走近冲绳人家的守护神——琉球狮子

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琉球狮子（音译为“西萨”）是冲绳最具代表性的形象之一。很多狮子瞪着圆溜溜的眼睛，嘴巴张得大大的，表情憨态可掬，也是很受游客欢迎的伴手礼。本文将为大家揭秘琉球狮子的历史、特征和作用。

明治以后进入寻常百姓家

走在冲绳的街头巷尾，在建筑物入口、房屋顶上，处处都能偶遇琉球狮子。很多人认为，自琉球王国时代起，琉球狮子便已融入寻常百姓的生活，但据考证，明治时代中期开始，普通人家中才出现这种狮子像。



在红瓦上驱魔镇宅的传统琉球狮子

“红瓦屋顶是冲绳传统民居的典型特征，不过，琉球王朝对平民百姓的住宅大小进行了规定，并且禁止平民住宅使用瓦顶。1889年（明治22年），这一规定被废除，此后使用红瓦的普通人家才逐渐多了起来。铺瓦的工匠使用剩余的油漆制作琉球狮子，装饰在屋顶上，由此，琉球狮子在百姓家庭中普及开来。”

为我们解说琉球狮子历史和特征的是王国历史博物馆的学艺员(*1)酒井若叶。王国历史博物馆位于集中展现冲绳文化的景区“冲绳世界文化王国”中的琉球王国城下町，这里收藏了许多出自名匠之手的琉球狮子，同时还展出了诸多被认为是琉球狮子原型的国外狮子像。博物馆周边，跨越百年岁月的红瓦古宅鳞次栉比，这里可谓了解琉球狮子历史的最佳场所。



位于冲绳世界文化王国内的王国历史博物馆。其入口处的3座琉球狮子正翘首迎宾



将国家级物质文化遗产古民居迁移至此的琉球王国城下町。家家户户的屋顶或门口都有琉球狮子



极富特色的彩绘琉球狮子

斯芬克斯和狛犬 (*2) 的同伴

据推测，古代东方的狮子像经中国传到冲绳后，形成了琉球狮子。在古埃及和中东地区，百兽之王狮子象征着王权和神圣，常装饰在宫殿或神殿中。其代表就是长着人面狮身的斯芬克斯。

狮子像沿着丝绸之路一路向东，其面貌也逐渐发生了改变。到了没有真狮子的地区，它被进一步神化，成为驱魔镇邪的守护神。酒井笑着告诉我们：“也有冲绳人问我‘西萨是狗是猫？’”日本本土的狛犬同样起源于此，不过具体路径有所不同，琉球狮子是从中国直接传入冲绳的，而狛犬则经朝鲜半岛传入本土。

在冲绳本岛北部和八重山群岛的部分地区，琉球狮子被叫做“西西”（长音），一说认为该叫法源于本土日语中狮子的发音“西西”（短音）。但是，狮子是从中国直接传入冲绳的。中文里，狮子的发音是“shizi”,从相似的发音来看，“西萨”一名很有可能是同时由中国传入的。

酒井还告诉我们：“说‘西萨’一词时，游客们一般习惯将重音放在前面的音节，就像古罗马将军‘Caesar’（凯撒）的发音那样，但冲绳本地人的发音并不会这么抑扬顿挫，而是音调趋于平缓。”



王国历史博物馆的展示清晰地说明了狮子像的传播历史



表情丰富的琉球狮子“西萨”

琉球狮子有三种：宫狮子、村狮子和家狮子

用狮子进行装饰的文化传统，自然是从掌控贸易的王府开始的。在琉球王国的陵墓“浦添极乐陵”中，13世纪的国王英祖的石棺上，就雕刻着狮子的图案。被列入世界遗产的第二尚氏王朝的王陵玉陵（建于1501年）也有3座琉球狮子。王室陵墓、寺院或城墙上的这些狮子叫做“宫狮子”。

