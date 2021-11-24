新版1万日元纸币的“面孔”涩泽荣一的故乡:红砖之城深谷的旧砖瓦制造设施

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从2024年度开始启用的新版1万日元纸币，正面将采用“日本资本主义之父”涩泽荣一的肖像，背面印刷的则是用红砖建造的东京站丸之内站舍。到涩泽的故乡埼玉县深谷市走一走，我们就能了解到深谷市和东京站的关系。

深谷出产的砖瓦支撑起了日本的近代化建设

提起实业家涩泽荣一（1840-1931年），第一句话就是“参与创办、经营了500多家企业”。但是，如果按照对现代企业家、投资家的印象来认识涩泽，恐怕无法准确把握这个人物的形象。1873年（明治6年），涩泽从大藏省辞职，转而干起了实业。他创办了许多冠以“日本最早”称号的企业，包括日本最早的银行——第一银行（现为瑞穗银行）。可以说，他是一位为日本奠定资本主义社会的基础而四处奔走的人物。最终，他创办的企业超过500家，发起的社会公共事业以及倾力参与的民间外交项目则多达600多个。

涩泽荣一的故乡血洗岛位于埼玉县深谷市，在这里我们可以一窥他参与的经济活动。在JR深谷车站下车，车站大楼给人的感觉很像迷你版的东京站，周围也有很多红砖建筑。市政府大楼和涩泽荣一纪念馆的外观也是红砖建筑，或镶嵌着红砖风格的墙砖。



1996年，以东京站丸之内站舍为原型改建了深谷车站



深谷车站北口一景。附近也建有很多红砖风格的大楼

1888年（明治21年），日本第一家机械式制砖工厂在深谷市上敷免开始运营。主导创办这家日本砖瓦制造厂的当然是涩泽荣一。深谷出产的红砖广泛应用于建造东京站及司法省（现法务省旧本馆）等明治、大正时期的代表性建筑，为日本的近代化做出了巨大贡献。深谷作为“红砖之城”广为人知。

该市为了传承地方历史和表彰乡土名人，于1995年制定了《深谷市砖瓦之城建设条例》，规定中心城区的建筑如果使用红砖或红砖风格的墙砖，则给予财政补助。2006年，日本砖瓦制造厂停业，但工厂旧址上的“霍夫曼轮窑六号窑”和“老办公室”等建筑，以“旧砖瓦制造设施”的名义留存修整，仅限周六、周日对外开放。



车站前的青渊（涩泽的雅号）广场上，建有涩泽荣一的铜像。后面的酒店也采用了红砖风格

地处利根川流域，盛产优质粘土

旧砖瓦制造设施位于深谷车站以北约4公里，地处上敷免北部。工厂原址内残存的旧办公室、旧变电室、霍夫曼轮窑六号窑，以及向西南步行5分钟即能到达的备前渠铁桥，1997年被认定为日本国家重要文物。旧办公室内部改造成了砖瓦史料馆，人们通过精巧模型、珍贵史料及展板展示等方式，可以了解日本的砖瓦制造史与制造工艺。



旧砖瓦制造设施入口。正中间为旧办公室，是1888年（明治21年）由德国制砖工程师纳斯琴特斯·齐泽设计建造的办公室兼住处



旧办公室最初被称为“异人馆”“教师馆”。大约1年后齐泽回国，之后作为办公室使用，随着工厂扩建，搬迁过三次



旧办公室后方的旧变电室，建于1906年（明治39年），使用红砖建造，为国家重要文物

时任外务大臣的井上馨推行“中央政府部门集中计划”。建设机砖厂的计划，就是他向涩泽荣一等人提出来的。井上着眼于修改不平等条约，规划以霞关为中心建设现代化的中央政府部门街区，以便与各国平等开展谈判。1886年（明治19年），井上自任临时建筑局总裁，聘请德国建筑师和工程师推进建设计划。为此，需要大量红砖作为建筑材料。

