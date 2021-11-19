如同潜入海中，畅游大阪海游馆：巨型鲸鲨和圆嘟嘟的海豹人气爆棚

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海游馆是一座再现环太平洋地区海洋环境的巨型水族馆，也是大阪市最受欢迎的旅游景点之一。游客在这里可以看到著名的鲸鲨，可爱的环斑海豹和水母展近期也成为热门话题。新冠疫情发生前，参观人数每年都突破250万人次。本文将向大家介绍海游馆开馆30多年来，经久不衰的魅力之所在。

位于大阪市港区的海游馆堪比日本环球影城，是大阪湾区最受欢迎的旅游景点之一。它是天保山港湾村的核心设施，以在巨型水槽中从容遨游的鲸鲨而闻名。

从大阪地铁中央线的大阪港站步行5分钟，可以看到在天保山港湾村向海的一侧，有一座展开双翼造型的蓝红相间的建筑。海游馆的主题概念是“环太平洋火山带”（Ring of Fire）和“环太平洋生命带”（Ring of Life），蓝色代表海洋，中间的红色代表孕育了这片富饶土地的火山。海游馆的水槽内，主要饲养和展示着来自环太平洋地区的各种海洋生物。



从天保山商业街前的广场远望海游馆。采访时馆前的装饰是为庆祝开馆30周年而建。右侧的橙色建筑是入口大楼，楼内设有售票处和官方商店



外观设计新颖独特，自1990年开馆以来，已成为大阪湾地区的地标。图为这座建筑平时的外观（提供：海游馆）



入口处楼梯顶端的平台上摆放着1:1比例的鲸鲨模型，游客争相在此拍照留念

沿着坡道边下行边观赏，仿佛在海中漫步

这座建筑规模庞大，以至于让人误以为参观起来会费一番辛苦，但其实参观路线非常顺畅，设计得别具一格。从入口大楼进入海游馆，乘自动扶梯从三楼直上八楼，可以看到正中间是一座巨型水槽，沿着设置在水槽周围的螺旋形坡道一边往下走，一边观赏两侧水槽中的海洋生物。

位于八楼的“日本森林”水槽沐浴在阳光中，里面栖息着亚洲小爪水獭。从这里进入灯光昏暗的坡道，行进方向左侧（坡道外侧）的水槽里饲养着来自北太平洋阿留申群岛、加利福尼亚州蒙特雷湾以及南极洲等世界各地的鱼类和鸟类。

位于七楼的水槽是一个展示生活在海面附近生物的区域，在这里可以看到在陆地上嬉戏玩耍的海狮和跳跃入水的企鹅。一边观赏不同水槽内展示的各地区的海洋生物，一边沿着坡道缓缓绕行一周，就走到了六层，在水中游来游去的海豹和企鹅再次映入眼帘。参观路线设计得新颖别致，给游客一种逐渐潜入大海深处的感觉。



特别展览中展出的海游馆的结构模型。蓝色灯是一条引导线，清晰地展现了游客从右侧的自动扶梯上行后，沿着螺旋形坡道下行的参观路线



八楼的“日本森林”。森林吸收的雨水形成河流后注入大海，带着这种画面感，走向设有水槽的坡道



企鹅生活的南极大陆水槽，与下一楼层相连，玻璃内侧的水随着坡道的下降逐渐加深



加利福尼亚海狮在海面上天真烂漫地玩耍，游客沿着路线绕行一周，可以看到它们在水中穿梭畅游

最大亮点是鲸鲨，环斑海豹也很受欢迎

位于海游馆正中间的太平洋水槽最大长度达34米，深9米，是一座巨型水槽，里面游弋着世界上最大的鱼类——鲸鲨。游客可以站在每个楼层，从不同视角观赏长达12米的鲸鲨在水中遨游的优雅姿态。提醒各位不要错过每天两次的“用餐时间”，此时鲸鲨以站立的姿势游动，并一口气吞噬水面上所有的食物。

和它一起游弋的还有路氏双髻鲨、蝠鲼和珍鲹等各种鱼类，它们都有自己的独特个性，魅力无穷。有的鱼类成群结队地游动，有的鱼类栖息在海床上静止不动，游客从同一深度的水面仔细观察，或许能发现更多的惊喜。



鲸鲨张开大嘴大快朵颐，进餐场景令人震撼



四至六楼都可以观赏到太平洋水槽。这张照片拍摄于五楼



仰望在海底附近游弋的鲸鲨。其他鱼类也很独特，凝神注视间，时间悄然流逝

最近人气爆棚的是位于三楼的“海月（水母）银河”和新体验区的环斑海豹。海月银河在一个漆黑的空间内，天花板上约700个灯泡微弱地闪烁着，只照亮漂浮着水母的水箱。里面的水母仿佛在太空中漂游一般，许多游客驻足观看眼前这如梦似幻的景象。

环斑海豹主要生活在北极圈，是世界上最小型的海豹。海游馆的Yuki和Arare体型圆滚滚的非常可爱，深受游客欢迎。它们偶尔会从三楼天花板的圆顶窗中探出头来，饶有兴致地观察着游客。



海月银河，仿佛水母漂浮在太空中



一只环斑海豹好奇地从圆顶窗俯视游客



正在四楼的海平面区域午睡的海豹，睡觉的样子也很可爱

在官方商店，游客还可以买到专门为海游馆定制的各种商品，其中环斑海豹和鲸鲨的毛绒玩具最热销。在提供小吃和饮料的咖啡馆里，鲸鲨主题的冰淇淋和蜜瓜面包也深受好评。

与海游馆相邻的天保山商业街广场内有一条美食街，名为“浪速美食小巷”，这里有很多家知名的大阪美食餐厅，如什锦煎饼店BOTEJYU，烤章鱼丸的鼻祖店会津屋，以及售卖咖喱汁和米饭混煮咖喱饭的自由轩，等等。海港村还有巨型摩天轮、观光船和大阪乐高乐园探索中心等很多其他游览项目，无穷的魅力尽在其中。



位于入口大楼三层的官方商店，仅销售毛绒玩具和文具等原创商品



大阪乐高乐园探索中心也入驻天保山商业街



浪速美食小巷洋溢着复古风情，深受访日游客喜爱

海游馆

采访/撰文/摄影：nippon.com 日本网 编辑部

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