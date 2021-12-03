大都市里的名刹——筑地本愿寺（寺院指南）：轻松接触佛教世界，寺院早餐亦极具人气

虽然筑地的人气已大不如前，但本愿寺却成了热门景点

筑地本愿寺的前身是“江户御坊”，是京都西本愿寺的分寺，始建于1617年。它最初位于日本桥的横山町一带，但在1657年被“明历大火”烧毁，后又在如今的位置重建。当时这片土地上是一片湿地，就像漂浮在海面上的沙洲，后来在这里填海“造地”，这一带便被称为“筑地”，该分寺也被称为“筑地御坊”“筑地门跡”等。

随着1980年代开始的海外寿司热潮，“筑地”这个名字在世界范围内广为人知，但与之相比，作为其本源的筑地本愿寺却不太出名。曾经的筑地市场和至今留存的筑地场外市场，深受访日游客的欢迎，歌舞伎座剧院近在咫尺，繁华商业街银座也在徒步圈内。古代印度风格的正殿在日本的寺院中也是罕见的，已被指定为国家重要文化财产。然而，直到最近，它依然没有得到太多的关注，在东京旅游指南的“筑地”部分中往往都没有介绍。加上与当地人的交流不多，是一个远离筑地喧嚣的地方。









“筑地本愿寺过去是比较封闭的，而且有点高贵，所以连当地人都觉得门槛很高。寺庙应该是一个开放的场所，但是以前忽略了这一点。现在，我们的目标是让寺庙成为一个任何人都可以轻松踏入的地方，并正在加深与包括筑地场外市场和其他当地社区的联系。”

该寺的副宗务长东森尚人先生说。2015年，拥有“前银行职员和经营咨询师”的独特背景的安永雄玄接任筑地本愿寺的宗务长后，在“开放型寺院”的口号下果断地开启了寺院的改革。

对寺院的场地也进行了翻新，采伐了围墙周围杂乱的树木，并将正殿前的停车场移至广场，形成了一个更加开放的空间。新设了一个供所有宗教和教派使用的联合墓地，带有露台座位的筑地本愿寺咖啡厅Tsumugi，以及一个图书中心。今天，这里已经成为了一个热门景点。附近的商户和孩子们随意穿行、来自筑地场外市场的购物者也在此驻足，很多人在这家以早餐闻名的咖啡厅外排队等候。













由一位探险家住持和一位著名建筑师打造的先进正殿

筑地本愿寺的正殿在关东大地震（1923年）中被损坏后，于1934年重新修建。当时执掌本愿寺派的是本愿寺派第22任住持大谷光瑞，他为了调查佛教传入日本的路线，曾专门组建了一支考察队，并多次走访丝绸之路。为了寻求日本建筑的起源，他请曾经到过中国、印度和土耳其的建筑师和建筑历史学家伊东忠太设计了正殿，该正殿是以亚洲古代佛教建筑为蓝本。

曾任东京大学的名誉教授的伊东，以设计神社建筑而闻名，最为闻名的代表作是明治神宫（涩谷区）和平安神宫（京都市左京区），此外还为世人留下了一系列著名的建筑，其中包括中国风的汤岛圣堂（文京区）和罗马风格的一桥大学兼松礼堂（国立市）。筑地本愿寺以佛教发源地印度风格为基调，融合了日本、西方和中国风格的元素，可以说，这是建筑师在一位善解人意的客户的指导下，将其丰富的知识和妙想充分运用的巅峰成果。













东森先生说：“这座寺庙的设计即使在现在看来也是无比奇特，在当时肯定曾经让人大吃一惊。在那个以木结构建筑为主流的年代，该寺庙完全是用混凝土建造的，正殿里摆放着椅子、彩色玻璃，甚至还有一盏装有当时是最新的水银灯的吊灯，但这是合理的，我认为这是一项非常先进的举措。”

在战前的寺庙里，正殿里只有榻榻米，信众们不得不脱掉鞋子坐在地上。唯一的灯光是蜡烛，不仅昏暗，而且还有火灾危险。事实证明，为创造出一种抗地震和火灾的混凝土建筑物，最好是效仿印度石制寺庙的建造方法。作为冬季的御寒措施，还在殿内的支柱中加设了一个蒸汽加热设备。毫无疑问，其目标是打造一个最先进的正殿，既安全又可靠，也便于所有年龄段的人来参拜。













每一个细节都很美，让人流连忘返

总之，它充满了浓厚的艺术气息，并有许多亮点。在供奉本尊的中央部分，上方有一个圆顶，上面装饰着开放在菩提树叶内的莲花。长长的北翼（左前方）和南翼（右前方）也有宝塔等，印度寺庙的气息强烈。窗框采用了日本佛教寺院中常见的花头窗风格，柱头、屋檐和楼梯扶手的设计也非常精致，有些地方还可以看到古希腊和伊斯兰教的元素。

其内部天花板具有独特的木制庙宇的结构，以日本和中国的佛教风格为主，主要的照明有东方气息，还有西式的彩色玻璃、椅子，甚至还有一架管风琴。墙壁、地板、灯具、门上的配件和其他细节的部分都做了精美的装饰，真的不胜枚举。

















这里还有绝对值得关注的“动物雕塑”。伊东因其对动物和妖怪的喜爱而闻名，他对神社的狛犬等的设计也非常独特。坐落在筑地本愿寺正殿前的狮子还有翅膀。不仅让人联想到狮身人面像，也能看出古代东方的影响，而石阶下的两只狮子和石阶上的两只狮子左右对称，嘴巴各自呈现为“阿”和“吽”发音形状，因其融入了狛犬的元素，显得非常有趣。

二楼正殿入口的侧面，通往一楼的内部楼梯附近，到处能看到与佛教传说“三畜评树”有关的动物，如鸟、猴子和大象等，大家不妨找找看。











