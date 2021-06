融入传统口味的东北地区甜品

Guideto Japan

东北地区的典型日式甜点,在保留传统风味和制作工艺的同时,外观上实现了向现代甜品的转变。比如仿佛动画一般的羊羹,每切一下就会变换出出不同的花纹;仙贝(脆饼干)的表面涂上了一层巧克力或干果等,这次我们将严格挑选的几款外形可爱,又可以订购的时尚日式甜点介绍给大家。

飞翔的羊羹“Fly Me to The Moon”

福岛县会津若松市的老字号日式甜品店“会津长门屋”,有一款以爵士乐名曲《Fly Me to The Moon》冠名的精美羊羹。

长门屋的历史可以追溯到江户末期的1848年(嘉永元年)。因会津藩主发话“要制作百姓糕点”而由酿酒铺老板创建。当时,只有武士家庭等上流阶级才能吃上用白糖制作的高级点心。因此,长门屋主要生产“粗点心”,以比较便宜的黑糖、糯米和红薯的淀粉替代白糖,点心的原料则使用了碎米、小米和豆类等。此后,长门屋一直致力于“制作贴近平民生活的点心”。



长门屋七日町店,外观犹如古色古香的粮仓(提供:会津长门屋)

长门屋在明治、大正时代也曾制作甜而有营养的点心面包,他们尽力避免使用机械,重视手工制作,同时还生产出反映各个时代特色的点心。最近这些年则主要致力于一系列“传统点心的重新”。

这样做的契机是2011年发生的东日本大地震。福岛第一核电站的核事故引发的负面传闻,促使他们对自己的将来进行思索,据称当时有人说: “吃到长门屋的点心,就会想起家乡。希望你们别关门,坚持下去”。糕点店的历史里也承载着顾客的历史,自孩提时代一直吃的点心,也是一种家乡风味。这让他们意识到作为老字号的职责,那就是要在保持传统工艺和风味的同时,结合现代人的需求,为糕点增加新的附加价值,将点心制作坚持下去。

2017年长门屋完成了“Fly Me to The Moon”的开发制作。日本点心一般讲究季节性,多以日本传统诗歌为题材。但是,这款羊羹的主题是爵士乐名曲,个中目的是为了让世界上更多的人易于理解融入点心中的故事。



断面美丽如画的“Fly Me to The Moon羊羹幻想曲”(3500日元,含税)(提供:会津长门屋)

切开长约10厘米的羊羹,展现在眼前的是振翅飞向明月的蓝鸟。切面不同,小鸟翅膀的角度和月亮的圆缺也随之变化,就像手翻书一般,小鸟朝着月亮飞去。月亮和蓝鸟是清爽的柠檬味,会津的群山则用香味浓郁的红豆羊羹来表现。夜空是用琼脂和白糖熬制凝固而成的透明状“锦玉羹”,还混合了香槟作为金色的云雾点缀其中。羊羹上层还配有葡萄干和蔓越莓干,因此不仅适合做日本茶的茶点,与红茶、红酒也是绝配。



每切一刀,都会展现出不同的图案,据说在制作上需要费一番功夫。包装盒上设计了日本画风的月亮和小鸟(提供:会津长门屋)

甘露梅的酸甜与生巧克力的绝配“玉响”

登山祭拜山形县的三座灵山——羽黑山、月山、汤殿山的活动,被称为“出羽三山参拜”。一直以来深受来此登山参拜游客喜爱的糖果,就是口感软糯、梅子的酸味也恰到好处的“甘露梅”。现在,甘露梅在全国各地都有生产,在土特产店也经常能看到。不过,历史最悠久,堪称始祖的则是山形市的糕点店“乃梅本铺 佐藤屋”。

该店于1821年(文政4年)由出身医生世家的佐藤松兵卫创建。江户时代,曾经将熬干的梅子作为苏醒剂,佐藤松兵卫对家传的制作方法进行了改良,由此诞生了“甘露梅”。据说现在的形状是通过反复试验摸索之后,最终于1870年前后形成的。它使用的是山形县产的熟透的梅子,先作成梅子羊羹,进而再经过数日的干燥处理后,形状变小还易于保存,因此成为了大受欢迎的土特产礼品。



总店至今还屹立在创业之初的老地方(提供:乃梅本铺佐藤屋)

进入21世纪,甘露梅给人的印象是“在奶奶家吃过的东西,渐渐被人们认为是老式糖果了”,第8代店主佐藤慎太郎如是说。他希望能有机会让当今的人们重新认识佐藤家代代相承、精心打造的和菓子,于是着手开发了甘露梅与巧克力组合在一起的新产品“玉响”。

佐藤参考了西式的糖渍柑橘巧克力条的做法觉得具有酸味的橙子与甘露梅有着相似的特点。如果浇上热巧克力,甘露梅会融化,因此他采用了将两者合为一体的形式。由于生巧克力是由易于在口中融化的黄油和稀奶油等制成的,所以脂肪含量高,余味过于浓厚,而且会在常温下融化,因此不适合做土特产礼品。为了解决这个问题,佐藤试着用白小豆馅代替黄油搀在巧克力中,结果发现,不但可可香味浓郁,而且余味清爽,并且不再那么容易融化了。

佐藤说,“制作生巧克力时,我请了巧克力师的友人帮忙,而混合白小豆馅的主意则是我这个日式糕点手艺人的经验和灵感发挥了作用”。现在,佐藤屋以“让日式糕点更自由一些”为口号,除“玉响”之外,第8代掌门人每天都在挑战制作其他全新的产品。



保留了甘露梅的酸味的“玉响”。6个装1080日元(含税)(提供:乃梅本铺佐藤屋)

五颜六色的南部仙贝“Chopetto”

诞生于青森县八户地区和岩手县北部的“南部仙贝”,是用水将盐和面粉揉好,放入圆形的专用模子里烤制而成的传统食品,硬硬的,咬起来发出清脆的声响,从模子里溢出的薄薄的一圈“边儿”,是其一大特点。微微的咸味,有的原料里还加入芝麻或花生。



五颜六色的南部仙贝“Chopetto”,5块装1944日元,3块装1350日元(均为含税价)

“Chopetto”给南部仙贝赋予“看上去可爱时尚,吃起来也开心”的概念,并体现在五颜六色的产品设计中。这是由八户市的生活方式协调员大粒来里纱与当地甜品店“MANODO&CORTE”及南部仙贝店共同制作的。有些仙贝上还配有比利时产巧克力、坚果干果,或是点缀上玫瑰花瓣等,无论外观还是味道、香气、口感,都给人全新的感觉。



“坚果&牛奶”“玫瑰&浆果”等,共有5种口味

与时俱进的仙台粗点心“仙台KokochiKiyose”

江户时代初期创建了仙台藩的伊达政宗精通茶道,据说他还在当地百姓中普及了茶道。虽然饮茶少不了甜品的搭配,但当时上等白糖制作的点心非常昂贵。因此,诞生了一种价格低廉的茶点“仙台粗点心”。大米小米等干燥后制成的干粮“干米饭”,由藩处理给民间后,经过加工做出的就是这种茶点,并很快在百姓之间普及开来。



“仙台KokochiKiyose”,各750日元(含税),还会出季节限定版

1937年开业的“仙台驮Gashi本铺 日立家”最有人气的产品,是改良为现代风格的仙台粗点心“仙台Kokochi”。除了该店拿手的米花糖、豆馅团子外,还有用柚子或西红柿调味的果冻、黄豆面方糕等,皆为一口一个的大小,装在橘色或红色的时尚风格的盒子里。



装有豆馅团子和黄豆面方糕的点心盒

