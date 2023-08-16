世界遗产“日光东照宫”：供奉德川家康的豪华社殿，备受欢迎的能量场
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成为神灵的家康，从日光守护着关东
德川家康（1543-1616年）给战乱的时代画上句号，为长达265年的江户时代奠定了坚实的基础。他在骏府（位于静冈县静冈市）度过晚年，直到去世。根据遗嘱，他先被安葬在久能山（现为久能山东照宫），一年后于1617年被迁葬至日光山。当时，后水尾天皇向他追赠了神号“东照大权现”，德川家康成为了关八州的镇守。
依照德川家康“在日光山建一小堂”的遗愿，二代将军德川秀忠建立了“东照社”，最初，它并不像今天我们看到的这般华美，是深深崇敬家康的第三代将军德川家光下令从全国招集名匠，将社殿改建成了如今豪华绚丽的样子。1636（寛永13）年改建正式竣工，9年后又受朝廷赐封宫号，改称“东照宫”。
从第二代将军秀忠开始到第十四代家茂，德川将军有12位分别葬于芝增上寺和上野宽永寺，只有家光留下遗言说“死后也要为祖父效劳”，并命令手下在东照宫附近建造了自己的灵庙。而第十五代庆喜则长眠于葬有一桥家等德川御三卿的谷中陵园内的宽永寺墓地。
与供奉日光三山为神体的二荒山神社和设有家光灵庙“大猷院”的轮王寺一起，东照宫作为“日光社寺”的重要组成部分于1999年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。本殿和拜殿以及被视作东照宫之象征的阳明门等都经过了“平成的大翻修”，恢复了建造时的光彩。
豪华绚丽的社殿代表作——阳明门
日光东照宫内的建筑物包含国宝8座、重要文化遗迹34座，是一处极具观赏性的景观。入口处设有高9.2米的石鸟居（一之鸟居），旁边的五重塔也是重要文化遗迹，组合在一起，让游客在正式进入参观之前就感受到由历史带来的震撼。
穿过表门，经过用来拴住神马的神厩舍和存放祭典用马具和装束的三神库，便能看到阳明门。这是一座华丽的国宝，装饰有500多个以故事和圣人为主题的雕刻。在门的上部，有鬼瓦、张开大嘴的龙、息、龙马等灵兽，用来驱散邪物。
阳明门以壮丽而令人瞩目，同时也以“未完成之美”而知名。支撑门的12根柱子中，有一根的纹饰是上下颠倒的。“完成就是崩坏的开始”，为了表示“这个门是未完成的”，工匠故意留下了这个“缺憾”。
御本社和奥宫——本殿所在地和德川家康的安息之所
日光东照宫的中心部分是御本社（国宝），由本殿、拜殿以及连接它们的石之间组成。这里是举行例祭等祭典活动的场所。保护御本社的唐门也是一件国宝，上面有再现了“舜帝朝见之仪”等题材的精致雕刻，并用贝壳制成的白色颜料“白胡粉”上色。
从唐门沿着透篱向右走，便来到祈祷殿，脱掉鞋子就可以上到拜殿参拜。本殿不对外开放，据传里面有狩野探幽画的唐狮子和近2500座雕刻装饰。
德川家康的安息之处奥宫，要从坂下门出去后再爬上207级石阶才能到达。被巨木环绕的参道，与华丽的社殿氛围不同，流淌着静谧的气息。奥宫也称为奥社，由拜殿、铸抜门和宝塔组成。此外，鸟居和狛犬（石狮子）等也都是重要文化遗迹，有许多值得仔细参观的细节。
著名的三猿、睡猫以及网红能量场
在东照宫的5000多件雕刻中，最受欢迎的便是“三猿”和“睡猫”。由于猿被当做马的守护神，所以在神厩舍上有一些用猿的造型来隐喻人生的雕刻。其中一个就是“勿视、勿言、勿听”的三猿，三只猿猴分别用手遮住眼睛、嘴巴和耳朵。这表示通过节制这三种行为，就能过上安全幸福的人生。
睡猫是在坂下门前回廊上的一个小雕刻，传说是名匠左甚五郎的作品。在对面的相同位置设有麻雀的雕刻，寓意为只要猫睡着了，两者就能共存，象征着天下太平的世界。这只猫看上去眯着眼睛，前脚也似乎在用力。因此也有一种解释是，猫正在装睡，随时准备跳出来保护家康。
近年来，东照宫作为能量场而受到更多关注，特别是深受女性游客的喜爱。据说最强大的能量集中地是位于通往阳明门的石阶前的唐铜鸟居（二之鸟居）。
阳明门所建造的位置上方正好对应着北极星，因此也被称作“北辰门”。从阳明门向正北方向，依次排列着唐门、拜殿和本殿，这是根据将北极星神化的妙见信仰所设计的。在这条直线的最南端就是唐铜鸟居，所以鸟居亦被称为“北辰之道的起点”。据说站在唐铜鸟居下，面向可以望到阳明门的位置就会得到特别的保佑，吸引了许多游客在这里驻足拍照。
很多人相信，奥宫宝塔也是非常强力的能量场。矗立在一旁的神树“叶杉”，因传说可以实现人们的愿望而备受欢迎，有时游客们为了看到它还会排起长队。另外，连接东照宫和二荒山神社的上神道也以能量充沛而著称。
日光从古代开始就被奉为集中了信仰的灵场，可以说整个区域就是一个巨大的能量场。参拜过两社一寺后，悠闲地漫步在庭院中，此时时刻，或许你也能够体验到心灵的净化。
日光东照宫
- 地址：栃木县日光市山内2301
- 时间：4月1日-10月31日 9:00-17:00 11月1日-3月31日 9:00-16:00 全年无休（闭园前30分钟停止进场）
- 费用：成年票（含高中生）1300日元 儿童票（含初中、小学生）450日元
- 交通：乘坐JR线在“日光”站或“东武日光”站下车后，换乘东武公交车“中禅寺温泉、汤元温泉”方向，至“神桥”站下车，徒步8分钟。乘坐“世界遗产环游巴士”在“表参道”下车，徒步2分钟。
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