冲绳读谷村的陶器之乡：欣赏“登窑”烧制出的风格独特的传统陶器
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确立于17世纪的冲绳传统工艺
在冲绳方言中，陶器被称为“yachimun”。当地出产的陶器大多厚重古朴，纹样简洁粗犷。读谷村的陶器之乡散布着约20家陶器工坊。您可以漫步其间，寻找中意的陶器特产或冲绳的守护神风狮爷，眺望顶部覆盖着红瓦的大型登窑，任时光流淌。
15世纪，琉球王国建立，贸易开始兴盛。自此，受中国、朝鲜、东南亚等地陶瓷器的影响，冲绳的制陶技术突飞猛进。17世纪初叶，从萨摩（今鹿儿岛县）来到冲绳的朝鲜陶工奠定了如今冲绳制陶的基础。
1682年，鼓励陶瓷器生产的琉球王府（当时琉球王国的统治机构——译注）将岛内的工匠集中于安里川附近的壶屋（今那霸市壶屋），这里便于置办和运输制陶原料。这便是冲绳代表性陶器“壶屋烧”的起源。壶屋烧陶瓷器除进献给琉球王府之外，还用作盛放“泡盛酒”（冲绳的一种特色烧酒——译注）或海产品等进出口产品的容器，同时也成为百姓日用的食器和酒器。
因公害问题诞生的“陶器圣地”
二战结束后，在距离冲绳最繁华的街道“国际通”不远的壶屋，住宅数量增长，城市化进程加快。70年代初，陶瓷窑释放的浓烟导致公害问题严重。那霸市规定，禁止使用燃烧木柴的登窑。
许多陶瓷窑被迫转型为瓦斯窑，但也有一些工匠坚持使用柴窑，后来成为冲绳首位“人间国宝”（非物质文化遗产传承人——译注）的金城次郎便是其中一人。当时的读谷村正在推进将原美军基地改造成文化村的构想，人们提议在当地建造登窑。1972年，金城次郎决定移居读谷村。随后，越来越多的追随者在当地建窑。1980年左右，陶器之乡在当地形成。
建于1980年的“读谷山烧共同窑”是陶器之乡的标志性建筑。这座大型登窑沿坡而建，由9个窑室并列而成，在窑底点燃木柴后，热气会传遍整个窑内。1992年，一群年轻的陶工启动了13个窑室相连的“读谷山烧北窑”。这两座登窑皆设有共营商店，各工坊的陶器作品琳琅满目，各展其美。
如今，壶屋成为“陶器之乡”，而读谷村被誉为“陶器圣地”。当地烧制的陶器严格采用传统的登窑加热方式，但也有很多作品因其自由和创新的风格而为人称道。到共营商店逛一下，也能看到丰富多彩的陶器，不过还是建议大家去各工坊欣赏陶器作品，在陶器之乡悠闲漫步。
采访/撰稿/摄影：nippon.com 日本网 编辑部
标题图片：读谷山烧共同窑，由9个窑室连接而成的登窑
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