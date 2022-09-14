（渔港遍游）鲜活的鱼类及海产干货之乡沼津港：地处日本最深海湾骏河湾和日本第一高山富士山之间的海鲜宝库

Guideto Japan

静冈县沼津港面朝日本最深海湾骏河湾，包括深海鱼在内的丰富海产在这里卸货上岸。这里还是知名的鱼干产地，尤其是竹荚鱼干产量位居日本第一。沼津港离富士山不太远，从东京或名古屋出发可当日来回，是很受欢迎的观光景点和美食圣地。

沼津市位于静冈县东部，是进入伊豆半岛和箱根的大门，北踞富士山，南抵骏河湾。这里自古便是渔业昌盛之地。在江户时代，这里成为东海道沿线的宿场町（围绕驿站形成的城镇——译注），是连接陆路和海路的交通要塞，很是繁荣。

沼津港是沼津市水产业的中心。驾车从JR沼津站出发，往南行驶约10分钟即可抵达；若以东名高速公路和新东名高速公路的出口为起点，也只需20至30分钟。鱼市周围，餐馆鳞次栉比，游客能品尝到新鲜的海味；知名的海产干货店也不少，游客能买到最适合当作伴手礼的海产干货；鱼市附近还有一些名胜和观光景点。从首都圈或名古屋方向出发，当日便可来回。前往富士山、箱根旅游时，也可一并纳入行程，很是方便。因此，沼津港已成为一处颇具人气的观光地。



从大型展望水门“View-O”俯瞰沼津港



停泊在沼津港的渔船及其后面的View-O



鱼市前面就是沼津港餐饮街，餐馆和海产干货店鳞次栉比

沼津港鱼类繁多

沼津港是一个卸货基地，年均渔业产量约为2万吨，海产品销往日本全国。4月上旬的某日清晨，停在码头的围网渔船卸下一批又一批远东拟沙丁鱼。这一天的合计卸货量高达40吨，因此人们先将鱼从大型渔船倒装至小型搬运船，再用一种类似大型滑梯的搬运设备传送至渔港的储罐中。此外，用定置网捕捞到的梭子鱼和属于高档鱼的小银绿鳍鱼等也源源不断地运进了渔港。



远东拟沙丁鱼正从沼津港渔船的活水仓卸货上岸（图片：笔者）



使用一种类似大型滑梯的搬运设备将沙丁鱼传送至渔港的储罐中（图片：笔者）



渔港工作人员正在拣选小银绿鳍鱼（图片：笔者）

鰤鱼、金枪鱼、鲷鱼、梭子鱼、金线鱼、日本沼虾等，各种海产品的交易在水产综合设施“INO”内的批发市场进行。站在INO二楼的参观通道上，可以看见楼下充满活力的竞拍场面。这条通道通往以鱼文化普及、自产自销为主题的“鱼食馆”，在这里游客可以尽情地品尝新鲜海味。比如“沼津鱼市场食堂”，它是市场工作人员的内部食堂，同时也向游客开放。



鰤鱼竞拍的场景。从清晨5点45分至7点左右，普通游客也可以站在二楼通道上旁观交易（图片：笔者）



水产综合设施INO内有批发市场和鱼食馆等。这里的停车场是免费的，许多游客会安排以这里为起点，游览周边



（左上）位于INO二楼的沼津鱼市场食堂（右上）沼津港套餐（含税2200日元，约合107元人民币），包含四种生鱼片拼盘和一天一换的油炸菜品（下）竹䇲鱼盖饭（含税1600日元，约合78元人民币），限量供应

View-O保护海港免受海啸袭击，游客可登高一览美景

耸立在INO附近的大型展望水门View-O堪称沼津港的地标。它与这个为人们带来丰盛海味的骏河湾的历史存在着密切关系。



从INO的观景台拍摄的View-O。图中右侧是北岸的港口公园，那里种植着成排的松树，景色优美

骏河湾是因菲律宾海板块俯冲到欧亚板块下方而形成的。它是日本最深的海湾，最深处达2500千米。包括淡水鱼在内，栖息在日本国内的鱼类共有2300种，骏河湾就多达约1000种，足见这片海域的鱼种类丰富。然而，板块碰撞引发的地震也给骏河湾带来过严重的灾害，譬如幕府末期发生的安政大地震引发的海啸。View-O建在沼津港的出入口，若感知到震度5以上（震度是日本特有的地震度量，7为最高级别——译注）的地震，一道宽40米、高9.3米、重406吨的水门就会自动落下，保护渔港和街区免受海啸侵袭。



从北岸仰望巨大的水门。据称每年两次定期检查时，水门会被关上再打开

正常情况下，View-O立在两岸的支柱上部及其中间通道向公众开放，成为眺望走廊。从离地30米的高处360度眺望四周，游客能够欣赏到沼津港和骏河湾的景致，天晴时富士山仿佛近在眼前。门票（成人100日元，约合4.9元人民币；中小学生50日元，约合2.4元人民币）一天之内不限使用次数。游客可以将车停在INO的停车场，然后从这里走到北岸，游览港口公园和“千本松原”后再沿原路返回，十分方便。

沼津气候温暖且地理位置优越，适合休闲度假。因此，从明治时期开始，这里就建有日本皇室御用的“沼津御用邸”，以及许多政商界要人的别墅，被称为“海边轻井泽”。众所周知，作家井上靖在这里成长，歌人若山牧水长眠于此，北原白秋、太宰治等一众作家都曾为了创作造访过这里。漫步其间，文学碑四处可见，这是一座文学氛围浓郁的海港小城。



