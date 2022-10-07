一张美食地图，带你遍尝苹果之乡弘前的苹果派

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在苹果产量居日本第一的青森县弘前市，以年轻女性为主，越来越多的游客开始享受按图索骥遍尝苹果派的乐趣。她们手里拿的是《弘前苹果派导游地图》，里面介绍了每个店家独特的制作方法和口味。本文为读者介绍这份地图幕后的故事，并呈上特色十足的苹果派。

地图让弘前的苹果派广为人知

2021年，青森县的苹果产量高达41.6万吨，占日本苹果产量的六成以上。炎热气候是苹果的大敌，而在夏天凉爽、一到秋天会急剧降温的本州最北端，苹果在生长过程中不仅水分充足，还能蓄积甜度和适当的酸度。按市町村的采收量计算，弘前市独占鳌头。

弘前市曾经是津轻藩的城下町（以城堡为中心建立起来的城市——译注），在市区游览的时候，经常会看到写有“苹果之乡的苹果派”的店头广告和旗帜。苹果派是用当地名产制作的甜点，这样宣传也是很自然的事，不过不仅蛋糕店和咖啡馆，连老字号日式点心店也摆着苹果派。



1905年创办的日式点心店“果子司Mishima”（弘前市和德町39）。店前的长条旗上写着“苹果之乡的苹果派”



铜锣烧的旁边摆着苹果派。商品名“派馒”独具日式点心店特色，据说已经销售近50年了



派馒使用的是100%红玉苹果自制果酱。甜度适度，外皮松软轻薄，在访日游客中人气也很高

无论是在蛋糕展示柜前驻足观看的人，还是在饮食店查看菜单的人，他们手里都拿着一份《弘前苹果派导游地图》，大红的封面十分惹人喜爱。

这是车站和游客咨询中心等地免费散发的宣传册，上面登载着用青森县出产的苹果制作并在市内销售的43种苹果派。地图中介绍了各种苹果派的口味、特点和独特的制作方法等内容。自2010年发行以来，尤其受到年轻女性的好评，探寻苹果派之所以成为弘前旅游的热点之一，这份地图起到了重要的推动作用。



弘前观光民俗协会发行的《弘前苹果派导游地图》。最新版是2022年2月发行的第15版

被“熟视无睹”的城市魅力

我们拜访了制作导游地图的弘前市立观光馆，野村Izumi女士接待了我们。她是负责修订登载内容以及为相关产品做企划的旅游接待员。

野村介绍说：“越来越多的人向我们提出‘苹果派在哪里能吃到啊？’‘我想挨个儿转转好吃的店’，于是10多年前工作人员决定好好调查一番，这就是我们制作苹果派地图的契机”。



发布旅游信息的基地——弘前市立观光馆



在宣传苹果派的展览前，手拿导游地图的野村女士

从西式点心店、咖啡店到面包店和日式点心店，工作人员逐家打电话询问，结果发现经营苹果派的店家数量远远超出了他们的想象。还有一家日式点心店表示：“我们几十年前就开始制作了啊！你们竟然不知道吗？！”

在国内苹果产量第一的弘前市，一到秋天人们就会收到亲朋好友转赠给自己的苹果，多得几乎吃不完。很多家庭会用剩余的苹果制作苹果派，或者制成果酱，人们很少想到花钱买苹果吃。

咨询中心的工作人员也不例外，他们也一直没注意到，只有弘前才有的特色苹果派精品越来越多，连日式点心店和仙贝店也都在制作苹果派。这可真是所谓“当局者迷”。



Angelique收到的游客咨询尤其多（弘前市野田1-3-16）



Angelique的苹果派。焦糖化的芳香派皮上，涂上特制的果酱，再放上切成片的苹果，拍照晒在Instagram上也非常漂亮



美味诱人的蛋糕摆满了展示柜，右上方是苹果派

相关产品也不断亮相，人气遍及全国

苹果本身是受采摘季节限制的，但苹果派作为旅游的热点，一整年都能进行推介。于是，工作人员立即分头去转销售店，将带回来的苹果派集中起来召开试吃会。

他们将苹果派口味的特点以及外形都写在纸上，再围绕原料和各店独特的制作方式等内容对生产方进行采访，就信息登载一事征得他们的同意。于是，罗列了34种苹果派的第一版地图宣告完成。

