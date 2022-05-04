港口城市著名历史建筑巡礼：充满复古情调的北九州市“门司港怀旧街区”

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北九州市的门司港曾是繁华一时的贸易港口。自昭和时代末期以来，当地开始整修历史建筑，摇身一变成了一个充满大正时代浪漫气息的“门司港怀旧街区”。此次，我们将为您介绍当地的历史故事和精彩看点。

门司港曾是九州的门户

门司港位于九州最北端，面临关门海峡。二战以前，当地是盛极一时的贸易港口，与神户港、横滨港并称为“日本三大港口”。门司港保留着大量从明治时代至昭和初期的著名建筑，呈现出复古的街区风貌。自昭和时代末期以来，当地开始对街区进行维护和整修工作。1995年，城市型观光景点“门司港怀旧街区”开门迎宾。当地夜景尤其迷人，在新冠疫情发生之前，门司港怀旧街区是一处年均观光客人数达200万以上的人气景点。



有“恋人圣地”之称的步行者专属吊桥“蓝翼门司吊桥（Blue Wing Moji）”。1993年完工，如今已成为门司港怀旧街区的地标



吊桥一天吊起6次。在桥上可以望见对岸的下关和关门桥



从“门司港怀旧展望室”看到的黄昏美景。跟前的建筑物是以前的门司海关，中间的是门司港酒店

在江户时代，关门海峡的本州一侧有著名的下关，作为北前船（自江户时代至明治时代，一种在日本海以买卖货物为主业的轮船——译注）的停泊港口，曾经十分繁荣热闹；而海峡另一侧的门司则只是一个布满盐田的小渔村。1889年（明治22年），涩泽荣一等人成立了一家名为“门司筑港会社”的公司，开始大规模的填海造地工程。

当门司港成为筑丰（福冈县中部）的石炭和大米的指定出口港后，九州铁路（即今JR鹿儿岛本线）于1891年将铁路线延伸至门司站。从此门司成为了九州铁路的起点，九州铁路也将公司总部设于此地，门司自然也就成为了九州的海陆门户。



“JR门司港站”现已成为国家重要文化财产。1914年落成，当时叫“门司站”



门司港站有一块石碑，上刻“香蕉廉价出售发祥地”。当地和台湾之间的贸易往来曾繁盛一时



1891年落成的“旧九州铁道本社”是门司港怀旧街区最古老的一座建筑，如今是“九州铁道纪念馆”总馆



2003年开馆的“九州铁道纪念馆”的车辆展示场。此处还设有受亲子游客欢迎的“迷你铁道公园”

曾因大陆贸易而繁荣的港口在战后逐渐衰落，如今转型为观光景点

因靠近中国大陆和朝鲜半岛，在甲午战争和日俄战争中，门司港的贸易得到了迅速发展。海运公司、商社和银行等企业的分店遍布当地。

自1899年（明治32年）开港以来，门司港的进港船舶数量连续三年位居全国第一，长期与神户港争夺头把交椅。此外，门司港的进出口额也在不断增加。明治时代后期，门司港发展成仅次于横滨港、神户港、大阪港的第四大贸易港。一战后，当地开通青岛航线。1932年（昭和7年），开通与满洲、大连之间的定期航线。



1912年落成的“旧门司海关”。左后方的建筑是“大连友好纪念馆”



这座名为“旧大阪商船”的大楼建于1917年，上有一座美丽的八角形楼顶小屋。一楼设有漫画家渡濑政造的画廊



1929年落成的“旧大连航路上屋”（“上屋”是码头库房的意思——译注）。这是日满联络船出发和抵达的地方

临近二战，繁荣的门司港也蒙上了一层阴影。当地的对外贸易开始向中国大陆倾斜。伴随着战局恶化，贸易开始急速衰退。1942年（昭和17年），在距离门司港以南约5公里的大里町附近开通了“关门铁路隧道”。大里站改名为门司站，成为九州的陆地门户。原来的门司站改名为门司港站，在铁路运输中的地位也开始下滑。

二战后，门司港部分码头被进驻日本的盟军部队征收。朝鲜战争（1950年-1953年）带来的特需并未惠及当地。石炭出口量减少，再加上附近建造了能够使用集装箱运货的新码头，因此，门司港逐渐丧失了作为贸易港的功能。

自1988年（昭和63年）开始，对当地历史建筑进行保存并有效利用的“门司港怀旧街区”整修工程启动。当地新建了“蓝翼门司吊桥（Blue Wing Moji）”和可以俯瞰街景的和布刈公园第二瞭望台等。之后，又新增了“九州铁道纪念馆”“海峡Plaza”和“怀旧展望室”等观光设施。门司港摇身一变，成了九州北部颇具人气的观光景点。夜晚的灯光表演让当地更添了一份复古情调。



综合性商业设施“海峡PLAZA”内设餐厅、咖啡馆和特产店。此处还是门司港怀旧周游观光船的发船和抵达场所



门司港特色美食“烤咖喱”。芝士下面覆盖着溏心蛋，从而呈现出一股醇香风味



由日本知名建筑师黑川纪章设计的高层公寓“门司港Retro High Mart”。顶层被北九州市市政府收购，现为“门司港怀旧展望室”



“旧门司三井俱乐部”（建于1921年）。物理学家爱因斯坦曾下榻此处

搭乘小火车前往关门桥一带，周边景点同样魅力十足

在周末或暑假，“潮风号”小火车会从九州铁道纪念馆门口发车，前往关门桥所在的和布刈地区。这条“门司港怀旧观光路线”单程长2.1公里，乘车时间约为10分钟，虽然一共只有4个车站，但却各具魅力。

“九州铁道纪念馆”站之后便是“出光美术馆”站。门司港是大型石油公司“出光兴产”的发祥地。出光美术馆（门司）主要展出的是公司创始人收藏的书画作品和陶瓷器。



潮风号小火车内外装潢皆具复古情调，颇受铁道迷和孩子们的喜爱。成人单程票价300日元，儿童单程票价150日元。另外，还有乘车一日券



出光美术馆展出了“出光兴产”创始人出光佐三收藏的珍品。门司港曾是繁荣一时的石炭出口港，当地诞生了这家日本知名的石油公司

“出光美术馆”站之后是“诺福克广场”站。诺福克是北九州市的姐妹城市美国弗吉尼亚州的一座港口城市。视线越过一座巨大的船锚雕像，可以近距离观看到关门桥下往来的船只。沿海的“和布刈观潮散步道”从该广场一直延伸至终点站“关门海峡和布刈”站附近。穿过关门桥后，您可以在和布刈公园里悠闲休憩，然后再搭乘潮风号直接回到起点。

和布刈公园第二展望台是关门桥的最佳观景点。附近那幅描绘了平氏灭族的巨型壁画《源平坛之浦合战绘卷》也值得一看。



诺福克广场是颇具人气的拍照点。眼前是一艘穿行关门海峡的巨轮



沿着“和布刈观潮散步道”，可以直接穿过关门桥下方。对岸是坛之浦古战场遗址所在地下关市御裳裾川町



和布刈公园第二展望台有一幅描绘了坛之浦合战的巨型壁画，使用的是“有田烧”（在佐贺县有田町烧制的一种知名瓷器——译注）瓷砖



关门桥对面是一大片下关市街区



从和布刈公园第二展望台眺望的门司港夜景

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