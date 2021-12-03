大都市里的名刹——筑地本愿寺（寺院指南）：轻松接触佛教世界，寺院早餐亦极具人气
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虽然筑地的人气已大不如前，但本愿寺却成了热门景点
筑地本愿寺的前身是“江户御坊”，是京都西本愿寺的分寺，始建于1617年。它最初位于日本桥的横山町一带，但在1657年被“明历大火”烧毁，后又在如今的位置重建。当时这片土地上是一片湿地，就像漂浮在海面上的沙洲，后来在这里填海“造地”，这一带便被称为“筑地”，该分寺也被称为“筑地御坊”“筑地门跡”等。
随着1980年代开始的海外寿司热潮，“筑地”这个名字在世界范围内广为人知，但与之相比，作为其本源的筑地本愿寺却不太出名。曾经的筑地市场和至今留存的筑地场外市场，深受访日游客的欢迎，歌舞伎座剧院近在咫尺，繁华商业街银座也在徒步圈内。古代印度风格的正殿在日本的寺院中也是罕见的，已被指定为国家重要文化财产。然而，直到最近，它依然没有得到太多的关注，在东京旅游指南的“筑地”部分中往往都没有介绍。加上与当地人的交流不多，是一个远离筑地喧嚣的地方。
“筑地本愿寺过去是比较封闭的，而且有点高贵，所以连当地人都觉得门槛很高。寺庙应该是一个开放的场所，但是以前忽略了这一点。现在，我们的目标是让寺庙成为一个任何人都可以轻松踏入的地方，并正在加深与包括筑地场外市场和其他当地社区的联系。”
该寺的副宗务长东森尚人先生说。2015年，拥有“前银行职员和经营咨询师”的独特背景的安永雄玄接任筑地本愿寺的宗务长后，在“开放型寺院”的口号下果断地开启了寺院的改革。
对寺院的场地也进行了翻新，采伐了围墙周围杂乱的树木，并将正殿前的停车场移至广场，形成了一个更加开放的空间。新设了一个供所有宗教和教派使用的联合墓地，带有露台座位的筑地本愿寺咖啡厅Tsumugi，以及一个图书中心。今天，这里已经成为了一个热门景点。附近的商户和孩子们随意穿行、来自筑地场外市场的购物者也在此驻足，很多人在这家以早餐闻名的咖啡厅外排队等候。
由一位探险家住持和一位著名建筑师打造的先进正殿
筑地本愿寺的正殿在关东大地震（1923年）中被损坏后，于1934年重新修建。当时执掌本愿寺派的是本愿寺派第22任住持大谷光瑞，他为了调查佛教传入日本的路线，曾专门组建了一支考察队，并多次走访丝绸之路。为了寻求日本建筑的起源，他请曾经到过中国、印度和土耳其的建筑师和建筑历史学家伊东忠太设计了正殿，该正殿是以亚洲古代佛教建筑为蓝本。
曾任东京大学的名誉教授的伊东，以设计神社建筑而闻名，最为闻名的代表作是明治神宫（涩谷区）和平安神宫（京都市左京区），此外还为世人留下了一系列著名的建筑，其中包括中国风的汤岛圣堂（文京区）和罗马风格的一桥大学兼松礼堂（国立市）。筑地本愿寺以佛教发源地印度风格为基调，融合了日本、西方和中国风格的元素，可以说，这是建筑师在一位善解人意的客户的指导下，将其丰富的知识和妙想充分运用的巅峰成果。
东森先生说：“这座寺庙的设计即使在现在看来也是无比奇特，在当时肯定曾经让人大吃一惊。在那个以木结构建筑为主流的年代，该寺庙完全是用混凝土建造的，正殿里摆放着椅子、彩色玻璃，甚至还有一盏装有当时是最新的水银灯的吊灯，但这是合理的，我认为这是一项非常先进的举措。”
在战前的寺庙里，正殿里只有榻榻米，信众们不得不脱掉鞋子坐在地上。唯一的灯光是蜡烛，不仅昏暗，而且还有火灾危险。事实证明，为创造出一种抗地震和火灾的混凝土建筑物，最好是效仿印度石制寺庙的建造方法。作为冬季的御寒措施，还在殿内的支柱中加设了一个蒸汽加热设备。毫无疑问，其目标是打造一个最先进的正殿，既安全又可靠，也便于所有年龄段的人来参拜。
每一个细节都很美，让人流连忘返
总之，它充满了浓厚的艺术气息，并有许多亮点。在供奉本尊的中央部分，上方有一个圆顶，上面装饰着开放在菩提树叶内的莲花。长长的北翼（左前方）和南翼（右前方）也有宝塔等，印度寺庙的气息强烈。窗框采用了日本佛教寺院中常见的花头窗风格，柱头、屋檐和楼梯扶手的设计也非常精致，有些地方还可以看到古希腊和伊斯兰教的元素。
