埼玉名点“草加煎饼”：追忆驿站小城，漫步草加松原

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埼玉县草加市历史上曾是一座驿站小城，旧日光街道沿途至今仍保留着往昔风貌，是东京近郊的一处人气景点。游客可以在此享受亲手烤制当地特产“草加煎饼”的乐趣，漫步草加松原，感受江户时代旅行者的心情。

草加煎饼使曾经的驿站小城名扬全国

草加市位于埼玉县东南部，在江户时代，这里曾是日光街道上一处繁华的驿站小城。日光街道从日本桥至宇都宫（今栃木县）这段路线与奥州街道重合，所以从江户（今东京——译注）前往东北方向的旅行者大多都会经过此地。1689年（元禄2年），踏上“奥州小道”之旅的松尾芭蕉在此留下了自己的足迹。

草加市现有人口约25万，在首都圈内并不是一座引人注目的大城市，它之所以名扬全国，主要归功于当地名点“草加煎饼”。草加煎饼口感坚硬，通常为酱油风味。江户时代，草加煎饼成为这座驿站小城的特产，此后，其知名度一骑绝尘，深受全国食客喜爱。



草加煎饼口感坚硬，通常为酱油风味。还有味噌风味，或添加黑芝麻、海苔，品种丰富



松尾芭蕉像屹立在草加松原入口的札场河岸公园

草加市的旧日光街道至今仍保留着驿站小城的往昔风貌，其中绫濑川沿岸的国家级名胜“奥州小道的风景地草加松原”最为知名。这条街道上还散布着多家出售草加煎饼的老店。游客不仅可以在此购买草加煎饼作为伴手礼，还可以在一些店内体验亲手烤制煎饼的乐趣，现场品尝自己独创的新鲜出炉的煎饼。



从半圆形拱桥风格的过街天桥“矢立桥”上拍摄的草加松原，自江户时代起便是日光街道的名胜



绫濑川沿岸还是知名的赏樱胜地



旧日光街道上散布着多家草加煎饼店

在煎饼老店尝试亲手烤制煎饼

“志免屋”是一家创立于1901年（明治34年）的老店，店内以荣获全国糕点大博览会大臣奖的“特选坚烧煎饼”为主打商品，摆放着各种依照传统制法烤制的煎饼。在店内一处装有玻璃窗的角落里，顾客可以无需预约，轻松体验亲手烤制煎饼的乐趣。



志免屋位于旧日光街道和神明稻荷街的交叉路口。从东武伊势崎线的草加站出站后步行9分钟



可以从玻璃窗外观看顾客亲自烤制煎饼的场景。记者结束采访后，立刻有小朋友前去尝试



志免屋内摆放着种类丰富的商品，除主打商品“特选坚烧煎饼”外，还有添加芝麻、虾干或带海苔的煎饼，以及咸味米饼

草加煎饼的面胚使用关东地区附近各县出产的粳米制作而成。先用粳米粉揉面，揉成面团后蒸熟，再捣成饼状。放凉后继续揉，此时可以添加芝麻、青海苔或辣椒等配料。接着，将面团拉长拉薄，用圆形模具压型，最后彻底进行干燥。

在志免屋购买一张70日元的面胚后，便可开始尝试亲手烤制煎饼了。在铁丝网上不断翻转面胚，在烤制过程中，面胚会出现卷曲或产生气泡的现象，因此要使用一种叫做“押瓦”的压板将面胚压平。通过这种压平烤制的方法，可以制作出形状齐整、受热均匀的煎饼。



nippon.com日本网的英语编辑正在尝试亲手烤制煎饼。每3秒钟就要将面胚翻转一次，很费功夫



面胚会卷曲或产生气泡，因此要使用一种叫做“押瓦”的压板将面胚压平



志免屋还出售外卖面胚。顾客可以用烤箱进行烘烤，然后用酱油、盐或味噌调味，再配上海苔或芝士，制作出符合自己口味的煎饼

最后一道工序是“蘸酱油”。虽然在草加，人们只是简单地称之为“酱油”，但其实蘸的是各家店的“秘制酱汁”。志免屋使用的酱汁以草加附近的千叶县野田出产的酱油为底料，配以海带和鲣鱼清汤。

趁热在煎饼上涂抹酱油是提升口味的诀窍所在，入味效果恰到好处。如果酱油过多，味道会偏咸，因此需要用毛刷仔细涂抹。虽然一般需放置一个小时左右进行干燥，但刚涂上酱油的煎饼更加香气扑鼻，建议大家当场品尝一块。



