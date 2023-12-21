发源于新潟的“游动的宝石”（下）——当前课题是如何重获日本社会认可

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发源于日本新潟县的观赏鱼锦鲤正受到越来越多海外人士的喜爱。反观日本国内，其需求量和认知度却有下降之忧。为了让这一享誉全世界的日本之宝进入更多日本人的生活，主张将锦鲤定为“国鱼”的呼声日益高涨。

（续上篇）

在日本国内外宣传锦鲤的一大功臣是出自新潟选区、担任过日本第64任和第65任首相的田中角荣。众所周知，他曾在位于东京目白的自家宅院里饲养了多达200尾的锦鲤。在任首相期间，他视锦鲤为“国鱼”，进行了大力的宣传。当时，迎宾馆竣工，他命人将锦鲤投放入池塘，并向来日访问的外国政要、贵宾等赠送锦鲤。可以说，正是他的这番努力造就了锦鲤今天良好的出口形势。



1972年7月，在当选自民党新党首的次日清晨，田中角荣在自家池塘边给锦鲤喂食（图片：时事社）

锦鲤热潮持久不减，后继力量也得以充实

在新潟县锦鲤品评会结束两天后，笔者受邀考察了“大日OB会”举办的品评会。“大日OB会”的成员都有一个共同特点，即他们的创办者都曾经在大日养鲤场工作过。

这场品评会只允许同行投标，因此在为数不多的参加者中，几个欧美人的身影格外显眼，不时还能听到几句中文。据说他们大多是从以前开始就常驻日本采购锦鲤的职业买手，这着实让笔者感受到了锦鲤在日本国外的受欢迎程度。



在小千谷市锦鲤振兴中心举办的“大日OB会”品评会



来自美国、德国、比利时、中国等的买手参加了品评会

“大日OB会”时任会长野上久人在锦鲤养殖行业深耕超过40年。他表示：“以前根本没有想过会有这么一天，外国人跑来日本买锦鲤，我自己也跑到国外去卖锦鲤。起初觉得只是昙花一现，结果到现在已经持续了近20年。”尽管日本国内的锦鲤爱好者趋于老龄，但国外喜爱锦鲤的年轻人也很多，看起来这股热潮还将长期延续下去。

最让野上感到欣慰的是，锦鲤养殖行业的后继力量充足。从事这一行的确辛苦，除了日复一日脚踏实地的饲养工作外，做好不同品种的交配还需要反复试错，需要具备一定的艺术感。不过如今，这个行业的业务遍及全世界，只要做出成果，完全能够获得不菲的收入。对于年轻人而言，这一行已经成为充满吸引力的就业选择。



据称，前会长野上经营的野上养鲤场与新潟县内规模最大的大日养鲤场属于“亲戚”关系



不少买手拍摄照片或视频发给身在国外的买家，当场洽谈业务

如何在日本国内推广是一个课题

全日本锦鲤振兴会新潟地区分会长伊佐光德表示，出口形势良好，行业后继有人，这般现状固然令人欣喜，但也存在隐忧。

隐忧之一便是，近年来关于锦鲤的话题，引人注目的全是“出口形势好”“成交金额高”之类，在日本国内，人们已经逐渐忘记锦鲤有多美好了。伊佐称：“在日本，锦鲤仍然无法摆脱‘有钱人的玩物’这一刻板印象。其实在普通的鱼缸里也能养锦鲤，而且只要几百日元（约合人民币小几十元）一尾。希望锦鲤能得到更多人的亲近。”



旅游景点“锦鲤之乡”的鱼缸中饲养的“黄白”品种锦鲤

锦鲤是适应饲养环境而生长的，所以从春天到秋天，养殖户都把它们放养在户外宽大的池塘里。如果是养在普通人家的鱼缸里，即便身形小巧，也能让人享受到它的美。据介绍，在欧洲，售价数千日元（约合人民币小几百元）的锦鲤很畅销，许多人买来当全家人的宠物，由孩子来负责喂食。

另一个隐忧是，大量高品质的锦鲤流向国外，使得海外的养殖水平也越来越高了。伊佐称：“虽然目前和日本还有差距，但国外尤其是中国的养殖户很努力，或许将来会成为我们强有力的竞争对手。过不了多久，或许越来越多的外国人会误以为‘锦鲤发源于中国’。所以，我觉得日本有必要将锦鲤指定为‘国鱼’，让世人都知道它是日本之宝，同时在国内加大推广力度。”



伊佐光德看着自家养鲤池里的2龄锦鲤



养在这个养殖池内的全是准备参加品评会的锦鲤。它们在宽敞的池内尽情畅游，在精心的管理下成长。伊佐先生笑言：“过去冬天可闲了，现在闲不了咯。”

传播锦鲤魅力，推动旅游业发展

小千谷市的旅游景点“锦鲤之乡”致力于广泛传播锦鲤的魅力。这里的资料展厅展示着锦鲤的历史、品种和饲养方法等。观鱼楼的巨型鱼池和日式庭园的池塘中有多达330尾锦鲤翩翩游动，尽显高贵、华丽。



“锦鲤之乡”的门票为成人520日元（约合人民币25元），小学生和初中生310日元（约合人民币15元）。游客从JR上越线小千谷站乘坐循环公交车，约10分钟至SUN PLAZA站，下车即到

这个景点的特别之处在于，馆内锦鲤中大约250尾都是有主人的。这些人购买了小千谷本地产锦鲤后，交由馆方免费饲养并向公众展示。锦鲤在馆内饲养必须满一年，之后根据其生长情况等因素，其主人可以在自己觉得合适的时候将其带回家。这种运营方式可谓一举两得，既有助于推广锦鲤，又为普通参观者提供了接触锦鲤的机会。在这里，游客可以体验给锦鲤喂食，成群锦鲤受食物吸引聚拢而来的画面常常引得孩子们欢呼雀跃。



锦鲤在日式庭园的池塘中翩翩游动。到了11月，它们将被移入室内



在观鱼楼体验喂食的孩子们兴致盎然地观赏着锦鲤

据介绍，繁荣的锦鲤养殖行业同时还保护了古老的山间村落，使其成为旅游资源。随着农户老龄化，耕作负担较重的大片梯田逐渐被荒废，而今成为供锦鲤生长的野外池塘，这一派令人怀念的风景由此得以留存下来。

2017年，新潟县中越地区的里山风光以“雪水资源利用型稻作养鲤系统”之名，被认定为日本农业遗产。2020年，这里还开始举办包括景观照明和焰火大会的“山古志 梯田池塘光之盛典”活动。



“山古志 梯田池塘光之盛典”上，用景观照明打造出美轮美奂的山古志梯田池塘（图片：长冈观光会展协会）



长冈特色焰火描绘出如诗如画的梦幻景象（图片：长冈观光会展协会）

2019年，自民党通过成立“锦鲤文化产业振兴议员联盟”等行动，积极推动日本政府正式将锦鲤指定为“国鱼”。同年，全日本锦鲤振兴会制作的宣传海报上，使用了已故田中角荣首相的“国鱼”二字墨宝。

如今，正值锦鲤在海外的需求不断扩大的大好时机。期待这一日本之宝能够在日本国内社会重获认可，吸引到更多的关注。



为了宣传“锦鲤之城”，小千谷站前地下通道入口被设计成了锦鲤的模样

采访/撰文/摄影：nippon.com 日本网

标题图片：在“锦鲤之乡”的日式庭园里，锦鲤彷如身着华美和服一般在池中优雅地游动

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