饱览渔港城市铫子风光：渔获量居日本首位，旅游景点密集

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铫子港是日本国内规模最大的渔业基地。从首都圈出发，当天便可返程。这里还靠近成田机场，因此也是颇受欢迎的旅游胜地。除了能品尝到海鲜美食之外，铫子港附近还有犬吠埼灯塔、铫子港塔等诸多魅力十足的旅游景点可供游览。

兴于江户时代的渔民之乡

千叶县铫子市是日本著名的港口城市，位于距离东京直线距离约100公里的利根川河口南岸，呈伸入太平洋的半岛地形，是关东地区最东边的一座城镇。关于地名的由来，较为权威的说法是，利根川入海口处的河面变窄，形成了类似酒器“铫子”（长把酒壶——译注）的形状，故而得名。

千岛寒流和日本暖流在铫子附近海面交汇，形成日本国内屈指可数的大渔场。自古以来，铫子就是渔业兴盛之地。据传，江户时代初期对利根川实施了河道整治工程，确保了铫子至大规模消费市场江户之间的水运路线，给这里带来了勃勃生机。擅长渔业和建港技术的纪州（今和歌山县及三重县南部——译注）渔民移居铫子后，这座城市更是兴旺发展起来。铫子的酱油酿造技术也很有名。17世纪前半叶，如今的“Higeta酱油”和“Yamasa酱油”这两家公司在这里创立。酱油产业的兴盛也得益于利根川便捷的水运系统。明治初期，铫子是千叶县人口最多的城市。

如今的铫子渔港已发展为大型渔业基地，除本地渔船之外，还停泊着北起北海道、南至冲绳的渔船。这里一年四季都可捕获各种海产品。2020年渔获量超过27万吨，在日本国内数千个渔港之中，铫子渔港力压北海道的钏路港和静冈县的烧津港，渔获量连续十年位居日本第一。



铫子市渔业合作社所在的第三批发市场，渔船正在卸货

大型渔港汇聚各类海鱼

从JR总武本线铫子站往东北方向步行约20分钟，便可抵达铫子渔港第一批发市场。批发市场（卸货市场）共有三处，从第一批发市场到第三批发市场步行要半个多小时，可见渔港占地面积之广。

据经营渔港的铫子市渔业合作社介绍，从延绳钓渔船上卸下来的太平洋黑鲔、大眼金枪鱼和黄鳍金枪鱼等鲜鱼在第一批发市场进行交易。通常情况下交易场地无需预约即可参观，现在为了防止新冠肺炎疫情蔓延，市场暂停了游客参观。



JR铫子站前。该站还与当地的铁路支线铫子电气铁道相衔接



已完成卸货的大型渔船停泊在第一批发市场前



铫子渔港附近有许多海鲜餐厅，可以事先做好功课再去品尝。图为第一批发市场前的人气餐厅“鲔藏”

第二批发市场主要交易的是围网渔船捕获的沙丁鱼、青花鱼和竹荚鱼等海鱼。从6月开始，铫子特产——肥美的“入梅沙丁鱼”迎来大丰收，甚至还会出现港口堆满数千吨沙丁鱼的景象。交易并非通过拍卖进行，而是采用竞标的方式。将拉绳袋状的渔网中的鲜鱼“扑通”一声从渔船上卸到货车的装货台中，现场呈现出一派生机勃勃的景象。

由立式延绳钓鱼船和底拖网渔船捕获的红金眼鲷、加吉鱼、比目鱼、长枪乌贼等多种海产品被运进第三批发市场，在此由买方购入囊中。



第二批发市场吆喝声此起彼伏，充满活力



大量青鱼（沙丁鱼、青花鱼等背部呈青色的海鱼——译注）从围网渔船卸到货车的装货台中（图片：笔者）

前往铫子港塔和Wosse21，俯视渔港风光

在充满活力的渔港周边，有一处颇具人气的旅游景点，这就是第三批发市场附近的铫子港塔。从铫子站出发，搭乘前往川口和渔港中心的“Chibako巴士”，约20分钟后抵达终点站。下车后，眼前便是铫子港塔。

铫子港塔采用双子塔结构，360度全景落地玻璃窗装潢。在47米高的眺望厅，游客可以欣赏到全景风光。除了港口的来往船只和渔船卸货的景象之外，天气晴朗时还可以看到广阔的地平线，真切感受到“地球是圆的”。



铫子港塔入场费为成人420日元，中小学生200日元。每周四休息



从四楼的眺望厅俯视第三批发市场



使用眺望厅里的望远镜，还能清晰地看到渔船卸货的景象

铫子港塔旁的“Wosse21”中设有水产品展销中心，游客可前往选购。除了铫子特产红金眼鲷和金枪鱼之外，店前还摆放着沙丁鱼、青花鱼、竹荚鱼等当地海鱼的加工产品，令人眼花缭乱。新冠疫情发生前，每月第三个周日都会举办金枪鱼解体表演，观者甚众，现在表演因疫情暂停。