野田出产的酱油味道较重，注意不要涂抹过多



烤制完毕的煎饼比面胚大一圈，可装入塑料包装袋后带回家

草加煎饼的历史和现状

从志免屋出发，沿旧水户街道往北走，可以看见草加松原前面的“Osen公园”内树立着一块石碑，上面刻着“草加煎饼发祥地”字样。公园的名字“Osen”源自一个与草加煎饼的来历有关的民间传说。



Osen公园里的石碑，上面刻着“草加煎饼发祥地”字样



Osen公园里还有一座河合曾良像。他是松尾芭蕉的弟子，二人曾同游“奥州小道”

江户时代，一位名为阿仙（Osen）的女性在街边开了一家茶屋，出售的团子（日本的一种米粉团——译注）颇受欢迎。因为团子无法久放，阿仙对着卖不掉的团子直发愁，觉得太浪费了。某天，一名路过茶屋的武士建议她说：“将团子压扁，放在太阳底下暴晒，制成烤饼拿去卖就行了。”这款试验品一下子获得好评，很快就成了草加驿站的知名商品。不过，据说这个故事是昭和时代人们虚构出来的。



草加站前的“阿仙像”。身穿带领上衣，外罩一条围裙，这一形象恐怕与草加煎饼来历的故事无关

草加河流众多，水资源丰富，自古便是盛产优质大米之地，实际上当地人一直将多余的大米制成团子状，然后风干成易于保存的食物。江户时代驿站小城出现后，茶屋等店铺开始出售由这种食物烤制而成的煎饼。当时出售的是在面胚里添加食盐的“盐煎饼”。到了江户时代中期，附近的野田等地酱油酿造业兴起，人们尝试在煎饼上涂抹酱油，很快便好评如潮。到了大正时代，当地向天皇进贡煎饼，草加煎饼一举成为全国知名糕点。



传统产业展室“Parisse”再现了江户时代制作煎饼的场景



流经Osen公园前的传右川上有一座桥，栏杆上也有烤制煎饼的工匠的雕像

在战后经济高速增长期，草加煎饼成了一种受人喜爱的赠品，其知名度不断上升。与此同时，在全国范围内出现了许多假冒伪劣品，从而降低了人们对草加煎饼口味的信任度。近年来，草加市通过打造地区特色食品品牌，着力于挽救草加煎饼的品牌形象并提升其品牌力。

只要符合三个要求，即“百分百使用指定地区生产的优质粳米”“拥有十年以上经验的工匠进行生产管理”“使用‘押瓦’手工烤制或采用符合这一标准的压饼烤制法”，那么这种煎饼就能贴上“本场本物”（意为“正宗”——译注）的标志，其味道和品质皆有保障。



志免屋引以为豪的“特选坚烧煎饼”，包装袋上也印有当地特色食品品牌标志“本场本物”

前往草加煎饼主题乐园

如果你是和家人一起来草加旅行或参加团体旅行，可以参观“山香煎饼本铺”运营的“草加煎饼庭”。此处无需预约，最多可容纳36人同时体验亲手烤制煎饼的乐趣。



“草加煎饼庭”又称“煎饼主题乐园”。从东武伊势崎线新田站出站后步行约9分钟



亲手烤制煎饼体验活动，两块面胚，共计550日元（含税）



许多携家人同来的游客正在体验亲手烤制煎饼的乐趣

山香煎饼本铺注重大米的甜味和烤香味，通过传统的煎饼制作方法保留食材原有的味道。店内悬挂着“手烧职人”四个大字。除了主打产品“初代蒸笼职人”煎饼之外，店里还出售用煎饼面胚制作的脆心巧克力及保质期长达5年的应急煎饼，约有一百个品种。

花园咖啡厅也颇受欢迎。此处提供草加煎饼冰淇淋、草加煎饼甜甜圈、煎饼汤汁乌冬面等食品，风味独特，仅此一家。



山香煎饼本铺店内设计时尚，可以精心挑选伴手礼



花园咖啡厅位于煎饼烤制体验角旁。除了可搭配煎饼的饮品外，煎饼汤汁乌冬面、草加煎饼健康汉堡包等快餐也很受欢迎



撒有草加煎饼粹的冰淇淋。煎饼粹略带咸味且口感松脆，为甘甜丝滑的冰淇淋增添了独特风味

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采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

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