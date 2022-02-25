（渔港遍游）烧津：年卸鱼金额日本之首，尤以鲣鱼和金枪鱼的卸货基地闻名

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烧津渔港位于静冈县烧津市，年卸鱼金额居日本首位。尤其以金枪鱼和鲣鱼的卸鱼量大而闻名，周围很多地方都生产和销售干货及干鲣鱼削片等各类水产品。本文为您介绍可以品尝新鲜鱼贝类的餐厅，以及渔港城市独有的土特产。

烧津渔港作为全国屈指可数的鲣鱼和金枪鱼的集聚地而广为人知。这里以远洋渔业为主要产业，日本的金枪鱼三分之一的产量集中于此，渔获量在全国名列前茅。卸鱼金额创下一年约410亿日元（2020年）的记录，连续4年斩获全国第一，堪称日本渔港之代表。



JR东海道本线的烧津站。从车站到渔港步行约15分钟，乘坐静铁巴士到小川港约12分钟



被指定为“特定第三种渔港”，全国只有在水产振兴方面有重要意义的13处渔港

青花鱼的著名产地小川港

烧津渔港由两个区域构成，即以远洋渔业为主的烧津地区和以沿岸渔业为主的小川地区。位于南侧的小川港规模相对较小，以捕捞青花鱼为主，此外还出产竹荚鱼、沙丁鱼、带鱼、绿鳍马面鲀、扁舵鲣、鲯鳅、红金眼鲷等多种鱼类。

其中主要鱼种青花鱼通过类似传送带的机器，从渔船上源源不断地传送出来，等候在那里的渔港工作人员根据大小进行分选，然后装进鱼箱中。这些青花鱼有的被送往东京等城市，有的在当地加工，用途多种多样。



小川鲜鱼市场主要经营沿岸捕获的鱼类



小川港青花鱼卸船的情景。随后会根据大小进行分选、运输

烧津出产的“腌渍青花鱼”在关西等地属于高级礼品，另外，小川渔协开发的“清蒸去骨青花鱼”也颇有人气。将在前滨捕获的青花鱼用骏河湾的海洋深层水腌渍后清蒸，据说直接吃也很好吃，做沙拉或菜饭也值得推荐。这种青花鱼在小川渔协和烧津市内的农家市场都有销售。



小川渔协开发的人气商品“清蒸去骨青花鱼”（图片提供：小川渔协）

诱人的鲜鱼河岸餐厅菜品

小川港鲜鱼河岸餐厅的菜品真是丰富多彩。除了金枪鱼、鲣鱼、青花鱼，还有用骏河湾的名产樱虾等鱼贝类制作的盖饭和套餐，另外也有拉面和咖喱饭，菜单上的美食图片令人食欲大增。



位于小川港近前的小川港鲜鱼河岸餐厅



目光不由自主地被墙面上密布的美食图片所吸引

据店员介绍，店里排名前三的是“骏河套餐”“刺身拼盘套餐”和“海鲜盖饭”。最贵的“骏河套餐”1600日元，口感无可挑剔。金枪鱼的刺身和樱虾炸什锦、盐烤青花鱼、小沙丁鱼干、还有用鱼肉糜加工而成的静冈名产“黑半片”，一份套餐即可饱尝烧津和小川的美味。



骏河套餐，可以品尝到丰富多彩的鱼料理



刺身的拼盘使用了优质的赤身和切得厚厚的鱼腩

鲣鱼和金枪鱼源源不断捕捞上岸

位于小川港北侧的烧津港，远洋金枪鱼和鲣鱼捕捞船进港卸船，一派繁忙景象。鲣鱼的渔获量居日本第一，冻得雪白的鲣鱼从渔船上源源不断地被搬运下来。干鲣鱼削片的产量也是仅次于鹿儿岛县排在第二位，渔港附近的加工厂鳞次栉比。

远洋捕获的冷冻金枪鱼也很多，鱼尾被绳子绑在一起的蓝鳍金枪鱼大量卸船后，可以看到工作人员静静地进行分类并往卡车上装货的情景。



渔港工作人员正在进行冷冻鲣鱼的分选作业（提供：烧津港）



在烧津港，从渔船上卸下来的冷冻蓝鳍金枪鱼

土特产丰富，来一个“烧津鲣鱼冰淇淋”怎么样？

烧津渔港周围虽然也有一些店可以吃到或买到当地的水产，不过还是建议您顺路到烧津高速公路入口附近的“烧津鲜鱼中心”看看。只一层就有一个设有270个座位的“大食堂渚”，以此为中心，一家挨一家，约有70家土特产店和饮食店。



烧津鲜鱼中心的土特产店

生鲜鱼贝类和干咸鱼加工品当然少不了，家常菜、调味料等商品也是琳琅满目，将狭小的店面摆得满满当当。在售卖金枪鱼各部位的定长商店，除了腹部(大肥下边)和下巴，还将头部的肉进行“照烧”加工，制成袋装产品出售。乌贼、竹荚鱼、青花鱼、红金眼鲷等干货的售价也比较合理，用特产樱虾和芥末加工的商品也很丰富。



真空包装售卖的“金枪鱼头部肉”

在“大渔2号店”，海鲜味道的冰淇淋映入眼帘。有熬入鲣鱼调味酱油的“烧津鲣鱼冰淇淋”和“墨鱼汁冰淇淋”，将两种组合的“海鲜混合冰淇淋”也很受欢迎。

土特产中，“干鲣鱼片脆脆胜男君”在店里销售势头最好。这是一种将干鲣鱼做成小吃风味的简便点心，分为“芥末蛋黄酱口味”“生姜酱油口味”“奶酪口味”等种类。不只鲣鱼，还有用干青花鱼制成的这种脆片。



烧津名产？！“鲣鱼冰淇淋”的宣传旗帜



“干鲣鱼脆片”在图吉利的考生中很有人气

从东京乘坐新干线光号列车，经静冈站到JR烧津站只需1小时20分钟。从那里到烧津渔港大概有1公里多的距离。一边欣赏街景一边走，20分钟左右也可到达。如果开车，从东名高速公路的东京入口（世田谷区）行驶170公里，需要近两个小时的时间。

享受美食和购物的乐趣之后，乘坐电车返回的话，可以在烧津车站前的足浴温泉休息一下。这是为宣传市内的天然温泉而设置的场所，当然是免费提供的。



烧津站前的足浴温泉。水量减少或温度降低时停止开放，敬请留意

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图片提供：笔者

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