解除避难指令的福岛双叶町：利用巴士或共享单车，游览传承馆和震灾遗迹

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福岛第一核电站事故过去大约11年半之后，福岛县双叶町不久前刚刚解除全町避难指令。本文将介绍东日本大地震与核灾传承馆、产业交流中心、震灾遗迹浪江町立请户小学等可以在JR双叶站乘坐穿梭巴士或骑共享单车游览的场所。

从双叶站乘坐穿梭巴士前往产业交流中心

9月下旬，我们抵达JR常磐线双叶站，站在月台上看到车站西侧正在建设灾害公营住宅。穿过检票口从东口出站，可以看到双叶町政府的新办公大楼。

受到东日本大地震引发的福岛第一核电站事故影响，唯一一个长年来一直处于全町避难状态的福岛县双叶町，在以JR常磐线双叶站为中心的特定复兴再生据点（复兴据点）避难指令，于今年8月30日得到解除。此前迁往Iwaki市分所办公的町政府业务，也从9月5日起回归到当地的新办公大楼。车站西侧的灾害公营住宅目前已建成25户，并从10月1日开始入住。这是本地居民在时隔大约11年半之后重新回到家乡。



新办公大楼的木纹质感让人印象深刻。时隔11年半后双叶町政府重新回归当地办公



车站西侧正在推进灾害公营住宅等新的城建工作

2020年秋，双叶町在海边的中野地区复兴产业据点率先向公众开放了东日本大地震与核灾传承馆和双叶町产业交流中心（F-BICC），来这里参观的许多是前往东北地区旅游并顺访当年地震灾区的民众，以及学生团体游客。他们大多开车或乘坐旅游巴士而来，但其实还可以在双叶站搭乘穿梭巴士，或者利用共享单车前往。

“双叶站前”公交站位于东口的交通环岛，到“传承馆与产业交流中心前”站大约需要6分钟。透过车窗眺望着国道沿线建设景象，欣赏时而映入眼帘的“FUTABA Art District”壁画，转瞬间就到站了。



2020年3月投入运营的双叶站。图片右侧台阶下方可以看到共享单车专用停车位，目前都可正常使用



往返于“双叶站前”和“传承馆与产业交流中心前”之间的穿梭巴士，配合常磐线列车的到站时间运行。单程大人200日元，儿童100日元，还有优惠的往返票



小镇各处的巨大壁画，为这个长期无人居住之地增添了一抹亮色

距离福岛第一核电站，直线距离4公里

巴士司机向我们建议说：“先到产业交流中心楼顶的展望台看看吧”。这是因为虽然传承馆也有视野良好的“海景平台”，但产业交流中心这边的展望台位置更高，南侧还能看到放射性废弃物中转储存设施和福岛第一核电站的烟囱。

目前还在继续开展反应堆报废工作的福岛第一核电站，横跨双叶町和大熊町。未发生氢气爆炸的5号和6号反应堆位于双叶町一侧，位于大熊町一侧发生事故的1到4号反应堆，与产业交流中心之间的直线距离大约是4公里。通过肉眼体会这4公里的距离感后，就能更加真切地理解双叶町所处的状况，以及传承馆内的展示内容。



东京电力福岛复兴总部和参与重建事业的企业以承租者身份入住的产业交流中心。中心内设有可以举办论坛和研讨会的会议室、共享办公区、餐厅等



乘坐图片右侧的电梯可以前往楼顶的展望台



东北方向的沿海地区正在建设福岛县复兴祈愿公园。近处是中野地区村落遗迹，原样保留着受灾房屋



南侧与中转储存设施相邻。山的远方可以看到福岛第一核电站的烟囱

近年来，东北各地相继建成了多个记录地震灾情和传达灾害教训的传承馆。其中，以展示海啸破坏为主的设施较多，而东日本大地震与核灾传承馆的特点，是将双叶町现在仍在承受的综合灾害作为主题，着力展示福岛第一核电站事故情况、清除核污和反应堆报废工作。

这里每天举办四场“震灾讲述人”的演讲活动，可以听到灾民们的真实声音。比如对避难生活的日子里未能充分照顾年迈父母的悔恨、对失去温馨家庭和工作的恐惧、在极度的精神压力下与家人和朋友的疏远等等，通过让一个人近距离地讲述体验和感受，听者可以身临其境地领会地震造成的伤害。传承馆还定期更新展示内容，让游客每次来都会有新的收获。



