青森县津轻市高山稻荷神社：千本鸟居，宛如游龙
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效仿龙神宫的千本鸟居
提起“千本鸟居”（“鸟居”是日本神社的一种附属建筑，类似中国的牌坊；“千本”即一千座，虚指数量众多——译注），最为有名的是京都的伏见稻荷大社，深受外国游客的欢迎。近年来，青森县津轻市的高山稻荷神社也受到广泛关注。朱红色的鸟居紧凑地分布在日式庭院的水池间，宛如游龙般蜿蜒排列，深受游客好评。
相传高山稻荷神社的创建者是镰仓时代至室町时代统治津轻地区的豪门望族安藤氏。神社内供奉着保佑五谷丰登、出海平安和生意兴隆的神明，在当地颇受推崇。不过，因为神社位于面朝日本海的七里长滨附近的一处高地上，从JR五所川原站驱车约需30分钟，所以之前来此观光的游客并不多。
2016年，北海道新干线的新青森站至新函馆北斗站区间段正式通车。千本鸟居作为青森县知名景点刊登在日本铁路公司的宣传海报上，从而引起了人们的关注，前来参拜的游客急剧增加。游客将拍摄的图片上传SNS，名声远传海外。
千本鸟居的历史其实只有40年左右。起初，当地农户捐献了几座鸟居，后来越来越多的人表示想捐献鸟居。不过，神社境内分布着水池，鸟居难以笔直排列。因境内建有一座“龙神宫”，所以想到“索性排列成蜿蜒的游龙一般”，于是打造出了呈优美曲线排列的千本鸟居。
神社境内景点众多，狐狸石像数不胜数
千本鸟居的“千本”其实是虚指数量众多。伏见稻荷大社约有800座鸟居，高山稻荷神社如今建有202座鸟居。木质鸟居受损严重，现在正在进行维修，预计2022年秋季完工时，鸟居数量将达近230座。
千本鸟居终点处的高地上设置了眺望台，游客可以俯瞰水池边宛如游龙般蜿蜒攀升的鸟居。附近有一座神明社，旁边立建有许多狐狸石像。狐狸是稻荷神的使者。这些石像和千本鸟居一起带动了人气。
如今，千本鸟居吸引着人们的眼球，而建在高处的拜殿及其前后的“末社”（神社附属的小神社——译注）也充满神圣庄严的气氛。另外，此处还有很多其他景点可供游览，如伫立在三王神社前、造型奇特的山王鸟居，以及祈求良缘或夫妻和睦的命妇社等等，欢迎大家尽情参观。
采访/撰稿/摄影：nippon.com日本网 编辑部
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