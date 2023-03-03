东京静嘉堂特别展：为三菱财阀岩崎家所爱的艺术性人偶娃娃

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3月3日是祈望女孩子健康成长的节日“女儿节”，位于东京都千代田区丸之内的静嘉堂文库美术馆（静嘉堂@丸之内）正在举办一场名为“人偶娃娃 欢迎光临岩崎小弥太府第”的展览（至3月26日）。与曾经装饰了三菱财阀家族住宅府第的美术品一起同时展出的，还有昭和初期名工巧匠制作的女儿节装饰物人偶娃娃。

极尽奢华的“岩崎家人偶娃娃”

“岩崎家人偶娃娃”是由日本皇室御用老字号“丸平大木人形店”于昭和初期制作，耗时3年。下单的是三菱财阀第四任总裁岩崎小弥太。他是明治时代的政商(*1)岩崎弥太郎的侄子。高达2万日元的费用，据说相当于现在的1亿日元。



第五代大木平藏制作的“岩崎家人偶娃娃”。背景是一扇高3米的金地屏风，为首次公开的《墨梅图屏风》（19-20世纪），由川端玉章绘制，静嘉堂文库美术馆藏（下同）



三女官中的一人，手持衔口酒壶，身着刺绣精美的传统服装“小袖”



装饰品、和服和器具上巧妙地加入了花菱纹图案

女儿节人偶娃娃中的主角，是代表天皇夫妇的“内里雏”，男女人偶都肤白光润、圆脸童颜，让人想起京都宫廷贵族和达官显贵们喜爱的“御所人偶”。和服及人偶饰件上采用了精致的刺绣、彩绘、镂金等技术，同时配以岩崎家代作家徽的“花菱纹”，可谓是集当时工艺技术之精华于一体的杰作。

1929年（昭和4年），这套人偶娃娃在鸟居坂（今东京都港区六本木）落成的岩崎家新居首次亮相。人偶架以引领明治时期日本画坛的日本画画家川端玉章绘制的《墨梅图屏风》为背景，摆满了特别定制的人偶娃娃，实为壮观，令整个客厅更显富丽堂皇。



这张老照片记录了当年装饰在客厅里的“岩崎家人偶娃娃”

逸失散落的人偶娃娃，重聚岩崎家的因缘之地

岩崎小弥太是一名喜爱茶道、俳句、日本画的文人雅士，同时也以东洋美术品收藏家而闻名。曾经为德川将军家所收藏的“曜变天目”茶碗（国宝）也是他的珍藏品之一。因为深知这件藏品的价值，据说岩崎小弥太生前从未使用过。从他住所的一流陈设品中，可以看出他非凡的审美眼光以及在艺术界的广泛人脉。



国宝“曜变天目（稻叶天目）”茶碗（中国 南宋，12-13世纪）

岩崎小弥太府第墙壁所用的瓷砖，出自陶艺师、釉药研究领军人物小森忍之手。大厅里装饰着擅长制作能剧人物木雕的牧俊高的作品，门厅和餐厅悬挂着日本画巨匠前田青邨的绘画作品，岩崎夫妇也曾拜其为师。当时受邀前来的客人们看到这些艺术品后一定是惊叹连连吧。



由小森忍设计制作的岩崎小弥太宅邸的壁砖（1928年前后）



木雕人像，连同底座在内，用一块木头制成。牧俊高《能雕 梅若六郎能姿 羽衣》（19-20世纪）

然而，在第二次世界大战末期的1945年5月，位于鸟居坂的岩崎府第在空袭中被毁。二战结束后的1945年12月，岩崎小弥太因病逝世。30年后的1975年，孝子夫人离世。这套人偶娃娃由此遭遇了逸失散落的悲惨命运。

京都一名收藏爱好者得到了那对“内里雏”人偶娃娃，被其可爱所折服，花费数年时间将15个人偶娃娃悉数收集齐全。2018年，为了不让这些人偶娃娃再次遭遇离散的命运，收藏家将它们捐赠给了最初由岩崎家创设的静嘉堂文库美术馆。



“静嘉堂@丸之内”所在的明治生命馆，是首座入选国家重要文化财产的昭和时期建筑物

1992年，静嘉堂文库美术馆在东京都世田谷区冈本开馆，收藏有以岩崎家的藏品为主的6500件东洋工艺美术品，其中包括7件国宝。2022年10月，美术馆展厅迁至位于三菱财团开发的丸之内的明治生命馆一楼。在这座建于昭和初期的“国家重要文化财产”建筑中欣赏人偶娃娃，更能让人感受到当初在岩崎小弥太家中庆祝女儿节时的气氛。

女儿节原本是庆祝家中女儿健康成长的节日，但是岩崎小弥太夫妇并无儿女。他们订购这套可爱的童颜人偶娃娃也与此不无关系吧。这些生前的心爱之物不仅展现了“华丽家族”对艺术的热爱，同时也传递出夫妇两人之间的鹣鲽之情。



从这对可爱的“内里雏”人偶娃娃中，可以看出岩崎小弥太对夫人孝子的深爱之情

人偶娃娃 欢迎光临岩崎小弥太府第

展馆： 静嘉堂@丸之内（东京都千代田区丸之内2-1-1 明治生命馆1楼）

静嘉堂@丸之内（东京都千代田区丸之内2-1-1 明治生命馆1楼） 展期： 2023年2月18日-3月26日 ※星期一休息

2023年2月18日-3月26日 ※星期一休息 开馆时间： 上午10点-下午5点 ※星期五开馆时间为：上午10点-下午6点（闭馆前30分钟停止入馆）

上午10点-下午5点 ※星期五开馆时间为：上午10点-下午6点（闭馆前30分钟停止入馆） 门票：成年人1500日元，大学生和高中生1000日元 ※中学生以下免费

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摄影：花井智子

采访/撰文：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：大木平藏制“岩崎家人偶娃娃”中的“内里雏”人偶（静嘉堂文库美术馆所藏）

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