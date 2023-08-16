世界遗产“日光东照宫”：供奉德川家康的豪华社殿，备受欢迎的能量场

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1999年，“日光社寺”被列入《世界遗产名录》，日光东照宫、二荒山神社、轮王寺享有两社一寺的盛名，其中最受游客青睐的就是日光东照宫（位于栃木县日光市）。这是一座供奉德川幕府第一代将军德川家康的神社。其建筑风格庄严华丽，一直以来吸引了大批游客前来观光欣赏，还有“三猿”和“睡猫”等许多值得一看的著名景观。而近年来，这里也作为能量场而广受关注。

成为神灵的家康，从日光守护着关东

德川家康（1543-1616年）给战乱的时代画上句号，为长达265年的江户时代奠定了坚实的基础。他在骏府（位于静冈县静冈市）度过晚年，直到去世。根据遗嘱，他先被安葬在久能山（现为久能山东照宫），一年后于1617年被迁葬至日光山。当时，后水尾天皇向他追赠了神号“东照大权现”，德川家康成为了关八州的镇守。

依照德川家康“在日光山建一小堂”的遗愿，二代将军德川秀忠建立了“东照社”，最初，它并不像今天我们看到的这般华美，是深深崇敬家康的第三代将军德川家光下令从全国招集名匠，将社殿改建成了如今豪华绚丽的样子。1636（寛永13）年改建正式竣工，9年后又受朝廷赐封宫号，改称“东照宫”。



在位于参道石阶前的东照宫石碑上，闪耀着金色的德川家纹三叶葵



在家康葬身处的奥宫有一座唐铜制的宝塔。在宝塔前面设有鹤的烛台、狮子的香炉以及花瓶

从第二代将军秀忠开始到第十四代家茂，德川将军有12位分别葬于芝增上寺和上野宽永寺，只有家光留下遗言说“死后也要为祖父效劳”，并命令手下在东照宫附近建造了自己的灵庙。而第十五代庆喜则长眠于葬有一桥家等德川御三卿的谷中陵园内的宽永寺墓地。

与供奉日光三山为神体的二荒山神社和设有家光灵庙“大猷院”的轮王寺一起，东照宫作为“日光社寺”的重要组成部分于1999年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。本殿和拜殿以及被视作东照宫之象征的阳明门等都经过了“平成的大翻修”，恢复了建造时的光彩。



因为美丽得让人百看不厌，阳明门也被称为“日暮之门”

豪华绚丽的社殿代表作——阳明门

日光东照宫内的建筑物包含国宝8座、重要文化遗迹34座，是一处极具观赏性的景观。入口处设有高9.2米的石鸟居（一之鸟居），旁边的五重塔也是重要文化遗迹，组合在一起，让游客在正式进入参观之前就感受到由历史带来的震撼。



石鸟居由九州筑前藩主黑田长政、五重塔由小滨藩主酒井忠胜所献纳



进入东照宫的第一个门“表门”（重要文物）后需要凭拜观券进行参观。因左右供有仁王像，表门也被称为“仁王门”

穿过表门，经过用来拴住神马的神厩舍和存放祭典用马具和装束的三神库，便能看到阳明门。这是一座华丽的国宝，装饰有500多个以故事和圣人为主题的雕刻。在门的上部，有鬼瓦、张开大嘴的龙、息、龙马等灵兽，用来驱散邪物。

阳明门以壮丽而令人瞩目，同时也以“未完成之美”而知名。支撑门的12根柱子中，有一根的纹饰是上下颠倒的。“完成就是崩坏的开始”，为了表示“这个门是未完成的”，工匠故意留下了这个“缺憾”。



华丽的阳明门之上是威风凛凛的鬼瓦。最上层是色彩缤纷的龙，正张着大口，威慑四方。下面一层是一种叫做“息”的灵兽，有鼻孔但没有胡须。息下面的白色“目贯之龙”两边排列着长有马蹄的龙马



从右边数第二根柱子的纹饰被故意颠倒过来



从阳明门向左右两侧延伸的“回廊”也被列为国宝。色彩绚烂的精美雕刻全部为整木的镂空雕刻

御本社和奥宫——本殿所在地和德川家康的安息之所

日光东照宫的中心部分是御本社（国宝），由本殿、拜殿以及连接它们的石之间组成。这里是举行例祭等祭典活动的场所。保护御本社的唐门也是一件国宝，上面有再现了“舜帝朝见之仪”等题材的精致雕刻，并用贝壳制成的白色颜料“白胡粉”上色。