其内部天花板具有独特的木制庙宇的结构，以日本和中国的佛教风格为主，主要的照明有东方气息，还有西式的彩色玻璃、椅子，甚至还有一架管风琴。墙壁、地板、灯具、门上的配件和其他细节的部分都做了精美的装饰，真的不胜枚举。
这里还有绝对值得关注的“动物雕塑”。伊东因其对动物和妖怪的喜爱而闻名，他对神社的狛犬等的设计也非常独特。坐落在筑地本愿寺正殿前的狮子还有翅膀。不仅让人联想到狮身人面像，也能看出古代东方的影响，而石阶下的两只狮子和石阶上的两只狮子左右对称，嘴巴各自呈现为“阿”和“吽”发音形状，因其融入了狛犬的元素，显得非常有趣。
二楼正殿入口的侧面，通往一楼的内部楼梯附近，到处能看到与佛教传说“三畜评树”有关的动物，如鸟、猴子和大象等，大家不妨找找看。
宗务长精选的早餐非常有人气
作为改革的象征，新设的咨询中心与东京地铁日比谷线筑地站的出口直接相连，二楼有一个屋顶露台，从那里可以看到正殿中央的圆顶的详细结构。
设在这栋楼里的筑地本愿寺咖啡厅Tsumugi，其中最受欢迎的是“18品早餐”，除了粥和酱汤这些典型的寺庙菜肴外，还有16种不同的小菜。
净土真宗的主神阿弥陀佛，曾经发了48个誓愿，尤其是第18个誓愿被认为最为重要，因为被视为念佛往生的基本愿望，也是本愿寺寺名的由来。该寺的宗务长安永先生很讲究依此安排18品小菜。他还参与了配菜的选择，并增加了当地的特色菜，如“筑地松露”的蛋卷和“筑地江户一”的甜海带佃煮等。早餐时间为上午8:00至10:30。“18品早餐”有时会被抢购一空，所以即使在工作日，也会有很多人在餐厅开张之前排队等待。
除了咖啡、茶和其他饮料外，还有午餐等膳食菜单，并且提供甜点。此外还提供多种酒精饮料，并一直开放到晚上9点，因此，即使在黄昏之后，仍有人陆续前来，一边欣赏灯火通明的正殿，一边享受晚上的饮品。（※由于新冠疫情导致的紧急状态宣言，目前暂停销售酒精饮料，营业时间缩短到下午5点。）
可随时向寺内的僧侣咨询，并有住宿设施
在咖啡厅旁边，有一个图书中心和一个官方店铺。图书中心里，从佛教初学者的入门书籍和随笔，到面向虔诚佛教徒的专业书籍，应有尽有；官方店铺可买到佛珠、佛坛用品和筑地本愿寺的特制商品。大家不妨过来逛一逛。
咨询中心的独特之处在于，始终有一位僧侣坐在前台接待。参观者可以自由地提出有关佛教事务的问题，以及有关工作、人际关系和日常生活等方方面面的问题。这是一座象征着“开放型寺庙”的建筑。
正殿右侧的第一传道会馆还设有茶水休息室、日本餐厅和纪念品销售区，在此可以享受饮食和购物。此外，这里也有对外营业的住宿设施，价格合理，单人的日式房间为一晚5500日元，西式房间为6600日元。既能住在著名寺庙的正殿旁边，在寺庙的院子里散步，午餐时还能在筑地场外市场享用海鲜。如此奢华的体验，为何不在旅行或出差时考虑一下呢？
深化与当地社区的合作，让寺庙更具吸引力
在开设咨询中心的同时，开始招募的联合墓地也很受欢迎。无论逝者生前属于哪种宗教或教派，只需要加入筑地本愿寺俱乐部成为会员（无需入会费或年费），除初期费用和举办法事外，不要年度管理费之类的任何费用。这是一种符合当今社会需求的运营方式，由于向核心家庭的转变和出生率的下降，导致了“无坟化”和“迁坟化”的出现。
在正门的南侧有一尊净土真宗创始人亲鸾圣人的雕像。除此之外，还有一些历史爱好家感兴趣的石碑，如与筑地本愿寺大有渊源的佃岛第一任领主之墓，江户时代后期的风流画家酒井抱一之墓，大谷光瑞的妹妹、社会活动家兼诗人九条武子的纪念碑，等等。
筑地本愿寺也在积极利用互联网。为了让人们更容易接触到佛教世界，该寺在线提供免费的三分钟佛法讲座和管风琴音乐会，还在其YouTube频道上直播佛法服务。如果你亲身参拜有困难，却对佛教有任何疑问或苦恼，或对日常生活感到担忧，欢迎访问官方网站。
东森先生说：“我们努力以力所能及的方式为当地社区做出贡献，例如在《筑地本愿寺新报》（在日本全国发行的月刊）中加入‘筑地之人’的专栏和店铺介绍。基于这些努力，在筑地场外市场为筑地本愿寺俱乐部会员提供饮料服务和打折优惠的赞助店铺数量已经增加到约30家。一座不被当地社区喜爱的寺庙不可能让更多的人满意。我们将继续充分利用我们在筑地的位置和本愿寺的传统，以及互联网，成为一个更开放的寺庙。”
采访/撰文/图片：nippon.com日本网
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