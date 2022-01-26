日本三大名瀑之日光“华严瀑布”

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去日光旅游不可错过的名胜，是日本三大名瀑之一的“华严瀑布”。乘坐“华严瀑布电梯”前往观瀑台，可欣赏到水势汹涌浩大、令人惊心动魄的美景。奥日光三大名瀑的“龙头瀑布”和“汤瀑布”也一并为您做一介绍。

栃木县的日光，以红叶胜地而闻名，同时也是别有趣味的瀑布宝库。源自日光群山的清泉因火山喷发而断了去路，于是便诞生了有着“日光四十八瀑布”、“七十二瀑布”之名的众多瀑布。其中最负盛名的，便是中禅寺湖畔的“华严瀑布”，它与熊野的那智瀑布（和歌山县）、奥久慈的袋田瀑布（茨城县）并称日本三大瀑布。

位于奥日光入口处的中禅寺湖，是男体山（海拔2486米）爆发而产生的堰塞湖，水面海拔1269米，是日本海拔最高的湖。周围一带观光景点众多，比如战场原、奥日光汤元温泉等，夏季避暑，秋季赏枫，人流如织。该湖周长达25千米，湖水只经大谷川一处流出，其最上游处，便是宽约7米，落差97米的华严瀑布。



从明智平瞭望台眺望的美景。右侧是日光二荒山神社的神山男体山。左侧可见从中禅寺湖飞流而下的华严瀑布（图片：栃木县观光物产协会）

华严瀑布电梯

为了欣赏华严瀑布惊心动魄的水势，景区在附近设置了两处专门的瞭望台。县营停车场旁边的广场深处有一个免费的瞭望台，可以稍高于瀑布的视角俯瞰全景，眺望在丛林中飞流直下的瀑布。如果想从离瀑布潭更近的地点正面欣赏水势，则推荐乘坐“华严瀑布电梯”。



从修建在广场深处的“华严瀑布瞭望台”观赏美景



瞭望台免费使用。瀑布水势磅礴，吸引游人为之驻足



位于瞭望台旁的华严瀑布电梯的建筑物。往返票价为成年人570日元，小学生340日元

1930年开业的华严瀑布电梯，在岩石隧道中下降100米，到达与瀑布潭几乎等高的观瀑台。所需时间约1分钟，就能到达长长的地下通道。这里在盛夏时节也只有15度，穿过这个阴凉的空间后，就是三层的观瀑台，华严瀑布和瀑布潭，还有一直延伸到远处的溪谷、险峻的岩壁，都一一展现在眼前。



电梯在岩壁中一气而降。每个电梯最大承载人数是30人



通往观瀑台的地下通道。观瀑台和通道内比较阴冷，建议带上外套



观瀑台为3层结构，顶层可以清晰地看到瀑布潭和周围的岩壁

彩虹、柱状节理和陡峭溪谷

华严瀑布平均每秒约有3吨水飞落而下。据说在冰川融化水较多的春季以及出梅时节，因水量增加，瀑布会变得更加雄壮。瀑布潭深4.5米，被有着“十二瀑布”之称的小瀑布环绕。瀑布激起大量的水花，起风时，能被吹到150米之外的观瀑台，在阳光照射下，形成彩虹。华严瀑布朝东，赶上个大晴天，早点出门，能更好地看到她沐浴在晨光中的优美身姿。



一条彩虹飞架瀑布潭的华严瀑布。10月底，早上9点前拍摄



周边还有很多伏流水瀑布，能让你在凝望中忘却时间的流逝



前来远足的孩子们为彩虹的出现而欢呼

华严瀑布周围有巨大的熔岩壁，称为柱状节理。柱状节理，说的是火山喷发流出的熔岩冷却凝固后，出现了五角形和六角形的柱状裂缝。正是这种粗犷的岩壁，让瀑布看起来更具存在感。

依照定论，华严瀑布的名字来源于佛教经典《华严经》，但也有说法认为一到春天，艳丽的杜鹃花将岩壁装点得美轮美奂，因此而得名。坠入瀑布潭的水，一直流向华严溪谷，因而下游还有落差20米的涅槃瀑布等，景色宜人，也是不容错过的景点。



从观瀑台仰望魄力十足的岩壁



熔岩逐渐冷却时，因大幅收缩而产生的裂隙“柱状节理”



陡峭的华严溪谷也是著名的赏枫胜地

龙头瀑布和汤瀑布

与华严瀑布并称“奥日光三名瀑”的还有“龙头瀑布”和“汤瀑布”。这两个瀑布位于从汤之湖（海拔1478米）流向中禅寺湖的汤川上。下游处的龙头瀑布是沿着宽约10米的阶梯状山岩飞流而下的溪流瀑布，全长210米，有一条散步道沿瀑布伸展。

汤之湖南端的汤瀑布，可沿着国道120号线经由战场原到达。瀑布潭前设有观瀑台，方便近距离赏景。它的落差高达70米，颇为壮观；又因是顺着长约110米的岩石肌理滑落而下，所以还兼具了优美。



从位于瀑布之上的“龙头桥”远望到的景致。画面远方隐约可见中禅寺湖



沿瀑布建有“龙头瀑布园地”，图片摄于中途的瞭望台



从观瀑台拍摄的汤瀑布，它在瀑布潭附近一分为二



从战场原到汤瀑布有一条徒步路线。后方可以看到男体山

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采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部

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