织田信长开启霸业的根据地——岐阜城

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岐阜城（岐阜市）这座山城曾是战国武将织田信长的根据地。重建于金华山山顶的天守阁不仅是当地的标志性建筑，同时也向后世展示了信长创新性的政治手腕。近年，随着山脚居馆遗址调查的进一步深入，人们发现了这位日本最知名英雄人物新的一面。

以山城为根据地，信长立志统一天下

“人间五十年，若与下天(*1)较长短，尽皆如梦幻。”

这句话出自战国时期风云人物织田信长（1534年-1582年）喜爱的舞曲《敦盛》。从偏隅小国尾张（今爱知县西部）的大名一路拼杀，离一统天下仅一步之遥。信长接近五十年的一生充满了传奇色彩。他运用奇袭、步枪等设计战术，想法灵活，行动大胆，给后世留下了许多逸闻轶事，至今仍吸引着大批拥趸。



矗立在JR岐阜站前的织田信长黄金雕像。这尊雕像是2009年通过市民捐款所建

信长给人以好战者的印象，但其实他也是一位具有创新精神的政治家。

从耸立于金华山（海拔329米）山顶的岐阜城便能看出这一点。金华山位于以鸬鹚捕鱼出名的长良川南岸。从1567年起，信长将这座山城作为自己的根据地，通过推行新政来强化战斗力，完善城下町(*2)建设，为他接下来统一天下的霸业打基础。



从长良川岸边仰望岐阜城。现在的这座天守阁重建于1956年



从金华山缆车山顶站前往天守阁途中，于二之门附近拍摄

岐阜原是斋藤道三的领地

信长与岐阜这块土地结缘于他的婚姻。当时，尾张十五岁的信长娶邻国美浓（今岐阜县）领主斋藤道三之女浓姬为妻。

显然这是一场政治联姻。据说道三一眼就看中了信长，认定他乃将帅之才，尽管当时传闻中的信长是一个“傻瓜”。1556年，道三被自己的长子义龙逐出自己居住的稻叶山城，临死前留下遗书表示“将美浓托于女婿”。

信长继承岳父遗志，耗时九年拿下了美浓。他将城下町“井之口”改名为“岐阜”，并将稻叶山城改名为“岐阜城”，作为自己的根据地。岐阜地理位置绝佳，靠近堪称日本东西部边界的东山道(*3)不破关（关原町），同时也是向京都拓展势力的理想据点。就是从那时起，信长开始使用刻有“天下布武”字样的印章，可见他已然正式开启了一统天下霸业的进程。



青年织田信长雕像耸立于岐阜公园入口处，背对岐阜



岐阜城内展出的“天下布武”印章（复制品）

在统治岐阜时期，信长推出了两项具有划时代意义的制度——“乐市乐座”和“兵农分离”。

乐市乐座是指放松管制，允许所有人自由经商。此举振兴了商业，使得原本因战乱而衰败的城下町迅速发展起来。兵农分离是基于当时大部分士兵都要务农的背景，信长将武士和农民明确区分开来。武士作为统治阶级，居住在城下町，随时备战；而农民则专心务农，稳定农业生产量。

在提升了经济实力和战斗力后，1576年（天正四年）信长越过不破关，移居近江（今滋贺县）安土城，并将岐阜托付给其嫡子信忠。然而，1582年（天正十年），就在信长即将一统天下之际，他却命丧京都本能寺。不久，信忠也战死了。

后来，羽柴秀吉（即丰臣秀吉）麾下大名等入主岐阜城。关原之战（1600年）后，德川家康下令废弃了岐阜城。



织田信长木雕坐像（复制品，岐阜城展品）。该坐像是为举办信长一周年忌辰法事所制，故可推测应当与信长的真实容貌十分接近

一睹信长眼中的壮阔景致

1910年，在历史长河中销声匿迹的岐阜城得以重建。作为日本首座外观复原天守阁，这里一度成为颇具人气的观光景点，直到太平洋战争爆发，1943年天守阁被烧毁。现在的这座天守阁是金华山缆车建成的第二年，即1956年再次重建的。

