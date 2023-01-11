“季之美”京都干金酒：散发着玉露茶、日本柚子、花椒的芳香

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诞生于古都的“季之美京都干金酒”，是一款散发着玉露茶和日本柚子芳香的日本制金酒。笔者造访了引领日本手工金酒热的京都蒸馏所及其品牌馆，探秘这细腻而丰富的口感是如何制造出来的，这么高的人气又是如何形成的。

日本手工金酒热的先驱“季之美”

日本人常说，“饮当地酒，能知当地事”。现在，所谓“当地酒”已经不单指日本酒了。日本各地出现了越来越多小规模的造酒厂，他们利用当地的水和材料制作手工啤酒和手工金酒等。

特别是手工金酒，充分反映出当地的风土特色。在烈性酒里加入果实或香草、香料、树皮、树根等植物性材料，进行二次蒸馏，就制成了充满植物香味的金酒。金酒一般由五到十种植物组合所制，其中只有欧刺柏的果实——杜松子是必不可少的。造酒厂通过不同的组合来打造自己产品的特色，运用各地独有的材料形成特别的风味，还可以搭配当地的特产果实等调制成鸡尾酒。

日本的手工金酒热是近年刚刚开始的。引领这股潮流的便是京都蒸馏所。京都蒸馏所以玉露茶、日本柚子、花椒等当地产植物为主要材料制作的“季之美京都干金酒”于2016年开始上市销售。口感纯净，即使是刚开始饮用金酒的人也比较容易上口，加上独特的古都芳香，吸引了众多粉丝，把人们引入深奥的手工金酒世界。



金酒通常兑汤力水，但纯净、细腻的“季之美”兑的是苏打水，口感特色由此更加突出。摄于季之美House



季之美House位于京都市政府和京都御苑附近

金酒饱含京都的工匠精神

京都蒸馏所的创始人是来自金酒主要产地英国的大卫•克罗尔（音译）与他的妻子角田纪子•克罗尔，以及马钦•米勒（音译）。早在上世纪90年代，克罗尔夫妇就开始在东京经营以单一纯麦威士忌为主的进出口业务。他们让很多品牌第一次进入了日本，其中就包括英国的手工精酿啤酒和手工精酿金酒等。

2000年，克罗尔夫妇与当时为英国威士忌杂志社主编的马钦一起，发行了日语版《威士忌杂志》。从那时开始，三个人加深了交往，并在2014年创立了京都蒸馏所。据介绍，最初他们是准备制作威士忌的，但由于日本国内也有高品质的威士忌小规模蒸馏所，因此他们把目光转向了当时在国外开始流行的手工精酿金酒。



京都蒸馏所位于京都南区吉祥院嶋野间诘町。一般情况下，内部不对外开放



产品经理利亚姆•莫里西（音译）是爱尔兰人，负责蒸馏工艺

之所以选择古都京都，是因为创始人为这里历史悠久的工匠精神所感动，希望从中得到灵感。从纺织品、陶艺，到料理、食材，京都这座城市传承了很多传统。“我们希望在这里制作出能获得大家长久热爱的手工金酒，使之成为传统之一。”

当地的材料也吸引着他们。京都蒸馏所所在的南区，与日本著名酒乡伏见区相邻。“伏见”曾经被写为“伏水”，足见这里地下水的丰富程度，清澈的伏流水是最适合酿酒的。“季之美”使用的就是以“月之桂”闻名的老字号酿酒厂增田德兵卫商店的下料水。

在植物性材料上，“季之美”汇集了玉露茶、日本柚子、花椒、红紫苏等京都产的佳品，打造出古都特有的风味。京都蒸馏所还采用创业于1879（明治十二）年的宇治老字号“堀井七茗园”的碾茶（抹茶的原料茶——译注），制作成“季之TEA京都干金酒”，并作为主打商品加以推广，由此达到了与当地传统相融合的目的。



最左边的储罐装的是伏见名水，正中的装着作为基酒的大米蒸馏酒



从左至右依次是“季之TEA京都干金酒”“季之美势京都干金酒”“季之美京都干金酒”。其中，“势”的酒精度数较高，最适合调制鸡尾酒

充分运用古都的材料，制作工艺颇费工夫

“季之美”的植物风味由基调、柑橘、凛冽、辛辣、茶香、芳香六个部分组成。以杜松子、赤松、鸢尾根为基调，加上日本柚子、柠檬、花椒、花椒芽、生姜、玉露茶、红紫苏、笹竹，共使用了11种材料。