充满弘前特色的独特导游地图立刻引发了热议。当时正在从事别的工作的野村女士也立刻到游客咨询中心去领地图。她笑道：“我自己也不知道有这么多的店都在做苹果派。地图设计得也非常精美，所以我反复看了很多遍，到底还是按图索骥去转了一圈。”



还有英文版地图《Hirosaki Apple Pie Guide Map》

地图每更新一版，电视节目和女性杂志就会进行报道，同时也会诞生很多衍生商品，比如与封面设计相同的透明文件夹、记载了吃苹果派的感想和回忆的日志本等。除了英文版地图，还发行了配套宣传册《弘前法式苹果挞导游地图》。2021年春天，甚至还出版了由弘前观光民俗协会主编的《弘前苹果派食谱BOOK》（PARCO出版）。

通过这样坚持不懈的努力，“苹果之乡的苹果派”在全国打开了知名度。果子司Mishima的店主也表达了感激之情，“游客咨询中心的工作人员不停奔波，掀起了这个热潮。真心感谢他们”。据说苹果生产商也都欢欣鼓舞。



（上）透明文件夹和日志本可以在观光馆的咨询柜台等处买到；（左下）《弘前法式苹果挞导游地图》；（右下）《弘前苹果派食谱BOOK》



野村甚至还会去市外吃苹果派，这是她常用的日志本。平时的努力都在导游地图上反映出来，得到了游客的信赖

可品尝多种苹果派的咖啡馆

虽然记者很想拿着地图找找自己喜欢的店，怎奈在青森的采访计划已经排得满满的，野村女士告诉记者，“去大正浪漫咖啡馆的话，一次可以品尝很多种苹果派呢”。

大正浪漫咖啡馆设在人气景点藤田纪念庭园的别墅洋房内。采访那天，店里备齐了9种苹果派，分别来自弘前最早销售苹果派的老字号日式点心店双味庵、使用自己农园培育的红玉苹果制作苹果派的Tamura Farm等店。



藤田纪念庭园的洋房（弘前市上白银町8-1）。大正浪漫咖啡馆利用了一层的大厅和阳光房



双味庵从50多年前就开始制作苹果派了。使用了减少农药用量的苹果，口味清淡柔和



这里还提供茶室Eau Clair的苹果派。毫不吝啬地码上大大的富士苹果切片，烤制出果实感满满的一款精品

大正浪漫咖啡馆收银台旁边的柜台上还销售外卖的苹果派。如果在堂食和外卖的组合上下功夫琢磨，则可以尝试制作更多的种类。

车站的小卖店和礼品店销售的苹果派种类也是丰富多彩，因此回到自己家里也能享受弘前的美味。



大正浪漫咖啡馆销售的外卖苹果派共有5种



很多店售卖Tamura Farm的苹果派，用自家农园收获的红玉苹果制作而成。从苹果派的酥皮间可以看到漂亮的果肉



Kasai制果制作的苹果派“苹果街道”，作为特产已销售30多年。在观光馆内的小卖店“樱房”等处可以买到

采访结束后回去的路上，记者还顺路去了与观光馆同在追手门广场内的旧东奥义塾外籍教师馆。

青森县人初次接触西洋苹果是1875年（明治8年）的事情。据说当时在这栋建筑中生活的美国教师John Ing在圣诞节将苹果分给了自己的学生们。

一楼的咖啡馆“Salon de café Ange”售卖的苹果派使用了弘前本地的苹果品种“荣黄雅”，松脆的派皮颇受好评。记者一边尽情品尝美味，一边浮想联翩：这个区域里有着与青森苹果的由来有关的建筑，弘前苹果派的魅力在这里发扬光大，这真是一种不可思议的缘分。



东奥义塾的前身是弘前藩校。“旧东奥义塾外国教师馆”用作从国外招募来的教师的住所



Salon de café Ange的苹果派，上面点缀着坚果和葡萄干

弘前市立观光馆

采访/撰稿/摄影：nippon.com日本网 编辑部

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