福岛会津的喜多方拉面：“早餐拉面文化”落地生根，领略“御三家”的美味

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福岛县会津地区的喜多方拉面是日本三大拉面之一。这种深受全国粉丝喜爱的美味，为何会在这座小城里诞生呢？我们走访了被誉为“御三家”的老字号拉面店，对喜多方拉面的历史和引发热潮的契机进行了采访。

福岛会津地区的喜多方拉面与札幌拉面和博多拉面并称为“日本三大拉面”。

上世纪80年代喜多方市掀起拉面热潮时，人口刚刚突破3万。规模如此之小的一座城市，鼎盛时期竟有120家拉面店分布在大街小巷，味道可与大城市媲美，乃至早餐吃面的独特“早餐拉面文化”在这里落地生根。



喜多方最有名的拉面店“坂内食堂”的后厨。从早7点起就接单不停

宽卷面的鼻祖店——源来轩

中餐馆源来轩悬挂着“元祖”的招牌，是喜多方拉面的鼻祖店。

问到店里有什么推荐的拉面品种，得到的回答是：“那还得是普通的中华荞麦面。”外观看上去简单朴素，与“元祖”之名相符，酱油风味的汤底口感清淡却回味悠长，筋道的中粗卷面能更好地挂上汤汁。吃起来美味可口，“喜多方拉面天天吃都不会腻”的赞誉果然名副其实。



喜多方拉面的鼻祖店源来轩。从喜多方站步行6分钟



简简单单却回味悠长的源来轩拉面（酱油风味）

创建者是大正末期从中国来日的藩钦星。据说他在长崎和横滨打了一段时间工之后，来投奔在喜多方西北的加纳矿山工作的叔父，但却没找到活干，于是就摆摊卖起了中华荞麦面。他一边回忆着故乡的味道，一边自己不断钻研，后来就创办了源来轩。

藩钦星发明了“扁平多加水熟成面”，即加入大量的水后，再慢慢醒面。他毫不私藏，将配方倾囊相授，教出了众多弟子，后来还诞生了以源来轩的面条为样板的制面厂。



源来轩门前的立牌上记录着店史

满古登食堂研制成功酱油风味汤底

喜多方拉面的特点便是使用这种扁平多加水熟成面。汤底多为酱油风味，不过盐味也人气颇高，还有拉面店提供味噌拉面和蘸汤面。源来轩、酱油风味的代表满古登食堂、盐味的坂内食堂，这三家面店在当地被称为“御三家”。



满古登食堂的拉面入口香糯，让人欲罢不能

正如满古登食堂和坂内食堂，喜多方有很多拉面店都命名为“食堂”，对当地居民来说，是每天必去的稀松平常的存在。也有不少狂热粉丝“今天酱油味，明天盐味”，一天去一处，对满古登和坂内雨露均沾。



喜多方市政府附近的满古登食堂。和坂内食堂都是开门前就排起长队的人气店



榻榻米的内堂的确给人食堂的氛围感。这里也是远近驰名的浇汁猪排饭（1050日元）名店

满古登食堂在二战结束后不久创办，初代店主佐藤梅以前经营一家小旅馆。佐藤积极改良汤底，用小杂鱼干和猪骨做高汤的酱油风味汤底相传就是满古登原创的。

汤底的味道偏浓，很有层次感。同时又兼备清爽的余韵，让人每天都想吃上一碗。收银处还销售速食拉面可作手信，肚子虽然填饱了，但还是忍不住伸手想带走一些。



小杂鱼干和猪骨的混合汤底，清淡与醇厚相得益彰

坂内食堂，驰名全国的盐味拉面王牌店

喜多方的拉面店里，要论全国知名度，当数坂内食堂。肉荞麦面是店内的招牌拉面，上面盖着满满一层叉烧肉，甚至连拉面都看不见。



坂内食堂的招牌拉面“肉荞麦面”。叉烧肉分量十足，软烂入味，吃起来口感却很清淡



坂内食堂的外观。在满古登食堂对面，中间隔着市政府

创建者坂内新吾最早在老字号上海食堂当学徒，1958年（昭和33年）自立门户。盐味的汤底以猪骨熬制而成，添加了少量用于煮叉烧肉的酱油。汤底既有咸味和高汤的鲜味，又因口味偏淡，所以与大量的叉烧肉、香糯可口的面条也相得益彰。

坂内食堂之所以声名远扬，很大程度上得益于1988年成立的连锁店“喜多方拉面坂内”（经营面食），连锁店由初代店主担任顾问。创建者迷恋坂内食堂的美味，一心想要将其发扬光大，现在以东京为中心，已在全国开设了60多家连锁店，甚至还开到了美国。该连锁店为喜多方拉面的招牌和风味在首都圈的推广做出了贡献，也在消费者头脑中植入了“喜多方拉面非坂内莫属”的印象。



