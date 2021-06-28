传统“净法寺涂”工艺，打造出越用越光亮的简约美餐具

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保存文化遗产必不可缺的国产漆，大约有7成是产自岩手县二户市净法寺地区。这里保留的“漆搔”（割漆）技法入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录，包括盛冈市等周边地区在内，这里一直传承着奈良时代以来的漆器“净法寺涂”传统。

日本代表性传统工艺品——漆器

日语的“漆”念作“Urushi”，据说是来自“Uruwashii（优美）”“Uruou（润泽）”这两个词。漆树修复伤口需要分泌一种树液，生漆便是从这种树液提炼而成的。主要成分漆酚会从空气水分中吸取氧气，然后形成一层高强度的膜。生漆既是能上色和增亮的涂料，也是粘合剂。它让木碗和木质食盒“重箱”改头换面，成为美丽又耐用的漆器，寺庙神社的建筑物和装饰品也离不开它。



工匠用“漆搔”的方法割伤树干收集漆树的树液（提供：二户市）

据记载，从大航海时代就西渡欧洲的日本漆器在当地被叫做“japan”，与中国的陶瓷“china”一样被视为珍品。漆器是名副其实的日本代表性工艺品之一，江户时代生漆和漆器的产地遍布全国，各藩国都鼓励生产。明治以后，漆器成为生活必需品，又因具有高度艺术性而走俏海外市场。

二战后，塑料开始普及，西洋餐具逐步渗透，日本人的生活方式发生变化。加上以中国大漆为主的低价进口漆的增加，生漆产地逐渐衰退。著名的漆器产地尚能靠着指定传统工艺品的待遇，以及爱好者和旅客的需求得以存活，但生漆的国产自给率从昭和40年代（1965年到1974年——译注）起便一路下滑，跌至现在的1%到2%。

在这样的大环境下，岩手县二户市的净法寺地区扛起了国产生漆的大旗一路走来。这里是岩手县著名的“净法寺涂”的发祥地，不过和其他地区一样，这里的生漆产量也一度陷入低谷，直到1978年又开始大量种植漆树，近年来的产量占到了国产生漆的7成左右。



郁郁葱葱的漆树林。1棵漆树1年只能采集200ml的树液（大约1水杯） （提供：二户市）

传承自奈良时代的净法寺涂

在盛冈市开店的“Urumi工艺”的社长藤村真纪给我讲解了净法寺涂的历史和魅力。她是一位手艺熟练的匠人，也是一位拥有高度技术和技法的认证“传统工艺师”。

藤村家族在净法寺町西邻的安代町荒泽地区（八幡平市）的村里被誉为“大家”，世代承袭漆器制造。1953年祖父一代迁至盛冈市，之后开了一家店，1981年改公司名为“Urumi工艺”。净法寺涂的首位传统工艺师、入选现代名匠的父亲胜又吉治，于2017年将社长的重担传给了藤村真纪。她说：“把生漆工艺作为家业一直传承至今的，大概在全国也十分罕见吧。”



位于盛冈市区的Urumi工艺的展销店，距JR盛冈站徒步15分钟。作坊则在泷泽市（提供：SHOE PRESs）



藤村继承了这一历史悠久的技法。仅上漆就有四十多道工艺，给木碗打上底后，再反复上漆抛光（提供：Urumi工艺）

净法寺涂历史悠久。奈良时代的728年，受过圣武天皇敕命的著名僧人行基（668-749年）在如今的净法寺町创建了天台寺。“那之后，从京都过来的僧侣们就制作起了自用的漆器，这就是净法寺涂的起源”（藤村）据说这一说法已经是定论了。顺便一提，净法寺的地名是来源于镰仓时代到战国时代统治该地域安比川沿岸一带的豪族——净法寺氏。

原本这里就盛产优质漆树，江户时代南部藩鼓励特产品的发展，于是产地扩大到了安代町附近。进入明治时代后，福井县今立地区的漆搔匠人开始来到这里打工，传来了提高树液产量的方法和道具，让这里进一步繁荣起来。藤村讲到净法寺涂的优点：“净法寺产的生漆漆酚含量高，所以净法寺涂能够呈现出坚硬结实的最终效果。”



