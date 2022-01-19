保健增肌佳品！鱼糕走俏：老字号“铃广蒲鉾”与国脚长友佑都结成“鱼肉蛋白同盟”

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将鱼肉捣成泥再塑型，或烤或炸，就做出了“鱼糕”。近些年鱼糕离我们的餐桌越来越远，但疫情后的宅家生活让运动员和热衷养生的人们又对它重拾了关注。本文将介绍创业156年的老字号“铃广蒲鉾”（神奈川县小田原市）的一些新创举。

老字号“铃广蒲鉾”与顶级运动员的另类合作

箱根观光的入口小田原国道1号沿线，有个寻访美食和土产的众多吃货都会光顾的地方，“铃广蒲鉾之乡”。这里也是著名的正月风物诗“箱根驿传”的一个站点。这座能够体验亲手制作蒲鉾的博物馆很受家庭游客欢迎。

主卖场铃鸣市场，最近出现了颇具个性的一角。摆放着日本国脚长友佑都的照片、视频、签名足球和制服、爱用的球鞋，还悬挂着“鱼肉蛋白同盟 本部”的招牌。铃广蒲鉾于2020年12月与长友选手组成了鱼肉蛋白同盟。宗旨是用既美味又易吸收的鱼糕来为身体健康充电，让世上的“敢于挑战者”越来越多。

公关负责人意气昂扬地说道：“我们公司一直以来都在宣传鱼肉蛋白质的好处，但总是推广不开。这次也由于疫情的影响，鱼糕作为优良的蛋白质来源受到关注。希望能借这次东风，跟长友选手一起打响它的知名度。”



“蒲鉾之乡”。1865年（庆应元年）创业的铃广总店和铃鸣市场、博物馆、割烹料理店、咖啡厅等皆聚集于此，是一个拥有大型停车场的商业复合体。左边的建筑物是总店，右边是铃鸣市场



卖场中央十分抢眼的鱼肉蛋白同盟本部

鱼糕复活的征兆，用鱼肉蛋白Logo来做推广

日本御节料理中使用的蒲鉾、关东煮的食材，都有大家熟悉的鱼糕。将鱼肉捣成泥，加入调味料再塑型，蒸好后就是板蒲鉾或真薯，烤好后就是竹轮和笹蒲鉾，煮好后就是鱼肉山芋饼“半平”或鸣门鱼卷，炸好后就是萨摩炸鱼饼。其历史悠久，蒲鉾出现的最古老的文献是平安时代1115年（永久3年）的史料。



匠人使用传统技法手工制作出的最高档品“古今”



蒲鉾博物馆可参观匠人熟练的手艺

作为亲民菜肴，直到20世纪70年代左右，鱼糕都是日本人餐桌上的常客。但随着饮食生活的西化，逐渐淡出了人们的视线。水产海鲜糕制品的产量在1975年达到115.5万吨的峰值，在80年代的“蟹Kama”风潮中一度呈现上升态势，但到了2020年，产量降到了47.3万吨，只有全盛期4成的水准。据说行业团体日本蒲鉾协会（东京）曾经有超1000家会员单位加盟，但如今降到了600家。

不料到了现在，高蛋白低脂肪的鱼肉开始受到关注，鱼糕的人气急剧攀升。甚至有加工厂商悲喜交加叹息道，“生产速度跟不上”。该协会就鱼肉蛋白的作用进行了说明：“人体内无法合成的9种氨基酸都均衡地包含在鱼肉当中。有助于保持肌肉，对健康和运动都大有裨益。易消化易吸收，脂肪含量少，所以也推荐加餐或夜宵时食用。”



一只“古今”鱼糕里饱含了7条鱼的营养

该协会还称：“虽然我们从10年前左右就开始向消费者宣传鱼肉蛋白了，但都收效甚微。”然而随着新冠疫情的扩大，宅家生活的持续，自己做饭的人越来越多，大家的健康意识也不断提高，于是鱼肉蛋白终于有了重见天日的一天。机不可失，时不再来，于是我们从去年11月起，就面向鱼肉蛋白质含量超过一定水平的商品，制作了时下流行的Logo标志，注明“鱼肉蛋白”，提供给水产加工厂商。

