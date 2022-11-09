津轻藩佞武多村：巨型灯笼花车，彰显300年悠久历史，展示津轻三味线和传统工艺

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津轻藩佞武多村是一处旅游设施，为游客介绍迎来300年庆典的“弘前佞武多灯笼节”的历史和特点，以及津轻地区的传统表演艺术和工艺品。里面陈列着实物大小的灯笼花车，还有“佞武多调”（灯笼花车巡游时的配乐——译注）和津轻三味线的表演，看点多多，值得一去。

佞武多灯笼节（佞武多，日语发音为“Nebuta”“Neputa”，意为“睡魔”——译注）是青森夏季的一道风景线。这是一个盛大的节日，在笛声、鼓声和振奋人心的吆喝声中，人们拉着绘有武士图案的灯笼花车缓步前行。论知名度，青森市的“青森睡魔灯笼节”首屈一指，但历史最为悠久的当属津轻藩城下町每年举办的“弘前睡魔灯笼节”。据传，江户时代连藩主也亲临观礼，从最早见于文献记载的1722年算起，2022年夏天正好迎来300周年庆典。

津轻藩佞武多村位于弘前市龟甲町，以高达10米的灯笼花车展示为亮点，让游客感受弘前睡魔灯笼的魅力。在这座体验型设施内，大家可以欣赏津轻三味线现场演奏，参观传统工艺品制作的场景。



津轻藩佞武多村除收费参观区外，还设有土特产品齐全的小卖部、日本农协的直销店及乡土风味菜餐厅



展品的亮点为实物大小的灯笼花车，游客可环绕一周观看

“Neputa”和“Nebuta”的区别

参观区的起点是“弘前佞武多馆”。工作人员首先介绍弘前睡魔灯笼的历史和特点，用笛子和太鼓演奏“节庆调”乐曲。

“Neputa”或“Nebuta”起源于东北地区风靡一时的“眠流”，为七夕“灯笼流”（放河灯——译注）的变形。对农户而言，夏季正值农忙时节，为了赶走妨碍劳作的睡魔，人们把灯笼或小竹枝放入河海中，任其随波漂走。青森县位于本州最北端，夏季短暂，这个节日尤为重要。时至今日，青森各地的庆典活动依然保留着当地的地方特色。

睡魔节的名字由表示困意的“Nemuta”一词音变而来。一般认为，在城下町弘前和五所川原等内陆地区，发音变成了轻柔的“Neputa”，青森市等沿海地区则受气势十足的渔民语言的影响，中间的辅音浊化，读作“Nebuta”。



弘前佞武多馆入口



工作人员随时插入“佞武多调”的演奏，轻松愉快地介绍弘前睡魔灯笼节的历史和特点

独具地区特色的灯笼花车

睡魔节的“主角”灯笼花车也因地区不同而形状各异。最早的灯笼是四方形的，造型简朴，后来逐渐大型化，江户时代后期出现了人偶形睡魔灯笼（人偶灯笼、组合灯笼），从明治中期起，扇形睡魔灯笼逐渐多起来。如今，弘前睡魔灯笼是扇形，青森是宽大的人偶形，五所川原则是细高的“立佞武多”，各城市睡魔灯笼的特点已广为人知。

弘前扇形灯笼的结构是，一拉绳子正反面就会旋转。正面的“镜绘”选用中国的《三国演义》、《水浒传》或日本战国武将的传说等题材，栩栩如生。背面的画风则截然不同，画面正中间绘有美人回眸图，给人以静美的印象。



古典睡魔灯笼展。从江户初期起，灯笼形态的变迁一目了然



正在旋转的扇形睡魔灯笼。背面的美女图选择的也是与镜绘题材相关的人物



弘前睡魔灯笼偶尔可见人偶形灯笼。台座上的文字“云汉”意为“银河”，隐约可见七夕节的影子

后来，弘前灯笼中扇形占了大半，其主要原因在于时间和费用。青森睡魔灯笼花车都有人赞助，每年每辆花车耗资约2000万日元。由专职制作睡魔灯笼花车的“佞武多师”操刀设计，从搭建骨架算起，耗时3个月才能完成。

