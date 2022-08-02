富士山麓的“纺织之乡”富士吉田：拥有上千年历史的著名纺织品产地

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山梨县的富士吉田市是距离世界遗产富士山最近的城市，从平安时代起就是著名的纺织品产地。虽然曾经一度衰败，但如今继承了这一传统的“机屋”（织造坊）正在和整座城市齐心协力，向世人宣传“纺织之乡”的历史和高品质的纺织品。

独具日本特色的城市风光

山梨县富士吉田市受到全球关注是在2015年。《米其林绿色指南-日本》封面的富士山风光，就是以这里的新仓山浅间公园的忠灵塔为前景拍摄的。这张图片还刊登在《Best In Travel 2016》的封面上，这是全球最有名的旅行指南《孤独星球》推出的2016年最佳旅行地，富士吉田由此成为日本乃至全世界最具特色的旅游景点。



将春天樱花时节的五重塔、富士山和绽放的樱花收入一张图中。在社交网站被全球网民转载（图片：PIXTA）

此后，忠灵塔游客如织。以前这里在日本国内都不太知名，如今却因为“出口转内销”而人气攀升，来自首都圈的当日往返游客越来越多。可惜游客到忠灵塔拍了美图之后，就直接去登富士山，或直奔富士五湖、富士急乐园去了,很少有人到富士山脚下的城市里游览一番。

富士吉田现在正努力开展宣传活动，向外界介绍这座城市的历史和魅力。其中一项活动就是宣传“纺织之乡”的传统和技法。事实上，富士吉田是拥有一千多年历史的纺织品产地，在纺织品领域因其精湛的技术和优良的品质而远近驰名。



富士吉田的主干道“本町通”，依稀可见昔日风貌

从平安时代发展至今的纺织之乡

在富士急行线富士山站下车，车站的一角设有“纺织之乡问讯处”。这里除了展示富士吉田生产的大量布料外，还介绍纺织业的历史和参观工厂的信息。

从几年前起，创立自主品牌的纺织厂逐渐增加，每个月第3个星期六都会举办“OPEN FACTORY”活动，各大厂商都在活动中开设直营店。提前预约就能参加工作坊活动，体验自制原创披肩和扎染等工艺。先通过纺织之乡问讯处或官网等渠道了解当月有哪些厂商参与，然后就可以上街逛一逛了。



紧挨着富士山站的纺织之乡问讯处



在问讯处可亲手触摸纺织品面料，还可以在预约后体验包扣制作



与富士山站相邻的商场Q-STA内设有“山梨纺织游 MILL SHOP”，这里也销售当地的纺织品杂货

富士吉田的纺织品生产据传始于公元前。平安时代的法令集《延喜式》（成书于927年）记载了“甲斐国（今山梨县）纳布”，所以可以确定这里早在一千多年以前就是著名的纺织品产地了。

究其原因，主营有机棉的前田源商店的前田富男专务解释道：“火山灰土壤虽然不适合农业，但富士山丰富的雪融水却最适合用来染色，因此养蚕和机织很早就发展起来了。”



前田源商店原本生产用于伞面的丝绸，前田富男专务开始做起了有机棉生意



棉布用织出细软丝绸的机器纺织而成，手感柔软独特。这种面料制成的内衣和披肩等贴身衣物尤受欢迎

江户时代，色织布“甲斐绢”走俏市场。因为是先染线再织布，所以其特点是色彩鲜艳，不易褪色。再加之以精湛的纺织技术，即可织出五颜六色的花纹，主要用作和服外褂的里料。

前田专务说：“在江户时代，里料是穿衣品味的关键，其中甲斐绢很受追捧。”那个时代崇尚朴素节俭，外表避免华丽的衣饰。声名显赫的富商出门在外或在宴会上脱下和服外褂挂到衣架上时，会暗暗比较里料的精美时尚。



色彩艳丽的甲斐绢。虽然是单色面料，但从不同角度看，颜色呈现出微妙的变化，精美绝伦



每幅布料都有专属的策划设计书——“织物设计图”

从纺织业的黄金期到衰退期，再到独创性时代

进入明治时代之后，这里作为高级纺织品的产地依然一派繁荣。虽然在二战中因为被强征金属纺织机而一度陷入衰退，但在战后迎来了全盛期，即所谓“哐啷一声万金来的时代”。每5天开放1次的集市上聚集着来自全国各地的中间商，高级面料一上架就被抢购一空。转动纺织机，“哐啷”一声响，就能赚得1万日元，这个时代由此得名。

