“丝卡将”：日本制造，诞生于驻日美军基地文化

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不仅在巴黎时装周上备受关注，还在东京奥运会上为人津津乐道——这是一款源自驻日美军横须贺的夹克衫，上面带有日本特色的刺绣图案，名曰“丝卡将”。最早它是面向驻日美军制作的回国用礼品纪念品，据说夹克上精致的刺绣图样运用了传统的和服制作工艺。丝卡将是日美文化融合的产物。本文我们采访了它的发祥地、横须贺“Dobu板通”商店街，为您揭秘这款夹克诞生背后的故事。

作为美军士兵的回国纪念品而诞生

丝卡将采用色丁或棉绒面料，上面绣有鹫、鹰、虎、龙等东方特色的图案。它虽然诞生于日本，但如今也受到很多外国人的喜爱。在2016年的巴黎时装周上，路易威登、古驰等高奢品牌都纷纷推出了自己的丝卡将，在世界范围内人气高涨。

丝卡将诞生于神奈川县横须贺市本町一条名为“Dobu板通”的商店街。丝卡将这个名称是取“横须贺夹克”读音“Yokosuka Jumper”中的一部分合成而得来。为了促销当地的传统工艺品，Dobu板通商店街于2018年宣称自己是“丝卡将的发祥地”。

2021年的东京奥运会时，它还推出了官方丝卡将。有运动员穿上在奥运村购买的这款夹克并拍照上传至社交媒体，从而在世界各地引发巨大反响，人们纷纷留言称“好帅气的夹克”“太美了”。Dobu板通商店街振兴会副理事长一本和良说：“我们接到大量咨询，宣传效果超乎想象。”



镶嵌在Dobu板通商店街的金属板，上面刻有“丝卡将发祥地”字样



在Dobu板通商店街上，打出英文招牌的餐饮店和特产店鳞次栉比

二战结束后，美国海军接收了日本海军设施并驻扎在横须贺。由此，横须贺便以“基地小城”而闻名。

Dobu板通与美国海军横须贺基地正门所在的国道16号线平行，全长300米。二战结束后不久，这条街道上便开满了面向美军的餐饮店、裁缝店和土特产店，人来人往，热闹非凡。



上世纪四十年代的Dobu板通（图片：横须贺市立中央图书馆）

一本和良说：“丝卡将原本是驻日美军士兵带回国的纪念品。”他本人是开业于1950年的丝卡将专卖店“MIKASA”的店长，还与丝卡将图案画师横地广海知一起创立了“Dobu板丝卡将研究会”。

两人一边探索当地的历史，一边收集二战结束后世界各国出售的刺绣夹克，并将其中的一部分在商店街的综合信息指南中心“Dobu板基地”里展出。



礼品纪念品商店MIKASA创业至今，已经销了70多年的丝卡将



一本和良（左）和横地广海知共同担任Dobu板通商店街振兴会的副理事长，还参与了东京奥运会官方丝卡将的制作



综合信息指南中心“Dobu板基地”位于MIKASA隔壁。除出售商店街原创丝卡将外，还展出一本与横地两人的部分藏品

用传统技术绣出东方特色图案

一本和良介绍说，丝卡将诞生的背景，在于“美军士兵的定制文化”。“有一个很好的例子，就是美军飞行员夹克和体育场（穿着的）夹克上都满贴着纹章。作为这种习俗的延伸，他们把衣服拿到裁缝店，要求绣上日本传统刺绣图样。慢慢地，就出现了绣有美国士兵喜欢的图案的成品夹克，并开始在礼品纪念品店出售。”

这种夹克上基本都绣的是具有东方特色的虎或龙，不过，一开始他们的祖国美国的国旗星条旗和国鸟白头鹰也很受欢迎。横地广海知的私人收藏中就有一件1949年制作的夹克，图案设计独特，将星条旗绣成为白头鹰的羽翼。

对此，横地推测说：“顾客大概只是要求‘绣上富士山和鹫’，而后裁缝便独出心裁地绣了这么一个图案。虽然许多国家都有带刺绣图样的纪念夹克出售，但日本的产品设计感很强。”



丝卡将源自图中这种定制的刺绣夹克

早期的丝卡将采用的是为和服及其腰带刺绣图案时使用的“横摆刺绣”法。其具体操作是用膝盖推动杠杆来让针线水平左右来回横向摆动，脚下的踏板控制速度，用双手移动绣布。这种被称为“针线画”的刺绣，精致立体，深受美军士兵喜爱。

一本说：“‘First商会（丝卡将定制店）’的松坂师傅已经九十多岁了，至今还在用横摆缝纫机刺绣。”也就是说，Dobu板通商业街上也有擅长横摆刺绣的师傅。不过，这种刺绣产业的发源地其实在群马县的桐生。

