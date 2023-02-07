滨松名点“鳗鱼派”为何成了“晚间零食”？

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“鳗鱼派”是滨松的王牌特产，这里的滨名湖是鳗鱼的产地。将鳗鱼提取物揉入面团的珍奇西点，和广告语“晚间零食”一起火遍了日本全国。我们前往生产工艺开放参观的鳗鱼派工厂，就鳗鱼派的诞生秘史和神秘底味进行了采访。

滨松的鳗鱼派与北海道的“白色恋人”、镰仓的“鸽子酥饼”、京都的“生八桥”同为地方特产糕点的代表。滨松没有什么知名景点，这里的糕点却深受日本民众的喜爱。



鳗鱼派不仅是静冈，更是日本本州中部临太平洋的东海地区的代表性名点

除了“加入鳗鱼提取物的甜点”这一独家卖点，“晚间零食”这句别有深意的广告语也能激起消费者的兴趣。一口咬下去，就知道是酥脆可口的传统酥皮小零食。上市至今60年，基本保持风味不变，是老少咸宜的美味零食。

生产销售商春华堂为了进一步宣传鳗鱼派的魅力，2005年开设了“鳗鱼派工厂”。任何人都能免费参观生产工艺，到咖啡厅品尝用鳗鱼派制作的特制美味甜点。到达工厂后，常驻的礼宾员一边耐心地带领我们参观，一边介绍产品诞生的经过、传统制作方法和受欢迎的秘密。



工作日也有许多家庭和情侣来鳗鱼派工厂参观



礼宾员田京裕也说：“大家有疑问可以随时问。”巨大的鳗鱼派塑像也是人气拍照地

诞生于不太知名的滨松

春华堂的创建要追溯到明治中期，当时在如今的藤枝市经营茶摊，甜纳豆很受欢迎。在滨松开店是东海道线开通的1889年（明治22年）。二战后，第二代社长山崎幸一开始考虑开发一款具有滨松特色的糕点。

现在滨松是著名工业城市，雅马哈、河合乐器制作所、罗兰等日本国内屈指可数的乐器制造商以及铃木汽车的总部都设在这里，本田汽车也诞生于此，但当时在全国的知名度却很低。滨松人出去旅游，向别人介绍自己“我是滨松来的”，对方多半也是一头雾水。要进一步解释说“在滨名湖附近”，对方才有反应：“啊，是那个产鳗鱼的地方吧。”于是，山崎决定着手开发鳗鱼形状的糕点。



因鳗鱼养殖而闻名的滨名湖。图为位于滨名湖南端Ikari浅滩的赤色鸟居



鳗鱼派工厂楼梯扶手。日文中“鳗上り”意为“直线上升”，仅上行的楼梯采用鳗鱼扶手

鳗鱼派的原型模仿的是棕榈树叶形状的法国酥点“蝴蝶酥”。山崎希望制作出的形状能让人联想到鳗鱼，几经试错，才确定为现在的外形。另外，把从鳗鱼头和骨头里提取的精华融入面团中也是一大卖点。



试验品的模型。左边模仿的是烤鳗鱼串，右边则是鳗鱼头的形状。都很易碎，因此未予采用

战略也是将错就错

1961年（昭和36年）鳗鱼派开始在车站小卖部销售，也因物以稀为贵，留下了亮眼的销量纪录。1964年东海道新干线的滨松站开通，1969年东名高速公路全线通车。随着当地企业的发展，越来越多有生意往来的企业的员工到这里出差，鳗鱼派的知名度也一路攀升。

对鳗鱼派的人气起到推波助澜作用的是“晚间零食”这句广告语。担心女性进入社会工作后，一家人聚在一起的时间越来越少，山崎社长表达了自己的愿望：“晚餐后大家能围在一起吃鳗鱼派，享受快乐亲子时光。”



