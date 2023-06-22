世界文化遗产东大寺：与国宝“奈良大佛”，共叙波澜壮阔的千年历史

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因“奈良大佛”而闻名于世的东大寺（位于奈良市），是古都奈良最受欢迎的旅游景点。包括大佛殿在内的佛堂及多尊佛像皆被指定为日本“国宝”。占地广阔的寺内，景点众多。游客可以花上一整天的时光漫步其间，细细感受古都奈良1300年的波澜壮阔的历史。

诞生于8世纪的奈良标志性建筑

奈良是一座历史比京都更悠久的古都。奈良时代始于平城京建都的710年，这一时期，通过与朝鲜半岛、中国大陆的交流，日本文化得到了极大的繁荣和发展。794年平安京建成后，日本的政治中心转移至京都。虽然平城京的遗址现今埋于地下，但同一时期建造的神社和寺庙依旧健在。1997年，包括平城宫遗址、神社寺庙、原生林在内的“古都奈良文化遗产”，因保存了8世纪的宗教和社会生活方式而受到高度评价，被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。



宽敞的石板参拜道通向朱漆中门（国家重要文化财产）



参拜道上写有“世界遗产 东大寺”等字样的石碑

构成“古都奈良文化遗产”的重要观光景点东大寺，与奈良公园相邻，且有“奈良大佛”坐镇其中。该寺位于若草山山脚，寺内自然景观丰富多样，占地面积约达34万平方米。在奈良时代，东大寺是分布日本全国各地的国分寺的中心，后被称为“总国分寺”。到了平安时代，东大寺成为一座香火鼎盛的学院式寺庙，在此可以同时专研日本佛教八大宗派的教义，即“八宗兼学”。现在，这里是华严宗的大本山。



中门和大佛殿倒映在镜池的水面上

跨越四个年代建造的大佛

正面的主参拜道两旁林立着土特产店，还有小鹿嬉戏其间，位于尽头的便是东大寺的核心建筑“大佛殿”。它高48米，面宽57米，进深50米，是世界上最大规模的木造建筑。刚建成时，规模更大，面宽达88米。大佛殿与殿内的大佛一起，均被指定为日本的国宝。



大佛殿（国宝）



8月15日夜晚的万灯祭祀活动（图片：时事社）



这扇名为“观相窗”的窗户只在元旦和盂兰盆节时打开（图片：一般财团法人 奈良县Visitors Bureau）

东大寺的大佛被人们亲切地唤做“奈良大佛”，它的正式名称为“卢舍那佛”或“毗卢遮那佛”。这是梵文“Vairocana”的音译，表示佛祖慈悲无尽，光明万丈，宛如阳光普照大地。

大佛高约15米，是世界最大的鎏金铜佛像。平常人们只能进入大佛殿，从下仰望拜佛。但在元旦和举办万灯祭祀活动的盂兰盆节期间（8月13日至15日），大佛殿的“观相窗”开启，人们可以站在参拜道上从正面眺望大佛。



卢舍那佛坐像（国宝）



大佛曾在平安时代和战国时代受损。因修复铸造的年代不同，大佛的头部和躯体色调各异

东大寺的前身是圣武天皇于728年为其早逝的皇子建造的山庄（后来的金钟山寺）。为了通过佛法之力保护国家免受接连不断的灾害和政变之难，圣武天皇于743年发誓建造大佛。这是一项史无前例的大工程。深得民心的高僧行基助力向全国募集资金、物资、劳工等，为大佛建造做出重大贡献。752年，举行了注入灵性和神力的开光仪式，大佛正式落成。大约在同一时期，金钟山寺开始被称为东大寺。



立于大佛殿前的八角灯笼（国宝）。这座鎏金铜灯高约4.6米，建于东大寺落成之时

后来，大佛曾两度受难。平安时代末期的1180年，在平家攻打东大寺等南都（奈良）的佛教寺院时，上半身被烧毁。4年后，僧侣重源对大佛进行了修复。1567年，即战国时代，包括大佛殿在内的大量伽蓝毁于战火，之后建造的临时大殿也遭到毁坏。虽然幸免于烧毁，但经过修复的大佛却因长年的风吹雨打而受侵蚀。1684年，即江户时代，终于开始了大佛的修复工作，历经25年后的1709年，大佛殿也得到了重建。

也就是说，现今看到的这尊大佛非同寻常，是跨越了四个年代建造并留存下来的。其头部、上半身和腰部分别修复于江户时代、战国时代和镰仓时代，而从胸部到底座保留了建造当初（奈良时代）的模样。为此，如果你仔细观看就能发现，大佛的脸部比躯体更加光洁亮丽。