与青森不同，弘前是以旧时的町会和团体为单位参加活动的。扇形木架能重复使用，节省了时间和费用。因此，“佞武多绘师”大都有自己的本职工作，更好地保留了地区节庆活动的浓郁风情。



陈列的灯笼可以看到内部。骨架用的是津轻特产罗汉柏



扇形睡魔灯笼的骨架模型



佞武多绘师的介绍。简介里写着各自的本职工作，非常有趣

吆喝声“呀——呀嘟——”和金鱼睡魔灯笼的由来

离开弘前佞武多馆，沿着参观路线前行，就到了“Ya-ya堂”。这里陈列着珍贵的资料，也有现场演示制作金鱼灯笼的专区。

青森灯笼节的吆喝声是“啦瑟啦——”，弘前灯笼节则是“呀——呀嘟——”。一说是从古代佞武多歌的“咿呀咿呀咿呀哟”变化而来，也有说法认为其来源是吵架时的怒喝声“呀——！呀！”。五所川原的“呀特嘛嘞”意思是“干掉他”，看来人们在睡魔灯笼节中容易肝火旺盛。威吓其他灯笼花车的“怒喝声说”似乎很有说服力。

金鱼灯笼仿照津轻藩主悉心培育的金鱼“津轻锦”制作而成。当时人们似乎还期待它能成为支撑藩国财政的商品，可惜繁育受挫，该品种在江户时代就绝迹了。藩主喜爱的金鱼化身为灯笼保留下来，节日里，孩子们提着金鱼灯笼四处游逛。



Ya-ya堂里陈列着珍贵的文献和睡魔灯笼的草图等展品。右侧为金鱼灯笼的现场制作专区



当地高中生制作的睡魔灯笼巡游队列模型



深受儿童喜爱的金鱼灯笼。还衍生出很多其他类型，如以十二生肖为主题的灯笼

弘扬传统工艺和津轻三味线等当地文化

游客在这里还能近距离欣赏传统工艺和津轻三味线的演奏。在津轻藏工房“Takumi”，可观看工匠进行“津轻涂”“津轻烧”及“小巾刺绣”的场景，还能亲手体验制作过程。

里面的山弦堂陈列着津轻三味线的资料。津轻藩佞武多村每天进行现场演奏，演奏者都是一流高手，不开麦的音色动人心弦。



在津轻藏工房“Takumi”也可购买精美的传统工艺品



“津轻涂”的工作场景。刷漆后抛光，让纹样慢慢浮现。工匠会对游客的问题进行解答



津轻三味线现场演奏。演奏者山田里千美蝉联两届津轻三味线全国大赛女性奖项冠军

参观区的最后一站是日式庭院扬龟园。土特产荟萃的小卖部和直销店，以及可品尝灶烧米饭和乡土风味菜餐厅旨米屋都很受欢迎。除了弘前睡魔灯笼，津轻藩佞武多村还能让我们深刻理解津轻地区的文化，是青森旅行不可不去的一处景点。



扬龟园是津轻独有的大石武学流庭院，国家注册纪念物



庭院内的茶室扬龟庵，弘前市指定文化遗产

津轻藩佞武多村

地址： 青森县弘前市龟甲町61

青森县弘前市龟甲町61 营业时间： 上午9点到下午5点（闭馆时间为下午5点半）

上午9点到下午5点（闭馆时间为下午5点半） 闭馆日： 全年无休

全年无休 门票： 成人550日元，中学生350日元，小学生220日元，儿童（3岁以上）110日元

成人550日元，中学生350日元，小学生220日元，儿童（3岁以上）110日元 交通： JR弘前站下车，乘坐弘南巴士“Tamenobu号”15分钟，在津轻藩佞武多村下车即到

JR弘前站下车，乘坐弘南巴士“Tamenobu号”15分钟，在津轻藩佞武多村下车即到 谷歌地图

采访/撰稿/摄影：nippon.com 日本网 编辑部

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