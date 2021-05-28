铸造之乡——高冈：日本三大佛之一“高冈大佛”和保持着格子门建筑街景的“金屋町”

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富山县高冈市从江户时代初期起就盛产铸器，特别是铜器的生产在日本更是名列前茅。本文将介绍高冈铜器的代表作——高冈大佛，以及老街道上充满历史气息、深受游客欢迎的铸造产业发祥地——金屋町。

地方产业的象征——高冈大佛

说起大佛，很多人会联想到奈良大佛（东大寺）和镰仓大佛（高德院）。这两处在历史性和知名度上都高居榜首，其实说“日本两大佛”就行了，但日本人总喜欢说“三大〇〇”。

于是，“日本三大佛”的第三个名额就成了争夺对象。最有力竞争者，是“高冈大佛”（大佛寺）和“岐阜大佛”（正法寺）。也有人提议“兵库大佛”（神户市·能福寺）和“东京大佛”（板桥区·乘莲寺）。推举的理由和角度各不相同，比如历史、形制、大小及艺术性等等。不过，由于“三大佛”是各地信仰的对象，又是重要的旅游资源，因此各地都倾力宣传“我们才是日本三大佛之一”。



“高冈大佛”经常被列为日本三大佛之一。从爱之风富山铁道高冈车站步行10分钟左右可到达

特别是高冈大佛，是当地传统工艺的象征。从江户时代初期开始，高冈就是一个铸造业繁荣的地方。当地出产的茶具、花具、佛具等铜制器具以“高冈铜器”之名闻名全国。13世纪时，人们在高冈西北方的二上山上建造了一座木制大佛。但加贺藩初代藩主前田利长（1562-1614年）在修筑高冈城时，将木制大佛迁移至城下町。木制大佛经历了江户和明治时代两次大火烧毁后，人们决定建造防火性能强的铜像。于是，当地工商界怀着进一步发展高冈铜器这一地方产业的愿望，集结了工匠们的技术实力，于1933年建成了这尊铜像。

高冈大佛包括底座在内高15.85米，大佛本身高7.43米，高度约为奈良大佛（高约15米）的一半。大佛拥有体现阿弥陀如来佛散发佛光的“圆光背”等精巧构造，这是其一大特点，还以“美男”著称。与谢野晶子曾为镰仓大佛创作短歌“镰仓大佛释伽牟尼呦，你是伫立在夏树丛中的美男子”。但后来她访问高冈，看到刚刚完工的高冈大佛之后，称赞此大佛“比镰仓大佛更帅”。



有美男之称的大佛的秀丽容貌，说明了高冈铜器铸造技术之高超。拥有圆形佛光的大佛原本少见

高冈铜器发祥地——金屋町

高冈的铸造产业，始于前田利长为振兴本地产业，从附近乡村请来7名铸造工匠，让他们居住在如今的高冈市金屋町。最早他们主要铸造锅、釜等生活用品和农具，从江户中期开始盛行打造带镂金雕刻的茶具、花瓶或佛具等“铜合金铸器”。进入明治时期，高冈铜器在海外博览会上也获得很高评价，享誉国内外。如今，大至寺院里的梵钟、铜像，小至家庭日用的佛具、花瓶、饰品等，高冈铜器产品种类繁多，据说占日本铜器生产量的九成以上。

现在铸造商大多将生产基地转移到了高冈铜器生产园区。但作为高冈铜器的发祥地，金屋町仍保留着昔日的街道样貌，被指定为国家重要传统建筑群保存区域。区域内散布着工坊画廊、商店，摆满铜器和铁壶的古董店，以及餐厅和咖啡馆，深受游客喜爱。金屋町的主干道——石叠路的入口附近，有一座“高冈市铸器资料馆”，可供人们了解本地历史和铸造技术，推荐大家顺路去看一看。



金屋町街道两旁一家接一家的商铺，千根格子门是其特征。石板路上随处镶嵌着心形铸器，边走边找也是一种乐趣



铸器资料馆。展示着体现江户时代铸造技术的古老铸造机器等老物件。高中生以上门票300日元，初中生以下免费

石板路边上的“高陵金寿堂”里，陈列着高冈大佛的原型小铜像。高冈大佛是当地募集捐款重建的，雕塑家中野双三在制作原型时，铸造了数十尊相同的铜像，用于分发给捐资者。这些珍贵铜像的其中一尊，作为样品在此展示。

高陵金寿堂里，摆满了以金森映井智、大泽光民等“人间国宝”的作品为代表的本地新老名匠亲手打造的高冈铜器。店铺里边的房间里，集中摆放着从全国各地收集而来的铁壶、茶釜等珍品，一定要去看一看。



