世界文化遗产三内丸山遗迹，重新定义绳文时代

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2021年7月，联合国教科文组织将“北海道东北偏北绳文遗迹群”列入世界文化遗产名录。遗迹群中，最具代表性的是位于青森市的大型村落遗迹——三内丸山遗迹。本文将为您介绍留有绳文时代余韵的遗迹风景、出土文物，以及附属设施绳文时游馆。

正式启动调查30年后入选世界文化遗产

依据日本特有的时代划分方式，绳文时代是从公元前13000年到稻耕文化普及的弥生时代（公元前3世纪至公元3世纪）为止，长达一万多年。当时，在世界其他地区，人们已开始过上了定居生活，从事农耕、畜牧等。而在日本，人们以狩猎、采集、捕鱼为主，聚居在村落里。人们使用陶器和弓箭，相距较远的村落之间通过交易、祭祀、礼仪，形成了同一个精神世界。

2021年7月，展现日本固有文化的村落遗迹和群葬墓地“北海道东北偏北绳文遗迹群”入选联合国教科文组织世界文化遗产名录。遗迹群由17处遗迹组成，其中最为知名的是青森市三内丸山遗迹（青森市大字三内字丸山）。该遗迹位于冲馆川沿岸的高地上，占地面积达42公顷，是一处大型村落遗迹。据推测，在距今约5900年至4200年前，人们在此处过着定居生活。



从高处拍摄广阔的三内丸山遗迹。村落的主干道宽达12米



三内丸山遗迹标志性的大型立柱建筑（左）和大型竖穴式建筑（右）

如今，在复原了竖穴式住宅和大型立柱建筑的遗迹上，建起了绳文时游馆。绳文时游馆里有供文物展示的三丸博物馆，有对出土陶器进行黏合、修复的修复室，还有商店、餐厅等。三内丸山遗迹交通方便，位于青森站西南约3公里处，现已成为青森县的代表性景点。不过，正式的挖掘调查工作始于1992年，历史尚短。

而且，当时县政府还计划待调查结束后，在遗迹上建造一座县营棒球场。



三内丸山遗迹的入口。上图中，入口右后方是绳文时游馆



绳文时游馆内展出的遗迹全景立体模型。穿过右后方的“时游隧道”，大片遗迹便映入眼帘

众多发现重新定义绳文文化

人们很早便已知晓这片土地上存有遗迹。江户时代初期的《永禄日记（馆野越本）》中记载：“在三内村，出土了大大小小的陶器和土偶。”然而，这里从未引起重视，20世纪末，还被纳入青森县综合运动公园扩建项目。

在挖掘调查中被发现的遗构和出土文物颠覆了人们此前对绳文的认识。原来，绳文人不只是过着被气候、狩猎等自然环境因素左右的生活。人们在遗迹中发现了他们栽种栗子、酿造果酒的痕迹，还有鲷鱼、鰤鱼、青花鱼等的鱼骨。由此可见，绳文人充分利用大自然的馈赠，已经过上了定居的生活。



在三丸博物馆内，真人大小的人偶等重现了绳文时代的生活



“北谷”曾是绳文人的垃圾场。这是一处含水量丰富的低湿地，因此物品不易被氧化，至今仍残留着漆器等木制品，树木的果实，动物、鱼等的骨头等等



经年累月堆积起来的生活废弃物。先后挖出的陶器和石器等是按年代顺序分布的

竖穴式住宅遗迹约650栋，其中有长32米、宽9.8米的大型竖穴式建筑。对此，有观点认为，同一时期一起居住于此的最多有近500人。村落的主干道宽达12米，长逾420米。研究人员认为这条主干道一直延伸至海边。路两侧的墓地中，还出土了箭簇、垂饰等陪葬品。

出土文物中包括产自北海道、佐渡的黑曜石，新潟县糸鱼川的翡翠，岩手县久慈的琥珀，等等。由此可见，当时这里的人交易对象的范围很广。



复原后的竖穴式建筑。室内中央设有火炉



在村落中央附近发现的大型竖穴式建筑物遗迹。据推测，这是一处集会或共同作业的场所



游客可以一窥立柱建筑（复原品）的内部



从解说展板可以看出，这里出土的文物原产地分布极广

调查最大的发现是6个直径2米、深2米的柱坑。柱坑以4.2米的间隔整齐排列，每排3个，共2排。这表明当时的人们已掌握了测量技术。

柱坑中还残留着栗树木柱的一部分，直径约1米。这些木柱的四周和底部做了烧焦的防腐处理，因此得以残存至今。关于这座大型立柱建筑原本是什么，众说纷纭，有人认为“是一处高达20米的祭祀场所”。可以肯定的是，当时的人们已具备高水准的建筑技术。



