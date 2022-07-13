埼玉名点“草加煎饼”：追忆驿站小城，漫步草加松原
Guideto Japan旅游 饮食 历史
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
草加煎饼使曾经的驿站小城名扬全国
草加市位于埼玉县东南部，在江户时代，这里曾是日光街道上一处繁华的驿站小城。日光街道从日本桥至宇都宫（今栃木县）这段路线与奥州街道重合，所以从江户（今东京——译注）前往东北方向的旅行者大多都会经过此地。1689年（元禄2年），踏上“奥州小道”之旅的松尾芭蕉在此留下了自己的足迹。
草加市现有人口约25万，在首都圈内并不是一座引人注目的大城市，它之所以名扬全国，主要归功于当地名点“草加煎饼”。草加煎饼口感坚硬，通常为酱油风味。江户时代，草加煎饼成为这座驿站小城的特产，此后，其知名度一骑绝尘，深受全国食客喜爱。
草加市的旧日光街道至今仍保留着驿站小城的往昔风貌，其中绫濑川沿岸的国家级名胜“奥州小道的风景地草加松原”最为知名。这条街道上还散布着多家出售草加煎饼的老店。游客不仅可以在此购买草加煎饼作为伴手礼，还可以在一些店内体验亲手烤制煎饼的乐趣，现场品尝自己独创的新鲜出炉的煎饼。
在煎饼老店尝试亲手烤制煎饼
“志免屋”是一家创立于1901年（明治34年）的老店，店内以荣获全国糕点大博览会大臣奖的“特选坚烧煎饼”为主打商品，摆放着各种依照传统制法烤制的煎饼。在店内一处装有玻璃窗的角落里，顾客可以无需预约，轻松体验亲手烤制煎饼的乐趣。
草加煎饼的面胚使用关东地区附近各县出产的粳米制作而成。先用粳米粉揉面，揉成面团后蒸熟，再捣成饼状。放凉后继续揉，此时可以添加芝麻、青海苔或辣椒等配料。接着，将面团拉长拉薄，用圆形模具压型，最后彻底进行干燥。
在志免屋购买一张70日元的面胚后，便可开始尝试亲手烤制煎饼了。在铁丝网上不断翻转面胚，在烤制过程中，面胚会出现卷曲或产生气泡的现象，因此要使用一种叫做“押瓦”的压板将面胚压平。通过这种压平烤制的方法，可以制作出形状齐整、受热均匀的煎饼。
最后一道工序是“蘸酱油”。虽然在草加，人们只是简单地称之为“酱油”，但其实蘸的是各家店的“秘制酱汁”。志免屋使用的酱汁以草加附近的千叶县野田出产的酱油为底料，配以海带和鲣鱼清汤。
趁热在煎饼上涂抹酱油是提升口味的诀窍所在，入味效果恰到好处。如果酱油过多，味道会偏咸，因此需要用毛刷仔细涂抹。虽然一般需放置一个小时左右进行干燥，但刚涂上酱油的煎饼更加香气扑鼻，建议大家当场品尝一块。
草加煎饼的历史和现状
从志免屋出发，沿旧水户街道往北走，可以看见草加松原前面的“Osen公园”内树立着一块石碑，上面刻着“草加煎饼发祥地”字样。公园的名字“Osen”源自一个与草加煎饼的来历有关的民间传说。
江户时代，一位名为阿仙（Osen）的女性在街边开了一家茶屋，出售的团子（日本的一种米粉团——译注）颇受欢迎。因为团子无法久放，阿仙对着卖不掉的团子直发愁，觉得太浪费了。某天，一名路过茶屋的武士建议她说：“将团子压扁，放在太阳底下暴晒，制成烤饼拿去卖就行了。”这款试验品一下子获得好评，很快就成了草加驿站的知名商品。不过，据说这个故事是昭和时代人们虚构出来的。
草加河流众多，水资源丰富，自古便是盛产优质大米之地，实际上当地人一直将多余的大米制成团子状，然后风干成易于保存的食物。江户时代驿站小城出现后，茶屋等店铺开始出售由这种食物烤制而成的煎饼。当时出售的是在面胚里添加食盐的“盐煎饼”。到了江户时代中期，附近的野田等地酱油酿造业兴起，人们尝试在煎饼上涂抹酱油，很快便好评如潮。到了大正时代，当地向天皇进贡煎饼，草加煎饼一举成为全国知名糕点。
在战后经济高速增长期，草加煎饼成了一种受人喜爱的赠品，其知名度不断上升。与此同时，在全国范围内出现了许多假冒伪劣品，从而降低了人们对草加煎饼口味的信任度。近年来，草加市通过打造地区特色食品品牌，着力于挽救草加煎饼的品牌形象并提升其品牌力。
只要符合三个要求，即“百分百使用指定地区生产的优质粳米”“拥有十年以上经验的工匠进行生产管理”“使用‘押瓦’手工烤制或采用符合这一标准的压饼烤制法”，那么这种煎饼就能贴上“本场本物”（意为“正宗”——译注）的标志，其味道和品质皆有保障。
前往草加煎饼主题乐园
如果你是和家人一起来草加旅行或参加团体旅行，可以参观“山香煎饼本铺”运营的“草加煎饼庭”。此处无需预约，最多可容纳36人同时体验亲手烤制煎饼的乐趣。
山香煎饼本铺注重大米的甜味和烤香味，通过传统的煎饼制作方法保留食材原有的味道。店内悬挂着“手烧职人”四个大字。除了主打产品“初代蒸笼职人”煎饼之外，店里还出售用煎饼面胚制作的脆心巧克力及保质期长达5年的应急煎饼，约有一百个品种。
花园咖啡厅也颇受欢迎。此处提供草加煎饼冰淇淋、草加煎饼甜甜圈、煎饼汤汁乌冬面等食品，风味独特，仅此一家。
采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。