金黄色的盐味汤底。有不少人为了一尝“元祖”坂内的味道，专程来喜多方游玩

坂内食堂和满古登食堂从早上7点开始营业。

现任店主坂内章一说：“早上起来为营业做准备或给孩子做便当，开了灯之后，就会有老主顾进来问‘开门了吗？’‘能煮碗面吗？’”早餐拉面文化为工厂下夜班和早起干农活儿的人提供了就餐保障，自然而然地在喜多方这片土地上落地生根。



第2代店主坂内章一诚恳对待本地熟客

孕育酿造业和拉面店的饭丰山之水

喜多方拉面能出圈到日本全国，很大程度上得益于喜多方的历史、风土以及当地居民的气质。

江户时代，这里因位于会津藩北部而被称为“北方”。据说，虽然鹤之城（若松城）所在的会津若松是封建的武家社会，但从那时起，这里就是风气自由的商业地带。1875年（明治8年），近邻5村合并，起了个吉利的名字，“喜多方町”由此诞生。

这里盛产酒、酱油和味噌。为酿造业撑起一片天地的，是入选“平成名水百选”的饭丰山的栂峰溪流水。优质的水源才能酿造出美酒和高品质酱油，才能制作出美味的多加水面和汤底。

喜多方市酱油仓库四处林立，为拉面店的经营提供了很大便利。据说满古登食堂的汤底就是在当地酱油店的帮助下制成的。使用不同店家的酱油，制成的汤底和叉烧肉的口味也各不相同，而且店里专用的特供品也很好进货。得益于此，每家店都很容易形成自己的特色，多家拉面店在一座城市共存。



复古小巷商店街上的若喜商店，对外开放砖石结构仓库和仓库大堂，是酱油和味噌的名店



坂内食堂的叉烧肉，浸在酱油里用小火慢炖

与仓库之城一起全国“出圈”

在拉面之前，喜多方从70年代起，就掀起了“仓库之城”的热潮。

举办摄影展，电视中播放专题节目，以此为契机，酿造业等行业仓库林立的风景引发热议，游客逐渐多起来。不过，只是让游客来街道里逛一圈就回去，还是有些遗憾。于是市工商观光科在1983年跟旅游指南杂志携手合作，推出了当地深受好评的拉面。

此后，电视节目和杂志纷纷前来采访，游客人数也急剧增长。再加上坂内食堂开办了连锁店，喜多方拉面逐渐在全国打响了知名度。



怀旧小巷商店街的喜多方拉面神社。土特产琳琅满目的店内供奉着拉面碗

身为扩大喜多方拉面粉丝圈层的“功臣”，是不能忘记带点土特产回去的。其中享有极高人气的是大家熟悉的黄盒子——河京喜多方拉面。

河京原先是生产滑子菇罐头的企业，约30年前，在当地拉面店的帮助下，开发出了生面和浓缩汤底成套出售的产品。企业发挥自身的经营实力，如今河京黄盒子已成为会津乃至福岛的代表性土特产。



福岛县内的车站等地常见的河京“喜多方拉面黄盒子”



河京的会津喜多方拉面主馆，叉烧肉等土特产食材琳琅满目

坚守喜多方拉面品牌的老面会

坂内称，在这次拉面热潮中，“老面会发挥了巨大作用”。仓库之城喜多方老面会于1987年由40家拉面店和5家制面厂共同成立。拉面地图标注了加盟店的位置，好评如潮，促进了“拉面店游”的流行。地图现在依然在发行。



加盟店挂着印有“老面会”字样的布帘。图为坂内第一代店主做学徒的老字号人气店“上海”

拉面潮流使得食客激增，当地的老主顾们开始抱怨“汤太水了”“不够烫”“面都坨了”。为了保证店铺的服务质量，老面会提出了不得过度营业、尽早打烊等方针，还在卫生方面提出了改善意见。如果没有这些举措，则很难守住喜多方拉面的品牌，维持人气经久不衰。

坂内介绍说：“同行扎堆，竞争意识在所难免，这样的措施在其他地方恐怕很难实施。喜多方自古就是商业城市，对外地人也展现出热情好客的自由氛围，所以老面会才能存续至今。”

这种开放的氛围，从藩钦星公开秘方、坂内食堂初代店主与连锁店通力合作，以及河京将业务拓展到土特产等实例中可见一斑。探寻喜多方拉面的历史和人气奥秘的旅途中，我们不仅享受了老字号独特的风味，还感受到这里自由的风气，收获了很多快乐。



如果藩钦星没有推广扁平多加水熟成面，就不会有喜多方拉面热潮的风靡

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采访/撰稿/摄影：nippon.com 日本网 编辑部

协助采访：喜多方观光物产协会

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