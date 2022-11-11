青森县津轻市高山稻荷神社：千本鸟居，宛如游龙

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在高山稻荷神社（青森县津轻市）的日式庭院中，千本鸟居如多米诺骨牌一般，呈一条优美的曲线蜿蜒排列。近年来，这个如梦似幻般的空间在社交媒体（SNS）上颇具人气。那么，它是如何形成的呢？我们将结合神社内部的图片为您娓娓道来。

效仿龙神宫的千本鸟居

提起“千本鸟居”（“鸟居”是日本神社的一种附属建筑，类似中国的牌坊；“千本”即一千座，虚指数量众多——译注），最为有名的是京都的伏见稻荷大社，深受外国游客的欢迎。近年来，青森县津轻市的高山稻荷神社也受到广泛关注。朱红色的鸟居紧凑地分布在日式庭院的水池间，宛如游龙般蜿蜒排列，深受游客好评。



朱红色的千本鸟居蜿蜒曲折，在绿意盎然的庭院中鲜艳夺目

相传高山稻荷神社的创建者是镰仓时代至室町时代统治津轻地区的豪门望族安藤氏。神社内供奉着保佑五谷丰登、出海平安和生意兴隆的神明，在当地颇受推崇。不过，因为神社位于面朝日本海的七里长滨附近的一处高地上，从JR五所川原站驱车约需30分钟，所以之前来此观光的游客并不多。

2016年，北海道新干线的新青森站至新函馆北斗站区间段正式通车。千本鸟居作为青森县知名景点刊登在日本铁路公司的宣传海报上，从而引起了人们的关注，前来参拜的游客急剧增加。游客将拍摄的图片上传SNS，名声远传海外。



矗立在高山稻荷神社入口处的大鸟居。停车场后面的是参集殿



登上通往拜殿的陡峭石阶后，再往里走，便能看见千本鸟居

千本鸟居的历史其实只有40年左右。起初，当地农户捐献了几座鸟居，后来越来越多的人表示想捐献鸟居。不过，神社境内分布着水池，鸟居难以笔直排列。因境内建有一座“龙神宫”，所以想到“索性排列成蜿蜒的游龙一般”，于是打造出了呈优美曲线排列的千本鸟居。



建在千本鸟居起点处的龙神宫



沿地势而上的千本鸟居。穿行在鸟居中放眼望去，莲花池的景色格外优美



在水池对岸眺望千本鸟居，景象也很迷人

神社境内景点众多，狐狸石像数不胜数

千本鸟居的“千本”其实是虚指数量众多。伏见稻荷大社约有800座鸟居，高山稻荷神社如今建有202座鸟居。木质鸟居受损严重，现在正在进行维修，预计2022年秋季完工时，鸟居数量将达近230座。

千本鸟居终点处的高地上设置了眺望台，游客可以俯瞰水池边宛如游龙般蜿蜒攀升的鸟居。附近有一座神明社，旁边立建有许多狐狸石像。狐狸是稻荷神的使者。这些石像和千本鸟居一起带动了人气。



摄于千本鸟居终点附近。因靠近大海，冬季多雪，所以木质鸟居容易受损，现正改换成聚氯乙烯树脂材料



眺望台设在高处，可轻松拍摄千本鸟居



眺望台附近有一排古老的狐狸石像，表情各异。醉心欣赏间，浑然忘我

如今，千本鸟居吸引着人们的眼球，而建在高处的拜殿及其前后的“末社”（神社附属的小神社——译注）也充满神圣庄严的气氛。另外，此处还有很多其他景点可供游览，如伫立在三王神社前、造型奇特的山王鸟居，以及祈求良缘或夫妻和睦的命妇社等等，欢迎大家尽情参观。



建在高处的拜殿。后面是正殿和三王神社等末社



山王鸟居上方是“破风”，一种东亚传统建筑中正门屋顶的装饰部件，与滋贺县大津市的山王总本社日吉神社的鸟居造型一致。前方尽头处是末社三王神社



建在洗手处旁边的命妇社。可祈求良缘，深受女性游客欢迎

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采访/撰稿/摄影：nippon.com日本网 编辑部

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