在大藏省任职期间，涩泽还牵头创办了富冈制丝厂等砖瓦结构建筑，这些建筑建于幕府末期至明治初期，使用的砖瓦由瓦匠和木匠在施工现场附近砌窑烧制而成。1872年（明治5年）开始营建银座砖瓦街，为此专门在东京小菅建造了制砖厂。不过，由于以手工作业为主，难以量产，质量也有纰漏。因此，建造大规模机砖厂成为当务之急。但由于政府财政困难，井上馨只好求助于经济界。



砖瓦资料馆内的展室。有志愿者导游常驻其中，为游客详细解说

德国建筑师贝克曼等人在东京近郊对用于制砖的粘土进行调研后，选定了上敷免村为建厂地址。此地北有利根川支流小山川，南有农用水渠备前渠，离利根川干流也很近。利根川流域经常发大水，因此盛产优质粘土，自古以来造瓦业就很兴盛。

在建造富冈制丝厂的制砖过程中，紧邻上敷免东边的明户町的瓦匠也发挥了重要作用。涩泽了解到这一情况后，自然产生了把制砖厂开到自己老家去的想法。据说在与当地交涉厂房用地时，富冈制丝厂负责筹措物资的韭冢直次郎等人还为此四处奔走出力。



在此可以学习日本全国的砖瓦制造历史，而不仅限于深谷。下方陈列的是不同时代深谷出产的红砖



用于拍打成型的木板，握柄上刻着“上敷免”或“日本”等印章

依靠民众的力量完成大事业

井上馨是涩泽荣一在大藏省工作时期的上司，彼此一直保持着密切关系。井上脾气暴躁，但绝不在涩泽面前发火，因此这对有名的好搭档有“雷公与避雷针”之称。有个故事很有名，说1901年（明治34年）井上奉命组阁，但因涩泽拒任大藏大臣，他直接放弃了组阁当首相的想法。

鉴于他们之间的这种关系，建设机砖厂被认为是官民勾结的行为。但实际上，这是涩泽为实现其所倡导的“打破官尊民卑”而实施的艰难项目。起初涩泽只是作为一名理事参与其中。项目邀请了千叶县县议员池田荣亮担任理事长，他曾在江户川附近制砖。千叶也是很有竞争力的工厂候选地点之一。

1887年，井上修改条约失败，在创办日本砖瓦制造厂期间，辞去了外相一职。中央政府部门集中计划也受挫。第二年9月，当时最先进的霍夫曼轮窑一号窑竣工。在接到来自临时建设局的22万块红砖订单后，工厂总算开工。之后涩泽担任了理事长。上敷免工厂于1889年（明治21年）9月竣工，但半年后临时建筑局被撤销，砖厂也就失去了这位大客户。



上敷免工厂占地约4万坪（约13.2万平米），这是厂区复制模型。因为女工多，厂区里甚至还设有幼儿园



霍夫曼轮窑六号窑是上敷免工厂现存唯一的砖窑，此为模型。月产红砖65万块，运行了约60年



六号窑内部，窑长56.5米、宽20米、高3.3米（提供：深谷市）

即便如此，涩泽还是认定，日本的发展离不开大量砖瓦。他没有依赖政府，而是决定依靠民间力量来解决。他让表弟诸井恒平（后来成为会长，是秩父水泥公司创始人）担任负责人，将自己的私人财产投入项目。在当地筹措制砖的原料也很困难，涩泽承诺，对那些愿意提供田地底层粘土的农户，会将挖完粘土的田地改造后返还给他们。在利根川一带，很多农户是在粘土堆积而成的土地上耕种旱地，采挖粘土会让土层变深，就适合种植水稻了。在当时，与旱田相比，人们更看重水田，因此双方利益一致。