遗憾的是，这个时期“只是昙花一现，没能长久”。亚麻纺织品专业厂商“TENJIN FACTORY”的法人代表小林新司如是说。昭和后期，在进口面料的冲击下，纺织品产业进入下行通道。不断有织造坊停工或缩小规模，在上世纪70年代后半期到80年代后半期的“织机统一报废事业”中，当地约有四成的纺织机被销毁。此后也一直经营惨淡，鼎盛期这座城市的织造坊超过6000家，纺织机多达2万台，而今却一派萧条，仅存约200家织造坊、1000台纺织机。



小林正在检查纺织机的运行情况。据他介绍，有些面料会特意使用旧机器来纺织



越洗手感越好的TENJIN亚麻布产品

即便如此，富士吉田依然将精湛的纺织技术传承至今，一直守护着纺织之乡的历史。近年来又增添了新气象，比如年轻手艺人创立个人品牌，工厂推出直营店等。之所以发生这些变化，小林解释说：“很大程度得益于大约10年前开始跟东京造形大学学生的交流。”

富士吉田的纺织品产业在明治之后也一直主打服装里料，并生产大量用于制作领带和伞面的面料。小林说，“买方看中了我们高超的技术实力，那些难以大量生产的特殊布料都会找我们订货”，所以这里几乎都是小规模的织造坊。既没有诞生大规模纺织厂，也很少生产色彩艳丽的面料，这大概就是这个纺织品产地在大众市场籍籍无名的原因吧。



专门生产领带的“羽田忠织物”的工厂直营店。色彩丰富的优质领带琳琅满目



槙田商店不仅生产面料，还设计制造雨伞。图为其直营店



“甲斐绢问屋”这几个字讲述着槙田商店150多年的历史（“问屋”意为批发商——译注）

但是，这里的纺织技术在日本全国也是数一数二的。学生们被这一技术吸引，纷纷加入到宣传富士吉田纺织品的传统和魅力的队伍中来。也有年轻人被富士山脚下的风土所吸引，毕业后来此定居。与此相应，织造坊的年轻经营者们也开始研发自主产品，甚至开起了直营店，希望更多人了解自家纺织品的魅力。此外，吸引县内外年轻设计师、高举“纺织之乡”旗帜的城市振兴措施也正式上马。

“外来的年轻人让我们重新认识到这座城市的魅力，这是我们置身其中感受不到的。忠灵塔的魅力也是外国人发掘出来的，两者有异曲同工之妙啊。”对此，小林心怀感激。



小林的周围满是考究的亚麻布产品



TENJIN直营店外观优雅。很多织造坊和饮食店外都安装了自行车架，所以也推荐骑自行车游览

举办众多富于魅力的活动，吉田乌冬面也引爆话题

富士吉田每年10月都会举办“纺织之乡节”（简称“纺织节”）。不仅来自全国的纺织产品汇聚一堂，还通过手工制作体验、展示及直播谈话等方式，充分宣传纺织品和城市的魅力。

从去年年末到今年1月，富士吉田市举办了“FUJI TEXTILE WEEK 2021”(2021年富士纺织品宣传周)活动。以城市主干道“本町通”为中心，展出了大量用纺织面料创作的艺术品，向外界宣传纺织品与富士吉田这座城市的发展潜力。通过这一系列活动，“富士吉田=纺织之乡”的印象逐渐深入人心。



“FUJI TEXTILE WEEK 2021”活动中展出的大卷伸嗣的作品《时光投影》



会场还展出了许多富士吉田织造坊生产的自主产品和面料

当地备受瞩目的美食是吉田乌冬面。最大特点是面条粗，口感非常劲道，这也与纺织品产业有很密切的关系。以往操作纺织机的多为女性，男性负责做午饭。据说为了让面条维持更长的饱腹感，男人们用尽全身力气去揉面，于是诞生了号称“日本最硬”的面条。

在富士吉田的街道漫步，大口吃上一碗吉田乌冬面，想必能更深入体会富士山的馈赠以及纺织之乡的传统和魅力吧。



焯过的圆白菜和马肉做浇头，再配上以红辣椒为主料的调料“Suridane”，就是吉田的乌冬面。口感更劲道的蘸面也很受欢迎

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采访/撰稿/摄影：nippon.com 日本网 编辑部

标题图片：“FUJI TEXTILE WEEK 2021”展出的西尾美也的作品《里料/里富士》

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