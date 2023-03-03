东京静嘉堂特别展：为三菱财阀岩崎家所爱的艺术性人偶娃娃
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极尽奢华的“岩崎家人偶娃娃”
“岩崎家人偶娃娃”是由日本皇室御用老字号“丸平大木人形店”于昭和初期制作，耗时3年。下单的是三菱财阀第四任总裁岩崎小弥太。他是明治时代的政商(*1)岩崎弥太郎的侄子。高达2万日元的费用，据说相当于现在的1亿日元。
女儿节人偶娃娃中的主角，是代表天皇夫妇的“内里雏”，男女人偶都肤白光润、圆脸童颜，让人想起京都宫廷贵族和达官显贵们喜爱的“御所人偶”。和服及人偶饰件上采用了精致的刺绣、彩绘、镂金等技术，同时配以岩崎家代作家徽的“花菱纹”，可谓是集当时工艺技术之精华于一体的杰作。
1929年（昭和4年），这套人偶娃娃在鸟居坂（今东京都港区六本木）落成的岩崎家新居首次亮相。人偶架以引领明治时期日本画坛的日本画画家川端玉章绘制的《墨梅图屏风》为背景，摆满了特别定制的人偶娃娃，实为壮观，令整个客厅更显富丽堂皇。
逸失散落的人偶娃娃，重聚岩崎家的因缘之地
岩崎小弥太是一名喜爱茶道、俳句、日本画的文人雅士，同时也以东洋美术品收藏家而闻名。曾经为德川将军家所收藏的“曜变天目”茶碗（国宝）也是他的珍藏品之一。因为深知这件藏品的价值，据说岩崎小弥太生前从未使用过。从他住所的一流陈设品中，可以看出他非凡的审美眼光以及在艺术界的广泛人脉。
岩崎小弥太府第墙壁所用的瓷砖，出自陶艺师、釉药研究领军人物小森忍之手。大厅里装饰着擅长制作能剧人物木雕的牧俊高的作品，门厅和餐厅悬挂着日本画巨匠前田青邨的绘画作品，岩崎夫妇也曾拜其为师。当时受邀前来的客人们看到这些艺术品后一定是惊叹连连吧。
然而，在第二次世界大战末期的1945年5月，位于鸟居坂的岩崎府第在空袭中被毁。二战结束后的1945年12月，岩崎小弥太因病逝世。30年后的1975年，孝子夫人离世。这套人偶娃娃由此遭遇了逸失散落的悲惨命运。
京都一名收藏爱好者得到了那对“内里雏”人偶娃娃，被其可爱所折服，花费数年时间将15个人偶娃娃悉数收集齐全。2018年，为了不让这些人偶娃娃再次遭遇离散的命运，收藏家将它们捐赠给了最初由岩崎家创设的静嘉堂文库美术馆。
1992年，静嘉堂文库美术馆在东京都世田谷区冈本开馆，收藏有以岩崎家的藏品为主的6500件东洋工艺美术品，其中包括7件国宝。2022年10月，美术馆展厅迁至位于三菱财团开发的丸之内的明治生命馆一楼。在这座建于昭和初期的“国家重要文化财产”建筑中欣赏人偶娃娃，更能让人感受到当初在岩崎小弥太家中庆祝女儿节时的气氛。
女儿节原本是庆祝家中女儿健康成长的节日，但是岩崎小弥太夫妇并无儿女。他们订购这套可爱的童颜人偶娃娃也与此不无关系吧。这些生前的心爱之物不仅展现了“华丽家族”对艺术的热爱，同时也传递出夫妇两人之间的鹣鲽之情。
人偶娃娃 欢迎光临岩崎小弥太府第
- 展馆：静嘉堂@丸之内（东京都千代田区丸之内2-1-1 明治生命馆1楼）
- 展期：2023年2月18日-3月26日 ※星期一休息
- 开馆时间：上午10点-下午5点 ※星期五开馆时间为：上午10点-下午6点（闭馆前30分钟停止入馆）
- 门票：成年人1500日元，大学生和高中生1000日元 ※中学生以下免费
摄影：花井智子
采访/撰文：nippon.com日本网 编辑部
标题图片：大木平藏制“岩崎家人偶娃娃”中的“内里雏”人偶（静嘉堂文库美术馆所藏）
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(*1) ^ 通过与政府，即政治家和官僚的勾联（公私勾结），以获取有利条件，推进自身业务发展的企业家或公司，在江户时代，他们被称为御用商人。二战前日本的财阀，就是政商的典型例子——译注