日本四季的节庆：根植于乡土的神灵崇拜

Guideto Japan

日本素有“八百万神灵之国”之称，人们认为万物皆有灵，所到之处皆有神。一年四季，人们都会举行各种各样不同的节庆活动，祈求神灵的祝福与保佑。

四季往复，节庆不息

自古以来，日本人的信仰便包罗万象，神道教与佛教长期并存，时而融合。万物中的灵与祖先的魂都是人们崇敬的对象。甚至连恐怖的怨灵、鬼，也会因其力量而被尊崇为抵御瘟疫和灾难的保护神。

日本人不但供奉定居在某片土地的神，也会供奉那些在不同的季节降临的神灵。一年之中，人们会举行各种各样的节庆，以祈求五谷丰登、无病无灾，这些节庆已经成为生活的一部分。

节庆时为神明献上的表演，也因地域不同而各有特色、丰富多彩。人们往往会抬着神轿，拉着彩车，身着盛装参加游行，这些节庆不仅是为了神而举办，人们自身也会从中获得快乐。



图左为神轿，即神灵乘坐的轿子，多为神社的形状。人们抬着神轿参加游行。图右为彩车。人与神像一同乘坐在彩车上，进行各种表演。彩车的形状多种多样，亦被称作“曳山”“屋台”等（图片：PIXTA）



“神田祭”上的酒吞童子（右）（一种强大的妖怪），大鲶（左）及其头上的神石。在江户的民间传说中，地震是由大鲶暴走引起的，神石用于镇住大鲶（东京千代田区，5月中旬）



“新居滨太鼓祭”上的彩车“太鼓台”，华盖上绣有雌龙与雄龙（爱媛县新居滨市，10月16-18日）

（小正月）新年，祈愿丰收

送走正月里迎来的年神后，小正月（1月15日前后，部分地区依照农历）时，人们会举行祈求五谷丰登的农耕仪式。在东北地区，人们用雪地模拟水田，在雪地里插上稻草、谷物秸秆，用以祈祷丰收，这种仪式名为“雪中插秧”。而在东京，板桥区德丸北野神社的“田游”仪式十分有名，人们在舞台上用太鼓模拟田地，在其周围进行播种、插秧等田地作业。

在本州岛最北部的青森县，人们会使用杆子模拟用于平整土地的耙，一边跳舞，一边将杆子插入冻结的土地中，以驱逐地下的恶魔，呼唤春天的到来。这种节庆名为“Enburi”。巧合的是，在相距甚远的九州南部鹿儿岛县，也存在类似的节庆，名为“Harameuchi”。孩子们一边放声歌唱，一边将杆子插入土地，祈祷丰收和新婚家庭子孙兴旺。



“德丸北野神社田游”是祈祷水稻和孩子茁壮成长的节庆（东京都板桥区，2月11日）



祈祷丰收的节庆“八户Enburi”（青森县八户市，2月17-20日）

（立春前一天）驱逐恶鬼，祈求平安

每年立春的前一天（2月3日前后），人们会举行“撒豆仪式”。

过去，日本人认为，在季节更替之时，阴间的恶鬼会游荡至人间，容易带来灾害和疫病。因此，每到立春，日本全国各地都会举行“撒豆仪式”，将豆子扔在恶鬼的铜铃大眼上，驱逐它们，祈祷无病无灾。



扔豆子驱赶五色狂暴恶鬼的仪式——“本成寺鬼舞”（新潟县三条市，2月3日）

（春天）插秧时节，祈祷丰收

从花苞绽放时到雨季之间，日本各地会举行“插秧祭”。据说，这一传统可以追溯到2000多年前。庆典举办时，人们一般会用色彩鲜艳的花朵装扮自己，因为春天盛放的鲜花预示着秋日的丰收。在静冈县烧津市大井八幡宫的“藤守之田游”活动上，年轻人头戴1米多高的花冠，一边跳舞一边唱着“花儿啊，请盛放吧”，向土地之神进行祈祷。

过去，许多田间作业都需要集全村之力共同完成，而与农业相关的节庆活动亦是如此。当地人全员出动，唱起插秧歌，向田之神表达感谢。特别是在水田中忙碌的插秧姑娘的身影，总能激发日本人的怀旧之情。



“藤守之田游”仪式上，人们用舞蹈表现一年中的田间作业（静冈县烧津市，3月17日）



“香取神宫插秧祭”上，插秧姑娘们一边唱着插秧歌，一边将稻苗种在神社的圣田中（千叶县香取市，4月1-2日）

（梅雨）保护庄稼免遭虫害

到了梅雨季节，日本各地的农民们会举行驱虫仪式来清除田里的害虫。在东日本，人们把稻草扎成大型昆虫的模样，将害虫引到田间小路上，然后在村头将其烧死或冲进河流、大海中。

