世界文化遗产日光二荒山神社：祈求姻缘灵验的古老神社，日光山信仰之源
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受源赖朝和德川家族尊崇而兴盛
日光二荒山神社（位于栃木县日光市山内）以男体山（海拔2486米）为神体山。据称，“二荒山”是男体山的古称，源自观世音菩萨所居之地“补怛洛伽山”，而“日光（nikko）”这个地名就源自“二荒”在日语中的固有读音“niko”。
日光山的开山始祖是生活在奈良时代至平安前期的僧人胜道上人（735-817年）。据传，766年（天平神护二年），他渡过华严瀑布下游的大谷川，在日光山内建造草庵并命名为紫云立寺（即后来的四本龙寺）。以此为开端，次年，他在草庵边上建造了一座小的神社供奉二荒山，即现在的别宫——本宫神社，二荒山神社的原点。胜道上人于782年（延历元年）成功登顶二荒山，在山上建造了奥宫，而后在中禅寺湖畔建造了中宫祠。
作为山岳信仰和修验道修行的圣地，日光山受到世人的信奉。镰仓时代，在源赖朝的保护下繁盛起来。战国时代，在丰臣秀吉攻打小田原时，日光山因支持后北条氏而被没收了领地，一时没落。进入江户时代后，情况又发生了彻底的变化。受到德川家康、秀忠、家光三代将军尊崇的僧人天海受命担任日光山贯主，并于1617年（元和三年）建造了供奉德川家康的日光东照宫，在迁至东照宫西侧的二荒山神社里也兴建了华丽的殿宇。此后，日光山被纳入由天海开山创设的德川家菩提寺——上野宽永寺的管理，在其庇护下，整个江户时代维持了长期繁盛。
在日本,神佛融合一直持续到江户时代，至此“日光山”是这一带庙宇神社建筑群的总称。明治维新之后政府颁布“神佛分离令”，二荒山神社和东照宫与轮王寺因此分立，日光山成了轮王寺的山号。这二社一寺及其周边地区，1998年以“日光山内”之名被列入日本国家史迹名录，次年以“日光神殿与庙宇”之名被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。
神殿被指定为重点文物，加之祈求姻缘灵验，为此备受欢迎
二荒山神社以日光三山（男体山、女峰山、太郎山）为中心，占地面积达34平方千米，包括华严瀑布、伊吕波坡道、神桥等。神桥（别名：蛇桥）是一座朱漆拱桥，架设在本社所在的日光山内入口处。相传，胜道上人在此处被水流湍急的大谷川拦住了去路，于是诚心祈祷，结果出现两条蛇化作了桥。这传说之地的这座神桥也是世界文化遗产的组成部分。
本社有十座被认定为国家级重点文物的建筑，包括拜殿、本殿、唐铜鸟居等。一进入西侧神苑，就能远远地看见隐身于拜殿之后的八栋造本殿。神苑内还有不少值得一看的地方，比如朋友神社（末社，即神社附属的小神社）、日枝神社（末社）、大国殿、化灯笼等。
二荒山神社的祭神是大己贵命（父亲）、田心姬命（母亲）、味耜高彦根命（儿子）。大己贵命是大国主神的别称，大国主神是广为人知的姻缘之神，因此作为祈愿良缘与美满家庭的能量景点，人气很旺。神社内还有“姻缘树”“结缘竹丛”“亲子杉”“恋人杉”“良缘狛犬”等许多能给人带来好运的景点和护身符，全部逛完需要相当长的时间。
泷尾神社和中宫祠也值得一看
人气悄然高涨的别宫——泷尾神社，据说是弘法大师（即空海和尚，774-835年）到访日光后建造的。从本社向北走，爬坡上山徒步需要近30分钟。尽管如此，还是有越来越多的人前去参拜结缘竹丛（据说，二荒山神社的结缘竹丛是从泷尾神社移植而来）、送子神石“子种石”以及神树“泷尾三本杉”。
泷尾神社座落于深山之中，内部还保留着江户时期以前的风情，能让人真切地感受到日光作为宗教圣地的悠久历史。本殿和楼门等建筑也韵味十足，属于世界文化遗产的组成部分。
游览中禅寺湖和华严瀑布时，不妨顺便去中宫祠看一看。中宫祠虽然不属于世界文化遗产的范围，但其本殿、拜殿、鸟居等都是国家级重点文物，而且这里是前往男体山山顶奥宫的唯一入口。奥宫可以说是二荒山神社最有灵气的圣地。男体山的开山时间为每年4月25日至11月11日。据说爬到山顶大约需要四个小时，大家出门前要准备好登山装备。
日光二荒山神社
- 地址：本社位于栃木县日光市山内2307。中宫祠位于栃木县日光市中宫祠2484
- 参观时间：4月1日至10月31日为上午8点至下午5点，11月1日至3月31日为上午8点至下午4点（关门前半小时停止进入）
- 神苑门票：300日元
- 休息日：无
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采访/撰稿/摄影：nippon.com 日本网 编辑部
标题图片：二荒山神社本社的景色
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