从唐门沿着透篱向右走，便来到祈祷殿，脱掉鞋子就可以上到拜殿参拜。本殿不对外开放，据传里面有狩野探幽画的唐狮子和近2500座雕刻装饰。



唐门里就是御本社。唐门不能进入，拜殿的入口在右手边



虽然乍一看没有阳明门那么华丽，但是唐门的构造很精致，本殿和拜殿里面也非常奢华

德川家康的安息之处奥宫，要从坂下门出去后再爬上207级石阶才能到达。被巨木环绕的参道，与华丽的社殿氛围不同，流淌着静谧的气息。奥宫也称为奥社，由拜殿、铸抜门和宝塔组成。此外，鸟居和狛犬（石狮子）等也都是重要文化遗迹，有许多值得仔细参观的细节。



通往充满神圣气氛的奥宫的参道。石阶由207块整石打造



奥宫拜殿也是重要文化遗迹。拜殿的后面是铸抜门和宝塔



厚重的铸抜门（唐门）除了门板之外都是用一整块铸模打造而成。在这里可以绕着宝塔游览一圈

著名的三猿、睡猫以及网红能量场

在东照宫的5000多件雕刻中，最受欢迎的便是“三猿”和“睡猫”。由于猿被当做马的守护神，所以在神厩舍上有一些用猿的造型来隐喻人生的雕刻。其中一个就是“勿视、勿言、勿听”的三猿，三只猿猴分别用手遮住眼睛、嘴巴和耳朵。这表示通过节制这三种行为，就能过上安全幸福的人生。



神厩舍前聚集了许多举着手机拍照的游客



从正面数第二个就是三猿的雕刻。也有人用同样的姿势拍照留念

睡猫是在坂下门前回廊上的一个小雕刻，传说是名匠左甚五郎的作品。在对面的相同位置设有麻雀的雕刻，寓意为只要猫睡着了，两者就能共存，象征着天下太平的世界。这只猫看上去眯着眼睛，前脚也似乎在用力。因此也有一种解释是，猫正在装睡，随时准备跳出来保护家康。



睡猫从正面看像是睡着了，但从斜侧方看像是在瞄准猎物



上神库的“想象之象”也很受欢迎。据说当时的雕刻师没有见过真正的象，仅凭想象创造了雕刻，因此而得名

近年来，东照宫作为能量场而受到更多关注，特别是深受女性游客的喜爱。据说最强大的能量集中地是位于通往阳明门的石阶前的唐铜鸟居（二之鸟居）。

阳明门所建造的位置上方正好对应着北极星，因此也被称作“北辰门”。从阳明门向正北方向，依次排列着唐门、拜殿和本殿，这是根据将北极星神化的妙见信仰所设计的。在这条直线的最南端就是唐铜鸟居，所以鸟居亦被称为“北辰之道的起点”。据说站在唐铜鸟居下，面向可以望到阳明门的位置就会得到特别的保佑，吸引了许多游客在这里驻足拍照。

很多人相信，奥宫宝塔也是非常强力的能量场。矗立在一旁的神树“叶杉”，因传说可以实现人们的愿望而备受欢迎，有时游客们为了看到它还会排起长队。另外，连接东照宫和二荒山神社的上神道也以能量充沛而著称。

日光从古代开始就被奉为集中了信仰的灵场，可以说整个区域就是一个巨大的能量场。参拜过两社一寺后，悠闲地漫步在庭院中，此时时刻，或许你也能够体验到心灵的净化。



重要文化遗迹之一的唐铜鸟居。相传站在能够从鸟居里看到阳明门的位置就会得到保佑



从阳明门一侧看到的唐铜鸟居。可以看到许多举着相机的游客



位于鹤烛台左边的便是叶杉。树龄不详，相传在建造东照宫之前就已经生长于此



上神道的最深处是二荒山神社。两（神）社一寺（院）的所有部分都非常值得放慢脚步，仔细参观

日光东照宫

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