吉卜力主题公园11月开园：再现龙猫和拉普达的经典场景，实现原有公园设施的再利用

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吉卜力主题公园将于今年11月1日在爱知县长久手市的爱知世博会纪念公园内开门迎客。该公园是爱知县与吉卜力工作室共同开发的项目，官方发布了设施的概况，同时介绍了部分施工现场的情况。

率先开放3个区域，明年秋季5个区域全部竣工

可充分体验吉卜力动画世界的吉卜力主题公园预计于今年11月1日开园。公园坐落在2005年爱知世博会会场原址爱知世博会纪念公园内，占地7.1公顷。设施策划负责人、任“总监”一职的是电影导演宫崎吾朗。公园共分5个主题区域，“青春之丘”“吉卜力大仓库”和“Dondoko森林”等3个区域率先开业，2023年秋季“幽灵之乡”“魔女山谷”完工后，全园正式开业。

吉卜力公园是爱知县的公园开发项目，投资额约340亿日元。由吉卜力工作室和中日新闻社的合资公司负责运营。

吉卜力工作室董事长、制片人铃木敏夫自信满满地说：“（三鹰之森）吉卜力美术馆的精神发扬光大，公园是它的升级版。敬请期待。”公园采取预约制，需提前确定入园日期和具体时间，门票价格未定。爱知县知事大村秀章表示：“因为是县内的公园开发项目，所以票价会定得比一般主题公园便宜些。”



吉卜力公园地图。在爱知高速交通东部丘陵线（Rinimo）的爱知世博会纪念公园站下车，步行即到（图片：Studio Ghibli）



大村知事（左）和名古屋市出身的铃木制片人（图片：2022年 Studio Ghibli）

再现吉卜力作品的诸多经典场景

据宫崎导演介绍，两个区域的施工现场也会对外开放。迎接游客的青春之丘区域重现了动画电影《侧耳倾听》中的“地球屋”（标题图片正中央的建筑物）和“圆形广场”。在其一隅，《猫的报恩》里的“猫事务所”的微缩版也在建设中。此外，正在对已有的电梯设施内外进行重修，改建后的建筑物让人联想起《天空之城》和《哈尔的移动城堡》（标题图片左边的建筑物）。



在工地现场进行讲解的宫崎吾朗导演背后的白色建筑物就是“猫事务所”。安装了脚手架、正在建设中的建筑物是“地球屋”（图片：2022 Studio Ghibli）



主人公雫走向古董店“地球屋”的一幕 （图片：《侧耳倾听》1995年 柊葵 集英社/Studio Ghibli/NH）



据说电梯设施的设计理念中融入了19世纪末的科幻元素 （图片：2022年 Studio Ghibli）

吉卜力大仓库的作用是保管和展示动画电影上映时的海报、周边产品和艺术作品等资料。对原来的温水游泳池建筑进行了再利用，面积为设计理念相同的三鹰之森吉卜力美术馆的4倍左右。天空之城“拉普达”中成为废墟的庭院、《借东西的小人阿莉埃蒂》中地板下的家和小人的花园等各种吉卜力作品的元素应有尽有，被安排在迷宫一样的场馆中。在这片区域游客不知道接下来会邂逅哪个角色，可以带着探险寻宝的心情在里面游览。



吉卜力大仓库的施工现场。自然光直接射入，可作为休息场所 （图片：2022年 Studio Ghibli）



吉卜力大仓库的示意图。时尚的室外咖啡厅也在建设中 （图片：Studio Ghibli）



设有《龙猫》中猫巴士毛绒玩具的广场示意图 （图片：Studio Ghibli）

这次没有开放施工现场，据介绍，Dondoko森林坐落在爱知世博会时修建的《龙猫》中皋月和梅的家周边，展现的是昭和风情的田园风光。有效利用园内丰富的自然资源修建了步行道，看点是高达5.2m的巨型龙猫木制娱乐设施“Dondoko堂”。

计划于2023年开业的幽灵之乡以《幽灵公主》中的虾夷人村庄和炼铁场为原型，打造的是里山风景。魔女山谷计划建造为欧式风格，由《魔女宅急便》里的奥奇诺家、哈尔的城堡和荒地等部分组成。



大型娱乐设施Dondoko堂可容5到6名儿童在其中玩耍 （图片：Studio Ghibli）



2005年爱知世博会举办时修建的《龙猫》中的“皋月和梅的家”（图片：Studio Ghibli）

吉卜力首次试水的旅游宣传片

爱知世博会时建造“皋月和梅的家”，成为爱知县与吉卜力携手合作的起点。2015年，为了纪念世博会举办10周年，爱知世博会纪念公园举办了“吉卜力大博览会”。回顾修建吉卜力主题公园的计划实现的过程，大村知事说：“皋月和梅的家如今也广受欢迎，成为世博会的宝贵遗产。我们多次提议，一定要把它建造成一个永久性设施。”

爱知县委托吉卜力工作室拍摄了视频《变成风，一起玩》，宣传“建有吉卜力公园的爱知”的魅力。片中介绍了“国宝”犬山城、“日本遗产”有松的街道，以及丰田博物馆等游览胜地。虽说是吉卜力工作室的首部旅游视频，但铃木制片人自卖自夸道：“吉卜力很少拍摄真实场景的视频，虽然有点王婆卖瓜的嫌疑，但是的确拍得不错呢。”

据爱知县预测，吉卜力公园的游客在开园之初一年内可达100万人，到2023年秋天全面开园后可达180万人。新冠疫情结束后外国游客也可望前来游玩，预计一年可带动县内经济效益480亿日元。



旅游视频《变成风，一起玩》的主画面。视频在爱知县官方旅游网站“Aichi Now”的特设页面公开。（图片：2022 Studio Ghibli）



爱知世博会纪念公园内，吉卜力主题公园建设工程正在有条不紊地进行

采访/撰稿/摄影：nippon.com 日本网 编辑部

标题图片：青春之丘示意图 （Studio Ghibli）

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