站在产业交流中心俯视东日本大地震与核灾传承馆。楼顶的甲板部分是“海景平台”



在双叶町参观有关核灾的展示，可以换位思考加深理解



开馆初期没有布置的露天展览。被海啸摧毁的消防车和当年双叶町的核能宣传标语板（复制品）

骑共享单车，前往东北部浪江町方面

产业交流中心也设有共享单车的专用停车位。比如遗留着受灾房屋的中野地区村落遗迹、福岛县复兴祈愿公园建设工地、震灾遗迹浪江町立请户小学等地，骑上单车去走一趟也不错。



产业交流中心的共享单车专用停车位



放入100日元硬币即可开锁的交押金取车模式。还车时100日元会退回，别忘了拿走！



中野地区村落遗迹向大家无声地讲述着海啸的巨大破坏力。图片是该地区唯一进行了重建的中野八幡神社

计划于2025年完工的福岛县复兴祈愿公园，将修建国营“追悼与镇魂之丘”和献花广场。从产业交流中心骑车前往目前唯一可用的临时眺望台，骑车大约需要5分钟。顶层海拔11米，“追悼与镇魂之丘”建成后，顶部高度与之相当。伫立在那里的标示柱上，记录着当年席卷这个地点的海啸高度为16.5米。

再骑5分钟左右，就到了请户小学。地震发生时，校内有82名儿童，得益于老师的迅速判断，大家及时前往附近的大平山避难，创造了无一人遇难的奇迹。一层教室的天花板和墙壁被掀开，露出了钢筋，现在几乎原样保存下来，向人们诉说着海啸的威胁和防灾意识的重要性。遭水淹的二层部分及新建的管理楼，以影像和文图资料展示着地震时浪江町的情况和亲历者的受灾体验谈等内容。



位于福岛县复兴祈愿公园工地内的临时眺望台。旁边还设置了停车场



请户小学的一层完全被海啸吞噬。二层设有展板展示，向人们传述浪江町的受灾情况



被冲入教室的防灾综合操作柜（监控系统装置）和弯曲的钢筋，讲述着海啸的恐怖

就餐和购买土特产也很方便

产业交流中心也很适合就餐和休息。位于一层餐饮区的“PENGUIN”2007年以前一直在双叶站前开店，是县立双叶高中的学生们放学后的乐园。因为入住中心餐饮区的本地餐厅较少，所以他们决定重装上阵，“希望能够吸引更多人为追寻记忆中的味道，回到双叶町来”。据说招牌小吃特制三明治经过了多次改良，但霜淇淋等则完全保留了原来的味道。

Namie炒荞麦面专营店“Sendan亭”也很受欢迎。该店使用像乌冬一般的粗条中华面，加上猪五花和豆芽，用猪油炒制而成，是浪江町的名小吃，在地方美食节大赛“B-1Grand Prix”中还夺得过冠军。餐饮区旁边还设有汇集了滨通地区名优特产的购物中心“Sunplaza Futaba”，在等待穿梭巴士的间隙，还可以去那里享受选购土特产的乐趣。



产业交流中心一层的餐饮区。照片右侧的店铺是“Futaba no Orahoya”，它的份儿饭很受欢迎，中间的店铺是“PENGUIN”，左端是“Sendan亭”



“PENGUIN”的招牌小吃“猪排特制三明治”（含税600日元）、中号炸薯条（含税280日元）和传统口味的霜淇淋（含税300日元）



Namie炒荞麦面（中号，含税650日元）上加一个生鸡蛋的吃法很受欢迎



“Sunplaza Futaba”内海产品、传统工艺品和日本酒等特产琳琅满目

双叶町产业交流中心（F-BICC）

地址： 福岛县双叶郡双叶町大字中野字高田1番地1

福岛县双叶郡双叶町大字中野字高田1番地1 开馆时间： 上午9点-下午6点 ※餐饮区及餐厅的营业时间和休息日因店铺而异，请登录 官网主页查询确认

上午9点-下午6点 ※餐饮区及餐厅的营业时间和休息日因店铺而异，请登录 官网主页查询确认 休馆日： 12月29日-1月3日

12月29日-1月3日 交通： 从JR常磐线双叶站乘坐穿梭巴士6分钟，骑共享单车约10分钟

从JR常磐线双叶站乘坐穿梭巴士6分钟，骑共享单车约10分钟 谷歌地图

采访/专文/摄影：nippon.com（日本网）编辑部

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