高了。伊佐称：“虽然目前和日本还有差距，但国外尤其是中国的养殖户很努力，或许将来会成为我们强有力的竞争对手。过不了多久，或许越来越多的外国人会误以为‘锦鲤发源于中国’。所以，我觉得日本有必要将锦鲤指定为‘国鱼’，让世人都知道它是日本之宝，同时在国内加大推广力度。”
传播锦鲤魅力，推动旅游业发展
小千谷市的旅游景点“锦鲤之乡”致力于广泛传播锦鲤的魅力。这里的资料展厅展示着锦鲤的历史、品种和饲养方法等。观鱼楼的巨型鱼池和日式庭园的池塘中有多达330尾锦鲤翩翩游动，尽显高贵、华丽。
这个景点的特别之处在于，馆内锦鲤中大约250尾都是有主人的。这些人购买了小千谷本地产锦鲤后，交由馆方免费饲养并向公众展示。锦鲤在馆内饲养必须满一年，之后根据其生长情况等因素，其主人可以在自己觉得合适的时候将其带回家。这种运营方式可谓一举两得，既有助于推广锦鲤，又为普通参观者提供了接触锦鲤的机会。在这里，游客可以体验给锦鲤喂食，成群锦鲤受食物吸引聚拢而来的画面常常引得孩子们欢呼雀跃。
据介绍，繁荣的锦鲤养殖行业同时还保护了古老的山间村落，使其成为旅游资源。随着农户老龄化，耕作负担较重的大片梯田逐渐被荒废，而今成为供锦鲤生长的野外池塘，这一派令人怀念的风景由此得以留存下来。
2017年，新潟县中越地区的里山风光以“雪水资源利用型稻作养鲤系统”之名，被认定为日本农业遗产。2020年，这里还开始举办包括景观照明和焰火大会的“山古志 梯田池塘光之盛典”活动。
2019年，自民党通过成立“锦鲤文化产业振兴议员联盟”等行动，积极推动日本政府正式将锦鲤指定为“国鱼”。同年，全日本锦鲤振兴会制作的宣传海报上，使用了已故田中角荣首相的“国鱼”二字墨宝。
如今，正值锦鲤在海外的需求不断扩大的大好时机。期待这一日本之宝能够在日本国内社会重获认可，吸引到更多的关注。
采访/撰文/摄影：nippon.com 日本网
标题图片：在“锦鲤之乡”的日式庭园里，锦鲤彷如身着华美和服一般在池中优雅地游动
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