其次诞生的是“村狮子”。村狮子一般建在村落入口处或高地上，用于驱魔和防火。有记载的最古老的村狮子，是1689年建于冲绳本岛南部八重濑町富盛的“富盛石雕大狮子”。当时，这个村子屡遭火灾侵袭，请人占卜之后，被告知火灾是八重濑岳引起的。因此，人们建造了这座石狮子，并使其面朝这座山所在的西南方向。相传，此后该地区再也没有发生过火灾。

王国历史博物馆中陈列着这样一张照片：美国士兵隐藏在富盛的石狮子后，拿着望远镜侦察敌情。本岛南部是冲绳战役的激战地，这尊古时候保护村落平安的避火之神，在战时又被用来躲避子弹的袭击。而今，这座大狮子身上仍然残留着许多弹痕，它向人们讲述着冲绳独有的文化，以及当年那场激烈的战役。



宫狮子和村狮子的展示。右上图中，美军正以富盛石狮子为盾作战



富盛石雕大狮子位于名为势理城的古城遗址处



狮身上的弹孔向人们讲述着那场激烈的战争

村狮子的建造使得琉球狮子信仰在平民百姓中传播开来，也推动了明治以后“家狮子”的普及。普通人家将琉球狮子安置在房顶中央、门柱上或是玄关附近，以起到驱魔镇邪的效果。近年来，也出现了许多可以放置在室内的琉球狮子摆件，以适应楼房住户的需求。

酒井告诉我们：“随着冲绳旅游业的发展，琉球狮子的形象也更多样了。过去的琉球狮子个个面目可怖、威吓力十足，而现在的小狮子情态各异，有的笑容可掬，有的还玩起了倒立。颜色也更加丰富多彩，成了很有人气的特产。”



冲绳世界文化王国的特产专柜



在陶艺体验角，可以按照自己的喜好制作琉球狮子

超越性别的灵兽

琉球狮子既有单个的，也有成对的。若是在门口两侧，一般会放置成对的琉球狮子，一只张着嘴，一只闭着嘴。这种姿势和寺院门口的狛犬一样，因此，人们常常认为，张着嘴的琉球狮子是雄性，闭着嘴的是雌性。

对此，酒井则表示：“琉球狮子并不一定有性别之分。”中国的石狮子也多为成对出现，但一般都张着嘴。据说，前爪玩弄象征财富和宝藏的绣球的是雄性，抱着小狮子的是雌性。



中国的“倒立对狮”。左边抱着球的是雄性，右边抱着小狮子的是雌性

琉球狮子是从中国直接传入冲绳的，单个的琉球狮子基本都张着嘴。因此，很多时候是无法通过嘴型来辨认性别的。

自然界的狮子中，只有雄狮才长鬃毛。而没有亲眼见过这种动物的民族创作出的狮子像，都是长着鬃毛的。正如酒井所言，我们应当把它们看作一种超越性别的灵兽。



狛犬和中国狮子的结合体。既像狛犬一样，一只张着嘴，一只闭着嘴；又像中国狮子一样，一只抱着球，一只抱着小狮子



位于国际大道牧志站附近的壶屋烧(*3)大狮子

若想给冲绳之旅增添更多乐趣，你可以漫步街头，去发现一些造型罕见的琉球狮子。在冲绳世界文化王国的入口处，有一座由5只巨大的琉球狮子组成的“狮子吼之塔”，那里是很热门的拍照景点。

若想在社交媒体上晒美图，那可不能错过“残波大狮子”。这是冲绳最大的琉球狮子，高达8.75米，长达7.8米。附近还有残波岬、灯塔、沙滩和公园，景色很美。虽然与那霸市内有一段距离，但还是值得前去一探究竟。



狮子吼之塔。中央的琉球狮子由壶屋烧的名匠新垣光雄耗时1年制作而成



站在大狮子脚下的女子看起来就像一个迷你模型

采访/撰稿/摄影：nippon.com 日本网 编辑部

标题图片：琉球王国城下町古民居屋顶上的彩绘琉球狮子

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