（左上）杜松子是马其顿产的（右上）京都产柚子里加入日本国产柠檬的皮（左下）花椒也是从京都产的品种中精选出来的。如果单用花椒粒，味道太重，因此还使用了花椒芽（右下）宇治老字号生产的玉露茶

基础蒸馏酒是经严格挑选的日本国产大米蒸馏酒。据介绍，相比以小麦或大麦、玉米、甘蔗为原料的普通中性蒸馏酒，大米蒸馏酒的味道更纯净且柔和。大多数金酒都是将植物性材料一起投入蒸馏酒中，但“季之美”却是分类分别蒸馏，根据不同材料适合的蒸馏时间进行蒸馏，最大限度地提取其味道和芳香。之后，再将六种风味的原酒与伏见名水进行混合，酿制熟成。

2020年，京都蒸馏所以其独一无二的风味获得认可，与全球第二大葡萄酒和烈酒的生产商法国保乐力加（Pernod Ricard）公司达成资本合作。目前，借助后者的全球销售网，京都蒸馏所的产品已经出口到英国、澳大利亚、新加坡等30个国家。



上图中，近前摆放的是按不同风味分置的原酒储罐。图中央储罐后方为主力运行的“壶式蒸馏器（单式蒸馏器）”



限定商品“季之美EDITION K”也很有人气。与水混合后，装入威士忌桶中熟成，增添其风味

可以品味六种风味原酒的空间

季之美House位于京都市政府附近，那曾是一栋有着一百多年历史的民房。虽然京都蒸馏所不对大众开放，但在季之美House详细地展示了其考究的制作方法。这里还有能品尝“季之美”鸡尾酒和简餐的吧台，以及销售区，是手工金酒迷们喜欢的打卡点。

逢周末等日子，这里会举办品酒会，参加人员可以品尝到六种风味的原酒。不仅如此，还可以挑战一下自己调配、制作金酒。不过，负责宣传的工作人员笑着说：“自己调配之后，大家都说还是‘季之美’更好喝。”



在品酒会上可以试喝到“季之美京都干金酒”、“季之TEA京都干金酒”、“季之美势京都干金酒”和六种风味的原酒



在季之美吧台，能品尝到用“季之美”调制的色彩缤纷的鸡尾酒



二楼展示区有金酒的历史和种类、植物性材料等的解说

从10月开始，这里将上架限京都府内销售的，在丹后半岛“天桥立WINERY”的葡萄酒桶中熟成的“季之美京都干金酒天桥立葡萄酒樽储藏”。如果大家届时到访关西，不妨将季之美House或京都市内的Authentic Bar加进行程，去亲自品味一番。

如果没有机会去当地，推荐您关注在东京、横滨、大阪的酒吧举办到的“感受京都”推介活动，活动将持续到11月末。您可以前往参加活动的店里，品尝“季之美”调制的鸡尾酒，定会感受到京都的地方特色和传统风味。



在京都木屋町的BAR K6，店员用“季之美京都干金酒天桥立葡萄酒樽储藏”为笔者调制鸡尾酒



左为添加橙味利口酒、柠檬汁、红酒盐的“天桥立白色佳人”，右为使用“季之美京都干金酒”调制的“Gin&Tonic酸橘”

季之美House

地址： 京都市中京区河原町通二条上清水町358

京都市中京区河原町通二条上清水町358 营业时间： 周三、四、日中午-晚9点，周五、六中午-晚10点（最后点单时间为结束之前30分钟）

周三、四、日中午-晚9点，周五、六中午-晚10点（最后点单时间为结束之前30分钟） 定期休息日： 周一、周二

周一、周二 品酒会： 季之美原酒品酒会3000日元。举办日期和时间请在 官网主页确认

季之美原酒品酒会3000日元。举办日期和时间请在 官网主页确认 “感受京都”推介会： 相关信息请在 官方Instagram确认

相关信息请在 官方Instagram确认 交通方式： 地铁东西线“京都市政府前”站下，步行5分钟即到

地铁东西线“京都市政府前”站下，步行5分钟即到 谷歌地图

（原文日文于2022年11月公开）

采访/摄影/撰文：nippon.com日本网 编辑部

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