今年，延期的东京奥运会和残奥会也顺利召开，在艺人田中律子的帮助下，我们向Youtube上传了以瑜伽动作为基础的简单易学的“鱼肉蛋白质体操”视频。呼吁对体力有担忧，或是想维持肌肉状态的人群在保持运动的同时，积极摄入鱼肉。



田中律子的“鱼肉蛋白质体操”（图片：日本蒲鉾协会主页）

斩获人气的“挑·蒲鉾”也面向大众销售

对鱼肉蛋白，活跃在一线的体育选手也表现出强烈关注。

肌肉系统常出故障的长友选手为了改善体质，还雇了私人厨师，这事广为人知。近年来，他采用了在低糖饮食的同时还能摄入优质蛋白质和脂肪的“FAT ADAPT饮食法”，将方法总结成册出版后还成了畅销书。该饮食法中，关键食材之一就是鱼肉，从去年起，他将蒲鉾加入到食谱中。他强调：“追求天然素材，不使用化学调料和防腐剂，蛋白质含量高的铃广家的美味蒲鉾，就是我锻炼后食谱中必不可少的能量来源。”



超市上架的供日常食用的“小田原子”包装上也印有长友选手照片（图片：铃广蒲鉾）

鱼肉蛋白同盟今年夏天用众筹的方式研发了一款产品，名叫“鱼肉蛋白棒 挑·蒲鉾”。口味有“章鱼加利西亚风味”“红金眼鲷意式烤鱼风味”“菠菜扇贝法式焗菜风味”三种，长友选手专属的加藤超也大厨设计了菜谱，最终做出了宛如蛋糕般优美切面的蒲鉾。

这种易消化的蛋白棒，1支可以摄入15g以上的蛋白质。虽然之前是特供集资参与人的，募资目标起初设定为100万日元，实际却超过了830万日元，所以如今在研究将其变为面向一般消费者的商品。“以往不太吃蒲鉾的人也发声，表示还想继续吃。拿来送礼给热衷养生的人，也大受好评。”（公关负责人）表示收到了正向反馈。



拍照也很上镜的“鱼肉蛋白棒 挑·蒲鉾”（图片：铃广蒲鉾）

不想做成昙花一现的网红产品

另一方面也在考虑面向比较熟悉蒲鉾的老年人群体，再次宣传鱼肉蛋白的价值。想要避免因肌肉退化而摔倒等原因造成的伤害，最有效的手段就是在膳食中摄入优质蛋白质，同时还要尽量控制脂肪摄入。据介绍，鱼糕易消化，且有嚼劲，咀嚼时能刺激大脑，有助于激活神经系统。

除此之外，该公司还在线上销售“万能鱼肉粉”，只需要加水就能调出正宗的鱼肉泥。该产品因可在家中自己设计制作原创鱼糕而深受好评，作为超市熟食的配料，也有很多专业人士发来订单。公关负责人称：“俗话说‘危机就是机遇’，疫情让游客方面的销售额锐减，但鱼肉蛋白却受到了关注。我们打算超越既有产品的框架，继续展开产品研发，不让鱼糕止步于昙花一现的网红产品。”



该公司也提供多姿多彩的蒲鉾创意菜菜谱。详情参考官网（图片：铃广蒲鉾）

“肌肉竹轮”也走俏，鱼糕复权可期

竹轮也有以鱼肉蛋白质效果为理念的新产品上市。产品名称就叫做“肌肉竹轮”。该产品由香川县高松市的“矢野商店”制造销售，黄线狭鳕的鱼肉中再添加以花生为原料的植物性蛋白质的“双蛋白”是其卖点。9月开始线上销售后，很快就在全国打开了销路。矢野商店说，“受到了很大关注，现在是产能跟不上的状况”。



1支肌肉竹轮可以摄入16g蛋白质（图片：矢野商店Facebook账号）

疫情让食品对健康和肌肉的效果受到关注，鱼糕制品的消费和生产也终于开始进入上升通道。虽然它可以说是象征日本独特饮食文化的名配角，但维持健康和肌肉状态、应对老龄化社会，却是万国共通的课题。如果今后再出现海外需求的扩大，或许鱼糕就要触底反弹，人气一路走高了。

采访/摄影：nippon.com日本网 编辑部

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