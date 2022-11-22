横滨三溪园：洋溢古都风情，实业家原三溪倾情打造

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三溪园是横滨市民日常休憩的场所，为国家指定的名胜景区。园内的池塘周围，地势高低起伏、错落有致，散布着从京都、镰仓等地迁移至此的古建筑。本文将为您介绍这座知名庭园的看点和历史，其中包括代表建筑三重塔和刚结束大规模维修的临春阁等。

三溪园位于横滨市中区本牧三之谷，是日本国家级名胜。这座日本庭园占地广阔，达17.5万平米。园内地势自然起伏，四季鲜花盛开，池塘和小溪周围坐落着17座历史建筑，其中10座是国家重要文化财产。从幕府末期开始，横滨就作为通商口岸城市而繁荣，深受西方文化影响。因此，能够体验到日本传统美的三溪园，在横滨实属难得。2022年三溪园迎来了建园一百周年，国家级重要文化财产临春阁也已修复完毕。大家不妨找机会前往闲游漫步，领略一番素有“西有桂离宫，东有三溪园”之盛誉的三溪园美景。



从大池畔眺望耸立在高处的三重塔（国家级重要文化财产）。三重塔原建于京都府木津川市的灯明寺内，如今是三溪园的标志性建筑，也是园内最古老的建筑



原三溪是三溪园的创设者。他的私人庭园被称为内苑，对公众开放的是外苑。内苑的中心建筑临春阁，据传曾经是纪州德川家的别墅



从临春阁第二屋（临春阁由第一屋、第二屋、第三屋组成——译注）“浪华间”看到的上座“住之江间”。狩野派的绘画、雕花格窗等珍贵艺术品随处可见

生前就已对外开放私宅庭园

明治后期至昭和初期，实业家原富太郎以生丝贸易发家。三溪是他的别号。

江户时代落下帷幕的1868年，原富太郎出生于岐阜县一户姓青木的村长家。他自幼聪慧，喜欢绘画、汉学和文学。到东京后，原富太郎入读东京专门学校（今早稻田大学），并在迹见学校（今迹见学园）担任助教。之后，他与自己的学生原屋寿结为连理，成为横滨富商原家的上门女婿。



三溪纪念馆，展出和创立者相关的美术品、资料、临春阁内的狩野派隔扇画等。右侧是原三溪的肖像照

原富太郎继承家业后，将个体商店发展成公司组织，推动缫丝业的现代化，并通过生丝出口积累了巨额财富。最广为人知的是，他收购了富冈缫丝厂并经营了一段时间。明治初期，原富太郎的养祖父原善三郎购入三溪园的土地。1902年，原富太郎在这里建造了主宅，并开始收集历史建筑，为造园作准备。就是在那时，他根据“三之谷”这个地名，给自己取号“三溪”。

三溪园的独特之处，在于它是以对外开放为前提建造的。虽然政商界人士的宅邸很多都会在本人去世后作为公园或庭园对外开放，但三溪园从1906年，即造园开工后不久，就将除私人庭园以外的区域（今外苑）对大众免费开放，成为了市民休憩的好去处。以梅花和樱花为代表，一年四季，草长青，花常开，吸引着络绎不绝的游人。之后栽种绿化和建筑物迁移得到不断推进，三溪园终于在1922年正式完工。



外苑的莲池深处，是三溪最初建造的原家主宅鹤翔阁（复原建筑，横滨市指定有形文化遗产）



1922年，原三溪将最后一座建筑听秋阁迁移至此。据称这座楼阁建筑原本建在京都二条城，与德川家光和春日局有过一段因缘，现为国家重要文化遗产

艺术作品众多的著名庭园

三溪园的标志性建筑三重塔位于外苑的一处高地。据称它最初于1457年建在京都灯明寺内，是三溪园中最古老的一座建筑。1914年，三重塔被迁移至此后，为了凸显其景观价值而开始了私家庭园的建造工程。

据传，临春阁原是纪州德川家的别墅“岩出御殿”，原三溪为了让其与庭园协调融合，在屋顶形状和房屋配置上做了改动，对各房屋能看到的景观都做了精心设计，从屋内望去，三重塔、亭桥等美轮美奂。



临春阁第三屋“次间”外的景观。三溪园的代表建筑三重塔，与池塘、花草相得益彰



从“浪华间”正面望去，是模仿京都高台寺观月台桥建造的亭桥和从天瑞寺迁移来的寿塔覆堂



位于亭桥东南方的寿塔覆堂（国家级重要文化遗产），最初是1597年由丰臣秀吉在京都大德寺内的天瑞寺里建造的

原家的旧主宅鹤翔阁是三溪园中最早建造的一栋建筑，在当时承担着文化沙龙的角色。据说原三溪在那里毫不吝啬地展示了自己收藏的美术品，并和新露头角的艺术家们相互交流。暂居鹤翔阁期间，横山大观和前田青邨分别创作出了名画《柳荫》和《神輿振》。哲学家和辻哲郎就是从这里出发踏上旅途，完成了自己的名作《古寺巡礼》。

松风阁和三重塔位于同一处高地。首位获得诺贝尔文学奖的亚洲人、印度诗人泰戈尔曾于1916年在这里一住就是两个半月，《飞鸟集》中的部分诗作就诞生于此。原三溪打造的这座著名庭园及其本人的远见卓识，不仅为市民提供了放松身心的好去处，似乎也极大地刺激了艺术家们的创作欲。



登上小山岗，可以近距离欣赏原建于灯明寺的三重塔



松风阁在关东大地震中倒塌，其遗址位于三重塔附近

在茶屋休憩和感受原三溪的美学意识

在三溪园落成的第二年，即1923年的9月1日，关东大地震袭来，三溪园内的部分建筑倒塌，他本人也遭受了损失。尽管如此，原三溪依旧投入私产，为横滨的震后重建竭尽全力。1939年，原三溪在三溪园内的白云邸离世。

二战结束后，1953年原家将三溪园转让给横滨市。翌年，外苑重新对外开放。1958年，整体修复工程结束，内苑也开始对外开放。之后，三溪纪念馆和散步道等陆续整修完善，2007年，被指定为国家级名胜。



原三溪在隐居的白云邸去世（横滨市指定的有形文化遗产）



御门（横滨市指定的有形文化遗产）是内苑的入口，建于江户时代中期，从京都东山的西方寺迁移至此

广阔的三溪园内分布着多间茶屋。游客可以品尝三溪园茶寮的“三景碗”、待春轩的“三溪面”等知名美食，然后在园内闲庭信步。另外，三溪园还有常驻的导游志愿者，为报名申请的游客提供免费服务，详细介绍三溪园的历史和看点。

一位导游志愿者笑着告诉记者：“许多游客都感到被这里朴素又精致的美所治愈。还有人说，原本以为实业家的庭园会有更多的暴发户味道。”深爱艺术，并愿意分享艺术的魅力，原三溪的这种思想，在今天的三溪园中似乎得到了传承。



三溪园茶寮的烤团子很受欢迎。营业时间是上午11点至下午3点半



三景碗，是三碗荞麦面，分别搭配了炸大虾、白萝卜泥、裙带菜，含税1200日元。烤团子一根含税150日元起



三溪园正门。进门后就是接待处，导游志愿者在恭候游客的到来

三溪园

采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部

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