由明治时期商铺改建而成的“高陵金寿堂”门店，颇有情趣



据说此铜像是高冈铜器的原型，作为样品展出



左上为金森映井智创作的“胧银猫头鹰”，右下为大泽光民创作的“包覆铸造铜花瓶”



里边的房间陈设着许多珍贵茶具

金屋町的工坊可以体验铸造工艺

“铸造工房 利三郎”是金屋町一家现在仍在继续铸造生产的工坊。店里摆放着用传统技法手工制作的茶釜和花瓶，店内还有一个可以体验铸造工艺的工坊，顾客可以用钉子在砂模上雕刻文字和花纹，然后倒入融化的锡，最终就能把自己独家拥有的小碟子或筷架带回家。



利三郎店位于与石板路平行的西边另一条街道上



店内不仅销售茶具和花瓶，甚至还卖门把手。穿过门帘入内，就是体验铸造工艺的工坊区域

如今继承利三郎名号的神初宗一郎先生，已经是第五代了，60多年来一直从事铸造工作。他的作品既有新意，又尊重传统技法，执着追求金屋町制造的精髓。他说自己也经历了很多失败，每天都要学习，查阅古文献资料什么的。在这过程中，每每想起以前见过的前辈工匠的身影。

“遇到不顺的时候，就会想起前辈们的动作。试着模仿做下来才发现，以前不觉得有什么深意的动作，随着自己经验的积累，如今已能明白那样做确实效率更高。”

在利三郎店，如果时机合适还可以参观工坊。这是能够亲眼目睹工匠纯熟技艺的宝贵机会，有兴趣的人士可以事先咨询好后再来店参观。



高冈铜器传统工艺师神初先生被日本政府授予瑞宝单光章



神初先生在工坊里手工切削加工茶炉



左边是神初先生最拿手的作品窄口流线型花瓶“鹤首”。与高冈铸器热门商品“Sorori”（右）花瓶相比，技术之精湛立判高下

高冈铸器有无限潜能

在现代风格展厅的四津川制作所里，展销着“喜泉堂”和“KISEN”这两个品牌的商品。其中，“喜泉堂”注重将高冈铜器多年形成的传统美推向市场，而“KISEN”则是一个侧重将现代风格加入到传统之中的生活品牌。

四津川制作所代表董事四津川元将表示，近年来“KISEN”品牌的高冈铸器销路不错，比如简易风格的花瓶、葡萄酒冷却器、用木头和金属组合制成的大酒杯等。但他说，“现在市场上受欢迎的商品和传统的东西，两方面我们都要珍惜”。虽然现在全国流行将传统工艺品重新包装设计成现代风格，但他预测，“就像数字信号和模拟信号一样，承认各有各的优势的时代终将来临”。



“KISEN”的展厅和利三郎店在同一条街上。里侧玻璃柜里摆放着沿袭传统高冈铜器风格的“喜泉堂”品牌商品



“KISEN”品牌桌面摆件很有设计感

他说，确保工匠们的工作，对于厂商来说也是很重要的。

“高冈的铸器制作是有所分工的，必须考虑工种平衡问题。比如，如果一直生产不需要抛光工艺的商品，那么做抛光手艺的工匠就会减少。等到要制造抛光占工艺重头的商品时，那就没法办了。企业必须在综合考虑工匠们的生活和工作积极性等因素的基础上，优化产品线。”

据说，完成的商品会请各工种领域的工匠们传看。在分工操作的传统工艺行业，有不少工匠只了解自己负责的那个零件和相关流程，不看最终成品。而且，很多时候只知道自己的酬劳，却不了解商品最终卖多少钱。直到泡沫经济时代之前，由于批发商大量订货，这并不成为问题。但现在，更多的是小量订货，就需要通过这种一点一滴的努力，让工匠们认可自身工作的价值。

“高冈铸器有无限潜能，前途远大。我们可以把铜、金、银、钛等各类金属加工成大到铜像、小至珠宝首饰等大小物品，我们的彩金和镂金技术也很高超。希望能够和工匠们以及本地所有人一起，齐心协力发展壮大高冈铸器产业。”

2020年11月，四津川先生投资的古风民居酒店“金三寸”也开业了。他希望通过让客人入住金屋町，实际使用放置在酒店室内的高冈铜器，宣扬展示金屋町的魅力和传统工艺。



四津川表示，“今后也要继续重视兼顾发展的问题”



香炉是喜泉堂的招牌商品之一。艺术性高的香炉商品在海外人气渐涨

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采访/撰文/摄影：nippon.com 日本网 编辑部

标题图片：高冈大佛所在的大佛寺山门口写着“日本三大佛”字样

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