位于北岸一侧的眺望走廊。在这里可以看到关于骏河湾、沼津港和View-O的解说板及视频



拍照时不巧富士山被云朵遮住了大半。海岸线上绵延的绿树便是沼津的代表性景点“千本松原”松林



从港口公园延伸至“千本松原”的“文学之路”。图为沿途的“沼津市若山牧水纪念馆”



沼津御用邸纪念公园入口。1893年（明治廿六年），为了当时还是皇太子的大正天皇而建。1970年起，作为公园向大众开放

能够尽情品尝骏河湾海鲜的餐饮街

位于沼津鱼市前面的沼津港餐饮街约有70家店铺。以海鲜餐馆为主，还有出售海产干货和腌制水产品的特产店。

笔者首先去了“沼津港Musubi屋”。据渔港工作人员介绍，这家店“很受当地人欢迎”。基础套餐“生鱼片拼盘套餐”食材新鲜，物美价廉。盘中盛满金枪鱼、甜虾、鲷鱼、扇贝、竹荚鱼等当天店里首推的六七种海鲜，好吃到咂舌！

如果想进一步感受沼津特色，可以点一碗“炸竹荚鱼和清煮小沙丁鱼盖饭”。炸竹荚鱼外酥脆内多汁，再来一大口刚出锅的静冈知名特产小沙丁鱼，真是幸福至极！



（上）生鱼片拼盘套餐（含税1400日元，约合68元人民币）（左下）沼津港Musubi屋的外观（右下）炸竹荚鱼和清煮小沙丁鱼盖饭（含税1100日元，约合54元人民币）（图片：笔者）

位于餐饮街北侧的“港八十三番地”的理念是打造“骏河湾美味城”。这里汇聚了专营寿司店、盐烤海鲜店、海鲜盖饭店，以及因深海鱼汉堡引起热议的“沼津汉堡”等店铺。此外，还有世界首家以深海为特色主题的水族馆“沼津港深海水族馆腔棘鱼博物馆”。在这里，游客可以看到被称为“活化石”的腔棘鱼标本及冷冻腔棘鱼。

港八十三番地众多店铺中，笔者推荐的是“PORTUS”。在这家人气餐馆里，顾客可以吃着用足量的沼津产海鲜烹饪的地道意大利菜，喝着葡萄酒或着啤酒。午饭套餐最低1760日元（含税，约合86元人民币），十分划算，请务必前去品尝一番。



（左上）挂在港八十三番地正中间的灯笼，上面写着“沼津港”三个字（右上）沼津港深海水族馆腔棘鱼博物馆的外观（下）深海鱼汉堡，使用的是炸制的半纹水珍鱼



（上）意大利菜餐厅PORTUS，有“意大利餐大师（Italian Maestro）”之称的石崎幸雄亲自指导并保证餐品质量（左下）奶油意大利扁面，里面有油炸白肉鱼和深海捕捞的东方拟海虾（右下）煎牙鲆（图片：笔者）

竹荚鱼干产量居全国之首

提到沼津，就不能落下这里的知名特产——海产干货，尤其是当地的竹荚鱼干，产量高居全国榜首。据称，江户时代末期渔民制作干货供自家食用，干货耐放，是重要的储备食物。进入大正时代后，当地正式开始生产海产干货。这与沼津周围以富士山为代表的群山密切相关。

众所周知，静冈县气候温暖，日照时间长。沼津又地处富士山、南阿尔卑斯山以及箱根和伊豆的群山环绕之中，从山上吹下来的风比较干燥，因此，这里非常适合制作海产干货。如今，虽然室内烘干设备已经成熟，但工匠们代代传承下来的精湛技术仍然保持着生命力。



在Sasuyo海产市场，顾客可以当场烤制并品尝自己购入的海产干货

制作竹荚鱼干的“五十岚水产”距离渔港不远。店内人员充满自信地表示：“我们采购肉厚脂肥的竹荚鱼，然后用盐、水和风干手法制作出极致的美味。”

五十岚水产的独门盐汁是在骏河湾营养丰富的海洋深层水中，加入澳大利亚鲨鱼湾（世界自然遗产）出产的高品质天日盐（用太阳烘干和风干的方法制作的盐——译注）调制而成。将竹荚鱼用独门盐汁浸透，放入添加木炭堆建的储藏库——炭藏，利用木炭的特性，通过木炭和电产生负离子，用这种“炭藏熟成”的方式制作出高品质的竹荚鱼干。



五十岚水产制作的竹荚鱼干，原料品质和制作方法都很讲究。据称，该公司日均处理数万条鲜活的竹荚鱼（图片：笔者）



正在热情洋溢地讲述干货制作的五十岚崇光总经理（图片：笔者）

如今，日本人的饮食习惯逐渐向西欧靠近，鱼吃得越来越少，海产干货也逐渐从人们的餐桌上消失。由于生活方式改变，大家不仅不会自己在家里切鱼，许多人还认为“鱼有刺，（吃起来）很麻烦”。于是，从两年前开始，五十岚水产开始出售“令和干货”，即去除了鱼头、鱼尾、脊骨的半扇鱼干。这样一来，用平底锅一次可以煎多块，而且厨余垃圾少，味道鲜美，深得好评。人们还认为“令和干货”有助于推动食鱼文化复兴，值得关注。

日本最深海湾骏河湾和日本第一高山富士山共同孕育了沼津港。欢迎大家亲临，感受那里历史悠久且底蕴深厚的食鱼文化。



主打“环保干货”概念的“令和干货”，烹饪简便且厨余垃圾少（图片：笔者）

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图片：除笔者提供图片外，均由nippon.com日本网 编辑部拍摄

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