大佛底座的莲花花瓣上线刻的是《华严经》的世界观。须弥座下方展示着相同尺寸的模型，可近距离观看



大佛殿内放置着创建之初的迦蓝复原模型。相较现在的大佛殿，东西（左右）更长。耸立于两旁的东西双塔推测有100米高

运庆、快庆的杰作“金刚力士像”

拥有1300年历史的东大寺同时也是一处保留着各个时代不同宗教信仰、文化、建筑样式的场所。被指定为国宝的正门“南大门”，是镰仓时代东大寺重建的写照。

南大门高25米，规模居日本之首，采用了中国宋代（960年-1279年）重层门建筑样式。两尊高逾8米的“金刚力士像”（国宝）正对面伫立与大门左右，它们建造于1203年，八百多年里一直在此迎接着八方香客。



双层门顶构造的重层门“南大门”（国宝）

金刚力士像又称仁王像。一尊是张着嘴的阿形，另一尊是紧闭着嘴的吽形。两尊金刚力士瞪大着双眼，共同守护着东大寺。

两尊金刚力士像的制作者是镰仓时期著名的佛像工匠运庆和快庆，据传两人只用了短短69天时间便完成了制作。尽管时间短暂，但两尊雕像栩栩如生，无论是愤怒的面部表情、高高隆起的肌肉，还是大张的厚实手掌，都有一种压倒一切的气势。虽说是它们属于最著名的国宝佛像，却因位于参拜道上，可以让人们随时欣赏。



与其他同类雕像不同，南大门的金刚力士像（国宝）是正对面叉腿而立的。左为阿形，右为吽形

从古代到近代的国宝巡礼，一场跨越1300年的时间之旅

东大寺内现存最古老建筑是国宝“法华堂”（又称三月堂）。该名称源自每年三月都会举办的法华会，据说这里还是日本最早讲习《华严经》的地方。法华堂内部庄严肃穆，藏有包括主佛“不空羂索观音像”在内的奈良时代的国宝佛像。



图片正面前侧建筑是镰仓时代增建的，与后方的奈良时代建筑融为一体

占地广阔的东大寺内还有许多其他景点。大佛殿西侧的戒坛堂(*1)，安置着奈良时代的雕塑像“四天王像”（国宝），气氛庄严肃穆。此外，寺院内部还遍布着藏有“十一面观音像”（国家重要文化遗产）等平安时代佛像的四月堂（国家重要文化遗产，又称，三昧堂）、供奉着为创建东大寺尽心尽力的初代“别当”（佛寺内的一种职位——译注）良弁僧正像的开山堂（国宝，仅在12月16日开门）、室町时代的浴场大汤屋（国家重要文化遗产，不对外开放）等景点。



二月堂于3月1日至14日举办修二会（图片：PIXTA）

建于奈良时代并于1669年重建的二月堂（国宝）也是必看景点。三月上旬，这里以举办宣告春天来临的修二会（俗称，汲水仪式）而闻名。从舞台远眺，景色绝佳，是不可多得的摄影点。因灾祸而不复存在的讲堂和东塔，在它们的遗址等处，游客也可以春看樱花秋赏枫；而初夏时节，还可能遇见出生不久的鹿仔。

在东大寺，你不仅可以拜谒大佛，还可以巡游古代、中世纪和近代的文化遗产，并在自然美景中放松身心。这是一处漫步一天，即可抚今追昔，徜徉1300年历史长河的宝贵空间。



秋日里被枫叶染红的讲堂遗址（图片：PIXTA）



每年5月至7月是小鹿出生的高峰期，你或可看到鹿妈妈和小鹿的身影

东大寺

地址： 奈良县奈良市杂司町406-1

奈良县奈良市杂司町406-1 开放时间： 大佛殿 4月至10月，上午7点30分至下午5点30分；11月至3月，上午8点至下午5点；法华堂（三月堂）、戒坛院千手堂 上午8点30分至下午4点；东大寺博物馆 4月至10月，上午9点30分至下午5点30分；11月至3月，上午9点30分至下午5点（闭馆前30分钟停止入馆）

大佛殿 4月至10月，上午7点30分至下午5点30分；11月至3月，上午8点至下午5点；法华堂（三月堂）、戒坛院千手堂 上午8点30分至下午4点；东大寺博物馆 4月至10月，上午9点30分至下午5点30分；11月至3月，上午9点30分至下午5点（闭馆前30分钟停止入馆） 门票： 大佛殿、法华堂、戒坛院千手堂、东大寺博物馆：成人、中学生，600日元；小学生300日元

大佛殿、法华堂、戒坛院千手堂、东大寺博物馆：成人、中学生，600日元；小学生300日元 交通： 从近铁“奈良（奈良公园前）站”徒步20分钟

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采访/撰文/图片：EditZ

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