桐生地区自古纺织业发达，并传承了当地传统手工艺横摆刺绣，技术高超的能工巧匠为数众多。从上世纪50年代开始，桐生成为丝卡将的一大产地。即使在商用刺绣机不断进步的现在，据说小批量生产的高级丝卡将大多仍为桐生制造。



横地收藏的那件“白头鹰和星条旗”丝卡将的前胸口袋上，绣着一条精致的飞龙

除了图案设计和刺绣技术外，色丁面料的光泽和顺滑的手感也是丝卡将深受外国人喜爱的原因。

丝卡将后来渐渐地转变成易于人们日常穿着的体育场夹克。一般体育场夹克多采用羊毛和皮革等较厚的面料，相对于此，丝卡将使用的是由人造纤维、醋酸纤维织成的轻薄的色丁面料，其原料为日本特有的植物纤维，近似于真丝，曾被称为“人造丝”。

横地推测说：“真丝以东方高级面料而闻名，这样的制品用于赠送给女性而尤其受到美军士兵的喜欢。丝卡将的色丁面料与真丝相似，所以引起了他们的兴趣吧。”

还有一种说法，称“最早的丝卡将面料来自于战后美军处理转售的降落伞（一种轻薄的丝织品）”。这大概是以前的一种推销宣传手法。战后的混乱时期，真真假假，让人虚实难辨。



现今的主流是采用色丁面料的体育场夹克。富有高级感的棉绒面料制品也很受欢迎

从纪念品到时尚，爱好者遍布世界

进入日本经济高速发展的上世纪60年代后，丝卡将从回国用纪念品变成了时尚服饰。这股时尚潮流犹如“出口转内销”，那些憧憬美式休闲风的日本年轻人也开始穿上了丝卡将。

在1961年上映的以Dobu板通为舞台的电影《猪与军舰》（今村昌平导演，长门裕之主演）中，街头小混混的主人公就身披一件丝卡将。当时，这种夹克是不良少年才会穿的。后来，出现了喜欢穿丝卡将的摇滚乐手，他们的粉丝便模仿偶像穿起了这种夹克。一本和良说，从那时候开始，面向美军士兵销售回国用礼品纪念品的MIKASA商店，也慢慢地转变成以日本顾客为主的时装店。



上世纪70年代的Dobu板通。这条充满美国文化气息的商店街，吸引了许多日本年轻人（图片：横须贺市立中央图书馆）

如今，MIKASA的顾客年龄分布广泛，既有二十多岁的年轻人，也有老年人，而且在新冠疫情爆发前，访日外国游客也很多。横地广海知表示：“丝卡将是不良文化的代名词这种认识早已成为过去。现在大家可以在外国电影里看到演员们穿着丝卡将的飒爽风姿。另外，图案可爱、价格合理的丝卡将在年轻女性中也很受欢迎。”

然而，横地和一本对现状也表示了担忧：“横须贺的丝卡将专卖店并没有与时俱进，抓住这种市场需求。”巴黎时装周作为催化剂，让全球的服装制造商都开始了丝卡将的生产。原本作为一种逗留日本的纪念品，丝卡将上都绣有“JAPAN”“YOKOSUKA”（横须贺）这样的地名。而如今已进入可以网购的时代，“丝卡将即横须贺”这种印象正在逐渐褪色。



作为横须贺旅行的纪念品，这种可以轻松入手的丝卡将图案荷包也是MIKASA的热销商品

因此，Dobu板通商店街才会和当地市政府联手，宣传自己是丝卡将的发祥地。通过这些努力，不少丝卡将爱好者爱上了正宗的手工制做的丝卡将，并表示“只会在横须贺购买”。

进而在展望未来时，横地和一本两人还设计了在元宇宙等虚拟空间中也具有价值的“NFT丝卡将”。玩家实际穿着丝卡将后，在虚拟空间里也能让分身穿上同款的CG版本。所谓NFT（Non-Fungible Token，不可互换代币），是指一种对容易被伪造或复制的数字资产进行真实性证明的技术，在艺术和时尚领域也得到运用。两人认为，该技术适用于丝卡将这种图案设计独一无二的工艺品。

诞生于横须贺Dobu板通的丝卡将，现已流行于世界。它是否能在虚拟空间里也开辟出一片天地呢？让我们拭目以待。



“NFT丝卡将”可让人们在现实世界和虚拟空间中联动。据说片假名是虚拟空间里的人气图案

MIKASA

摄影：海保龙平

采访/撰文：nippon.com日本网 编辑部

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