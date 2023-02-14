渗透日本市场的挪威鲭鱼：从饱受非难，到大受欢迎

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在日本，最受欢迎的挪威海产当属三文鱼，但其实进口量远大于它的是挪威鲭鱼。虽然起初评价不高，但现在已经呈现出凌驾日本鲭鱼之势。不久前刚刚前往当地采访过的笔者将为大家解说挪威青花鱼的特点和需求扩大的来龙去脉。

挪威鲭鱼的进口量超过三文鱼

世界三大渔场之一、西临北大西洋的挪威是水产出口大国，向世界各地供应三文鱼等各种鱼类海产。日本也从挪威进口大量鱼类，对其依赖度逐年提高。作为回转寿司的常见食材，三文鱼如今受欢迎的程度已经超过了金枪鱼，在超市里看见它的机会也越来越多。

其实，挪威产的另一种鱼在日本的渗透率比三文鱼还高。那就是秋冬季节的时令鱼挪威鲭鱼。挪威海产局（NSC）的资料显示，2021年对日出口挪威鲭鱼5.4万吨，远超三文鱼（3.8万吨）。据称，如果算上在中国和越南等第三国加工后再进入日本的部分，“实际数量接近20万吨，大约相当于日本鲭鱼消费量的一半”。挪威鲭鱼基本上作为份饭、便当的配菜等供人们日常消费食用，单价相对便宜，少有人会在意原产国是哪里。虽然不像作为寿司材料的三文鱼那么引人注意，但它已经成为日本人饮食生活中不可或缺的一部分。



日本大量进口的挪威鲭鱼片（图片：笔者）

起初遭到了市场的排斥

1990年前后，刚刚开始进入日本流通的挪威三文鱼在筑地市场受到冷遇，那段历史广为人知。当时还是泡沫经济时代，高级寿司店生意火爆，人们追捧“国产、天然、生鲜”的所谓“高档活鱼”，对“冷冻、养殖”的三文鱼不屑一顾。而且，由于鲑鱼有寄生虫，生食有风险，所以日本本没有生食鲑鱼的习惯。“就算说是养殖的、可以生吃的三文鱼，人们也不愿意往嘴里送。”正如丰洲鱼市的资深拍卖人所说，那时候三文鱼被视作“邪门歪道”。



挪威三文鱼加工车间的去骨处理环节（图片：笔者）

与三文鱼同一时期开始进入日本的大西洋鲭也是一样的遭遇，一度口碑极差。挪威产大西洋鲭鱼，无论是味道还是外观，都不同于日本国产的白腹鲭和花腹鲭。

当时，鱼市相关人员担心消费者会有抵触情绪，认为“脂肪气味太冲，鱼身的斑纹太显眼，日本人会不习惯的”。某大型超市的原首席采购员回忆说：“在很难采购到国产鲭鱼的时期，也曾考虑过采购挪威鲭鱼，但每次找店铺负责人商量，都被全盘否定了。”



新鲜的挪威鲭鱼即将运往日本。其特点是鱼身带有清晰的条状斑纹（图片：挪威海产局）

日本国产鲭鱼明显个头小、脂肪少

泡沫经济破灭后，每碟100日元（约合人民币5元）的回转寿司热潮兴起，三文鱼随即热销起来。不过，大西洋鲭并没有明显的转折期，当我们意识到的时候，它早已深度渗透到日本人的饮食生活之中了。或许是因为，相较“生吃鲑鱼”这道心理门槛，在盐烤、酱炖等加热烹饪方式的前提下，大西洋鲭更容易被人接受吧。

20世纪八九十年代，日本国产鲭鱼的年渔获量曾创下近百万吨的纪录，渔港总是一派热火朝天装卸鲭鱼的场面。彼时，个大肥美的鲭鱼捕获量大，光靠国产渔获就完全可以满足日本国内的消费需求。后来，鲭鱼卸货量逐渐下滑，势头不再，近年来一直在40万吨左右徘徊。水产相关从业人员齐声抱怨：“个头又小，肉又不肥。适合盐烤的极少。”

而挪威，在严格的资源管理之下，仅秋汛时可在沿海区域集中捕捞，所以大西洋鲭的个头比日本国产鲭鱼大。9月下旬，笔者考察了挪威西部港口城市奥勒松，亲眼见到了大西洋鲭卸货的场景，又是一年大丰收。在水产加工厂内，前来进货的日本采购商带着满意的口吻表示：“日本市场需要的单体500克以上的大鱼占了三成左右，这一比例远高于国产（约占一成）。”



在大西洋海域捕捞大西洋鲭的挪威大型拖网渔船（图片：笔者）

至于过去被诟病脂肪“气味太冲”的问题，相关人士分析称：“初期保鲜技术不成熟，现在挪威已经采用空运鲜鱼的方式，以满足日本这个大客户的需求，于是味道明显变好了。”某加工企业的高管也表示：“日本水产相关人员在提出尖锐意见的同时，也提供了细致的建议，对我们帮助很大。尤其是在鲜度管理方面，我们一直在尽最大的努力不断改善。”

“捕捞后立刻放入零下2度到零度的‘冷却罐’内，保持死后僵硬状态。”据介绍，保持鲜度的工作始于渔船上，“到了加工厂，作业流程效率很高，没有丝毫浪费。由此提升了挪威鲭鱼的品质。”



奥勒松的水产加工车间，工人正在麻利地处理大西洋鲭（图片：笔者）

消费者团体认为，必须考虑挪威鲭鱼和国产鲭鱼共存

如今挪威产大西洋鲭鱼深受日本餐饮行业的信赖。连锁套餐企业“大户屋饭堂”长年畅销的“炭烧鲭鱼套餐”和“酱炖鲭鱼套餐”，主要使用的就是挪威鲭鱼。该公司市场部门工作人员对大西洋鲭表示认可：“个大肥美，鲜度优良，品质均一。”

以关东和关西地区为中心开设了500多家店的“Origin便当”，近20年来，盐烤鲭鱼一直主要使用挪威产大西洋鲭鱼。Origin东秀公司相关人士指出了日本人口味偏好的变化：“以前我们也用过国产鲭鱼，但近年来顾客们已经习惯了挪威鲭鱼的肥美口感。”“好麦道（Hotto Motto）”是富礼纳思公司经营的外卖便当连锁店，该公司宣传部门负责人也表示“从很久以前就基本都采用挪威产大西洋鲭”制作家常菜盐烤鲭鱼了。

如此一来，倒是让人担心日本国产鲭鱼。近年来，日本国产鲭鱼在国内没什么销量，内销转出口的比重正在急剧上升。鲭鱼消费者团体“全日本鲭鱼联合会”的高层表示：“不可否认，国产鲭鱼大部分个头较小，也不够肥美，但全国各地的人们都吃美味的鲭鱼。今后在享用挪威鲭鱼的同时，我们也必须思考如何有效地利用国产鲭鱼。”



盐烤挪威鲭鱼（图片：笔者）

标题图片：大型拖网渔船在大西洋海域捕捞到的鲭鱼被运往水产加工厂（挪威海产局）

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