从山脚的岐阜公园搭乘缆车抵达山顶站约需4分钟，再沿登城路步行10分钟左右，即可抵达这座三层四阶(*4)的天守阁。



金华山缆车的起点是岐阜公园内的山麓站



从山上的登城路仰望重建的岐阜城天守阁

天守阁内部，一至三楼都是资料馆，展出以信长时期为主的各种史料、模型和展板等。

天守阁内部最大的看点是顶层360度观景环廊。岐阜城副馆长园部彻介绍称：“这里不仅看得到岐阜的街道和长良川，还能看到名古屋的高楼大厦。从这里可以将信长最初的据点尾张、作为岐阜攻坚战据点的小牧山、关原等地方尽收眼底，体验到胸怀统一天下大志的信长眼中壮阔的景致。”



位于四楼的360度展望室。特定时期可欣赏到美丽的夜景



往东远眺南阿尔卑斯山，往南俯瞰浓尾平野



往西俯瞰长良川。据介绍，夏夜，可以看到河面上鸬鹚捕鱼船的渔火

虽然天守阁是参考古书等的记载重建而成的，但其四周随处可见战国时期的石墙。如果您是一位历史爱好者，一定不容错过。园部副馆长推荐道：“天守阁南边的石崖下方有一处信长建造的石墙，从那里可以仰望天守阁。”



位于天守阁正下方的石墙。以巨石堆筑，以石块填堵缝隙，种种特征表明该石墙为信长所建



位于二之门附近的石墙。长方形石材棱角分明，据此可推测属于斋藤道三时期所建

岐阜城是一座供人欣赏的城堡

山顶天守阁只是战时要塞。信长和浓姬平时居住在山脚的居馆。居馆四周围绕着巨大的石墙，自然景观融入庭院之中，一栋四层楼住宅壮丽华美。据称，受邀前来的葡萄牙传教士路易斯•弗洛伊斯将其唤做“宫殿”。

织田信长居馆遗址的考古挖掘工作从1984年起正式展开，出土了众多文物。其中，史料价值特别高的是菊花纹和牡丹纹的瓦片，这两种瓦片于2012年被证实是以金箔涂抹的。在此之前，人们认为最先使用金箔瓦的是安土城（信长建于1576年），但现在证实了岐阜城更早。

这种金箔瓦同时也体现了信长具有创新意义的政治手腕。战国时代的城堡基本是“为战而建的军事要塞”，但信长却将岐阜城打造成一座“供人欣赏的华丽城堡”。自此，城堡不仅是统治者掌权的标志，同时也具备了炫耀自身财力与权威以震慑敌方的意义。



从缆车上俯瞰织田信长居馆遗址



居馆遗址出土的菊花纹金箔瓦和牡丹纹金箔瓦（复制品，岐阜城展品）

路易斯•弗洛伊斯评价繁华的城下町“拥挤得让人想起巴比伦”，称“这是信长的乐园”。如今的岐阜市仍能让人感受到当年的影响，尤其是得到信长保护的鸬鹚捕鱼文化。

从岐阜公园出发，步行片刻即可抵达名为“川原町通”的街道。这条街道的起点便是鸬鹚捕鱼观光船码头。彼时，这里的批发商店鳞次栉比，经营着从长良川上游运来的木材及奥美浓(*5)的和纸等商品，堪称城下町发展的支柱。如今，川原町通上仍有许多日式古宅，出售由美浓和纸制作的和伞、灯笼、团扇等的传统工艺品商店散在其间。漫步街头，感受古街风情，相信大家都能真切地感受到信长不仅是一名武将，同时也是一位具有创新精神的政治家。



川原町通上成排都是古老的町家和仓库

岐阜城

地址： 岐阜县岐阜市金华山天守阁18

岐阜县岐阜市金华山天守阁18 开馆时间：

夏季 上午9点半-下午5点半

冬季 上午9点半-下午4点半

夏季 上午9点半-下午5点半 冬季 上午9点半-下午4点半 休息日： 全年无休

全年无休 门票： 200日元，4岁至15岁为100日元

200日元，4岁至15岁为100日元 交通： 从JR或名铁电车岐阜站搭乘公交车15分钟，在“岐阜公园历史博物馆前”站下车；在岐阜公园内换乘金华山缆车，在山顶站下车（所需时间4分钟，往返票价为1100日元）后，徒步10分钟可达

从JR或名铁电车岐阜站搭乘公交车15分钟，在“岐阜公园历史博物馆前”站下车；在岐阜公园内换乘金华山缆车，在山顶站下车（所需时间4分钟，往返票价为1100日元）后，徒步10分钟可达 谷歌地图

采访/摄影/撰文：nippon.com日本网 编辑部

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