一盒“晚间零食”有助于在送出手信时打开话题



研发者山崎幸一想象中一家人坐在一起享用美味鳗鱼派的场景

另一方面，鳗鱼是众所周知的壮阳食材。滨松作为工业城市发展起来，城市夜生活日渐繁华，于是越来越多的人把“晚间零食”引申解读为“补肾壮阳”，饶有趣味地买来享用。

春华堂干脆将错就错，参考当时走俏市场的补剂“蝮蛇饮”，把包装上象征滨名湖水的蓝色改为以红黑黄为基调的设计。事实上，加入了鳗鱼提取物的鳗鱼派富含维生素A，的确有助于消除疲劳和缓解夏乏。山崎社长表示，此举是对消费者脑补的情节顺水推舟，他说：“零食不只是味道，附加价值也必不可少。”借此机会，鳗鱼派的销量也节节攀升。



当时顺着消费者的臆测将错就错设计的特色海报

娴熟匠人的手艺和滨松风味的秘传酱汁

鳗鱼派工厂的生产几乎沿用了最初的制造工艺。面团原料只有小麦、黄油、水和鳗鱼提取物粉末。据介绍，面团会根据温度和湿度进行微调，由娴熟的匠人把控，每人每天要和大约3.6吨的面。再将面团擀成薄片，撒上白糖，反复叠上9000层之多，才制作出独特的酥脆口感。

烤制工艺已经实现机械化，但工序和以往并无区别。在大约300度的高温下耐心烤制10分钟，最后和烤鳗鱼一样，用毛刷刷上秘传的酱汁。酱汁配料表是企业机密，在150多人工作的鳗鱼派工厂，也只有寥寥5人知晓其配方。



面团加工工艺不对外开放。墙壁上贴有示意图



即使改为机械生产线，秘传酱汁也会仔细涂抹

秘传酱汁唯一公开的成分是少量大蒜。可以去除鳗鱼提取物残留的些许腥臭味，产生醇厚的风味。

据说山崎社长开发这款产品时，从当时刚流行起来的饺子获得了灵感，于是便加入了大蒜。滨松现在和栃木的宇都宫并称为“饺子之城”。融入了本地两大特产美食鳗鱼和饺子元素的鳗鱼派，正可谓“滨松之味”吧。

烤制结束后是人工视检，然后装袋，装卡车。鳗鱼派工厂的产量每天能达到20万片左右。



最后一道工艺是人工手检。形状不合格和碎掉的鳗鱼派会放在“优惠装”里销售



从二楼可参观包装流水线的作业场景

用鳗鱼派制作的甜点佳品也不容错过

招牌产品原味鳗鱼派60年来保持口味如一，同时也有其他衍生风味，如添加杏仁的“坚果鳗鱼派”，加入蜂蜜坚果的小分量“迷你鳗鱼派”。

特别向成年人推荐添加白兰地和夏威夷果的顶级产品“鳗鱼派V.S.O.P.”。广告语是“深夜零食”，也是佐酒佳品。

参观完工厂后，可以品尝用鳗鱼派制作的甜点，小憩片刻。鳗鱼派跟冰激凌、水果搭配起来都相得益彰。如果你喜爱鳗鱼派，一定要找机会来一趟鳗鱼派工厂，在这里可以了解它的制造工艺和历史，品尝特制甜点，你定会被鳗鱼派无尽的魅力深深吸引。



“鳗鱼派V.S.O.P.”，金色包装精美时尚



左边是“鳗鱼派意式冰淇淋”，右边是“鳗鱼派V.S.O.P.红茶圣代”



工厂直销店里同类产品“鳗鱼法式油酥饼”和“银鱼派”也很受欢迎

鳗鱼派工厂

地址： 静冈县滨松市西区大久保町748-51

静冈县滨松市西区大久保町748-51 开放时间： 上午10点到下午5点半（鳗鱼派咖啡厅点餐时间截止到下午5点）

上午10点到下午5点半（鳗鱼派咖啡厅点餐时间截止到下午5点） 休息日： 星期二、星期三

星期二、星期三 门票： 免费

免费 交通： 从东名高速公路滨松西出口开车约15分钟即到。停车场免费

从东名高速公路滨松西出口开车约15分钟即到。停车场免费 谷歌地图

采访/撰稿/摄影：nippon.com 日本网 编辑部

标题图片：鳗鱼派工厂停车场附近的“鳗鱼派卡车”

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