兼备实用性和质朴美的净法寺涂（提供：Urumi工艺）

使用多年后能盘出漂亮的包浆

净法寺涂，是由将木材切削成型的匠人“木地屋（木工）”和负责从打底到“中涂”“上涂”工艺的“涂屋（漆工）”共同创作而成。据介绍，仅上漆就有四十多道工序，要耗时3个月之久。江户时代需要献给藩国的净法寺涂漆器还有贴上金箔的豪华款，但无论古今，最基本的还是简约设计款。它尽量不做“加饰”，拒绝添加图案和花纹，多为黑色和朱红色的纯色设计。而且，在完成“上涂”之后也不做抛光。最终呈现磨砂质感，还原了生漆原本的美感，没有别的历史悠久“传统工艺品”那种高高在上的感觉，反而散发着平易近人的气息。

“想让人感到漆树林近在身边，展现高档漆料的优势，简约设计就是最好的选择。正因为是每天都要用到的东西，我们Urumi工艺才选择凭借手感上乘、不易腻味的纯色漆最终呈现的效果来参与竞争。”（藤村）



Urumi工艺店内一排排设计简约的餐具（提供：SHOE PRESs）

经过不断地水洗和抹布擦拭后，表面的磨砂颗粒会被磨平，逐渐显现出镜面的光泽。Urumi工艺还对比展示了新品和盘得锃亮的10年老碗，据说不少客人是被用久之后的深色光泽所吸引才决定购买的。

“只要不全裂开，它就可以修补，所以我觉得它是当今这个时代更应该重新重视起来的环保型工艺品。用上个5年10年后，餐具会变得富有光泽。每次客人拿着老餐具过来修补时，我都会觉得他们是带着一位家庭成员来找我的。”（藤村）



与新品汤碗的比较展示。右边是用了10年后光泽中带上些许红色的汤碗（提供：Urumi工艺）

传统不能丢

文化厅为了确保保存和修复文物建筑时所必须的木材和丝柏树皮、茅草、生漆等的稳定供给，从2006年起开始了“故乡文物的森林系统推进事业”。净法寺被定为第1号保护地，在这里推广漆树的种植，将这里指定为全国年轻漆搔工匠的修行之地。

2015年政府发通告，要求在修复国宝和重要文物时使用国产漆。5年左右的时间，国产生漆的产量几近翻倍，自给率也恢复到了5%。这一增长背后的功臣净法寺地区开始受到关注，大量使用国产生漆的净法寺涂工艺也重获好评。



净法寺的漆树林也成为了培养人才的场所（提供：二户市）

即便如此，漆器行业所面临的状况依旧严峻。传统传承者藤村说：“祖父母制作漆器的样子，还有顾客一直修修补补、仍对漆器爱不释手的样子，我都一直看在眼里。我自己很喜欢净法寺涂厚重、复杂且独特的色彩。我打心底里认为它是不该丢掉的工艺品，所以我能一直坚持下去。”

Urumi工艺的展销店还可以体验给木碗画彩画（需预约，收费），如果去盛冈市玩，一定不要错过。相信你一定会被净法寺涂的简约美所吸引。

Urumi工艺展销店

地址： 岩手县盛冈市中心通2-9-23

岩手县盛冈市中心通2-9-23 TEL： 019-654-4615

019-654-4615 营业时间： 上午10点到下午6点

上午10点到下午6点 休息日： 过年期间

过年期间 交通： JR“盛冈”站徒步15分钟。盛冈市区循环大巴“Denden-mushi”的“中央通2丁目”公交站下车，徒步1分钟

JR“盛冈”站徒步15分钟。盛冈市区循环大巴“Denden-mushi”的“中央通2丁目”公交站下车，徒步1分钟 谷歌地图

采访/撰文/图片：SHOE PRESs

标题图片：简约的净法寺涂餐具和传统工艺师的认证牌 （提供：SHOE PRESs）

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