大型立柱建筑遗迹被保存于一座半圆形屋顶的建筑内。此处地下水充沛，这也是栗树木柱得以留存至今的一个原因



复原后的大型立柱建筑和保存着柱坑的半圆形屋顶建筑

1994年7月，各媒体纷纷报道大型立柱建筑遗迹被发现一事，瞬间激起了日本全国民众对绳文文化的关注。仅仅过了一个月，时任青森县知事北村正哉便当机立断，决定中止棒球场建设项目，对遗迹进行保护并加以有效利用。

2000年，三内丸山遗迹成为日本国家特别历史遗迹。三年后，这里出土的约2000件文物成为重要文化财产。这为该遗迹最终入选世界文化遗产名录提供了巨大助力。



在三丸博物馆的“绳文人的内心”主题展区，陈列着许多重要文化财产



这是三内丸山遗迹的出土文物中，尤为知名的大型板状土偶（重要文化财产）

大型遗迹让绳文余韵长留

如果想提高游览这一大片遗迹的效率，可以参加免费的参观团。参观时间约为一小时，导游志愿者会向游客详细解说绳文时代的生活和挖掘调查时的情况等。

导游介绍说，有的游客觉得“居然想在如此珍贵的遗迹上建造棒球场，真是暴殄天物！”。其实，公园扩建计划亦功不可没。通常，遗迹调查的挖掘面积较小，难以掌握全貌，而且费时。正因为此处曾计划建设棒球场，面积大，所以才能在短时间内发现如此大型的村落遗迹和众多文物。

目前，三内丸山遗迹的挖掘调查仍在进行之中。导游志愿者在参观结束前说道：“就在我担任导游以来，新的发现依然接连不断。这片遗迹让绳文余韵长留，请大家一定再来参观。”



有的导游志愿者参加过挖掘作业，因此会在讲解中穿插介绍一些珍贵的逸闻趣事



大型立柱建筑内部。导游志愿者妙语生花，让人仿佛穿越时空，回到了绳文时代

参观完遗迹后，您可以去逛一逛绳文时游馆。三丸博物馆展出约1700件珍贵出土文物，包括陶器、土偶、石器等500件重要文化财产。在还原绳文人生活的展区，精心设计的展板，真人大小的人偶，连儿童都能轻松理解。

修复室采用玻璃墙设计，游客可以旁观出土文物的修复过程。就在修复室所在的方位，还有一面高6米的“绳文Big Wall”，上面嵌有5120块陶器碎片，颇为壮观。



部分展品前有二维码。用智能手机读取即可观看解说视频



摆满珍贵出土文物的陶器展台



经过精心摆放的刀形石器和石针等



修复室的玻璃墙上挂着展板，上面介绍了挖掘工作的步骤。上图左侧，工作人员正在进行出土文物的修复作业



魄力十足的“绳文Big Wall”，位于修复室和地下收藏库之间的楼梯井

无论是制作小型土偶和勾玉的手工体验坊，还是绳文时代相关商品琳琅满目的博物馆商店，都能给游客留下美好的回忆。在“五千年之星”餐厅，用绳文人或许吃过的栗子、橡子、古代米（从古至今一直种植的大米品种——译注）等烹制的菜品深受好评。

如果想进一步感受绳文余韵，可以驱车20分钟左右前往小牧野遗迹。在那里，您可以望着三内丸山遗迹没有的环状石阵，畅想当时人们的生活和文化。



博物馆商店里出售各种T恤、小物件、文具等三内丸山遗迹原创纪念品，还有土偶、勾玉的手工艺体验包



左侧是由栗子、橡子、山药制作而成的“绳文乌冬面”，右侧是用古代米（红米）搭配栗子、扇贝、山菜等煮成的“绳文古饭团”



入选世界文化遗产名录的小牧野遗迹（青森市大字野泽字小牧野）就位于青森机场不远处

三内丸山遗迹

地址： 青森县青森市三内字丸山305

青森县青森市三内字丸山305 开放时间： 上午9点-下午5点。※黄金周及6月1日-9月30日，开馆时间延至下午6点

上午9点-下午5点。※黄金周及6月1日-9月30日，开馆时间延至下午6点 休息日： 每月第四个星期一，12月30日-1月1日

每月第四个星期一，12月30日-1月1日 门票： 成人410日元，大学生和高中生200日元，中学生及以下免费

成人410日元，大学生和高中生200日元，中学生及以下免费 交通： 从JR青森站搭乘开往三内丸山遗迹的市营巴士，约30分钟抵达；从JR新青森站出发，徒步30分钟，或搭乘区间班车“Nebutan号”，约15分钟抵达

从JR青森站搭乘开往三内丸山遗迹的市营巴士，约30分钟抵达；从JR新青森站出发，徒步30分钟，或搭乘区间班车“Nebutan号”，约15分钟抵达 谷歌地图

采访/摄影/撰文：nippon.com日本网 编辑部

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