1891年（明治24年），机砖厂获得了建造碓冰隧道所需1250万块砖的大订单。从此，企业经营走上了正轨。创业初期通过利根川水运发货，但由于船运易受天气影响，供货不太稳定。1895年（明治28年）铺设了从深谷车站到上敷免的专用铁路，长约4.2公里。这是日本第一条民营专线铁路。同年，由于中日甲午战争结束，日本掀起建设热潮，对砖瓦的需求急剧扩大。1907年（明治40年），霍夫曼轮窑六号窑建成，生产体系趋于完善，诸井就任专务董事，第二年涩泽辞去会长职务。除了东京站和司法省之外，深谷出产的红砖还用于日本银行旧馆、迎宾馆、万世桥高架桥等知名建筑，名副其实地支撑了日本的近代化建设。

1923年（大正12年）关东大地震发生后，建材的主流从砖瓦变成了混凝土，砖瓦的需求量逐渐下降。1975年，专用铁路线被拆除。2006年，日本砖瓦制造的历史拉上了帷幕。



利用专用铁路线的旧址，修建了步行街——茜路



架设在备前渠上的备前渠铁桥也是国家重要文物。建造桥身的砖也出自日本砖瓦制造厂



现在霍夫曼轮窑六号窑正在进行留存修缮施工。计划在发行新版1万日元纸币的2024年左右，重新对外开放

旧砖瓦制造设施

地址： 埼玉县深谷市上敷免28-10

埼玉县深谷市上敷免28-10 开馆日： 周六、周日（年末年初除外）

周六、周日（年末年初除外） 开放时间： 9:00-16:00（停止入馆时间为15:30）

9:00-16:00（停止入馆时间为15:30） 门票： 免费

免费 交通方式：乘坐深谷市社区巴士“Kururin”北部班车，在“关根商店前”下车即到。从深谷站乘出租车约10分钟可达

●相关信息

诚之堂与清风亭

深谷市还有其他与涩泽及砖瓦相关的史迹，即建在大寄公民馆（深谷市起会）界内的诚之堂和清风亭。两者都是1999年从东京都世田谷区濑田的第一银行疗养设施清和园迁建而来的。诚之堂被指定为国家重要文物，清风亭被指定为埼玉县有形文化遗产。

诚之堂是为了纪念涩泽荣一的喜寿（77岁），于1916年（大正5年）由第一银行的职员们出资建造的。这一年，涩泽辞去了第一银行行长职务。由此可见，涩泽是多么受部下敬重。诚之堂整体为红砖结构建筑，当然使用的是上敷免的红砖。清风亭是1926年（大正15年）为纪念时任行长佐佐木勇之助的古稀（70岁）而建，也大量使用砖瓦作为装饰，但建筑主体为钢筋混凝土结构。两相比较，可以感受到建筑材料从砖瓦发展到混凝土的历史变迁。

深谷的旧中山道沿途，也散布着一些见证历史的砖瓦建筑，希望大家可以悠闲地去逛一逛。



诚之堂由清水组的田边淳吉设计，他曾负责王子的飞鸟山晚香庐和青渊文库的设计



清风亭由田边淳吉的得力助手西村好时设计，使用的砖瓦令人印象深刻

诚之堂与清风亭

地址： 埼玉县深谷市起会84-1 大寄公民馆内

埼玉县深谷市起会84-1 大寄公民馆内 开放时间： 9:00-16:00（停止入馆时间为下午3:30）

9:00-16:00（停止入馆时间为下午3:30） 门票： 免费

免费 闭馆日： 年末年初（12月29日-1月3日）

年末年初（12月29日-1月3日） 交通方式： 乘坐深谷市社区巴士“Kururin”北部班车，在“大寄公民馆”下车即到。从深谷站乘出租车约10分钟可达

乘坐深谷市社区巴士“Kururin”北部班车，在“大寄公民馆”下车即到。从深谷站乘出租车约10分钟可达 谷歌地图

采访/撰文/图片：nippon.com 日本网 编辑部

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