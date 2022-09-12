日本最长的木结构三拱桥“鹤舞桥”：倒立的津轻富士，青森的新景点

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飞架在津轻富士见湖上的“鹤舞桥”（青森县鹤田町），是一座全长300m的木结构三拱桥。2016年在JR东日本铁路公司的电视广告中亮相后，与岩木山交织而成的美景引发了人们的关注，由此成为津轻地区的热门旅游景点。

仙鹤展翅高飞般优美的姿态

“鹤舞桥”由3座长约100m的拱桥相连而成，连接处的2座亭子象征鹤头，整座桥犹如一对比翼齐飞的仙鹤。



从西侧防洪堤看鹤舞桥。左侧较大的亭子表现的是雄鹤，右侧为雌鹤



南侧的亭子。在巨大的屋檐下，可悠闲地眺望远方美景

青森特产的罗汉柏木材，为优雅的拱桥更添了一份暖意。桥墩直径有30cm，使用了3000根圆木和3000张板材；而且，桥长300m，宽3m，可谓无“3”不欢，建筑成三联拱桥，平添吉祥，作为能量点人气越来越旺。

鹤舞桥是日本最长的木结构三拱桥，需要5分钟左右才能走到对岸。日语里“长生”和“长木”同音，都念“nagaiki”，取其谐音，还有人远道而来，讨个“走过长木桥就能长生不老”的好彩头。



桥畔也使用大量木材。鹤比翼双飞的桥形，还吸引了祈求良缘和夫妻恩爱的游客前来打卡



从亭子中望去，可以清楚地看到桥体结构运用了日本传统的建造技术

因JR电视广告而走红

青森县最高峰岩木山（海拔1625m）山麓在津轻平原上缓缓地伸展开去，形似富士山，被当地人亲切地称为“津轻富士”。据传1660年弘前藩第4代藩主津轻信政为开垦新的稻田，在这里建筑起堤坝，以作灌溉蓄水池之用。它就是今天人们看到的鹤舞桥下的津轻富士见湖之前身。

1994年落成的鹤舞桥，因2016年JR东日本铁路公司播出“成年人的假日俱乐部”电视广告而一跃成名。缓缓走在鹤舞桥上的著名女演员吉永小百合忽然止步，将视线投向水平如镜的湖面，映照出倒立的津轻富士，美丽无比。之后，游客开始从全国各地涌来，争相一睹这座籍籍无名之桥。



从北岸望去，桥后耸立着岩木山。可惜拍摄当天有风，山顶也被云遮住了



从北岸的桥头看岩木山



从北侧亭子看风景。津轻富士见湖的正式名称为“廻堰大溜池”，北侧的亭子里设置有记载了其历史和传说的介绍牌

去鹤舞桥，通常是从富士见湖公园停车场走过去。开设在第一停车场旁的旅游设施“这里不也有嘛”里，鹤田町名产土特产应有尽有；对岸还有丹顶鹤自然公园，周边景点也值得走走看看。



从富士见湖公园第一停车场附近看鹤舞桥



摆成三拱桥造型的“鹤舞桥咖喱”是“这里不也有嘛”内的咖啡厅“Monkey”的人气菜品

鹤舞桥

地址： 青森县北津轻郡鹤田町廻堰字大泽

青森县北津轻郡鹤田町廻堰字大泽 门票： 免费

免费 交通： 从JR五能线“陆奥鹤田”站驾车，约15分钟可达

从JR五能线“陆奥鹤田”站驾车，约15分钟可达 谷歌地图

采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部

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