以“海鲜综合中心”为宣传口号的Wosse21



除了销售鲜鱼、水产加工品和土特产的商店之外，还设有提供海鲜盖浇饭等美食的餐厅



店前摆放着入梅沙丁鱼等整条新鲜海鱼，可以委托店家当场进行加工处理（图片：笔者）

如果肚子饿了，可以去海鲜餐厅“Wosse”。在设有160个座位的宽敞店内，顾客可以品尝到当天入港卸货的各种海鲜。

笔者采访当日的“生鱼片套餐”（含税价1870日元）食材丰富，有大眼金枪鱼、葱花金枪鱼泥、高体鰤、剑鱼、黄旗鱼、三文鱼的鱼腩、甜虾等。经典套餐“市场盖浇饭”（含税价1760日元）配料豪华，在葱花金枪鱼泥、比目鱼的鱼鳍肉、甜虾、高体鰤上浇上鲑鱼子。此外，生鱼片拼盘搭配干烧褐菖鲉的“Wosse套餐”（含税价2200日元）、炖煮康吉鳗的“海鲜盖浇饭”（含税价1870日元）也很受欢迎，让人在点餐时难以抉择。



Wosse餐厅位于铫子港塔和Wosse21之间的通道上



生鱼片套餐，精选鲜鱼，营养满分



市场盖浇饭也是一道绝佳美食。Wosse餐厅还提供西餐和儿童套餐，受到带家人用餐顾客的欢迎

“铫电”一日票助您自在悠游

如果您想悠闲地欣赏铫子风光，可以搭乘当地的铁路支线铫子电气铁道（俗称“铫电”）。从铫子站到外川站，单程6.4公里，运行时间约为20分钟。车窗外风景宁静闲适，车内装潢复古典雅。这班“大正浪漫电车”深受游客欢迎。

铁路沿线有许多景点，推荐您使用可反复乘车的一日票“弧廻手形”（成人700日元）。从笠上黑生站到铫子港塔和Wosse21路途较远，需步行20分钟以上，不过还有一种可反复乘坐“铫电”和“Chibako巴士”的一日票，名为“铫子旅人一日票”（成人1000日元），游客可以根据旅程需要进行选购。



“铫电”车库所在的仲町站。可以进入车库参观，入场费150日元。右后方是“Yamasa酱油”工厂的大型酱油罐



“铫电”开业于1923年（大正12年）。这班“大正浪漫电车”重现了当年的车内装潢，非常适合拍照留念

铫子电气铁道公司曾一度陷入经营危机，后来因销售的特产“濡煎饼”（将烤制后的热脆饼浸入酱油制作而成的一种日式点心——译注）大受欢迎，从而奇迹般地避免了线路停运的命运。这则趣闻传到全国各地后，“铫电”的食品生意便一直欣欣向荣。近年，公司还不断研发出展现其经营危机的独特的新产品。

在配置了工作人员的车站内设有商店，以爆款商品“濡煎饼”为主，店内摆放着一排排“难吃米棒（经营状况糟糕）”“青花鱼逞威风咖喱（幸存咖喱）”“请来乘车吧（地瓜干）”等与赞助企业、当地特产合作推出的各种商品。（日语中“难吃”和“糟糕”同音，“青花鱼逞威风”和幸存的英语“survival”同音，“请来～吧”和“地瓜干”同音。——译注）您一定能在此处找到美味又有趣的特产。



挽救了“铫电”经营危机的“濡煎饼”（上）如今也是铫子经典的人气特产。“难吃米棒”（左下）和“青花鱼逞威风咖喱”（右下）也很受欢迎

前往犬吠埼灯塔和铫子渔业发源地外川渔港

从犬吠站出发，步行7分钟可抵达1874年（明治7年）竣工的犬吠埼灯塔。这座白色灯塔在三面环海的浪蚀阶地上耸立了约150年，是铫子的标志性建筑。2018年年末建成的“犬吠TERASU TERRACE”外观新潮，内设铫子特产精品店、蔬菜市场、咖啡厅等。如今，此处已成为新晋人气场所。

从犬吠站出发步行约15分钟，可抵达坐落在千叶县东北部最高峰爱宕山（海拔73.6米）山顶的“可见圆形地球的山丘眺望馆”。



从君滨潮骚公园眺望高达32米的犬吠埼灯塔



犬吠TERASU TERRACE二楼眺望台设有吊床，深受孩子们的喜爱



在“可见圆形地球的山丘眺望馆”屋顶眺望平台，可360度全方位观景。其中330度视野内可见地平线，让人感受到地球是球形的

从终点站外川站到外川渔港途中有许多坡道，瓦顶铺面房鳞次栉比。在这个洋溢着昭和气息的渔民之乡，有许多人单手拿着照相机散步。江户时代，纪州出身的渔民建造了外川渔港，这里因此成为铫子渔业的发源地。品尝完美味的海鲜之后，游客可以顺道去外川渔港一游。



外川的“一心通”是一条颇具风情的石板坡道



因“铫子手钓红金眼鲷”而知名的外川渔港。直接用手甩线钓鱼，不会弄伤鱼身

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图片：nippon.com日本网 编辑部（由笔者提供的图片除外）

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