西日本的驱虫仪式则与一个关于平家将军斋藤实盛的传说有关。在源平合战(*1)（1180-1185年）期间，斋藤实盛因稻草将马匹绊倒而被取下首级。他的临终遗言是：“我会变成害虫，在稻田中作祟。”因此，农民们会制作一个骑着稻草马的“实盛人偶”，在阡陌间游行，以驱赶鬼魂和害虫。



“鹿子原驱虫舞”仪式上使用的实盛人偶（岛根县邑南町，7月20日）

（夏）驱除恶灵带来的疫病

日本的夏季炎热潮湿，容易滋生细菌，过去，经常发生流行病。那时候，人们认为这是恶灵造成的，因此全国各地都会举办热火朝天的节庆以驱逐恶灵、消灭疫病。

其中最为古老的是始于贞观年间（859-877年）的京都“祗园祭”，当时，瘟疫夺走了许多人的性命。起初，人们举着66根长矛（代表日本当时的66个诸侯国），抬着瘟疫之神牛头天王的神轿从祗园神社（现八坂神社）出发巡游，祈求日本的瘟疫散去。后来，长矛逐渐演变成名为“山矛”的华丽彩车，“祗园祭”也成为日本数一数二的优雅庆典。



17世纪的《祗园祭礼图屏风》（部分，京都国立博物馆藏）上画的“山矛”，其外观装潢与现代一样（图片：ColBase）



祭坛上用于祭祀牛头天王的卷轴

烟花大会是日本夏季的一道风景线。其实，这项庆典最初的目的也是消灾解难。日本历史最悠久的东京“隅田川烟花大会”始于享保年间（1716-1736年），当时，饥荒与瘟疫造成了大量死亡。因此，人们在两国地区隅田川沿岸燃放烟花，以祭奠亡灵，祈祷瘟疫散去。

而在东北地区，人们似乎想要通过夏日庆典将被漫长冬季禁锢的能量尽数释放。“青森睡魔祭”“山形花笠祭”等节庆以华丽的舞蹈和游行而闻名，吸引全国各地的游客纷至沓来。



“隅田川烟花大会”举办时，人们乘坐复古屋形船在隅田川上观烟花（东京都墨田区、台东区，7月最后一个星期六）



“青森睡魔祭”上，被称为“跳人“的舞者们举着巨大的花灯在城中游行。据说该节庆起源于放河灯活动（青森县青森市，8月2-7日）

（秋）感恩丰收

秋天是丰收的季节。人们将第一粒稻穗供奉给神，感恩丰收，并祈求来年风调雨顺。与丰收有关的宫廷祭祀仪式“新尝祭”历史相当悠久，早在720年成书的日本最早正史《日本书纪》中便有记载。

秋天也是日本各类节庆最为热闹的季节。在田园地区，以载有神灵的神轿和彩车为中心的游行队伍在田间行进，向神展示即将收获的饱满稻穗和架子上晒干的稻捆。而在埼玉县的“川越祭”上，29辆装饰华丽的彩车在历史悠久、有“小江户”之称的川越街道上行进。



冰川神社一年一度的大型节庆“川越祭”。每个町都有自己的彩车，人们与神像共乘一车，奏响乐器、跳起舞蹈（埼玉县川越市，10月第三个周六、周日）

（冬）为灵魂赋予活力

到了冬天，田之神将回到山中，因此，村民会在夜里奉上神乐(*2)表演。人们相信，白天最短的冬至前后，人类的灵魂最为虚弱，因此应当举行庆典，让生命力重新迸发。

长野县饭田市的“远山霜月祭（霜月指12月——译注）”、爱知县东北部奥三河的“花祭”上会举行一种名为“汤立神乐”的仪式，即在神前架起锅，将水煮沸，蘸着挥洒给人们，这种水象征着神的气息。人们相信，这将使人的灵魂更加强健，保佑人们新的一年平安健康。



奥三河的“花祭”上，人们会通宵表演各地传承下来的舞蹈（爱知县北设乐郡，11-1月）

※文中所写的节庆日程均基于往年计划

图片：芳贺Library

标题图片：日枝神社山王祭，又称春之高山祭（岐阜县高山市，4月14-15日）。人们拉着12台三层涂漆彩车巡游，其中3台车上会进行机关人偶表演

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